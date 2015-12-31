Beyazın büyüsüyle hayalleri süsleyen bir ev

Evin diğer kısmmlarıyla karşılaştırıldığında banyonun oldukça geniş olduğunu söylemek mümkün. Renk olarak beyaz yine çok büyük yer kaplasa da bu kez hakimeiyetini kahverenginin açık tonlarına kaptırmış. Ancak açık tonların seçilmesi sebebiyle evin genelindeki ferah havayı burada da yakalamak mümkün.

Gördüğünüz gibi bu mükemmel ev esasen boyutları açısından mütevazi sayılabilir. Ancak başarılı bir dekorasyon evin büyüklüğü ya da küçüklüğüyle ilgili değildir. Siz de ufak bir daireye sahipseniz ve onu dekore etmek istiyorsanız, daha önce sitemizde yayınlanan ‘Küçük bir daireyi nasıl dekore edebilirim?’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.