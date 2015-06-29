Masallardaki sarayları andıran bir ev

Bazı evler dokusuyla, tasarımıyla, dekorasyonuyla, mobilya seçimiyle, renk tercihleriyle öyle şık ve güzel bir atmosfer yaratır ki, söz konusu evin yalnızca dergi ya da özel bir çekim için dizayn edildiğini bile düşünebilirsiniz. Çünkü filmlerden, romanlardan, masallardan çıkmış gibidir bu evler. Ama unutmayın ki içinde yaşadığımız yaşam alanları için hiçbir zaman fazla estetik diye bir şey yoktur. İç mimari ve tasarım sanatı geliştikçe hayatımızın aynası olan ve yaşam kalitemizi çok önemli bir miktarda değiştiren evlerimiz de güzelleşmeye devam ediyor. Şimdi konuk olacağımız ev de bu güzelliğin ilmek ilmek işlenmiş, tasarımdaki ve iç mimari çalışmasındaki her bir detayla göz alıcı bir manzara oluşturan evlerden biri. Tasarımında Fabbrica Mobilya imzası taşıyan bu özel tasarım ev klasik seçkinlikle modern estetiğin bir araya gelmesiyle yaratılan karakteriyle her göreni büyülüyor.