Akdeniz kıyısında bir keyif evi

Bugünkü yazımızda yan yana dizilmiş müstakil evlerin arasında kalan ve ilk bakışta belki de ne denli özel olduğu belli olmayan bir evi gezeceğiz. İspanya'nın Girona kentindek turistik Palafrugell kasabasında konumlanan bu konut Brick Construction Walling and Design tarafından renove edilmiş. Kendine has özellikleri korunarak yenilenen yapı, renovasyon sonucunda keyif veren muhteşem bir eve dönüşmüş. Tipik batı Akdeniz mimarisine sahip olan ev, yörede beyazın yanı sıra sıkça kullanılan bir renk olan hardal sarısına boyanmış. Komşu duvarları taş yüzeyleri ise dekoratif bir unsur olarak değerlendirilmiş.
Evin bahçe tarafına bakan kısmına bir ek yapılarak zemin kat genişletilmiş ve bu alana mutfak ve yemek odası takımı yerleştirilmiş. Bir cephesinde geniş bir pencerenin yer aldığı bu ek yapının diğer cephesi ise tabandan tavana sürgülü cam pencere ile verandaya açılıyor. Ek yapının üstü ise geniş bir teras olarak değerlendirilmiş. Cam korkulukla kaplanan teras bu sayede görüntüyü bölüp parçalamıyor ve hiçbir şekilde bütünün bozulmasına neden olmuyor.
Geniş cam pencere ve kapılar sayesinde iki açıdan da bol bol doğal gün ışığı alan mutfak ve yemek odası son deree geniş ve ferah. Son dönem mutfak tasarımlarında sıklıkla karşılaştığımız üzere, bu modern mutfakta da geniş bir ada ünite yer alıyor ve hem lavabo hem de ocak bu ada ünite bünyesinde. Ada ünitenin sağladığı geniş çalışma tezgahı sayesinde mutfağın arka kısmına tezgah yerleştirilmemiş ve bu alan komple dolap ve ankastre ürünler ile değerlendirilmiş.
Şık, sade ve modern dekorasyona sahip olan oturma odasının en büyük sürprizi tonozlu muhteşem tavanı. Doğal taş, tuğla ve beyaza boyanmış pürüzsüz duvar ve tavanların kontrastından kaynaklanan uyum adeta bir sanat eseri gibi. Sırt kısmı olmayan koltuklar büyük minder ve kırlentler ile desteklenmiş. Duvarda yer alan niş ise aydınlatılarak güzel bir aksesuar sergileme alanına çevrilmiş.
Evin tonozlu tavanı dışında en ilgi çekici unsurlarından biri de bu tasarım harikası merdiveni. Beton, çelik ve camın bir arada modernist bir prensiple tasarlanması sonucu ortaya çıkmış olan bu merdivenin alt kısmı yere sağlam bir şekilde basarken üst kısmı havada duruyormuş izlenimi veriyor.
Üst kata çıktığımızda geniş bir yatak odası ile karşılaşıyoruz. Çatının ahşap görünümünün korunduğu bu yatak odası beyaz renk ağırlıklı olacak şekilde modern bir dekorasyona sahip. Odadaki en dikkat çekici detay ise tavandan aşağıda doğru sarkan nötr renkli kumaş. Mekana romantik bir hava kazandıran bu dekoratif aksesuar stilize edilmiş bir cibinlik. Gelişigüzel biri asılmış olmasıyla yatak odasının modern ve keskin hatlara sahip dekorunu başarıyla yumuşatmış.
Üst katta yer alan bir diğer mekan ise evin banyosu. Bu alanda da ahşap çatı olduğu gibi bırakılmış. Son derece geniş bir alan kaplayan banyo sade ve mütevazi bir dekorasyona sahip. Son dönemin banyo trendlerinden biri olan, hem duş alanı hem de küvet teknesi göze çarpıyor.
Ek yapının üstündeki teras cam korkuluk sayesinde hiçbir engele takılmaksızın bahçenin manzarasını olduğu gibi görüyor. Bu alana beyaz renkli konforlu plastik koltuklar ve bir adet orta sehpa yerleştirilmiş. Yatmadan önce gökyüzündeki yıldızları izlemek için harika bir ortam!
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Ve bir sürpriz daha: Bu evin bahçesinde bir de kendine ait özel bir yüzme havuzu var. Üç yanı duvara dayalı olan havuzun güneşlenme terası ile çim kaplı. Bu alana yumuşak ve doğal bir hava vermek için duvarlar bir çeşit sarmaşık ile kaplanmış, kenarlar ise olduğu gibi bitkiler ile süslenmiş. Köşede ise bir muz ağacı dikkati çekiyor. İspanya'nın sıcak ve güzel iklimi sayesinde aylar boyunca vakit geçirilebilecek harika bir ortam.