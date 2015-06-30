Küçük, erişilebilir ve şahane bir daire

homify sayfalarındaki ev ziyaretlerimize bu defa hareketli, rengarenk, enerji dolu ve modern tasarımıyla göz dolduran bir evle devam ediyoruz. Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon tarafından dizayn edilen bu evi her yaşam alanı kendi işlevine ve karakteristik özelliklerine göre farklı bir pozitif enerji taşıyor. Evlerimizi dekore ederken belki de en çok dikkat etmemiz gereken şey evimizin ve odalarımızın bize daha olumlu ve pozitif bir yaşam keyfi vermesi olmalı. İşte konuk olduğumuz bu örnek dairede de tam olarak bu prensip göz önüne alınarak daha mutlu ve şık yaşam alanları tasarlanmış. Buyurun gezmeye başlayalım.
Mutfaklarda en çok kullanılan rengin beyaz olması beyazın zarif ve aydınlık etkilerinin mutfakta inanılmaz güzel bir enerji ve ferah bir atmosfer sağlamasından kaynaklanıyor elbette. Bu enerji dolu evde de beyaz mutfak uygulaması kullanılmış ama beyaz mutfağın ferahlığına ve aydınlığına renkli öğeler eklenerek hem ferah ve şık hem de hareketli ve canlı bir ortam yaratılmış. Beyaz mutfak dolapları ortadaki mutfak adasının canlı turuncusuyla birleşince insanın içini açan bir mutfak orata çıkmış.
Mutfağın diğer cephesinde de o aydınlık ferahlığı sürdüren ve balkondan görünen manzaraya karşı konumlandırılmış beyazlar içinde şık ve zarif bir yemek masası var. Televizyon çerçevesi rengi de yine evin genelindeki canlı yapıya uygun bir detay.
Evin genel olarak canlı ve rengarenk bir dekorasyona sahip olduğunu söylemiştik. Salonda da yine mutfaktaki gibi beyazın aydınlık ve ferah karakterinden faydalanılarak huzurlu ve iç açıcı bir ortam yaratılırken, kapitoneli kolları ve püsküllü ayaklarıyla hareketli, farklı tasarımlı ve mor rengin canlılığıyla ortamı şenlendiren bir koltuk modeli tercih edilmiş.
Tek kişilik yatak odasında da yine aynı canlı renk ve beyaz kontrastı sürdürülmüş. Çizgili beyaz ve kurşuni duvar desenleri odanın olduğundan daha geniş ve ferah görünmesini sağlıyor. Yatak başı ehem hareketli hem de sade bir yapıda tasarlanmış. Bordo yatak örtüsü ve yastıklarsa odaya ağırbaşlı bir canlılık ve renk katıyor.
İç mimari ve dekorasyonda her küçük ayrıntının evinizi nasıl değiştirebileceğini daha önce homify sayfalarında başka örneklerde de görmüştük. Bu örnekte de sıradan bir kapının üzerine işlenmiş basit ama etkili renkli bir desen sayesinde odanın hareketlilik ve estetiğine sahip çıkılıyor.
Bu büyük yatak odasındaysa şüphesiz dikkati toplayan en önemli tasarım öğesi yuvarlak yatak. Yuvarlak yataklar yatak odalarına daha romantik, sıcak ve yumuşak bir atmosfer sağlarken aynı zamanda sıradışı yapılarıyla da göz dolduruyor. (Siz de yuvarlak yataklardan hoşlanıyorsanız Köşesiz yataklar, romantik uykular isimli yazımıza da göz atmanızı tavsiye ediyoruz.) Yatağın yarattığı bu romantik atmosfer sıradışı perdelerle de destekleniyor.
Ebeveyn banyosu da yatak odası başta olmak üzere evin geneline hakim olan renk ve hareketliliği modern dokunuşlarla sürdürüyor. Empire State manzaralı duvar resmi siyah lavabo altı dolabı ve renkli lavabosuyla banyo tasarımında hem sıradışı bir etki yaratılmış hem de genelde salonlarda ya da oturma odalarında görmeye alışık olduğumuz duvar kağıtlarının banyoda da kullanılabileceğine güzel bir örnek olmuş.