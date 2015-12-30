Işıl ışıl zarafetiyle hayranlık uyandıran bir ev!

Zarafeti ile ışıl ışıl parlayan bir ev projesi ile karşınızdayız. Gümüş çerçeveler, aynalar ve kristallerin zarif yansımalarına şahit olacağız. Göz alıcı renk alaşımlarının nötr renklerle dengelenmesi unsuru, burada önemli bir faktör. Projede imzası bulunan VICTORIA PLASENCIA INTERIORISMO göz kamaştıran bir sonuç karşımıza çıkarıyor. Zarif ve ince detaylarıyla ilgi çeken projenin, iç ve dış mekanlarını incelemeye başlayabiliriz.
Giriş cephesinin zarafeti ve şık ışıklandırma detayları fark edilmeyecek gibi değil. İkinci katta boydan boya cam pencere ardında, mekanda kullanılan dekoratif avizenin ihtişamını sokaktan görmemek mümkün değil. Işıl ışıl ve etkileyici bir manzara.
Göz kamaştıran salon dekorasyonunda kullanılan turkuaz mavisi mekana ayrı bir renk ve güzellik katıyor. Özel olarak tasarlanmış zemin üzerindeki aydınlatma aksesuarları ise oldukça hoş bir atmosfer ve ahenk yaratıyor. Duvar ve yer döşemesi zemininde nötr renkler tercih edilmiş. Dolayısıyla mobilyalar, objeler ve diğer renkler daha çok ön plana çıkıyor.
Merkezde sizi karşılayan ağacın güzelliği, arka plan zemin renklerinin nötr renklerde tercih edilmiş olaması etkileyici bir sonuç çıkarıyor. Gümüş renkli çerçeve ve mekana ahenk katan renkleriyle modernist bir tablo ile şık bir duvar dekoru tamamlanmış. Zarif ve asil bir karşılama mekanın ilgi çekici özelliklerinden.
Dekoratif objelerle mekana şıklık katan aksesuarlar yine ön planda. Beyaz ve bej renklerinin hakim olduğu mekanda yine nötr renklerin canlı renkleri dengelemesi söz konusu.
Koltuklarda ipek kumaş kullanılmış, böylelikle zarafeti temsil eden mekanda dokularda güzelliğiyle varlığını hissettiriyor. Mekan dikkat çeken diğer özelliklerden birisi de, doğal materyallerin kullanılmış olması; ahşap ve mermerin şıklığı sehpa detaylarında görüyoruz.
Yemek alanına geçtiğimizde ahşap masa ayakları üzerine cam masa tablası kullanıldığını görüyoruz. Sandalyelerde ise deri kullanılmış. Genel olarak mekan mimarisinde nötr renklerle, renkli objeler ve mavinin öne çıktığını görüyoruz. Renklerin ahengi bilinçli bir şekilde yönetiliyor.
Minimalizm zarafetinin bir örneği mutfak ile karşı karşıyayız. Ahşabın sıcak dokusunu hissettiğimiz mekanda yine doğal bir malzeme olan mermer kullanılmış. Tavan dekorun ise mekanı merkez alan bir geometri ve şık aydınlatma unsurları içeriyor.
Modern stil dizayn edilmiş banyoda, mekana derinlik katan dekoratif aynalar kullanılmış. Cam materyallerin objelerde kullanılması zarafet unsuru evde şık ve enfes bir atmosfer oluşmasını sağlıyor.
Böylesi görkemli bir evin çocukları ve eğlenceyi dışarıda bırakacağını düşünemeyiz. Renklerin diliyle hayat dolu bir yaşam alanına geçiş yapıyoruz. Beyaz ahşap kullanılan çok fonksiyonlu ranza sisteminde, yatak altları ihtiyaç duyulan gereçler için kullanılmış. Nevresim, perde ve halı renklerinde ahenk ve canlı renk paletinin kontrollü kullanıldığını görüyoruz. Bu renkleri ön plana çıkarmak içn, duvar, tavan zemini ve ranza sisteminde kullanılan ahşap beyaza boyanmış.
Parlak gri taş kaplama ile Tv ünitesi dekoru oluşturulmuş. Ayrıca dekarasyonda ahşap, gümüş rengi, nötr renkler ve mavi tonlarına rastlanıyor.
Rustik stil yatak başlığı yatak odasına oldukça şık bir detay katıyor. Yatağın dibinde modern ve konforlu bir koltuk görüyoruz. Mobilya doku ve renklerindeki uyum ve ahenk gözü okşuyor.
Bileşenleri renkler, dokular ve kokular olan bir eve çiçeklerle sarılı güzel bir yoldan geçmek yakışırdı. Ahşap, mermer gibi doğal malzemelerin kullanıldığı ev dekorasyonunda, doğa ile iç içe dış mekan anlayışı artı katıyor. Düş gibi bir yol ve zarafeti temsil eden bir ev.
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