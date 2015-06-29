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Masallardaki sarayları andıran bir ev

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NN House, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
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Bazı evler dokusuyla, tasarımıyla, dekorasyonuyla, mobilya seçimiyle, renk tercihleriyle öyle şık ve güzel bir atmosfer yaratır ki, söz konusu evin yalnızca dergi ya da özel bir çekim için dizayn edildiğini bile düşünebilirsiniz. Çünkü filmlerden, romanlardan, masallardan çıkmış gibidir bu evler. Ama unutmayın ki içinde yaşadığımız yaşam alanları için hiçbir zaman fazla estetik diye bir şey yoktur. İç mimari ve tasarım sanatı geliştikçe hayatımızın aynası olan ve yaşam kalitemizi çok önemli bir miktarda değiştiren evlerimiz de güzelleşmeye devam ediyor. Şimdi konuk olacağımız ev de bu güzelliğin ilmek ilmek işlenmiş, tasarımdaki ve iç mimari çalışmasındaki her bir detayla göz alıcı bir manzara oluşturan evlerden biri. Tasarımında Fabbrica Mobilya imzası taşıyan bu özel tasarım ev klasik seçkinlikle modern estetiğin bir araya gelmesiyle yaratılan karakteriyle her göreni büyülüyor.

Altın, yeşil ve klasik estetiğin sınırları

NN House, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Fabbrica Mobilya

NN House

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Evin devasa salonunun oturma alanındayız. Oturma odası gibi tasarlanmış bu şömine başı sıcak ve samimi atmosfer ayrıntılı inceliklerle süslenerek klasik estetiğin sınırlarını samimiyet ve kişisellikle birleştiriyor. Altın varaklı yeşil desenli klasik tarzlı berjerler odanın baş rolünü üstlenirken etrafında şekillenen tüm aksesuarlar ve mobilyalar da birbirleriyle mükemmel bir uyum içinde. Altın rengin asaletiyle oluşturulan ağırbaşlı karakter ortamın seçkinliğini arttırırken perde ve avize seçimine kadar her ayrıntının incelikle düşünülmüş olması yaşam alanını kusursuzlaştıran en önemli etken. 

Saray gibi

NN House, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Fabbrica Mobilya

NN House

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Salonun bir diğer görünümünde de yaşam alanının bir eve değil bir saraya ait olduğunu düşünmek işten bile değil. Daha geniş açıdan gördüğümüz bu manzarada arkadaki oturma alanı, sol köşedeki yemek alanı ve merkezdeki geniş salon bölgesinin de birbiriyle geçişli bir estetik sunduğuna şahit oluyoruz. Yeşil ve altın renginin hakimiyeti salonun genelinde hüküm sürerken, her farklı alana eklenen siyah, krem, bej ve kırmızı gibi farklı renklerle ekstra bir bölmeye gerek duyulmadan tasarım ve dekorasyonun gücüyle alanların sınırları belirlenmiş ve estetik bir geçiş yaratılmış. 

İşlemeli sütunlar ve yüksek tavan

NN House, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Fabbrica Mobilya

NN House

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Yüksek tavanın bir yapıyı ne kadar genişletip büyüttüğünü, estetik olarak ne kadar vazgeçilmez bir etki yarattığını hepimiz biliyoruz zaten. Bu evdeyse yapının yüksek tavan özelliğine mükemmel görünen şık ve seçkin tasarımlı sütunlar eklenerek tavanın ve geniş salonun etkisi katlanarak arttırılmış. Desenli siyah stunların tavan ve tabana dokunan geçiş yerlerindeki altın renkli işlemelergöze ilk çarpan öğelerden biri. Salonun girişinde yer alan bu sütunlar evin büyük bir saray ya da masallara konu olmuş bir köşk olduğu izlenimini sağlayan ana unsur. Salonun yan tarafında kalan kırmızı ve yine klasik tarzlı sandalyeleriyle gösterişli yemek alanı da odanın geri kalanında hüküm süren şıklığı devam ettiriyor. 

Ayrıntılı incelikler

NN House, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Fabbrica Mobilya

NN House

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Salon alanında yeşil ve sarının yanında krem ve siyahın varlığını da hissediyoruz. Siyah mermerli orta ve yan sehpalar salonun görünümüne katkı sunan önemli yan karakterler olma niteliği taşıyor. Yine evin diğer yerlerinde de gördüğümüz gibi bu alanda da tüm ayrıntılar incelikle işlenmiş ve üzerine düşünülmüş. Perdelerden duvar kağıtlarına, aydınlatma öğelerinden halıya kadar her bir mobilya ve aksesuar özel bir klasik dokunuş taşıyor.  

Yumuşak ve şık bir geçiş alanı

NN House, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Fabbrica Mobilya

NN House

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Koridor deyip geçmeyin, yaşadığımız odaları birbirine bağlayan bu yaşam alanlarının odaların tasarımı arasında geçişte çok önemli bir rolü var. Örnekte gördüğümüz geçiş koridoru da salonun seçkinliğiyle yatak odasının şıklığını birleştiren incelikli düşünülmüş bir tasarıma sahip. Salondaki sütunların varlığının devam ettirilmesi ve ileriye konumlandırılmış özel tasarımlı josephine koltuk iki yaşam alanı arasında mükemmel bir geçiş sağlıyor. Genellikle yatak odalarında kullanılan josephine koltukların tasarımdaki yerine dair de bir ders niteliğinde. (Evinizin tasarımını josephine koltuklarla taçlandırmak istiyorsanız Göz alıcı ve romantik: Josephine koltuklar isimli yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.)

Ferah, şık, konforlu

NN House, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Fabbrica Mobilya

NN House

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Yatak odasına geldiğimizde, salona göre ağırlıkları azalmış olsa da yine de altın işlemeli klasik bir yorumla karşılaşıyoruz. Ancak yatak odasında bu klasik dokunuş modern bir estetikle iç içe geçerek hem ferah hem konforlu hem de şık bir atmosfer yaratmış. Genellikle açık ve yumuşak renklerin hakim olduğu yatak odasının en dikkat çeken özelliğiyse bordo perdeler ve onlarla mükemmel bir uyum içinde olan pembe yatak perdeleri. 

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