Önce & Sonra: Fabrikadan eve büyüleyici dönüşüm

Kimi zaman en akla gelmeyecek mekânların bile kullanım amacını tamamen değiştirerek harikalar yaratmak mümkün olabiliyor. İşte bugün Önce & Sonra serisinde böylesine beklenmedik bir dönüşüm hikâyesinin peşine düşüp Fransa'da bulunan bir gıda tuzlama fabrikasının nasıl göz kamaştırıcı bir eve dönüştüğünü inceleyeceğiz.

Paris yakınlarındaki Bikok adlı firmasıyla boy gösteren Alice Bizien ev ekibinin projeleri dahilinde restore edilen fabrika 1900 yılından kalma ve üst katı 70'lerde bir ev olarak kullanılacak şekilde düzenlenmiş. Plan çerçevevesinde mekân üç katlı bir yaşam ünitesine dönüştürülürken ortaya endüstriyel cazibeye sahip, ferah ve modern bir yaşam alanı çıkmış.