Böyle bir evde yaşamayı kim istemez!

İnsanda sıcak, samimi bir his uyandıran malzeme olan ahşap ile kaplanmış bu ev, tipik ahşap ya da ahşap kaplama evlerde görmeye alışık olmadığımız şekilde, minimalist bir görünüme sahip. Keskin ve köşeli hatlara sahip yapısı, tabandan tavana camları, düz çatısı ve bünyesinde yer alan kapalı otoparkı ile çağdaş ve konforlu bir yapı. Ukraynalı mimarlık firması Aleksandr Zhydkov Architect tarafından tasarlanan yapı kırsal bir bölgede konumlanıyor ve ahşap kaplı cepheleri sayesinde çevresiyle son derece uyumlu bir görünüme sahip.
Soğuk iklime sahip bölgede konumlayan yapı, ahşap kaplaması ve sarının en sıcak tonundaki aydınlatması ile çevresine adeta güneş gibi ışık saçıyor. Bir kış gününde çekilmiş olan bu fotoğrafta, evin verdiği sıcak ve samimi hissiyatı son derece başarılı bir şekilde görselleştirmiş. Karşımızda öyle bir tasarım var ki, kırsalın ve ahşabın verdiği köy evi görünümüne bürünüp stilize bir köy evine, tabiri caizse bir köy evi karikatürüne dönüşmemiş ve şık, ferah ve konforlu yapısını muhafaza edebilmiş.
Oturma odasının tavanı, üst kat asma kat şeklinde tasarlandığı için son derece yüksek. Bir cephesi tabandan tavana kadar olan cam sayesinde, içerisi son derece ferah, aydınlık ve mevsim geçişlerini izlemek için ideal. Televizyonun olduğu duvarda gri tonlarındaki harman tuğla kaplaması kullanılmış. Tıpkı ahşap gibi geleneksel bir malzeme ancak gerek renk tonları gerekse de kullanım şekli olarak modernize edilmiş halde. Mavi köşe koltuk takımı evin sükunetli havası için mükemmel bir seçim.
Geniş bir ada ünitenin yer aldığı mutfak evin tüm mimarisine uygun şekilde minimalist tarzda tasarlanmış. Burada da koyu gri harman tuğla, ahşap ve beyaz detaylar bir arada kullanılmış. Polikarbonat bar sandalyeleri ise neredeyse görünmez, şeffaf yapıları sayesinde alanda fazla kalabalık yaratmadan şık, modern ve işlevsel birer unsur olarak yerlerini almış.
Yemek masası olarak metal ayaklı ahşap yüzeyli, modern bir tasarım seçilmiş. Sandalyeler ise ikonik tasarım Eames Eiffell sandalyelerin ahşap ayaklı olan modelleri tercih edilmiş. Tarz sahibi bir ev için tarz sahibi bir seçim…
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Yatak odasında mavi ile tekrar karşılaşıyoruz. Ahşap kaplama duvar evin genel havasıyla uyum sağlarken, aynı zamanda ortama yumuşak bir hava veriyor. Boydan boya pencereler ise mekanı muhteşem bir şekilde aydınlatıyor. Kuzeyde yer alan ve soğuk bir iklime sahip olan bölge için doğal gün ışığı çok önemli. Yatak odasının yıldız parçası ise devasa bir masa lambası görünümüne sahip olan harika lambader.
Bej rengi mermer kaplı zemin ve mermer duvar son dönemin evrensel banyo trendleri arasında yer alıyor ve ahşap kaplama yüzeyler ile mükemmel bir uyum sağlıyor. Beyaz modern vitrifiye ise hem mekana temiz ve taze bir hava veriyor hem de evin diğer mekanları ile bütünlüğü sağlıyor.
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