Yemek odası ya da mutfağım için hangi masayı seçmeliyim?

Bugün mutfak ve yemek odalarının demirbaşı olan masaları inceleyeceğimiz bir yazıyla siz okuyucularımızla birlikteyiz. Yemek masaları konusunda klasikler ve yenilikler neler, sıradışı ve muhafazakar modeller hangileridir, evime en uygun yemek veya mutfak masası ne olmalıdır gibi sorulara yanıtlar aramaya çalışacağız. Elbette hemen her fikir yazımızda olduğu gibi bugünkü soruları cevaplarken fotoğraflar eşliğinde inceleyeceğimiz, yurtiçi ve yurtdışı dizayn firmalarından seçtiğimiz örnek modeller bizlere yardımcı olacak, fikir verecekler. Dekorasyonla ilgili her konuda olduğu gibi bugünkü konumuzda da vereceğimiz cevapları beğendiğimiz tarzların ve renklerin yanında (estetikten ödün vermemek kaydıyla) ihtiyaçlarımız ve önceliklerimiz belirleyecektir. Dolayısıyla bir masa seçerken ilk cevap vermemiz gereken bazı sorular vardır, ilk önce bu soruları ele alarak başlayalım.

Bugünkü yazımızla ilgili soracağımız ilk soru aslında çok basittir: Yemeğinizi evin hangi bölümünde yiyeceksiniz? Mutfakta mı, yoksa yemek odasında mı? Vereceğiniz cevap alacağınız masanın türü ve tarzını çok etkileyecektir. Çünkü hem odaların büyüklük ve planları birbiriyle aynı değildir hem de dekorasyon tarzları, duvar renkleri vs. birbiriyle aynı olmak zorunda değildir. Bu sorunun cevabını verdikten sonra sıra ihtiyaçlarınızla ilgili bir soruya cevap vermeye gelmektedir: Masayı kimler, kaç kişi, hangi amaçlarla kullanacaktır? Çekirdek ailelerle geniş ailelerin ya da tek başına yaşayan insanların masanın boyutları konusundaki tercihleri hiç şüphe yok ki aynı olmayacaktır. Ayrıca evinde sık sık misafir ağırlayan insanların küçük masaları tercih etmesi beklenemez. İhtiyaç ve önceliklerini belirleyip bu soruyu cevaplayanları başka bir soru beklemektedir: Beğendiğiniz ve evinizin genel dekorasyonuna hakim tarz nedir? İflah olmaz bir klasik mobilya tutkunu minimalist bir masaya tabii ki hayır diyecektir, ahşap sevenler ise metal masalara burun kıvırabilirler. Doğru tarz, renk ve materyale karar verdiyseniz, alternatifler arasındaki hareket alanınız (seçim imkanınızı kolaylaştıracağı için) olumlu anlamda daralacaktır. Ve şuna hiç kuşku yok ki en önemli sorulardan (veya sorunlardan) biri de (belki de birçok kişi için en önemlisi) bütçenizin ne kadar olduğu olsa gerektir.

Mutfak ve yemek odalarındaki masa tercihi hakkındaki bu giriş niteliğinde genel bilgilerimizden sonra, örnek modellerimize daha yakından bakmaya başlayabiliriz. Tek bir yazının sınırları belli olduğundan biz bugünlük sadece aşltı adet örnekle yetiniyoruz ancak yüzlerce farklı masa örneğini sitemizin ilgili bölümlerinde yapacağınız kısa bir gezintiyle kendiniz de keşfedebilirsiniz.