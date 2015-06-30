Küçük, erişilebilir ve şahane bir daire

homify sayfalarındaki ev ziyaretlerimize bu defa hareketli, rengarenk, enerji dolu ve modern tasarımıyla göz dolduran bir evle devam ediyoruz. Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon tarafından dizayn edilen bu evi her yaşam alanı kendi işlevine ve karakteristik özelliklerine göre farklı bir pozitif enerji taşıyor. Evlerimizi dekore ederken belki de en çok dikkat etmemiz gereken şey evimizin ve odalarımızın bize daha olumlu ve pozitif bir yaşam keyfi vermesi olmalı. İşte konuk olduğumuz bu örnek dairede de tam olarak bu prensip göz önüne alınarak daha mutlu ve şık yaşam alanları tasarlanmış. Buyurun gezmeye başlayalım.