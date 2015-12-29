Fayans modelleri arasında en revaçta olanlar hangileri?

Mutfak ya da banyo gibi ıslak mekanlar başta olmak üzere pek çok zemin ve duvarda kullanılan fayanslar artık binbir çeşit. Bundan yirmi otuz sene öncesine göre çok daha fazla çeşide sahip olan bu malzemede buna rağmen geçmişin esintilerine de rastlıyoruz. İnceleyeceğimiz örneklerde bu nostaljik modellerden de bahsedeceğiz ama elbette revaçta olan fayans modelleri bunlardan ibaret değil. Fayansların artık daha zamansız olduklarını söylemek mümkün. Çünkü günümüz teknolojisi ve malzemeler hem eski malzemeleri yeniden aynı ya da geliştirilmiş bir biçimde üretmeyi hem de yepyeni tekniklerle ilginç fayanslar tasarlamayı sağlıyor.
Fayanslar yaygın olarak seramikten üretiliyor, herkesin en temel olarak bildiği fayanslar seramik karolar zaten. Ancak örneğin porselen seramik olarak adlandırılan, oldukça dayanıklı, büyük ölçülerde dış cephelerde dahi kullanılan bir malzeme de var. Cam mozaikler zaten oldukça sık kullanılan bir malzeme, belki fayans olarak tanımlamak doğru olmaz ama fayanslarla aynı şekilde, bazen de bir arada kullanılıyorlar. Ayrıca son yıllarda çok daha eski bir malzemeye dönüş oldu, o da karo mozaik, karosiman ya da karo çini denen desenli dökme mozaikler. Geleneksel olanı el işçiliği ve kalıplara dökülen mozaiklerle yapılan bu malzemenin artık seramik versiyonları da var. Dijital baskı tekniğiyle, bu geleneksel çini desenlerinin seramiğe aktarıldığını görüyoruz. Baskılar arasında kalite farkı olabiliyor ama kaliteli baskıların oldukça tatmin edici olduğunu söylemek mümkün.
Gelelim bu aralar hangi fayansların revaçta olduğuna. Her dönem trendler, banyo mutfak modasında farklı rüzgarlar esiyor. Dolayısıyla bu rüzgarları yakalamanız için size bir rehber hazırladık.
Yazımızın başında bahsettiğimiz karo çiniler geleneksel olarak üretildiklerinde oldukça zahmetli ve zaman alan bir üretim sürecine sahip. Aynı zamanda maliyetleri de yüksek oluyor tabii. Ancak yine de seveni için o etkiye değer. Çünkü aynı mermer gibi sistre yapılıp cilanalıyorlar. Bu içlerinde kullanılan rengi ve mozaiğin partiküllerini canlı ve parlak gösteriyor. İşte bu geleneksel karo mozaiklerin üreticileri genelde sipariş üzerine talep edilen miktarda üretim yapıyorlar ve elbette bir miktar fazla da yaptıkları için stoklarında bazı modellerden ufak miktarlarda kalmış olabiliyor. Karo İstanbul da bu firmalardan biri ve stoklarında bulunan bu karo mozaikleri indirimli olarak satıyor. Metrekare olarak az miktarda oldukları için pek çok kullanıcı ya da tasarımcı bu indirimli modellerden alıp onları karışık kullanmayı tercih edebiliyor. Bir süredir böyle örneklere denk geliyoruz ve aslında kırkyama diye de tabir edilen dikiş tarzı patchwork, karo mozaikler için de kullanılır oldu.
Geleneksel karo mozaiklerde patchwork kullanımından sonra bu tarz o kadar beğenildi ki şimdi de bir süredir seramik replikalarında benzer bir uygulama ortaya çıktı. Karo mozaik desenleri zaten seramiklere de uygulanmaya başlamıştı ancak kendiliğinden karışık, patchwork seramik fayanslar üretiliyor ve kullanılıyor artık. Tıpkı bu örnekteki banyoda olduğu gibi. Böylece hem rengarenk ve otantik bir desene sahip olunuyor hem de pek çok açıdan uygulama kolaylığına sahip büyük fayanslar kullanılmış oluyor. 10x10 ya da 20x20 fayanslara göre 30x30, 40x40 hatta 60x60 fayansların döşeme işçiliği daha zahmetsiz.
Güzel bir mermerle kaplanmış bir banyonun cazibesi pek az fayansla elde edilebilir ancak yine son dönemde seramik desenleri arasında gerçekten de doğal taş kaplamaların görünümüne çok yakın ürünler mevcut. Bu doğal taş görünümlü seramiklerin bakımı da doğal taşlardan çok daha kolay. Çünkü tamamen kullanıma yönelik tasarlanan ve geliştirilen fayanslar elbette doğal malzemelere göre çok daha dayanıklı, ısı ve nemden çok daha az etkileniyor.
Alışageldiğimiz fayanslar kare ya da dikdörtgen forma sahiptir. Bu aynı zamanda uygulama içinde kolaylık sağlayan bir formdur ama duvar ve zeminlerinizde farklılık arayışındaysanız artık daha sıradışı formlarda üretilmiş fayanslarla çeşitli kompozisyonlar yapmanız mümkün.
Sıra dışı formlar dedik, bu tarz fayanslar tasarlanıp üretilirken nasıl yan yana gelecekleri de düşünülüyor. Görüldüğü üzere Mungan Interior Design tasarımı bu banyoda kullanılan borda fayanslar tek başına yan yana dizilebilecek bir forma sahip değil, ancak birleştirilip altıgen forma ulaşıyorlar. Derzlerle birlikte bir desen ortaya çıkıyor.
Farklı formlara örnek fayans çeşitlerinden biri de altıgenler. Zeminde kullanılan bu fayanslar da hem farklı bir formu hem de bu formun adeta patchwork gibi farklı renk ve dokularda kullanımını görüyoruz. Son dönemlerde fayanslarda renk kompozisyonuna da oldukça sık gidiliyor, böylece duvar ve zeminlerde monotonluktan kaçış mümkün oluyor.
Dokununca sadece bir doku değil aynı zamanda üçüncü boyutu hissedebileceğiniz fayanslar da mevcut. Böylesi duvarlar oldukça dramatik etkiye sahip olabiliyor. Elbette zemin için bu tip fayansların kullanımı mümkün değil.
Karo mozaiklerin ve onların seramik replikalarının revaçta olduğunu söyledik. Son yıllarda kullanımı ve dolayısıyla üretimi artan bir diğer nostaljik fayans çeşidi metro fayansı denen ortalama 7,5x15 cm ölçüsünde retro fayanslar. Genelde beyaz ve siyah olanlarını bulmak daha kolay ama artık diğer renkleri de tekrar üretilmeye başlandı. Mutfak ve banyolarda ister tek renk ister bu örnekteki gibi çift renk kullanın, oldukça nostaljik ve seçkin bir etkisi oluyor. Modern tasarımlarla da klasik armatür ve mobilyalarla da uyum sağlayabiliyorlar. Türkiye'de geçmişte çok yaygın kullanıma sahip olmasalar da batıda oldukça fazla kullanılmış, son zamanlarda da ikinci altın çağını yaşıyorlar.
Parlak fayansları sevenler için özellikle banyolarda hoşa gidebilecek bir alternatif daha var, o da ayna. Özel üretim ayna fayanslar bulabilirsiniz ancak direkt aynaları istediğiniz boyutlarda kestirip, gerekirse bizote yaptırıp döşeyebilirsiniz. Bizote ayna kenarlarının belli bir açıyla perdahlanması işlemidir ve eğer fayans şeklinde kullanacaksanız gerçekten de daha temiz bir görünüm verebilir. Bu örnekteyse daha ziyade antika aynayla kaplı bir duvar görünümü sağlanmış, kararmış aynalar geniş parçalar halinde döşenmiş. Etkisi çok dramatik, ona hiç şüphe yok. İster böyle ister daha önce bahsettiğimiz bizoteli ayna parçalarını daha ziyade banyo duvarları, hatta mutfak tezgahlarının üstü için bile kullanabilirsiniz. Bu tip örneklere ışıltı verilmek istenen cafe ve barlarda da sık rastlanmakta.
Modern, endüstiyel duruş için betonun dokusu ve rengi sıklıkla tercih ediliyor. Bu banyoda olduğu gibi zemin için geniş, doğal taş ya da porselen seramik fayanslar beton etkisini yaratabilir. Aynı zamanda duvarlar için de benzer fayanslar mevcut. Çıplak betonun etkisi hoşunuza gidiyorsa böyle bir tercihte bulunabilirsiniz.
Kabartma ya da rölyef özellikle klasik desenlerle birlikte son dönem fayanslarda sıkça kullanılıyor. Bu uygulama fayanslara aynı zamanda bir doku verdiği için düz fayanslara göre daha dolgun bir görünüm sağlıyor. Farklı renklerde rölyefli fayansların birlikte kullanılması da gayet hoş bir etki yaratıyor.
Revaçta olan fayans modelleri için bunlar dışında Sıradışı fayans çeşitleri, yenilikçi fikirler başlıklı yazımız da eminiz ilginizi çekecektir.