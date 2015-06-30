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Çok özel bir yatak odasına sahip olmanın 15 yolu

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N.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Yatak Odası
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Hem rahat, hem estetik, hem de kişisel bir tasarıma sahip olması gereken en hassas yaşam alanlarından biri yatak odaları. Evlerimizde belki de en çok bize ait olan ve tasarımının hayatımızda çok şey değiştirdiği bu yaşam alanlarını dizayn etmek de oldukça hassas bir iş tabii. Yatak odaları dekorasyonunda dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri mobilya ve renklerin ne yorucu ne de bunaltıcı olmaması. Kişisel zevklerinize göre hem işlevli hem de estetik mobilyalar ekleyerek rüya gibi bir yatak odası yaratabilirsiniz. 15 farklı özel yatak odası tasarımını sizin için derledik. 

Mor dinginlik

Tuzla Tadilat Tadilat Firması
Tadilat Firması

Tuzla Tadilat

Tadilat Firması
Tadilat Firması
Tadilat Firması

Renk seçiminin yatak odası dizaynı için ne kadar önemli olduğunun bir örneği olan bu yatak odası mor renklerle donatılarak adeta bir bahar havası yaratılmış. 

Zarif ve seçkin

Tuna Mobilya, Tuna Mobilya Tuna Mobilya Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Tuna Mobilya

Tuna Mobilya

Tuna Mobilya
Tuna Mobilya
Tuna Mobilya

Tasarımında Tuna Mobilya imzası bulunan yatak odası zarif ve seçkin görüntüsüyle dikkat çekiyor. Beyaz tonlarının kahve tonlarıyla harmanlandığı yaşam alanında kapitoneli yatak başlığı da odanın tasarımına katkıda bulunan kusursuz bir detay. 

Hem hareketli hem sakin

T.H House, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Klasik Yatak Odası
Fabbrica Mobilya

T.H House

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Sıradaki yatak odası hem hareketli hem de yorucu olmayan bir tasarım örneği. Sade renklerin tercih edildiği odada mobilyaların seçimi ve duvardaki beyaz çerçevelerin dizaynı göz dolduruyor. 

Bahar gibi

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Modern Yatak Odası
SAKLI GÖL EVLERİ

Saklı Göl Evleri

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

Renkli ve cıvıl cıvıl tasarımlardan hoşlanıyorsanız bu modern yatak odasını da seveceğinize eminiz. Çiçekli desenli paneller, modern yatak başı ve renkli çarşaflarıyla baharı anımsatan örneklerden biri.  

Modern bir dekorasyon

Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar - Üst Kat Penintdesign İç Mimarlık Modern Yatak Odası
Penintdesign İç Mimarlık

Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar – Üst Kat

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

Penintdesign İç Mimarlık tarafından tasarlanan resimdeki yatak odası, canlı renklerin ve modern bir dekorasyonun bir araya gelmesiyle oldukça sıradışı ve karakteristik bir yaşam alanı yaratılmasının bir örneği. 

Ferahlığın estetikle dansı

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Yatak Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Artık pek kullanılmayan klasik perdeleme sistemine modern ve çağdaş bir dokunuşla yaratılan bu yaşam alanı hem sıradışı uygulamasıyla hem de ferah ve estetik görüntüsüyle dikkat çekiyor. 

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Açık hava yatağı

5.Mevsim, Home Sweet Home Home Sweet Home Yatak OdasıTekstil Ürünleri
Home Sweet Home

5.Mevsim

Home Sweet Home
Home Sweet Home
Home Sweet Home

Doğanın ve temiz havanın ortasında, çiçekli ve ferah, renkli ve cıvıl cıvıl bir atmosferle açık hava yatakları yazın yaşam alanlarınızı genişletmek ve mevsimin tadını çıkarmak için mükemmel tasarım fikirlerinden biri. 

Perdeli şıklık

Yatak örtüsü ve Cibinlik modeli Elit Perde Yatak OdasıTekstil Ürünleri
Elit Perde

Yatak örtüsü ve Cibinlik modeli

Elit Perde
Elit Perde
Elit Perde

Açık renk duvar desenleri ve yer döşemesinin siyah detaylarla harmanlanarak şık bir kontrast oluşturulduğu bu yatak odasındaki en dikkat çekici detay yatak başının üzerine doğru zarif bir şekilde uzanan perdeler. 

Zarif bir klasik

Zerafet Yatak Odası Serhat Mobilya Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Serhat Mobilya

Zerafet Yatak Odası

Serhat Mobilya
Serhat Mobilya
Serhat Mobilya

Klasik dokunuşlı mobilyaların zarif bir dekorasyonla harmanlandığı, zarafet kavramının vücut bulduğu bu yatak odasının tasarımında Serhat Mobilya imzası var. 

Siyahın cazibesi

sedni cencept, mekan mobilya mekan mobilya Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
mekan mobilya

sedni cencept

mekan mobilya
mekan mobilya
mekan mobilya

Siyah, gümüş ve beyazın dansı, modern tasarımlı mobilyalar, ahşap duvar ünitesi ve bunların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan çok özel ve ferah bir yatak odası. 

Rahatlık timsali bir örnek

Sancaktepe Tadilat Dekorasyon Şirketi Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Dekorasyon Şirketi

Sancaktepe Tadilat

Dekorasyon Şirketi
Dekorasyon Şirketi
Dekorasyon Şirketi

Sade renkler ve yorucu olmayan bir dekorasyon bir araya gelince oluşan rahatlık timsali bir yatak odası örneği… Yatak odalarını tasarlarken rahatlığın asla estetiğin arkasında ikinci planda kalmaması gerektiğine de bu sağlıklı ve şık tasarım vesilesiyle bir kez daha değinmiş olalım. 

Kim demiş kahverengi sıkıcıdır diye?

Ev Tasarımı Ysk Tadilat Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Ysk Tadilat

Ev Tasarımı

Ysk Tadilat
Ysk Tadilat
Ysk Tadilat

Kim demiş kahverengi sıkıcıdır diye? Çağdaş tasarımlarda pek tercih edilmeyen ve kimilerince hatalı olarak boğucu bir renk olarak nitelendirilen kahverenginin doğru renklerle kombinasyonu sonucunda ne kadar çağdaş bir karakteri olduğunun mükemmel bir kanıtı.  Daha önce Yatak odası pufları ve bankları yazımızda da değindiğimiz gibi, yatak pufu da tasarımı kuvvetlendiren en önemli öğelerden biri olarak dikkat çekiyor. 

Uyumlu mobilyalar

Moroccan Inspired Bedroom Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

Moroccan Inspired Bedroom

Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

Yatak odası dekorasyonunda en önemli şeylerden biri de elbise dolabı, yatak başı ve komodinlerin uyumudur. Resimdeki örnekte de özel tasarımlı mobilyaların bir örnek olduğunda oluşturduğu karakterli ve seçkin atmosfere tanık oluyoruz. 

Yaratıcı ve aydınlık

Konut İç Mimari Dekorasyon Projesi, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Portakal mimarlik

Konut İç Mimari Dekorasyon Projesi

Portakal mimarlik
Portakal mimarlik
Portakal mimarlik

Portakal Mimarlık tarafından tasarlanan bu yatak odası, küçük alanlarda da harikalar yaratılabileceğinin bir örneği niteliğinde. Birleşik yatak başı ve komodin ve onun üzerinden yükselen panel ve odanın ışıklandırması tasarımda öne çıkıyor. 

Özel ve farklı bir yerleşim

N.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Yatak Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

N.Ö. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Özel bir yatak odası yaratmak için sınırları da esnetmek gerekiyor. Resimdeki bu şık ve zarif odada da dolap ünitesi yatağın arka tarafına yerleştirilecek şekilde dizayn edilerek klasik ve klişe dekorasyonların ezberini bozuyor. 

Evinizin havasını değiştirecek 16 mobilya ya da aksesuar
Bu yatak odalarından siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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