Önce & Sonra: Fabrikadan eve büyüleyici dönüşüm

Kimi zaman en akla gelmeyecek mekânların bile kullanım amacını tamamen değiştirerek harikalar yaratmak mümkün olabiliyor. İşte bugün Önce & Sonra serisinde böylesine beklenmedik bir dönüşüm hikâyesinin peşine düşüp Fransa'da bulunan bir gıda tuzlama fabrikasının nasıl göz kamaştırıcı bir eve dönüştüğünü inceleyeceğiz.
Paris yakınlarındaki Bikok adlı firmasıyla boy gösteren Alice Bizien ev ekibinin projeleri dahilinde restore edilen fabrika 1900 yılından kalma ve üst katı 70'lerde bir ev olarak kullanılacak şekilde düzenlenmiş. Plan çerçevevesinde mekân üç katlı bir yaşam ünitesine dönüştürülürken ortaya endüstriyel cazibeye sahip, ferah ve modern bir yaşam alanı çıkmış.
Fabrika, depo, ardiye, mezbelelik. Bu mekân için birçok sıfat kullanabilirsiniz ama bunların hiç biri olumlu olmayacaktır. Adana adliyesi kadar kaotik görünen bu mekândan yaşanabilir bir ev çıkacağına ise benim şahsen gözüm kesmezdi. Sizi bilmiyorum.
Ve mucize! Az önce gördüğümüz o korkunç mekân şimdi 260 metrekare büyüklüğünde, hem sıcak ve samimi, hem de yüksek tavanlarıyla havadar bir lofta dönüşmüş durumda.
Duvar mefhumunun mümkün olduğunca ortadan kaldırıldığı yeni tasarımda güney cephesine açılan ekstra pencereler sayesinde herhangi bir ışık sorunnun da önüne geçilmiş. İç mekânda ise yoğun ahşap kullanımının ve ahşap tavan kirişlerinin damga vurduğu rustik bir tasarım anlayışının izlerini görüyoruz.
Ah o eski mutfaklar. Kanırtmadan açılmayan çekmeceler, rutubet yüzünden kokmuş ve sararmış dolap içleri, kullanışsız tezgâh tasarımı, ışıksızlık. Fabrika binasının üst katında bulunan eski mutfak pek umut vaât etmiyor.
Evin yenileme çalışmalarının ardından karşımızda yemek odasına bağlanan ve gerek seramik yer karoları, gerekse de siyah-beyaz kontastıyla pırıldayan genel tasarımıyla müthiş bir mutfak var. Yer karosundaki desenle binanın geleneksel karakterine bir selam durulmuş olması da cabası.
Binanın eski haline ikamet için kullanılan ikinci kata çıkan bu merdivenler bir zamanların görkem ve şıklığını yansıtsa da zamana yenik düşmüş görünüyorlar.
İşte büyüleyici bir dokunuş böyle olur. Merdiven aslında tamamen aynı, ama duvarlar bu kez beyaza boyanmış, o küçük masa ve sandalyenin yerine şık bir tekli koltuk eklenmiş ve zemine de yer karosu döşenince ortam birdenbire çok daha çekici bir hale getirilmiş.
Banyonun önceki halinde hem yeterince ışık almayan, hem de modası geçmiş havasıyla insana çok şey vaât etmeyen bir mekân görüyoruz.
Dikkat ettiyseniz, banyonun yeni halinde öyle çok büyük bir değişiklik yok aslında, ama iki manzara arasındaki fark küçük detaylarda gizli. Pencere aynı olmasına rağmen doğramalar beyaza boyanmış. Zemin ve duvarlar aynı ama rengi değiştirilmiş. Zemin bordo değil lacivert. İlaveten bir sandalye, bir masa ve mekânın monotonluktan kurtaran küçük bir paspas görüyoruz.
Binanın çatı katında bulunan yatak odasının onarımdan önceki hali belki 30 yıl önce olsa göz alıcı olabilirdi ama şimdi çok eski moda görünüyor. Ama modern bir dokunuşla adam edilmeyecek kadar da kötü değil.
O modern dokunuş tam da böyle bir şey olmalı. Tavanda açık bırakılan kirişler olsun, açık ve huzur verici renkler olsun, ahşap mobilya ve aksesuarlarla ısınıp komodin olarak kullanılan modern tabureleri olsun; yatak odasının yeni hali beklentileri tam olarak karşılıyor.
Aynı odada binanın önceki halinde de bulunan şömine aynen muhafaza edilirken, adeta evin dekorasyonunun organik bir parçası haline getirilmiş. Bu huzur verici manzarayı sonradan eklenen bambu sandalye ve beyaz zemin karoları tamamlıyor.
Evin restorasyondan sonraki halinde çocuk odası olarak tasarlanan kısımda ise huzur verici pastel renklerle ahşap zeminin şahane uyumunu görüyoruz. Çocuk oıdasına yakışır şekilde renkli halıyla eğlenceli bir hale bürünen mekân aydınlık ve ferah görünümüyle de dikkat çekiyor.
Bu projeyi beğendiyseniz, ’Önce & Sonra: Harabeden modern yaşam tapınağına’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.