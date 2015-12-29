Fayans modelleri arasında en revaçta olanlar hangileri?

Mutfak ya da banyo gibi ıslak mekanlar başta olmak üzere pek çok zemin ve duvarda kullanılan fayanslar artık binbir çeşit. Bundan yirmi otuz sene öncesine göre çok daha fazla çeşide sahip olan bu malzemede buna rağmen geçmişin esintilerine de rastlıyoruz. İnceleyeceğimiz örneklerde bu nostaljik modellerden de bahsedeceğiz ama elbette revaçta olan fayans modelleri bunlardan ibaret değil. Fayansların artık daha zamansız olduklarını söylemek mümkün. Çünkü günümüz teknolojisi ve malzemeler hem eski malzemeleri yeniden aynı ya da geliştirilmiş bir biçimde üretmeyi hem de yepyeni tekniklerle ilginç fayanslar tasarlamayı sağlıyor.

Fayanslar yaygın olarak seramikten üretiliyor, herkesin en temel olarak bildiği fayanslar seramik karolar zaten. Ancak örneğin porselen seramik olarak adlandırılan, oldukça dayanıklı, büyük ölçülerde dış cephelerde dahi kullanılan bir malzeme de var. Cam mozaikler zaten oldukça sık kullanılan bir malzeme, belki fayans olarak tanımlamak doğru olmaz ama fayanslarla aynı şekilde, bazen de bir arada kullanılıyorlar. Ayrıca son yıllarda çok daha eski bir malzemeye dönüş oldu, o da karo mozaik, karosiman ya da karo çini denen desenli dökme mozaikler. Geleneksel olanı el işçiliği ve kalıplara dökülen mozaiklerle yapılan bu malzemenin artık seramik versiyonları da var. Dijital baskı tekniğiyle, bu geleneksel çini desenlerinin seramiğe aktarıldığını görüyoruz. Baskılar arasında kalite farkı olabiliyor ama kaliteli baskıların oldukça tatmin edici olduğunu söylemek mümkün.

Gelelim bu aralar hangi fayansların revaçta olduğuna. Her dönem trendler, banyo mutfak modasında farklı rüzgarlar esiyor. Dolayısıyla bu rüzgarları yakalamanız için size bir rehber hazırladık.