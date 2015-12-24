Kişisel iç mekan stilinizi nasıl yaratabilirsiniz?

Yaşam alanınızın dekorasyonunda kişisel olarak ilgi duyduğunuz objeler ve mobilya tasarımlarını kullanmak mekanı daha fazla sahiplenmenizi ve benimsemenizi getirecektir. Dekorasyonu gerçekleştirirken bir profesyonel tasarımcıdan yardım almanız bir çok sorunun çözümüne daha kolay ulaşmanızı sağlayacak olmasının yanında dekorasyon projesinin gelişiminde talep ettiklerinizi ve ve mekanda kullanmak istediğiniz eşyaların altını çizmenizi tavsiye ederiz. Tasarımcı sizin için harika öneriler de sunsa bağ kurduğunuz objelerin mekanda yer alması oranın size özel olmasını sağlar. Bununla birlikte mekanı kendiniz dekore ediyorsanız da yine kendinizi yansıtan detaylara özen göstermelisiniz. Kişisel eşya ve objelerle zenginleştireceğiniz yaşam alanınızda renk ve biçim uyumunu da sağlamak için bu eşyaları baz alabilirsiniz. Sizin için seçtiğimiz bu örnekte de mekandaki renklerin mekanda kurduğu ilişkinin bütünlüğüne dikkat edin. Bu mekanın sahibi klasik ve geleneksel motiflere ilgi duyan birinin yaşam alanını yansıtıyor. Kolçaksız kapitoneli, kahverengi deri koltuğun rengi cam objelerin konduğu açık raf sisteminin ahşap rafları ile bütünlük sağlıyor. Duvarda kullanılan hat örnekleri de yine kişisel detaylardan. Hatların içinde bulunan mavi rengi de farklı tonlara açık raf sisteminin fonunda ve koltuktaki yastıklarda da kullanılarak mavinin mekandaki etkisi güçlendirilmiş. Açık raflardaki cam objelerin spot ışıklarla ışıltısının arttırıldığı ve daha güzel sunulduğu aşikar. Sehpanın cam tablalı kullanılmasının nedenlerinden biri de klasik motiflerdeki el dokuma halının daha görünür olmasını sağlamak olduğunu belirmek gerekir. Görüyorsunuz küçük detaylar ile kişisel eşyalarınız mekanı ne kadar zenginleştirebiliyor. Değil mi?