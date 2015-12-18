Eviniz için ne tür kırlentler seçmelisiniz?

Ev dekorasyonu mobilya seçimiyle bitmiyor. Aslında aksine, mobilya seçimi ile başlıyor. Evimizi zevklerimize uygun, kişiliğimizi yansıtan, şık, elegant, sıcak, sevimli, yaşanan gerçek bir yuvaya dönüştürmek için aksesuarların gücünden yararlanmamız gerekiyor. Mekanları soğuk bir teşhir alanından sıcak bir eve dönüştürebilmenin tek yolu bu. Her birimizin farklı zevkleri ve dekorasyon anlayışları var ancak bu farklılıklar temel dekorasyon kurallarını aynı şekilde uygulamamamız için bir gerekçe değil. Farklılıklarımızını seçtiğimiz ürünlerde, kullandığımız renk yelpazelerinde ve yaratıcılığımızda ortaya koyuyoruz ancak bunları yaparken belirli kaideleri takip ediyoruz. homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen yüzlerce mimar, iç mimar, dekoratör ve tasarımcının yapmış olduğu çalışmalara bakarsak, dekoratif aksesuarların evleri güzelleştirip onlara karakter kazandırmak için ne denli önemli olduğunu görebiliriz.
Bu sayfamızda en popüler dekoratif aksesuarlardan biri olan kırlentleri işledik. Oturma odalarımızın ve yatak odalarımızın bu basit ancak etkili ve popüler unsurunu en iyi şekilde nasıl kullanabileceğimiz değerlendireceğiz.
Kırlent seçimi yaparken mobilyalarınızın tarzı, kullanılan döşemeliğin rengi ve deseni, halınız ve hatta perdenizi göz önünde bulundurmalısınız. Ama gözünüz korkmasın! Kırlent en basit dekoratif aksesuardır ve çok ciddi bir tasarım hatası yapmanız neredeyse olanaksızdır. Eğer tasarım konusunda henüz çok fazla bir bilginiz yoksa ve hatalı bir seçim yaparak mekanın kötü görünmesine neden olmaktan çekiniyorsanız, karmaşık renk ve desen çalışmalarına mümkün olduğunca girmeyin. Basit düşünün, basit hemen hemen her zaman iyi sonuç verir. Örneğin, düz renkli koltuk ve kanepelerde aynı tonlara sahip renkleri ya da aksine kontrast renkleri ve bu tonlardaki türlü türlü desenleri, desenli koltuk ve kanepelerde ise aynı tonlara sahip düz renkleri ya da aksine kontrast düz renkleri gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.
Kırlenti oturma odanız için mi düşünüyorsunuz, yatak odanız için mi? Koltuk ve kanepe için kullanılan minderler genellikle daha sert, yatak süsü olarak kullanılan minderler ise daha yumuşaktır. Yatakta kullanılan kırlentler dekoratif amaç dışında genelde başka bir amaca hizmet etmezler ancak koltuk ve kanepelerde kullanılan kırlentler ile otururken sırtımızı ve belimizi destekleriz, dolayısıyla dekoratif özelliklerinin yanı sıra işlevsel özellikleri de vardır. Aynı nedenden dolayı yıpranma olasılıkları da daha yüksektir, bu da daha dolgun ve sert yapılmalarına bir gerekçe olabilir.
Kırlent seçimi yaparken farklı birkaç yol izleyebilirsiniz. Birincisi, koltuk takımınızla aynı renk yelpazesi içinde ya da yelpazenin yan yana olan tonları içerisinden seçim yaparak birbirine yakın renkler ve tonlar seçmektir. İkincisi ise renk yelpazesinin tam karşısında olan renkleri, yani kontrast renkleri seçmektir. Bu iki seçeneği kombine ederek de kullanabilirsiniz. Koltuk renginize yakın renklerde olan kırlentler ile araya serpiştirilmiş kontrast renkteki kırlentler bir arada çok iyi görünecektir.
Birçok farklı boyutta ve şekilde kırlent bulunmaktadır ve kırlenti kullanacağınız yere göre seçim yapmalısınız. Yatak için olan kırlentler genelde dikdörtgen şeklinde iken, koltuk ve kanepe için olanlar genelde kare şeklindedir. Ancak bunu bir kural olarak algılamamalısınız, bu yalnızca çoğunluk üzerinden yapılmış bir genelleme. Bu sayfamızdaki örneklerde de farklı türlerini zaten görmektesiniz. Örneğin, Hakan Helvacıoğlu / H2C tasarımı bu yatak odası dekorasyonunda da gördüğümüz üzere, yataklar için silindir şeklinde modeller de mevcut. Yuvarlak kırlentler, bu sene moda olmaya başladığı üzere, üzerindeki yer alan resim baskısına uygun şekilde kesim yapılmış amorf kırlentler, kırk beş santimetrelik standart boylar, daha geniş ve daha küçük kareler, ince uzun dikdörtgenler… Seçenekler sonsuz.
Evinizin dekorundan mı sıkıldınız? Gözünüze eski moda ya da sevimsiz mi görünmeye başladı? ya da yalnızca mevsime uygun, trendy bir değişiklik mi yapmak istiyorsunuz? O halde tüm kırlenti atmadan ya da bir kenara kaldırmadan, yalnızca kılıf değişikliğine giderek dekorasyonunuzda bir farklılık yaratabilirsiniz. Hem bu maksatla hem de kirlendiklerinde kolayca yıkanabilmeleri için, kırlentlerin çoğu düğmeli ya da fermuarlı olarak imal edilmektedir, yani çıkarılabilirler. Ancak diyelim ki sizin kırlentlerinizin kılıfı çıkarılmıyor. Hiç dert değil! Eski kılıf içinde kalacak şekilde, minderinizi yeni bir kılıfa geçirebilirsiniz. Gnümüzde birçok dekorasyon mağazası minderleri ayrı, kılıflarını ayrı satmaktadır. Böylece, minder boyutunuza uygun bir kılıf alarak değişiklik yapabilirsiniz. Ya da elinizden dikiş geliyorsa, çok daha şanslısınız, zira bu durumda sizin için seçenekler sonsuz demektir.
İnternet… Kutsal bilgi kaynağı. İnternette dünyanın dört bir yanından dekorasyon bloglarını ve dergilerini gezerek yeni trendler hakkında bilgi alabilir, hangi kırlentin ne şekilde kullanıldığını örnekler ile görüp bu çalışmalardan ilham alabilirsiniz. homify sayfalarında yer alan ve üst menüdeki Odalar sekmesi ile ulaşabileceğiniz Oturma Odası ve Yatak Odası altsekmelerinde tüm dünyadan binlerce örnek bulunuyor. Beğendiğiniz tarza göre aramalarınızı daraltabilir, arzu ederseniz ülke ülke arama yapabilirsiniz. Ayrıca, yine üst menüde yer alan Dergi sekmesinde, homify editörleri tarafından yapılmış binlerce derlemeye ulaşabilir ve beğendiğiniz fotoğrafları homify üzerinde oluşturacağınız klasörünüzde arşivleyebilirsiniz.
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