Nehir kenarında masal gibi bir ev!

Bugün, Portekiz'de Douro nehri üzerinde bulunan ve dağ manzarası ile nehir manzarasını birleştiren muhteşem bir ev hakkında konuşacağız. Bulunduğu doğal manzaranın bütün özelliklerini en iyi şekilde değerlendiren yapının göz alıcı bir dekorasyonu ve konforlu yaşam alanları var. Portekizli fotoğraf sanatçısı Antonio Chaves tarafından fotoğraflanan bu evi daha yakından görmeye hazır mısınız?
Dinginliğe, huzura ve doğal bir ferahlığa ihtiyacınız varsa bu evin hem mimarisinden hem de dekorasyonundan ilham alabilirsiniz. Bir evin en kıymetli aksesuarının iç açıcı bir manzara olduğunu, güçlü delillerle ispatlayan evi gezmeye başlayalım.
Dağın eteklerinde farklı yükseklikleri olan bir zemine inşa edilmiş evin ön ve arka cepheleri tamamen orman manzarasına sahip. Arka cephesi dağlara ön cephesi ise nehre bakan şanlı bir ev. Orman manzarasının yanı sıra evin, meyve ağaçları ve çeşitli bitkilerden oluşan geniş bir bahçesi de var.
Evin dış cephesinde taş ve beton görüntü hakim. Bahçe duvarları ile evin zemin duvarları tamamen taş duvarken üst katlarda dış cephe beton olarak bırakılmış. Modern mimarinin brütal detaylar barındıran doğal bir yorumu.
Hasır mobilyalarla dekore edilmiş ve nehre bakan bu balkonun en dikkat çeken ögesi renkli ve dokulu yapısıyla tavana asılan hamak olmuş. Nehrin uçsuz manzarası eşliğinde bu balkonda keyif yapmayı kim istemezdi ki?
Bütün detayları tek tek düşünülen evde yüzme havuzu da atlanmamış. Nehire paralel yerleştirilmiş ve yemyeşil bir bahçenin içerisinde bulunan modern bir havuz.
Evde açık hava ve kapalı olmak üzere iki yemek alanı bulunuyor. Evin içerisindeki yemek odasının yanı sıra bir de bahçede şemsiye ile güneşten korunan şık bir yemek alanı mevcut. Yaz günlerinde misafir ağırlamak için ideal.
Evin dekorasyonunda ahşap ve taş gibi doğal ögeler kullanılmış. Dokulu ve dikkat çekici kumaşların seçildiği mobilyalar ise klasik izler taşıyor. Bütün odaların dekorasyonunda rahatlık ve konfor ön planda tutulmuş. Geniş pencere ve kapılar oluşturulan camekan cepheler sayesinde evin aydınlanma sorunu çözülmüş. Ayrıca başarılı bir ışıklandırma ve renk dengesi sağlanmış.
Tuğla görünümlü duvarlar ile çevrilen yatak odasının, klasik ve akdeniz izleri taşıyan eklektik bir stili var. Ferforje başlıklı yatak cibinlik ile masalsı bir hava yaratmış. Yaratıcı ve farklı mobilyaların göz alıcı bir manzara ile buluşturulduğu dekorasyonun aksesuarları da son derece başarılı. Uyku mabedinize kişilik kazandırmak ve huzurlu bir dinlenme ortamı yaratmak için bu dekorasyondan ilham alabilirsiniz.
Banyoda evin diğer alanlarının aksine daha modern çizgiler kullanılmış. Natürel detayların saçaklı kumaşlar ve aksesuarlar ile sağlandığı banyo sıcak ve oldukça şık bir görünüme sahip.
Banyo keyfini spa ve masaj temasıyla güçlendiren hidromasajlı küvetlerin kullanıldığı ve saunaözellikli bu oda her detayıyla rahatlatma için hazırlanmış. Taşduvarları ile konsepti tamamlayan odada masaj ve uzanma koltuklarıkullanılmış. Hidromasajlı küvet ve küvet gibi banyo ekipmanları hakkındadaha fazla örnek ve fikir bulmak isterseniz “Eşsiz banyo dekorasyonu için hidromasajlı küvetler” başlıklı yazımıza dabir göz atabilirsiniz.
Evin en küçük detayları bile incelikle düşünülmüş. Antre, koridor gibi alanlarda çeşitli aksesuar ve ev tekstil ürünleri ile şık dekorlar hazırlanmış. Bu dekorasyonda bahçeye bakan bir pencere önüne ferforje süs bisikleti ile çiçeklendirme yapılmış. Çiçek desenli bir kilim ile de dekor tamamlanmış.
Evin hemen hemen bütün odaları geniş kapı ve pencereler ile mükemmel manzaralara açılıyor. Bu çocuk odası dekorasyonu sade ve yumuşak renkleri ile ideal özelliklere sahip. Duvar süslerinin kullanıldığı dekorasyon için ahşap ve konforlu mobilyalar seçilmiş.
Dekorasyonu ve mimarisi bir yana, manzarası bir yana olan bu evin, bir de kendine ait iskelesi var. Nehir kıyısından tekne ya da sandala inmek için kullanabileceğiniz bu küçük iskele hem manzaraya görsel bir zenginlik kazandırıyor.