Yemek odası ya da mutfağım için hangi masayı seçmeliyim?

Her zaman olmasa da bayram, doğumgünü vs. belli bazı zamanlarda büyük bir aile olarak biraraya mı geliyorsunuz? Bu durum her zaman yaşanmadığı için evinizde sürekli çok büyük yer kaplayan bir masaya da ihtiyacınız yok demektir. Bu yüzden bu tarz durumlarda akla gelen ilk çözüm gerektiğinde genişleme ve daralma imkanına sahip masalardır. Çoğu zaman genişletme parçasının alttaki dışarıdan görünmeyen bir hazneye monte edildiği ya da bazen geçmeli şekilde tasarlanan bu masalar gerçekten de yukarıda bahsettiğimiz durumlar için en uygun çözüm gibi görünmektedir. Böylece eğer yer sıkıntısı çekiyorsanız yerden tasarruf sağlamış olacaksınız. Bu hususta dikkat edilmesi gereken, masanın genişletme işlemi yapıldıktan sonra, işlemin doğru ve sağlam yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesidir. Sağlam monte edilmeyen bir ek parça yemek sırasında nahoş ve üzücü kazalara yol açabilmektedir.