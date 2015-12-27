Le Corbusier gibi tasarlamak için ne yapmalı?

Modern mimarinin ortaya çıktığı ilk yıllarda Le Corbusier de kendi mimari anlayışına dair bir takım ilkeler belirledi. Burada bahsedeceğimiz beş ilkeyi Paris'in yakınlarındaki Poissy'de bulunan Vİlla Savoye'da okumak mümkün.

Bunlardan ilki binanın taşıyıcı sistemini sadeleştirip, kolon ya da sütünları daha yenilikçi biçimde kullanmak. Daha önce taşıyıcı niteliği olan duvarlara sahip sistemlerden dönemin revaçta sistemi betonarmeye geçişte bu sistemin avantajlarını daha özgür ve geniş mekanlar oluşturmak için kullanmak. Böylece burada da görüldüğü gibi taşıyıcı sistemin dışında kalan alanlarda özgürlük mümkün kılınırken taşıyıcı sistemin niteliği de kendine has bir estetik anlayışı temsil ediyor.

İkinci ilke de bu sisteme dayanıyor aslında. O da cephede daha sınırsız bir yaklaşım. Kolon ve kirişlerin oluşturduğu sistemin dışına taşabilen cephe ister dolu ister boş olarak, daha özgür bir şekilde dizayn edilebiliyor.

Üçüncüsü açık plan. Yine taşıyıcı olan kolonlar dışında hiç bir yere herhangi bir bölücü koymak zorunda değilsiniz. Çünkü taşıyıcıya, desteğe ihtiyacınız yok. Böylece odalardan oluşan bir mekan yerine tek ve geniş bir mekan da kullanmanız mümkün. Ayrıca bölümlendirmek istiyorsanız da taşıyıcı sisteme birebir uymak gibi bir zorunluluğunuz yok. Esneksiniz.

Villa Savoye'da çok net görülebilen dördüncü ilke yatayda sürekliliği olan pencereler. İnce uzun pencerelerle lokal olarak ışık almak yerine kurdele pencere adını verilen doğramalarla tüm yapıyı çevreleyerek mekanları aynı şekilde aydınlatabilirsiniz.

Beşincisiyse teras bahçesi. Teras çatıya olanak veren u yapı biçiminde çatıları bahçe şeklinde kullanılan yaşam alanlarına çevirmek de Le Corbusier'in önemsediği ilkelerden.