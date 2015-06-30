Çok özel bir yatak odasına sahip olmanın 15 yolu

Hem rahat, hem estetik, hem de kişisel bir tasarıma sahip olması gereken en hassas yaşam alanlarından biri yatak odaları. Evlerimizde belki de en çok bize ait olan ve tasarımının hayatımızda çok şey değiştirdiği bu yaşam alanlarını dizayn etmek de oldukça hassas bir iş tabii. Yatak odaları dekorasyonunda dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri mobilya ve renklerin ne yorucu ne de bunaltıcı olmaması. Kişisel zevklerinize göre hem işlevli hem de estetik mobilyalar ekleyerek rüya gibi bir yatak odası yaratabilirsiniz. 15 farklı özel yatak odası tasarımını sizin için derledik.