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Akdeniz tarzını modernlikle buluşturan eşsiz bir villa

Murat Aksoy Murat Aksoy
Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Akdeniz Bahçe
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Başkenti ünlü Barcelona şehri olan Katalonya bölgesinin Fransa sınırında yer alan bir sahil kenti olan Girona’dan seçtiğimiz bir evle karşınızdayız bugünkü yazımızda. Girona kenti hem kıyısında bulunduğu Akdeniz’den hem de sınırında buşunduğu Fransa’dan kültürel esintiler barındıran ve bunu mimarisinde de görebileceğiniz bir şehir. Bugün size tanıtacağımız villayı Brick Construccio i Disseny isimli yine aynı bölgede konumlu firma üstlenmiş. Şimdi evimizi gelin biraz daha yakından, görsellerimizle tanıyalım.

Şık bir dış cephe

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Akdeniz Bahçe
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

Evin hem yapısında hem de malzemesinde yöreye özgü geleneksel çizgiden sapılmamış. Yörede mebzul miktarda bulunan güneş ışığından faydalanmak için nerdeyse her ayrıntıya dikkat edilmiş, cephenin genişliği olsun, yine oldukça geniş ve uzun cam paneller olsun tek bir ışık huzmesini dahi kaçırmayacak şekilde planlanmış. Üst tarafta görülen teras ise misafir ağırlamak için birebir görünüyor.

Sıcak bir iç mekan

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Akdeniz Mutfak
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

Şimdi yavaş yavaş evin iç kısımlarında dolaşmaya çıkıyoruz. Mutfak kısmında, evin genelinde de göze çarpan bir açık kahverengi ve yakın tonlarının egemenliği var. Bu da Akdeniz’e özgü bir sıcaklık, açıklık ve ferahlık kazandırmış eve. Aydınlatmada da aynı şekilde sadelik ve sıcaklığa özen gösterilmiş. Düz ve geometrik çizgilerin liderliğinde Akdeniz tarzı modernizmle buluşuyor.

Eleganlık bu evin her yerinde!

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Akdeniz Oturma Odası
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

Evin genelindeki çizginin devam ettiği bu odada ise kuşkusuz en çok ve en çabuk göze çarpan tonozlu tavanlar olsa gerek. Beton ve tuğlanın eşsiz uyumunu yakalamayı başaran mimarlar, aydınlatma unsurlarını da stratejik konumlandırarak odanın güzelliğini daha da belirgin kılmışlar.

İz bırakan unsurlar

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Akdeniz Koridor, Hol & Merdivenler
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

Tonozlu tavanın dışında dikkat çeken başka bir unsur da, özel alanları birbirinden ayıran katları birleştiren cam panellere sahip bu şık merdivenler. Merdiven, cam bölme dışında metalden ve en az yer kaplayacak şekilde tasarlanmış. Böylece hem yerden tasarruf sağlanırken göz zevkinden ve estetikten de feragat edilmemiş oluyor.

Yatak odası

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Akdeniz Yatak Odası
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

Biraz önce gördüğümüz şık merdivenlerle çıkılan çatı kısmında yer alan yatak odası yüksek tavanıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Komodin kısmının genişliğine bir bakar mısınız!! Yukarıda yatak örtüsü, tavana asılma mekanizması sayesinde hem dekoratif hem de pratik amaçlarla kullanılabilir. Cephenin geniş tutulduğu bu odada apaydınlık sabahlarda uyanmak ayrı bir zevk olmalı.

Değişik bir ambiyans

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Akdeniz Banyo
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

Evet, kesinlikle herhangi bir ayrıntı eksikliği olmayan bir banyo! Hem duş hem de küvet kesimi bir hayli geniş tutulmuş ve lavaboların altındaki çoğu zaman ölü kısımlar da gayet başarılı bir şekilde değerlendirilmişler. Banyonun aydınlığı da hem bir banyo için oldukça geniş sayılabilecek bir pencereyle, yani doğal ışıkla hem de oldukça şık ve sıcak yapay aydınlatmayla sağlanmış.

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Küçük bir havuz ve yeşilin dinlendiriciliği

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Akdeniz Bahçe
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

Evin iç mekanından tekrar dış mekanına çıktığımızda yüzmek için küçük, süs havuzu için ise büyük sayılabilecek bir havuzla karşılaşıyoruz. Karşı duvarı saran bitkiler ve diğerleri eşsiz bir güzellik, adeta cenmnetten bir köşe vaad ediyorlar bu evin sahiplerine. Doğrusu bu evin sahiplerini kıskanmamak elde değil.

Bahçe

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Akdeniz Bahçe
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

Açık renk taşlarla ve yeşil bitkilerle bezenmiş, eşine az rastlanır güzellikte tam bir Akdeniz bahçesi. Yine tarza  uygun mobilyalarınızı seçerek dostlarınızı burada da ağırlayabilirsiniz.

Eğer size tanıttığımız bu ev hoşunuza gittiyse ve buna benzeyen başka örnekler de görmek istiyorsanız, sitemizin ilgili bölümlerinin dışında, daha önce yine bu sitede yayınlanan ‘Meksika’damuhteşem bir ev’ başlıklı yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.

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