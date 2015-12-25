Nehir kenarında masal gibi bir ev!

Bugün, Portekiz'de Douro nehri üzerinde bulunan ve dağ manzarası ile nehir manzarasını birleştiren muhteşem bir ev hakkında konuşacağız. Bulunduğu doğal manzaranın bütün özelliklerini en iyi şekilde değerlendiren yapının göz alıcı bir dekorasyonu ve konforlu yaşam alanları var. Portekizli fotoğraf sanatçısı Antonio Chaves tarafından fotoğraflanan bu evi daha yakından görmeye hazır mısınız?

Dinginliğe, huzura ve doğal bir ferahlığa ihtiyacınız varsa bu evin hem mimarisinden hem de dekorasyonundan ilham alabilirsiniz. Bir evin en kıymetli aksesuarının iç açıcı bir manzara olduğunu, güçlü delillerle ispatlayan evi gezmeye başlayalım.