Küçük ama stil sahibi bir ev

Bir yaz mevisminin olmazsa olmazlarından biri havuzsa, bir havuzun da olmazsa olmazı bir gölgelik olmalıdır. Özellikle burada gördüğümüz kameriye ya da gölgelik bir hayli geniş yapısıyla misafir ağırlamaya ve hoşça vakit geçirmeye de elverişli.

Bugünkü yazımızda ele aldığımız model gibi değişik ev modellerine ilginiz

varsa sitemizdeki benzer yazıların yanında yine tarafımızdan yayınlanan ve ‘Modern, farklı, iddialı bir ev’ başlığını taşıyan yazımıza da göz gezdirmeniz size yeni fikirler kazandırabilir diye düşünüyoruz.