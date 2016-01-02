Küçük bir odayı nasıl dekore edebilirim?

Mekanın boyutları anlamında mütevazi ev ve odalara sahipken bu mekanların dekorasyonu bir kat daha önem kazanmaktadır. Zira bir yandan mekanı ihtiyaçlarımız nisbetince dekore ederken diğer yandan da kendimize hem pratik anlamda bir hareket alanı sağlamak hem de daha ferahlatıcı ve geniş bir görüntü yakalayabilmek durumunda kalırız. Bunların üzerine bir de bu dekorasyonumuzu estetik kılmak da isteriz. İşte yer darlığı çekenleri, mütevazi bütçelerle mütevazi büyüklükteki ev ve odaları dekore etmek ve optimum bir yaşam alanı yaratmak isteyenlerimizi tüm bu değişkenleri uzlaştırarak bir sentez elde etmek gibi zorlu bir görev beklemektedir. İşte biz de bugünkü yazımızda, böyle alan darlığı yaşanan durumlarda, hangi küçük ve pratik dekorasyon ve dizayn hileleriyle nasıl daha mükemmel bir oda tasarımı elde edilebileceği sorusuna cevap aramaya çalıştık.

Bu tarz durumlarda ‘Herşeyi elde etmek isteyen hiçbir şey elde edemez’ düsturuyla hareket etmek gerektiği açıktır. Şartlar zorlanmalı ancak bazı şeylerden feragat edilmek zorunda olunduğu gerçeği de göz ardı edilmemelidir. Mekan küçük olunca lüks kategorisine girecek ve pratikte çok kullanılmayan bazı eşya ve mobilyalardan ya da aksesuarlardan vazgeçmek gerekebilir, bunu göze almak zorundasınız. Dolayısıyla küçük bir odanın dekorasyon işine olmazsa olmazlardan veya demirbaşlardan başlamak gerekir: Oturma odasından bahsediyorsak, oturma grubundan, yemek odasıysa masadan, çalışma odasıysa çalışma masasından başlamak ve geri kalan dekorasyonu bunun ekseninde döndürmek en makul yoldur. Ayrıca bu demirbaş mobilya ve mobilyaları mümkün olduğu kadar küçük, sade ve kompakt seçmek de yerinde ve mantıklı bir davranış olacaktır. Bu türlü durumlara en iyi uyan tarzların, modern, minimalist, İskandinav ve bir ölçüde Akdeniz tarzları olduğunu hatırlatmakta yarar var.

Az ve küçük boyutlu eşya seçiminin yanında, odanın alanını efektif kullanma konusunda başka yöntemler de vardır. Birden çok işlev görebilen fonksiyonel mobilyalar, odanın planına uyum sağlayabilen modüler mobilyalar kullanmak, ayna ve cam unsurları bol tutmak, açık renkler ve derinlik veren duvar kağıtları kullanmak gibi. Bu tarz yöntemlere de aşağıda örnek modellerimizi işlerken biraz daha yakından bakacağız. Mekanın alanı belli olduğundan, bu tarz durumlarda her ayrıntıya, her santimetrekareye normalde gösterildiğinden çok daha fazla özen gösterilmesi ve dikkat edilmesi, doğru ölçülüp biçilip doğru hesaplanması gerekmektedir. Bu konuda zorluklar yaşıyorsanız buradaki yazılar dışında sitemizdeki uzmanların görüşlerine de balvurmanız sizin için oldukça faydalı olabilir diye düşünüyoruz.

Hemen her yazımızda olduğu gibi sizler için yine hem yurtiçinden hem de yurtdışından, konuyu daha yakından incelemek adına çeşitli örnekler seçtik. Bir yazının sınırları belli olmasından mütevellit sınırlı sayıda örneğe yer verebiliyoruz ancak sizler sınırsız sayıda örneği sitemizin ilgili sayfalarında yapacağınız küçük bir gezintiyle dahi bizatihi kendiniz keşfedebilirsiniz. Şimdi örnek modellerimiz eşliğinde konuya biraz daha yakından bakalım.