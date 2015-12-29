Akdeniz tarzını modernlikle buluşturan eşsiz bir villa

Evet, kesinlikle herhangi bir ayrıntı eksikliği olmayan bir banyo! Hem duş hem de küvet kesimi bir hayli geniş tutulmuş ve lavaboların altındaki çoğu zaman ölü kısımlar da gayet başarılı bir şekilde değerlendirilmişler. Banyonun aydınlığı da hem bir banyo için oldukça geniş sayılabilecek bir pencereyle, yani doğal ışıkla hem de oldukça şık ve sıcak yapay aydınlatmayla sağlanmış.