Kişisel iç mekan stilinizi nasıl yaratabilirsiniz?

Her insan yaşam alanının özel ve kişiliğini yansıtan yerler olmasını ister. Tabi her eşyanın yüzlerce hatta binlerce üretildiği ve küresel çapta pazarlandığı günümüz şartlarında farklılık ve kişisellik yakalamak için emek harcamak gerekiyor. Özellikle kullanacağınız aksesuarlar mekanınızın kişiselliğine etki edecek detaylardan. Yaşam alanlarınızda fark yaratan ev aksesuarları başlıklı yazımız da size bu konuda fikir verebilir. Bu yazımızda kendi kişisel yaklaşımlarınızla yaşam alanınızı dekore edebilmeniz için ipuçları göstermek ve size ilham verebilmek için bazı örnekleri derledik. Keyifli okumalar!
Yaşam alanınızın dekorasyonunda kişisel olarak ilgi duyduğunuz objeler ve mobilya tasarımlarını kullanmak mekanı daha fazla sahiplenmenizi ve benimsemenizi getirecektir. Dekorasyonu gerçekleştirirken bir profesyonel tasarımcıdan yardım almanız bir çok sorunun çözümüne daha kolay ulaşmanızı sağlayacak olmasının yanında dekorasyon projesinin gelişiminde talep ettiklerinizi ve ve mekanda kullanmak istediğiniz eşyaların altını çizmenizi tavsiye ederiz. Tasarımcı sizin için harika öneriler de sunsa bağ kurduğunuz objelerin mekanda yer alması oranın size özel olmasını sağlar. Bununla birlikte mekanı kendiniz dekore ediyorsanız da yine kendinizi yansıtan detaylara özen göstermelisiniz. Kişisel eşya ve objelerle zenginleştireceğiniz yaşam alanınızda renk ve biçim uyumunu da sağlamak için bu eşyaları baz alabilirsiniz. Sizin için seçtiğimiz bu örnekte de mekandaki renklerin mekanda kurduğu ilişkinin bütünlüğüne dikkat edin. Bu mekanın sahibi klasik ve geleneksel motiflere ilgi duyan birinin yaşam alanını yansıtıyor. Kolçaksız kapitoneli, kahverengi deri koltuğun rengi cam objelerin konduğu açık raf sisteminin ahşap rafları ile bütünlük sağlıyor. Duvarda kullanılan hat örnekleri de yine kişisel detaylardan. Hatların içinde bulunan mavi rengi de farklı tonlara açık raf sisteminin fonunda ve koltuktaki yastıklarda da kullanılarak mavinin mekandaki etkisi güçlendirilmiş. Açık raflardaki cam objelerin spot ışıklarla ışıltısının arttırıldığı ve daha güzel sunulduğu aşikar. Sehpanın cam tablalı kullanılmasının nedenlerinden biri de klasik motiflerdeki el dokuma halının daha görünür olmasını sağlamak olduğunu belirmek gerekir. Görüyorsunuz küçük detaylar ile kişisel eşyalarınız mekanı ne kadar zenginleştirebiliyor. Değil mi?
Renklerin hayatımızdaki önemi büyüktür. Kıyafetlerimizi tercih ederken renk skalasını geniş tutabiliriz ama ten renginize en çok yakışan renk mutlaka vardır. Yaşam alanlarında kullanacağımız renkleri her gün değiştirme imkanı olamayacağı için dekorasyonun en belirleyici unsuru olan renk seçiminin sizin severek ve huzurlu biçimde yaşamanız için dikkat etmeniz gereken başlangıç noktalarından biridir. Dekorasyonun kişisel olması üzerine fikir geliştirirken yatak odası görseli kullanmamız bu odanın diğer alanlara göre daha özel ve kişisel olmasından ötürü. Görüldüğü gibi bu yatak odası dekorasyonunda pastel tonlarla bir armoni yakalanmış. Yatak odasını genellikle bir erkek ve bir kadın paylaştığı için seçilen renklerde de bir denge kurulmuş. Mekanda kullanılan pembe ve mavi tonlar dengeli bir kompozisyon oluşturuyor. Sadece pembe tonlar kullanılsaydı aşırı feminen bir oda olurdu ve odaya serpiştirilen petrol mavisine yakın tonlar bu dengenin oluşmasını sağlıyor. Siz de sevdiğiniz iki rengin tonlarıyla bir kompozisyon kurarak yatak odanızın size özel olmasını sağlayabilirsiniz. Açık tonlar ve yumuşak geçişleri tercih etmeniz yatak odalarında daha huzurlu bir atmosfer oluşturmanıza katkı sağlayacaktır.
Dekorasyonunuzu oluştururken farklı stillerden ilham alarak daha zengin bir atmosferi yansıtmanız mümkün. Endüstriyel stil çerçevesinde değerlendiren bu yatak odası tasarımında da farklı materyaller kullanılarak çeşitlilik sağlanmış. Yatak başlığı antrasit renge yakın, klasik detayları barındıran ahşap malzeme kullanılarak yapılmış. Metal konstrüksiyonuyla yatağa dahil olan cibinlik endüstriyel estteiğin modern bir biçim olarak dekorasyona etkisi görülüyor. Yatağın arkasında kalan duvarda ahşap desenli bir duvar kağıdı kullanılmış ve böylelikle yatak başı ile uyum sağlayan bir detay eklenmiş. Komidin yerine kullanılan fiskos masalarında kalın perde ve yatakla bütünlük oluşturan antrasit renkte örtüler dikkat çekiyor. Baş ucu lambası olarak da retro etkiyi anımsatan pleksi şapkalı avizeler mekana renk katan unsurlar. Görüldüğü gibi farklı materyal ve kontrast renklerle ferah bir yatak odası tasarlamak bu kadar kolay.
Çalışma odalarını tasarlarken kişiye çalışma şevki verecek ve severek çalışabileceği bir ortamı oluşturmaya özen göstermek gerekir. Çalıştığınız yerde çok fazla baskın olmayan renk ve desenleri duvarlarda uygulamak mekanı farklılaştırırken çalışma alanını keyifli hale getirir. Günümüzde baskı teknolojisinin geldiği noktada duvarlar için oldukça farklı uygulama seçenekleri mevcut. Hazır olarak satılan duvar motiflerini bir araya getirerek de kompozisyonlar oluşturabilirsiniz; size ait ya da çok sevdiğiniz bir grafik tasarımcıya ya da illüstratöre ait bir imajı baskı yapan yerlerde duvarınıza göre boyutlandırıp mekanın duvarlarında uygulayabilirsiniz. Böylelikle duvarınızı farklı bir biçimde çeşitlendirmeniz mümkün. Bu örnekte de çok güzel bir ağaç illüstrasyonunun duvara uygulandığı görülüyor. Ağacın iki boyutlu haline derinlik ve üçüncü boyutu katmak için ahşaptan ya da kağıttan yapılmış kuş kafesleri monte edilmiş. Siz de bu tür detaylar ile çalışma alanınızı eğlenceli hale getirebilirsiniz. Dilerseniz bu tür kafes benzeri biçimleri açık raf gibi işlevsel hale getirebilir ya da içlerine küçük aydınlatmalar yerleştirerek farklı ışık kaynakları sağlayabilirsiniz. Belirttiğimiz gibi kendi zevkinize uygun imajı bulup onu geliştirmek sizin elinizde!
Kişiliğinizin bir parçası olan her şeyi dekorasyonunuzda kullanarak kendinizi yansıtan bir yaşam alanı oluşturma konusunda hiç endişeniz olmasın. Bu örnekte kişiselliğin ne kadar ön planda olduğu görülüyor. Okumayı, bitkilerle uğraşmayı, doğayı ve sakinliği seven birini yansıtan bir tasarım bu örnekteki. Kırsal stil olarak da adlandırılan country stili yansıtan bu dekorasyonda duvarın doğal dokusunun ahşabın yoğun kullanımıyla bir arada oluşturduğu uyumun doğallığı dikkat çekiyor hemen. Fraklı noktalara yerleştirilen bitkiler yaşayan bir mekanı imliyor. Yatak başında kullanılan çiçek illüstrasyonları da bitki tutkusunun mekana yansımasını pekiştiriyor. Siz de kendinizi yansıtan detaylarla tamamen kişisel bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz.
Evinizi dekore etmek istiyorsunuz ancak hangi stil çerçevesinde bu dekorasyonu gerçekleştireceğinizi bilemiyorsanız dertlenmenize lüzum yok. Siz eklektik stili seven birisiniz. Bu stili yansıtırken özellikle uyum konusunda bazı endişeleriniz varsa bu örnek size önemli bir ipucu mahiyetinde. Dikkatli bakıldığında görüldüğü gibi bu dekorasyonda farklı stilleri yansıtan eşyalar ve objeler mevcut. Ancak genel uyumu sağlamak adına akıllıca bir yol izlenmiş. Farklı stildeki eşyalar beyaz rengin oluşturduğu paydada buluşuyor. Böylelikle eklektik bir tasarımı oluştururken eşyaların birbiriyle uyumunu sağlamak için oldukça pratik bir yol izlenmiş oluyor. Siz de böylesi bir yaklaşımla mekanınızı kurgulayabilir hem ferah hem de farklı stilleri kullanabileceğiniz bir yaşam alanına sahip olabilirsiniz.
Dekorasyonda farklılık ve biricik olmak herkesin isteyeceği bir şey olsa gerek. Bu örnekte de orijinal tasarımlar öne çıkıyor. Örneğin ahşap bir şömine oldukça yenilikçi bir yaklaşım değil mi? Deri çestır koltuklar, tekli koltukların farklı ahşap konstrüksiyonu ve bahçe derinliğine açılan geniş kanatlı pencereleriyle Meksika menşeli ZD+A firmasının oldukça orijinal bir tasarımı olduğunu söyleyebiliriz. Siz de mekanınızı tasarlarken yenilikçi yaklaşımlara açık olup orijinal mekanlara sahip olabilirsiniz.