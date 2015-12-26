Küçük ama stil sahibi bir ev

Bugünkü yazımızda sizlere küçük, kompakt ama sevimli ve stil sahibi bir yazlık evi tanıtmaya çalışacağız. Vismara– Corsi isimli Arjantin kökenli mimarlık firmasının tasarladığı bu evin kullandığımız ‘küçük’ kelimesi sizleri yanıltmasın, zira tanıtacağımız bu evde yemek odasından, oturma odasına, barbekü alanına kadar bir evde olması gereken tüm fonksiyonları taşıyan bölümler mevcut. Şimdi gelin dıştan minik ama içten çok fonksiyonlu bu evimize görsellerimiz eşliğinde biraz daha yakından bakalım.
30 metrekareyi aşan alanıyla bu yazlık evimiz, yazın gerekli olan ferahlık ve serinlik hissini sonuna kadar verebilme amacıyla özel olarak tasarlanmış. Dış cephedeki büyük sadeliğin tek nedeni de bu. Aynı zamanda mimarideki çağdaş ve şu anda moda olan akımlara da uygun. Evin konumlandırılışı ve yapısı bulunduğu araziye de uyumlu hale getirlimek zorundaydı. Ev, oldukça düz ve ağaç olmayan bir arazide yer alıyor. Ayrıca güneş ışığından bulunulan konuda en iyi yararlanılabilecek yön kuzey olduğundan evin ön cephesi de bu yöne doğru tasarlanmış. Rüzgar ve fırtına alan güney cephesi ise opak bir duvara sahip. Bu yandaki evler düşünüldüğünde bir mahremiyet sağlamaya da yarıyor.
Yağmurlardan korunmak için 45 cm. yükseklikte inşa edilen evin ön cephesinde gördüğünüz perdelerin sadece görsel amaçlarla oraya konulduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu perdeler aynı zamanda güneş ışınlarını ve sıcak havayı kısmen de olsa engelleme gibi bir özelliğe de sahipler. Evin sıcaklığı düştüğünde perdeler otomatik olarak açılarak güneş ışınları sayesinde tekrar optimum sıcaklığa ulaşımasını sağlıyor, kısacası perdeler bir bio-klima işlevi görüyor.
Sosyalleşmek için bir alanı olmadıktan sonra yazlık bir ev ne işe yarar ki diye soran okurlarımızı duyar gibiyiz. Ama merak etmeyin evimizde bu imkan da mevcut. Mutfaktan geçtiğimizde bizi barbekü yapma imkanını da içine alan bir sosyaleşme alanı yani kısacası bahçe karşılıyor. Üstelik hemen dibinde bir havuzla birlikte. Barbekü, havuz, çimenler ve dinlenmek & eğlenmek: Bir yaz mevsiminden başka ne beklenir ki!
Evin hiç de göründüğü kadar küçük olmadığını belirtmiştik. Bu; camın, beyazın, parlaklığın ve geometrinin konuştuğu sade ama geniş sayılabilecek huzur dolu alan da evin ıskalanmayacak bölümlerinden biri. Mutafağın yemek yenilen kısmıyla kombien edilmiş olan bu bölümde geniş cam panel ve ardında kalan büyükçe saksısıyla bitki, evin zemininden birşey çalmadan evin nasıl büyük gösterilebileceğinin en güzel örneklerinden.
Yabancıların ‘less is more’ deyişine uygun düşen bir mutfak. Kısaca söylemek gerekirse mutfakta büyük bir hareket alanının bulunması o mutfağın çok işllevsel olmasıyla her zaman aynı analama gelmek zorunda değldir, bu mutfakta da bunu güzel bir örneğini görüyoruz. Alan dar olmasına rağmen başarılı bir geometri uygulanarak her şeyin elin altında olduğu, gayet fonksiyonel bir mutfak elde edilmiş.
Tıpkı ev gibi banyo da küçük ama gereken her şey mevcut. Duş kısmı kullanılan değişik seramiklerle geri kalan kısımdan ayrılmış. Tabandan tavana kadar bir cam uygulanması ise tahmin ettiğiniz üzere banyoya yeterli doğal ışığı sağlamak adına düşünülmüş.
Bir yaz mevisminin olmazsa olmazlarından biri havuzsa, bir havuzun da olmazsa olmazı bir gölgelik olmalıdır. Özellikle burada gördüğümüz kameriye ya da gölgelik bir hayli geniş yapısıyla misafir ağırlamaya ve hoşça vakit geçirmeye de elverişli.
Bugünkü yazımızda ele aldığımız model gibi değişik ev modellerine ilginiz
varsa sitemizdeki benzer yazıların yanında yine tarafımızdan yayınlanan ve ‘Modern, farklı, iddialı bir ev’ başlığını taşıyan yazımıza da göz gezdirmeniz size yeni fikirler kazandırabilir diye düşünüyoruz.