Küçük ama stil sahibi bir ev

Yabancıların ‘less is more’ deyişine uygun düşen bir mutfak. Kısaca söylemek gerekirse mutfakta büyük bir hareket alanının bulunması o mutfağın çok işllevsel olmasıyla her zaman aynı analama gelmek zorunda değldir, bu mutfakta da bunu güzel bir örneğini görüyoruz. Alan dar olmasına rağmen başarılı bir geometri uygulanarak her şeyin elin altında olduğu, gayet fonksiyonel bir mutfak elde edilmiş.