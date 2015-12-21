Akdeniz kıyısında bir keyif evi

Ek yapının üstündeki teras cam korkuluk sayesinde hiçbir engele takılmaksızın bahçenin manzarasını olduğu gibi görüyor. Bu alana beyaz renkli konforlu plastik koltuklar ve bir adet orta sehpa yerleştirilmiş. Yatmadan önce gökyüzündeki yıldızları izlemek için harika bir ortam!

Plastik sandalye/koltuk deyip geçmeyin. Yirminci ve yirmi birinci yüzyılın en güzel sandalye tasarımlarının birçoğunun plastik olduğunu biliyor muydunuz? En şık plastik sandalye modelleri başlıklı yazımızda ünlü tasarımcıların ikonik plastik sandalye modellerini inceleyebilirsiniz.