Eviniz için ne tür kırlentler seçmelisiniz?

Ev dekorasyonu mobilya seçimiyle bitmiyor. Aslında aksine, mobilya seçimi ile başlıyor. Evimizi zevklerimize uygun, kişiliğimizi yansıtan, şık, elegant, sıcak, sevimli, yaşanan gerçek bir yuvaya dönüştürmek için aksesuarların gücünden yararlanmamız gerekiyor. Mekanları soğuk bir teşhir alanından sıcak bir eve dönüştürebilmenin tek yolu bu. Her birimizin farklı zevkleri ve dekorasyon anlayışları var ancak bu farklılıklar temel dekorasyon kurallarını aynı şekilde uygulamamamız için bir gerekçe değil. Farklılıklarımızını seçtiğimiz ürünlerde, kullandığımız renk yelpazelerinde ve yaratıcılığımızda ortaya koyuyoruz ancak bunları yaparken belirli kaideleri takip ediyoruz. homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen yüzlerce mimar, iç mimar, dekoratör ve tasarımcının yapmış olduğu çalışmalara bakarsak, dekoratif aksesuarların evleri güzelleştirip onlara karakter kazandırmak için ne denli önemli olduğunu görebiliriz.

Bu sayfamızda en popüler dekoratif aksesuarlardan biri olan kırlentleri işledik. Oturma odalarımızın ve yatak odalarımızın bu basit ancak etkili ve popüler unsurunu en iyi şekilde nasıl kullanabileceğimiz değerlendireceğiz.