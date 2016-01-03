Yemek odası ya da mutfağım için hangi masayı seçmeliyim?

Bugün mutfak ve yemek odalarının demirbaşı olan masaları inceleyeceğimiz bir yazıyla siz okuyucularımızla birlikteyiz. Yemek masaları konusunda klasikler ve yenilikler neler, sıradışı ve muhafazakar modeller hangileridir, evime en uygun yemek veya mutfak masası ne olmalıdır gibi sorulara yanıtlar aramaya çalışacağız. Elbette hemen her fikir yazımızda olduğu gibi bugünkü soruları cevaplarken fotoğraflar eşliğinde inceleyeceğimiz, yurtiçi ve yurtdışı dizayn firmalarından seçtiğimiz örnek modeller bizlere yardımcı olacak, fikir verecekler. Dekorasyonla ilgili her konuda olduğu gibi bugünkü konumuzda da vereceğimiz cevapları beğendiğimiz tarzların ve renklerin yanında (estetikten ödün vermemek kaydıyla) ihtiyaçlarımız ve önceliklerimiz belirleyecektir. Dolayısıyla bir masa seçerken ilk cevap vermemiz gereken bazı sorular vardır, ilk önce bu soruları ele alarak başlayalım.
Bugünkü yazımızla ilgili soracağımız ilk soru aslında çok basittir: Yemeğinizi evin hangi bölümünde yiyeceksiniz? Mutfakta mı, yoksa yemek odasında mı? Vereceğiniz cevap alacağınız masanın türü ve tarzını çok etkileyecektir. Çünkü hem odaların büyüklük ve planları birbiriyle aynı değildir hem de dekorasyon tarzları, duvar renkleri vs. birbiriyle aynı olmak zorunda değildir. Bu sorunun cevabını verdikten sonra sıra ihtiyaçlarınızla ilgili bir soruya cevap vermeye gelmektedir: Masayı kimler, kaç kişi, hangi amaçlarla kullanacaktır? Çekirdek ailelerle geniş ailelerin ya da tek başına yaşayan insanların masanın boyutları konusundaki tercihleri hiç şüphe yok ki aynı olmayacaktır. Ayrıca evinde sık sık misafir ağırlayan insanların küçük masaları tercih etmesi beklenemez. İhtiyaç ve önceliklerini belirleyip bu soruyu cevaplayanları başka bir soru beklemektedir: Beğendiğiniz ve evinizin genel dekorasyonuna hakim tarz nedir? İflah olmaz bir klasik mobilya tutkunu minimalist bir masaya tabii ki hayır diyecektir, ahşap sevenler ise metal masalara burun kıvırabilirler. Doğru tarz, renk ve materyale karar verdiyseniz, alternatifler arasındaki hareket alanınız (seçim imkanınızı kolaylaştıracağı için) olumlu anlamda daralacaktır. Ve şuna hiç kuşku yok ki en önemli sorulardan (veya sorunlardan) biri de (belki de birçok kişi için en önemlisi) bütçenizin ne kadar olduğu olsa gerektir.
Mutfak ve yemek odalarındaki masa tercihi hakkındaki bu giriş niteliğinde genel bilgilerimizden sonra, örnek modellerimize daha yakından bakmaya başlayabiliriz. Tek bir yazının sınırları belli olduğundan biz bugünlük sadece aşltı adet örnekle yetiniyoruz ancak yüzlerce farklı masa örneğini sitemizin ilgili bölümlerinde yapacağınız kısa bir gezintiyle kendiniz de keşfedebilirsiniz.
Katlanabilen masalar başlığı altında herhangi bir şekilde yapısı ve boyutları küçültülebilen masaları topladığımızı belirterek söze başlayalım. Bu kategoriye giren masaların çok büyük çoğunluğu mutfaklar, özellikle de boyutları açısından mütevazi olan mutfaklar için tasarlanıp üretiliyor. Böylece kullanılmayan zamanlarda küçük mutfaklarda daha geniş bir hareket alanı sağlamış oluyorsunuz. İlk örneğimizde olduğu gibi bu örneğimizde de masanın güvenlik ve sağlamlığıyla ilgili kontrollere dikkat etmenizi salık veriyoruz. Yaptığınız o leziz yemeklerin birkaç saniyede yerle bir olmasını istemezsiniz!
Her zaman olmasa da bayram, doğumgünü vs. belli bazı zamanlarda büyük bir aile olarak biraraya mı geliyorsunuz? Bu durum her zaman yaşanmadığı için evinizde sürekli çok büyük yer kaplayan bir masaya da ihtiyacınız yok demektir. Bu yüzden bu tarz durumlarda akla gelen ilk çözüm gerektiğinde genişleme ve daralma imkanına sahip masalardır. Çoğu zaman genişletme parçasının alttaki dışarıdan görünmeyen bir hazneye monte edildiği ya da bazen geçmeli şekilde tasarlanan bu masalar gerçekten de yukarıda bahsettiğimiz durumlar için en uygun çözüm gibi görünmektedir. Böylece eğer yer sıkıntısı çekiyorsanız yerden tasarruf sağlamış olacaksınız. Bu hususta dikkat edilmesi gereken, masanın genişletme işlemi yapıldıktan sonra, işlemin doğru ve sağlam yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesidir. Sağlam monte edilmeyen bir ek parça yemek sırasında nahoş ve üzücü kazalara yol açabilmektedir.
Ahşap yuvarlak masalar büyüklüklerine bağlı olarak hem mutfaklara hem de yemek odalarına yerleştirilebilirler. Küçük veya fotoğrafını gördüğünüz gibi orta boy bir ahşap masa özellikle modern, minimalist ya da İskandinav tarzlarını hakim olduğu mutfaklarda bir hayli şık duracaktır. Ahşap bir yemek masası almaya karar verdiysenizonu ahşap sandalyelerle tamamlamayı unutmayın, bu görüntü güzelliğini bir kat arttırdığı gibi masanızın görünürlüğünü ve dikkat çekiciliğini de arttıracaktır. Bunun yanında masanızın büyün komponentlerinin ahşap olması da gerekmiyor. Masanızın sadece yüzeyini ahşap olarak tercih edebileceğiniz gibi sadece kaidesini de estetikten taviz vermemek kaydıyla ahşap olarak tercih edebilirsiniz.
Bir önceki örneğimizde masamızın farklı parçalarının farklı malzemelerden oluşmasının estetik açıdan bir kusur oluşturmayacağını hatta bazı durumlarda bunun tercih edilmesinin daha bile başarılı örneklerortaya çıkarabileceğinden bahsetmiştik. Fotoğrafını gördüğünüz ve ülkemiz firmalarından Net Yapı Mimarlık’a ait bu yemek odası dekorasyonunda yer alan masada olduğu gibi. Klasik tonlar taşıyan kaide ve bacakları açık renk ahşaptan imal edilirken, masanın yüzeyi bununla son derece uyumlu olarak kalın ve koyu renk camdan kesilerek oluşturulmuş. Cam gösteriş, ihtişam ve lüksü çağrıştıran görünümüyle her zaman en çok tercih edilen materyallerden olmuştur, bu güzelliği masalardan da esirgememek gerek.
Giriş bölümünde masanızı evin hangi bölümüne, yani konumuz itibariyle mutfağa mı yoksa yemek odasına mı konumlandıracağınızın masa tercihinde önemli olduğunu belirtmiştik. Ancak belki de yemek masasını her iki yerde de kullanmak isteyen ve böylece hem mekandan hem de paradan tasarruf etmek isteyen okuyucularımız da vardır. Peki bu nasıl mümkün olabilir? elbette masayı mobil bir hale getirerek. Bunun da en basit yolu tekerlekli bir masa bulabilmekten geçer. İşte tekerlekli masalar da böyle bir ihtiyacı veya tercihi olan tüketicilere hitap ediyor.
Gördüğümüz gibi dekorasyon dünyasında çok çeşitli ve neredeyse sınırsız sayıda masa alternatifi bulabilmeniz mümkün. Yapmanız gereken amaç, ihtiyaç ve önceliklerinizi belirlemek ve yola öyle çıkmak. Bu yazımızda sizlere farklı amaçlarla ve farklı ihtiyaçları gidermek üzere kullanılan değişik masa türlerini, çeşitli tarz ve dizayn kültürlerinden örnekler yardımıyla tanıtmaya çalıştık. Mutfak ya da yemek odalarında kullanılan masalar konusuna ilginiz devam ediyorsa ve bu konuda daha değişik örnekler görmek istiyorsanız, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‚Farklı coğrafyalardan estetik yemek masası modelleri‘ başlığını taşıyan yazımızda da değişik fikir ve ilham kaynakları bulabileceğinizi ümit ediyoruz.