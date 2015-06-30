Göz kamaştıran 13 farklı yemek odası tasarımı

Yemek odaları hem misafir ağırladığımız, hem ailece bir araya geldiğimiz, hem de günün en sosyal saatlerini geçirdiğimiz yaşam alanları olarak tasarım ve iç mimaride her zaman önemli bir yer tutar. Bazı yemek odaları fonksiyonellikleriyle öne çıkarken bazıları seçkin karakterleriyle göz dolduruyor. Siz de yemek odanızı yeniden dizayn etmek istiyorsanız farklı tarz ve dekorasyon anlayışlarıyla dizayn edilmiş farklı yemek odalarına göz atmanızı öneririz. Bu farklı tarzlardan 13 tanesini sizin için derledik.