Banyomu planlarken nelere dikkat etmeliyim?

Evlerimizin temizlik ve bakım ihtiyaçları için çok sayıda gerecin muhafaza edildiği, buna rağmen diğer mahallere göre daha küçük alana yerleşen mekanları banyolardır. Ferahlatan atmosferiyle sizi karşılayan bir banyo, günlük yorgunluğunuzu atmanıza yardımcı olabilir. Banyolarımızı büyüteç altına aldığımızda, aslında çok sayıda eşya, gereç, elektronik alet ve makinalar, temizlik ve bakım ürünlerini küçük bir alanda muhafaza etmeye çalıştığımızı fark edeceksiniz. Diğer yaşam alanlarına göre çok daha küçük yer ayrılan banyolarımızda, bu kadar gereç ve çok sayıda eşyanın düzen ve kontrolünü sağlamak için, banyo planlaması yapmak işlerimizi oldukça kolaylaştıracaktır. Çamaşır makinesi ve diğer gereçlerin konumu ile ilgili planlama yapılması gerekir, lavabo, küvet ya da duşakabin geçişlerini kısıtlayabilir ya da rahatlatabilir.

Kirli su giderleri ve temiz su giderleri ile ilgili su tesisatının çıkış noktaları küvet, duşakabin, lavabo ve çamaşır makinelerinin konumunu belirleyecektir. İnşa edilmek üzere olan bir banyo planı için, kirli su gider noktaları belirlenmeden önce küvet, duşakabin, lavabo gibi banyo elemanlarının yeri belirlenir, plan yapılır. Kapı girişine yakın lavaboya ulaşmak pratik ve fonksiyonel bir yaklaşım olacaktır. Bulunuyorsa klozet ve lavabo banyo kapısına daha yakın noktalarda, geçişi engellemeyecek şekilde planlanır. Banyoda yeterli alan varsa bağımsız küvet ve duşakabin kapı girişine en uzak noktalarda kolaylıkla planlanabilir. İyi bir havlandırma sistemi, bakım ve temizlik sonrası ferahlatan bir banyo atmosferi hayatınızı kolaylaştıracaktır. Banyo fayansları ise uygulanacak stil ve malzeme kalitesi kontrol edilerek, uzun ömürlü, estetik görünüş katan seramik, mozaik, mermer gibi materyaller kullanılabilir. Fonksiyonel detayları belirli başlıklar altında incelemek üzere, banyonuzu planlarken nelere dikkat etmek gerektiği hakkında bir liste hazırladık, işlerinizi kolaylaştıracağını umuyoruz.