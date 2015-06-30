Çok özel bir yatak odasına sahip olmanın 15 yolu

Hem rahat, hem estetik, hem de kişisel bir tasarıma sahip olması gereken en hassas yaşam alanlarından biri yatak odaları. Evlerimizde belki de en çok bize ait olan ve tasarımının hayatımızda çok şey değiştirdiği bu yaşam alanlarını dizayn etmek de oldukça hassas bir iş tabii. Yatak odaları dekorasyonunda dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri mobilya ve renklerin ne yorucu ne de bunaltıcı olmaması. Kişisel zevklerinize göre hem işlevli hem de estetik mobilyalar ekleyerek rüya gibi bir yatak odası yaratabilirsiniz. 15 farklı özel yatak odası tasarımını sizin için derledik.
Renk seçiminin yatak odası dizaynı için ne kadar önemli olduğunun bir örneği olan bu yatak odası mor renklerle donatılarak adeta bir bahar havası yaratılmış.
Tasarımında Tuna Mobilya imzası bulunan yatak odası zarif ve seçkin görüntüsüyle dikkat çekiyor. Beyaz tonlarının kahve tonlarıyla harmanlandığı yaşam alanında kapitoneli yatak başlığı da odanın tasarımına katkıda bulunan kusursuz bir detay.
Sıradaki yatak odası hem hareketli hem de yorucu olmayan bir tasarım örneği. Sade renklerin tercih edildiği odada mobilyaların seçimi ve duvardaki beyaz çerçevelerin dizaynı göz dolduruyor.
Renkli ve cıvıl cıvıl tasarımlardan hoşlanıyorsanız bu modern yatak odasını da seveceğinize eminiz. Çiçekli desenli paneller, modern yatak başı ve renkli çarşaflarıyla baharı anımsatan örneklerden biri.
Penintdesign İç Mimarlık tarafından tasarlanan resimdeki yatak odası, canlı renklerin ve modern bir dekorasyonun bir araya gelmesiyle oldukça sıradışı ve karakteristik bir yaşam alanı yaratılmasının bir örneği.
Artık pek kullanılmayan klasik perdeleme sistemine modern ve çağdaş bir dokunuşla yaratılan bu yaşam alanı hem sıradışı uygulamasıyla hem de ferah ve estetik görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Doğanın ve temiz havanın ortasında, çiçekli ve ferah, renkli ve cıvıl cıvıl bir atmosferle açık hava yatakları yazın yaşam alanlarınızı genişletmek ve mevsimin tadını çıkarmak için mükemmel tasarım fikirlerinden biri.
Açık renk duvar desenleri ve yer döşemesinin siyah detaylarla harmanlanarak şık bir kontrast oluşturulduğu bu yatak odasındaki en dikkat çekici detay yatak başının üzerine doğru zarif bir şekilde uzanan perdeler.
Klasik dokunuşlı mobilyaların zarif bir dekorasyonla harmanlandığı, zarafet kavramının vücut bulduğu bu yatak odasının tasarımında Serhat Mobilya imzası var.
Siyah, gümüş ve beyazın dansı, modern tasarımlı mobilyalar, ahşap duvar ünitesi ve bunların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan çok özel ve ferah bir yatak odası.
Sade renkler ve yorucu olmayan bir dekorasyon bir araya gelince oluşan rahatlık timsali bir yatak odası örneği… Yatak odalarını tasarlarken rahatlığın asla estetiğin arkasında ikinci planda kalmaması gerektiğine de bu sağlıklı ve şık tasarım vesilesiyle bir kez daha değinmiş olalım.
Kim demiş kahverengi sıkıcıdır diye? Çağdaş tasarımlarda pek tercih edilmeyen ve kimilerince hatalı olarak boğucu bir renk olarak nitelendirilen kahverenginin doğru renklerle kombinasyonu sonucunda ne kadar çağdaş bir karakteri olduğunun mükemmel bir kanıtı. Daha önce Yatak odası pufları ve bankları yazımızda da değindiğimiz gibi, yatak pufu da tasarımı kuvvetlendiren en önemli öğelerden biri olarak dikkat çekiyor.
Yatak odası dekorasyonunda en önemli şeylerden biri de elbise dolabı, yatak başı ve komodinlerin uyumudur. Resimdeki örnekte de özel tasarımlı mobilyaların bir örnek olduğunda oluşturduğu karakterli ve seçkin atmosfere tanık oluyoruz.
Portakal Mimarlık tarafından tasarlanan bu yatak odası, küçük alanlarda da harikalar yaratılabileceğinin bir örneği niteliğinde. Birleşik yatak başı ve komodin ve onun üzerinden yükselen panel ve odanın ışıklandırması tasarımda öne çıkıyor.
Özel bir yatak odası yaratmak için sınırları da esnetmek gerekiyor. Resimdeki bu şık ve zarif odada da dolap ünitesi yatağın arka tarafına yerleştirilecek şekilde dizayn edilerek klasik ve klişe dekorasyonların ezberini bozuyor.