Beyazın büyüsüyle hayalleri süsleyen bir ev

Bugünkü yazımızla sizlere tanıtacağımız ev İtalya’nın Milano şehrinde yer alıyor. Milano deyince de elbette insanın aklına eleganlık, sofistike bir mimari tarzı ve zarif ortamlar geliyor. Modanın ve tasarmının tüm dünyadaki başkentlerinden biri olan ve Akdeniz tarzıyla, Kuzay İtalya’nın daha çok Orta Avrupa’ya yakın tarzlarını harmanlayan Milano şehrindeki bu ev tamamen beyazın hakimiyetinde. Bu yüzden apaydınlık, huzur veren ve ferahlatıcı iç mekanıyla dikkatleri topluyor. Evin iç dekorasyonu mimar Marco D’Andrea’nın sahibi olduğu firma tarafından tasarlandı. Gelin şimdi bu evin iç dekorasyonuna biraz daha yakından bakalım.
Oturma odasının modern ve ferah dekorasyonu dikkati ilk bakışta çekmeye yetiyor. Merdivenin korkuluğu olarak dizayn edilmiş cam, büfenin arkasında göze çarpan gizli LED ışıklandırma, genele hakim olan beyaz renkle birlikte düşünülüp birbiriyle bir harmoni içerisinde tasarlanmış. Mobilyalar sade ve çok fazla yer kaplamayacak, böylece odanın sadelik ve ferahlığını bozmayacak şekilde seçilmişler. Zemin kaplamasını oluşturan açık renk ahşabın ise beyaz ile olan uyumu zaten Akdeniz tarzının klasiklerindendir. Bol miktarda çiçek ile doğal ve yapay ışık kaynağı kullanımı da yine coğrafyanın mimari tarzına ait özelliklerden.
Buradan bakınca ilk göze çarpan şey evin iki kısmı arasındaki tavan ve zeminlerdeki yükseklik farkıdır. Bunun sebebi göz oyunlarıyla evin bir kısmını büyük göstermektir. Mutfak zemini yüksekte tutulup hacmi azaltılınca oturma odası daha belirgin ve büyük olarak ortaya çıkmaktadır. Elbette bu, belirttiğimiz gibi, bir göz oyunundan ibarettir. Ayrıca yan duvarların mutfak kısmında içe doğru daraltıması da, özellikle bu açıdan bakınca eve bir derinlik katmaktadır.
Biraz önce uzaktan gördüğümüz mutfağa şimdi bir de yakından bakalım. Oturma odası için belirttiklerimiz burada da geçerli beyaz renk ve camın bir hakimiyeti sz konusu ancak oturma odasından farklı olarak bu kez lila renginde unsurlar da kendilerini görünür kılmışlar. Sandalyeler, tezgah karoları ve perdelere uygun olarak seçilen çiçekler de mutfağa ayrı bir hava katmış doğrusu. Mutfak dört veya beş kişiye kadar misafir ağırlayabilecek genişliğiyle sadece estetik değil aynı zamanda işlevsellik de sunuyor.
Bu açıdan bakınca mutfak hakkındaki fikirlerimiz iyice belirginleşiyor. Cam masa üzerindeki yine camdan avizeyle birliklte düşünülünce şimdi daha da anlamlı hale gelmiştir. Çiçeklerin konumlandırılması ise mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Beyaz eşyanın verdiği fazla modern ve elektronik görüntüyü yumuşatabilmek adına dolapların üst kısımlarına yerleştirlmiştir ki buzdolabı ve yüksekte duran televziyondan doğabilecek nahoş görüntü ihtimalinin önüne geçilebilsin.
Evin diğer kısmmlarıyla karşılaştırıldığında banyonun oldukça geniş olduğunu söylemek mümkün. Renk olarak beyaz yine çok büyük yer kaplasa da bu kez hakimeiyetini kahverenginin açık tonlarına kaptırmış. Ancak açık tonların seçilmesi sebebiyle evin genelindeki ferah havayı burada da yakalamak mümkün.
Gördüğünüz gibi bu mükemmel ev esasen boyutları açısından mütevazi sayılabilir. Ancak başarılı bir dekorasyon evin büyüklüğü ya da küçüklüğüyle ilgili değildir. Siz de ufak bir daireye sahipseniz ve onu dekore etmek istiyorsanız, daha önce sitemizde yayınlanan ‘Küçük bir daireyi nasıl dekore edebilirim?’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.