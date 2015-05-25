Böyle bir evde yaşamayı kim istemez!

Yemek masası olarak metal ayaklı ahşap yüzeyli, modern bir tasarım seçilmiş. Sandalyeler ise ikonik tasarım Eames Eiffell sandalyelerin ahşap ayaklı olan modelleri tercih edilmiş. Tarz sahibi bir ev için tarz sahibi bir seçim…

İç mimar ve dekoratörlerin gözdesi, dünyaca ünlü sandalye modelleri için En şık mutfaklar için 10 ikonik sandalye – tabure tasarımı başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.