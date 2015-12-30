Işıl ışıl zarafetiyle hayranlık uyandıran bir ev!

Göz kamaştıran salon dekorasyonunda kullanılan turkuaz mavisi mekana ayrı bir renk ve güzellik katıyor. Özel olarak tasarlanmış zemin üzerindeki aydınlatma aksesuarları ise oldukça hoş bir atmosfer ve ahenk yaratıyor. Duvar ve yer döşemesi zemininde nötr renkler tercih edilmiş. Dolayısıyla mobilyalar, objeler ve diğer renkler daha çok ön plana çıkıyor.

Merkezde sizi karşılayan ağacın güzelliği, arka plan zemin renklerinin nötr renklerde tercih edilmiş olaması etkileyici bir sonuç çıkarıyor. Gümüş renkli çerçeve ve mekana ahenk katan renkleriyle modernist bir tablo ile şık bir duvar dekoru tamamlanmış. Zarif ve asil bir karşılama mekanın ilgi çekici özelliklerinden.