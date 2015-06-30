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Göz kamaştıran 13 farklı yemek odası tasarımı

Homify TR Homify TR
M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Eklektik Yemek Odası
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Yemek odaları hem misafir ağırladığımız, hem ailece bir araya geldiğimiz, hem de günün en sosyal saatlerini geçirdiğimiz yaşam alanları olarak tasarım ve iç mimaride her zaman önemli bir yer tutar. Bazı yemek odaları fonksiyonellikleriyle öne çıkarken bazıları seçkin karakterleriyle göz dolduruyor. Siz de yemek odanızı yeniden dizayn etmek istiyorsanız farklı tarz ve dekorasyon anlayışlarıyla dizayn edilmiş farklı yemek odalarına göz atmanızı öneririz. Bu farklı tarzlardan 13 tanesini sizin için derledik. 

Farklı sandalyeler

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Ahşap masasının doğallığıyla dikkat çeken bu modern ve sade yemek odası, açık renklerin ahşapla uyumunun bir örneği. Ayrıca masa takımında benzer tarzlı ama farklı sandalye kullanımıyla da dikkat çekiyor. 

Sade ama modern

Villa Taşbaşı , yücel partners yücel partners İskandinav Yemek Odası
yücel partners

Villa Taşbaşı

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Yücel Partners tarafından tasarlanan bu yemek alanı, sütlü kahve renginin sağladığı dingin atmosferle öne çıkıyor. Sade ama modern tasarımıyla çağdaş bir tasarım. 

Beyazın büyüsü

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Yemek Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Beyazın büyüsü çoğunlukla mutfak tasarımlarında yer alıyor ama yemek alanlarında kullanımı o kadar sık değil. Bu zarif ve şık yemek odasındaysa beyaz renk hakimiyeti tercih edilmiş. 

Dikkat çeken aksesuarlar

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Fargo Designs tarafından tasarlanan bu yemek odası özgün kenarlı çizgili ahşap desenli masasıyla ve siyah beyaz avizeleriyle dikkat çeken bir dekorasyona sahip. 

Ahşabın siyahla dansı

Shabi Salon / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Modern Yemek Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Shabi Salon / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Siyah sandalyeler, modern tasarımlı ahşap bir masa ve yemek alanının genel dekorasyonuna uygun bir duvar kağıdıyla çağdaş bir tasarım örneği. 

Klasik, detaylı ve şık

Hünkar Proje / Özel Alternatif Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Yemek Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Hünkar Proje / Özel Alternatif

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Kapitoneli pufu, işlemeli ayakları, ayrıntılı masa tasarımı ve aksesuarlarıyla klasik bir zarafet ve seçkinlik örneği olan bu gösterişli yemek odası tasarımı Sönmez Mobilya imzası taşıyor. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Bahar havası estiren sandalyeler

Rustic Salon Takımı / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Rustik Yemek Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Rustic Salon Takımı / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Bu renkli bir sadelikle pozitif enerji yayan yemek odasının en belirgin ve göze çarpan unsurları modern tasarımlı ahşap masanın etrafındaki tasarımıyla dikkat çeken renkli desenli sandalyeler elbette. 

Yuvarlak masa estetiği

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Yemek Odası
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Voltaj Tasarım tarafından tasarlanan bu açık yemek odasında bir klasik olan yuvarlak masa modeli kullanılmış. Üst kısmı mermerden yapılan masanın alt ünitesi de odaya şıklık katıyor. 

Mor çiçekli kış bahçesi

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Akdeniz Yemek Odası
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Ahşap yer döşemesi, üzerinde döşemeyle uyumlu sandalye ve masalar mor perdelerin, minderlerin ve mor çiçeklerin yardımıyla kış bahçesi olarak düzenlenmiş bu yemek alanına bahar havası katıyor. 

Cam berraklığıyla buluşan beyaz zarafeti

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Modern Yemek Odası
As Tasarım – Mimarlık

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Yemek odası tasarımlarında dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri de sandalye seçimidir. Cam yemek masasını kusursuz bir şekilde tamamlayan kapitoneli beyaz sandalyeler hem konfor hem şıklık açısından göz dolduruyor. 

Siyah ağırbaşlılık

M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Eklektik Yemek Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

M.A. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Eğer yemek odanızda daha ağırbaşlı ve ciddi bir hava yaratmak istiyorsanız bu örnekteki gibi siyah ve kahve tonlarından oluşan bir kombinasyon kullanarak yaşam alanınızda hem şık hem de seçkin bir atmosfer yaratabilirsiniz. 

Ferah bir yerleşim

homify Klasik Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Uzun ahşap yemek masası estetiğinin hareketli yer döşemesiyle bir araya gelerek oluşturduğu bu yemek odasında sade ve modern bir hava yaratan bank detayı ve ferah yerleşim dikkat çekiyor. 

Ham ahşap görünümü

FİRMAMIZ TARAFINDAN YAPILAN BUTİK ÜRÜNLERİMİZ, Arte FABBRO Arte FABBRO Modern Yemek Odası
Arte FABBRO

FİRMAMIZ TARAFINDAN YAPILAN BUTİK ÜRÜNLERİMİZ

Arte FABBRO
Arte FABBRO
Arte FABBRO

Yemek odalarının şüphesiz en önemli öğesi yemek masasıdır. Şık ve modern bir yemek odası yaratmak için de masif ahşaptan yapılmış bu ham görünümlü masalar oldukça ideal. Mutfak ve yemek alanlarından ahşap kullanımını beğeniyorsanız Mutfak dekorasyonunda ahşap şıklığı isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.

Küçük, erişilebilir ve şahane bir daire
Bu yemek odalarından siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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