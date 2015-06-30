Göz kamaştıran 13 farklı yemek odası tasarımı

Yemek odaları hem misafir ağırladığımız, hem ailece bir araya geldiğimiz, hem de günün en sosyal saatlerini geçirdiğimiz yaşam alanları olarak tasarım ve iç mimaride her zaman önemli bir yer tutar. Bazı yemek odaları fonksiyonellikleriyle öne çıkarken bazıları seçkin karakterleriyle göz dolduruyor. Siz de yemek odanızı yeniden dizayn etmek istiyorsanız farklı tarz ve dekorasyon anlayışlarıyla dizayn edilmiş farklı yemek odalarına göz atmanızı öneririz. Bu farklı tarzlardan 13 tanesini sizin için derledik.
Ahşap masasının doğallığıyla dikkat çeken bu modern ve sade yemek odası, açık renklerin ahşapla uyumunun bir örneği. Ayrıca masa takımında benzer tarzlı ama farklı sandalye kullanımıyla da dikkat çekiyor.
Yücel Partners tarafından tasarlanan bu yemek alanı, sütlü kahve renginin sağladığı dingin atmosferle öne çıkıyor. Sade ama modern tasarımıyla çağdaş bir tasarım.
Beyazın büyüsü çoğunlukla mutfak tasarımlarında yer alıyor ama yemek alanlarında kullanımı o kadar sık değil. Bu zarif ve şık yemek odasındaysa beyaz renk hakimiyeti tercih edilmiş.
Fargo Designs tarafından tasarlanan bu yemek odası özgün kenarlı çizgili ahşap desenli masasıyla ve siyah beyaz avizeleriyle dikkat çeken bir dekorasyona sahip.
Siyah sandalyeler, modern tasarımlı ahşap bir masa ve yemek alanının genel dekorasyonuna uygun bir duvar kağıdıyla çağdaş bir tasarım örneği.
Kapitoneli pufu, işlemeli ayakları, ayrıntılı masa tasarımı ve aksesuarlarıyla klasik bir zarafet ve seçkinlik örneği olan bu gösterişli yemek odası tasarımı Sönmez Mobilya imzası taşıyor.
Bu renkli bir sadelikle pozitif enerji yayan yemek odasının en belirgin ve göze çarpan unsurları modern tasarımlı ahşap masanın etrafındaki tasarımıyla dikkat çeken renkli desenli sandalyeler elbette.
Voltaj Tasarım tarafından tasarlanan bu açık yemek odasında bir klasik olan yuvarlak masa modeli kullanılmış. Üst kısmı mermerden yapılan masanın alt ünitesi de odaya şıklık katıyor.
Ahşap yer döşemesi, üzerinde döşemeyle uyumlu sandalye ve masalar mor perdelerin, minderlerin ve mor çiçeklerin yardımıyla kış bahçesi olarak düzenlenmiş bu yemek alanına bahar havası katıyor.
Yemek odası tasarımlarında dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri de sandalye seçimidir. Cam yemek masasını kusursuz bir şekilde tamamlayan kapitoneli beyaz sandalyeler hem konfor hem şıklık açısından göz dolduruyor.
Eğer yemek odanızda daha ağırbaşlı ve ciddi bir hava yaratmak istiyorsanız bu örnekteki gibi siyah ve kahve tonlarından oluşan bir kombinasyon kullanarak yaşam alanınızda hem şık hem de seçkin bir atmosfer yaratabilirsiniz.
Uzun ahşap yemek masası estetiğinin hareketli yer döşemesiyle bir araya gelerek oluşturduğu bu yemek odasında sade ve modern bir hava yaratan bank detayı ve ferah yerleşim dikkat çekiyor.
Yemek odalarının şüphesiz en önemli öğesi yemek masasıdır. Şık ve modern bir yemek odası yaratmak için de masif ahşaptan yapılmış bu ham görünümlü masalar oldukça ideal. Mutfak ve yemek alanlarından ahşap kullanımını beğeniyorsanız Mutfak dekorasyonunda ahşap şıklığı isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.