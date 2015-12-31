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Banyomu planlarken nelere dikkat etmeliyim?

Meral Eser Meral Eser
homify Modern Çocuk Odası
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Evlerimizin temizlik ve bakım ihtiyaçları için çok sayıda gerecin muhafaza edildiği, buna rağmen diğer mahallere göre daha küçük alana yerleşen mekanları banyolardır. Ferahlatan atmosferiyle  sizi karşılayan bir banyo, günlük yorgunluğunuzu atmanıza yardımcı olabilir. Banyolarımızı büyüteç altına aldığımızda, aslında çok sayıda eşya, gereç, elektronik alet ve makinalar, temizlik ve bakım ürünlerini küçük bir alanda muhafaza etmeye çalıştığımızı fark edeceksiniz. Diğer yaşam alanlarına göre çok daha küçük yer ayrılan banyolarımızda, bu kadar gereç ve çok sayıda eşyanın düzen ve kontrolünü sağlamak için, banyo planlaması yapmak işlerimizi oldukça kolaylaştıracaktır. Çamaşır makinesi ve diğer gereçlerin konumu ile ilgili planlama yapılması gerekir,  lavabo, küvet ya da duşakabin geçişlerini kısıtlayabilir ya da rahatlatabilir. 

Kirli su giderleri ve temiz su giderleri ile ilgili su tesisatının çıkış noktaları küvet, duşakabin, lavabo ve çamaşır makinelerinin konumunu belirleyecektir. İnşa edilmek üzere olan bir banyo planı için, kirli su gider noktaları belirlenmeden önce küvet, duşakabin, lavabo gibi banyo elemanlarının yeri belirlenir, plan yapılır. Kapı girişine yakın lavaboya ulaşmak pratik ve fonksiyonel bir yaklaşım olacaktır. Bulunuyorsa klozet ve lavabo banyo kapısına daha yakın noktalarda, geçişi engellemeyecek şekilde planlanır. Banyoda yeterli alan varsa bağımsız küvet ve duşakabin kapı girişine en uzak noktalarda kolaylıkla planlanabilir. İyi bir havlandırma sistemi, bakım ve temizlik sonrası ferahlatan bir banyo atmosferi hayatınızı kolaylaştıracaktır. Banyo fayansları ise uygulanacak stil ve malzeme kalitesi kontrol edilerek, uzun ömürlü, estetik görünüş katan seramik, mozaik, mermer gibi materyaller kullanılabilir. Fonksiyonel detayları belirli başlıklar altında incelemek üzere, banyonuzu planlarken nelere dikkat etmek gerektiği hakkında bir liste hazırladık, işlerinizi kolaylaştıracağını umuyoruz.

Gereksinimler

PATCHWORK E HIDRAULICOS, Gama Ceramica y Baño Gama Ceramica y Baño Modern Banyo
Gama Ceramica y Baño

Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño

Banyoyu kullanacak kişi sayısı belirlenerek, ihtiyaçlar kişi sayısı, durum ve şartlar, istekler doğrultusunda belirlenmeli. Çamaşır makinesi için ekstra alana ihtiyaç duyacak mısınız, yoksa elektronik eşyalar için belirlenen bir alan var mı? Kirli su gider boruları ve su tesisatları nerelerden geçiyor? Buna göre planlama ve çamaşır makinesinin yeri nasıl belirlenecek? Temizlik, rutin ihtiyaçlar ve çamaşırların yıkanması işlemleri için banyo planında nasıl bir akış yolu izlenmeli, planlamadan önce izlenmesi gereken notlar olacaktır. Kapı girişine yakın bir lavabo pratik bir banyo kullanım alanı sunacaktır. Duşakabin ya da küvetin bulunduğu konum, kısa süreli kullanımlar ve lavabo kullanım aksını engellemeyecek konumda geri planda tutulabilir.

Genel istekler

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Banyo Kırmızı
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Bağımsız küvet mi yoksa duvara sabitlenmiş küvet mi kullanmayı tercih edersiniz? Duş kabini olacaksa hangi materyaller kullanılmalı? Eğer küçük bir banyoya sahipseniz cam duşakabin banyonuza derinlik katacaktır. Cam materyaller, aynalar, kristallerle zarif biçimde döşenen banyolar hem ışıl ışıl, estetik bir görünüm yakalayacak, hem de şeffaf yüzeylerin saydamlığından faydalanılarak banyo alanı olduğundan daha geniş algılanacak. Bağımsız küvet de geçmişin izlerini taşıyan modelleri ile modernize edilmiş tasarımlarıyla ayaklı veya ayaksız, birçok çeşidiyle satışa sunuluyor. Banyonuzda çok yer bulunmuyorsa duvara monte şık ve modern küvetler pratik bir çözüm olacaktır. Banyodaki havalandırma ihtiyacı da oldukça önemli. Bunun varsa havalandırma bacaları ya da pencerelerin bulunduğu noktaları göz önüne alarak plan yapmalısınız. Işıklandırma detaylarını da göz önüne almalısınız. Mümkün olduğunca dikkat gerektiren noktalarda beyaz ışık kullanmalısınız. Işık yoğunluğu da mekandaki etkiyi, renkler, dokular ve yüzeylerdeki görünümü etkileyecektir.

Banyo planı oluşturun

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Minimalist Banyo
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

Kontrol ettiğiniz tüm gereksinimlerinizi plana işleyin.  Pencerelerin açılır kanatları, kapı kanatlarını, tavan eğimi ya da baca çıkışlarını kontrol edin. Banyo planı düzleminde kuş bakışı kesitleri eskizler üzerine çizmek işlerinizi kolaylaştıracaktır. Bunu yapmadan önce banyo duvarlarının en ve boy ölçülerini, lavabo, küvet, duşakabin, klozet ve çamaşır makinesi gibi kullanılacak gereçlere ayrılacak ölçüleri belirlemeli ve plan düzlemine işlemelisiniz. Bu sayede banyonuzda lavabonun ya da çamaşır makinesinin sığacağı alanı doğru ölçülendirme ile saptayabilir, sığmadığı noktalarda plan düzleminde değişiklikler yapabilirsiniz. 

Satıcıları araştırma ve kalite kontrol

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Modern Banyo
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul.

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Islak zemin döşeme ve duvar kaplamalarında kullanılacak, seramik, mermer, mozaik gibi kaplama malzemelerini belirlemeden önce satıcıları araştırın. Araştırma sonrası banyo dekorasyonunuza uygun uzun ömürlü bir fayans ya da yüzey kaplama materyali bulduktan sonra ürün kalite kontrollerini yapabilirsiniz. Zemin kaplama ürünlerini almadan önce , örneğin kullanılacak seramikler için banyo en boy ölçülerini almanız gerekir. Kaplanacak alana göre belirlenen fayans sayısı, hesaplanandan daha fazla alınması gerekir. Uygulama esnasında oluşabilecek kırılma ve çatlamalar yüzeylerin kaplanmasında eksik fayans olmasını istemezsiniz. Banyo elemanları ve gereçlerle ilgili kullanılacak yapı elemanları ile ilgili araştırmalarınızı yaparak kalite, stil ve tarz doğrultusunda seçimlerinizi yapın. Satıcıların önceki çalışmaları ile ilgili görsel paylaşımları ve kullanılacak malzeme numuneleri ve kalite kontrol belgeleri fikir verecektir. Örnek görsel de şık dizaynı ile dikkat çeken banyo dekorasyonu, İstanbul'da bulunan Baba Mimarlık Mühendislik imzası taşıyor.

Malzeme ve stil

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Seramik, mermer ya da mozaik gibi ıslak zemin kaplamalarında uzun ömürlü kullanılabilecek malzemeler oldukça kullanışlı olacaktır. Mermerin  aynı zamanda duvar kaplaması ya da banyo tezgahında kullanılabileceği göz önüne alarak, uyum ve ahenk yakalamak isteyenler için etkileyici bir sonuç çıkaracağını söyleyebiliriz. Görkemli ve dayanıklı malzeme olarak mermerin farklı doku ve renklerini bulabilirsiniz. Uygulanacak stil ve tarza göre daha açık ve koyu, parlak ve mat, doğal dokusunun katacağı ahenk gibi banyonuzu tamamen değiştirebilecek etkiye sahip. Seramik kaplama ise banyonuza estetik bir görünüm sağlarken, aynı zamanda modern ya da klasik stillere uygun renk ve dokularını tercih edebilirsiniz. Seramik malzeme boyutları önceden hazırlanmış ve yerinde uygulanabilme kolaylığı sunar. Mermer kaplama için malzeme boyutlarını siz belirleyebilir, büyük ve geniş aralıkları örtecek şekilde kestirebilir, sağlam ve uzun ömürlü bir sonuç elde edebilirsiniz. Mozaik kaplamalar ise banyonuza ışıl ışıl bir görünüm katarken, estetik bir görünüm sağlar. Bölgesel alanları ve ıslak zemin kaplamalarında mozaiğin geniş renk yelpazesi, dayanıklılık ve uzun ömürlülüğünden faydalanabilirsiniz.

Kurulum planı yapın

Park Yıldız Konutları , QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA Modern Banyo
QZENS MOBİLYA

Park Yıldız Konutları

QZENS MOBİLYA
QZENS MOBİLYA
QZENS MOBİLYA

Nerelerde yardıma ihtiyacınız olacak? Kendi imkanlarınızla neleri yapabileceksiniz? Banyoda kirli su çıkışı ve temiz su giderleri borularının uygulanacağı duvar ve alanlar oldukça önemlidir. Tesisat ile ilgili daha önce bir deneyimi olmayan birinin mutlaka bir uzman yardımına ihtiyacı olacaktır. Çamaşır makinesi, küvet, duşakabin, klozet ve lavabo giderlerini muntazam şekilde monte etmek için uzman bir su tesisatçısı kurtarıcınız olacaktır. Banyonuzda çok sayıda gereç düzeni ve çamaşır makinesi yerinin belirlenmesi işlerini kolaylıkla halledebilirsiniz. Dekoratif bir ayna ve gereken yerler için dolaplar tasarlatabilirsiniz. Tüm malzemeleri uygulayacağınız stil ve tarza göre seçtikten sonra gerekli noktalarda uzmanların yardımına mutlaka ihtiyaç duyacaksınız. Teknik açıdan banyo elemanları, lavabo, küvet ve cam duşakabin kurulumu gibi detaylarda da uzman ve ustaların yardımına ihtiyaç duyacaksınız.

Islak zemin mekanlarında su geçirmezlik ve sızma problemlerine karşı oluşabilecek problemleri çözmek üzere derz kontrolleri, ustanın yapacağı zemin kaplama uygulamaları sayesinde kontrolden geçecektir. Örneğin zemin kaplaması seramiğin kesilmesi işleminde bile, uzman kişinin kullanacağı kesme aletleri ucunda bir elmas bulunuyor, bu sayede seramikler uzmanlar aracılığıyla kesilerek kaplamaya hazırlanıyor.

Ayrıca ’En iyi 10 banyo dekorasyon fikri’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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homify Modern Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects
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