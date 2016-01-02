Küçük bir odayı nasıl dekore edebilirim?

Mekanın boyutları anlamında mütevazi ev ve odalara sahipken bu mekanların dekorasyonu bir kat daha önem kazanmaktadır. Zira bir yandan mekanı ihtiyaçlarımız nisbetince dekore ederken diğer yandan da kendimize hem pratik anlamda bir hareket alanı sağlamak hem de daha ferahlatıcı ve geniş bir görüntü yakalayabilmek durumunda kalırız. Bunların üzerine bir de bu dekorasyonumuzu estetik kılmak da isteriz. İşte yer darlığı çekenleri, mütevazi bütçelerle mütevazi büyüklükteki ev ve odaları dekore etmek ve optimum bir yaşam alanı yaratmak isteyenlerimizi tüm bu değişkenleri uzlaştırarak bir sentez elde etmek gibi zorlu bir görev beklemektedir. İşte biz de bugünkü yazımızda, böyle alan darlığı yaşanan durumlarda, hangi küçük ve pratik dekorasyon ve dizayn hileleriyle nasıl daha mükemmel bir oda tasarımı elde edilebileceği sorusuna cevap aramaya çalıştık.
Bu tarz durumlarda ‘Herşeyi elde etmek isteyen hiçbir şey elde edemez’ düsturuyla hareket etmek gerektiği açıktır. Şartlar zorlanmalı ancak bazı şeylerden feragat edilmek zorunda olunduğu gerçeği de göz ardı edilmemelidir. Mekan küçük olunca lüks kategorisine girecek ve pratikte çok kullanılmayan bazı eşya ve mobilyalardan ya da aksesuarlardan vazgeçmek gerekebilir, bunu göze almak zorundasınız. Dolayısıyla küçük bir odanın dekorasyon işine olmazsa olmazlardan veya demirbaşlardan başlamak gerekir: Oturma odasından bahsediyorsak, oturma grubundan, yemek odasıysa masadan, çalışma odasıysa çalışma masasından başlamak ve geri kalan dekorasyonu bunun ekseninde döndürmek en makul yoldur. Ayrıca bu demirbaş mobilya ve mobilyaları mümkün olduğu kadar küçük, sade ve kompakt seçmek de yerinde ve mantıklı bir davranış olacaktır. Bu türlü durumlara en iyi uyan tarzların, modern, minimalist, İskandinav ve bir ölçüde Akdeniz tarzları olduğunu hatırlatmakta yarar var.
Az ve küçük boyutlu eşya seçiminin yanında, odanın alanını efektif kullanma konusunda başka yöntemler de vardır. Birden çok işlev görebilen fonksiyonel mobilyalar, odanın planına uyum sağlayabilen modüler mobilyalar kullanmak, ayna ve cam unsurları bol tutmak, açık renkler ve derinlik veren duvar kağıtları kullanmak gibi. Bu tarz yöntemlere de aşağıda örnek modellerimizi işlerken biraz daha yakından bakacağız. Mekanın alanı belli olduğundan, bu tarz durumlarda her ayrıntıya, her santimetrekareye normalde gösterildiğinden çok daha fazla özen gösterilmesi ve dikkat edilmesi, doğru ölçülüp biçilip doğru hesaplanması gerekmektedir. Bu konuda zorluklar yaşıyorsanız buradaki yazılar dışında sitemizdeki uzmanların görüşlerine de balvurmanız sizin için oldukça faydalı olabilir diye düşünüyoruz.
Hemen her yazımızda olduğu gibi sizler için yine hem yurtiçinden hem de yurtdışından, konuyu daha yakından incelemek adına çeşitli örnekler seçtik. Bir yazının sınırları belli olmasından mütevellit sınırlı sayıda örneğe yer verebiliyoruz ancak sizler sınırsız sayıda örneği sitemizin ilgili sayfalarında yapacağınız küçük bir gezintiyle dahi bizatihi kendiniz keşfedebilirsiniz. Şimdi örnek modellerimiz eşliğinde konuya biraz daha yakından bakalım.
Giriş bölümünde de kısaca değindiğimiz üzere küçük bir odanın dekorasyonunda mobilyaları hem nitelik hem de nicelik olarak az tutmak en iyi ve en kolay çözümdür. Özellikle -adı üzerinde- minimalist tarzda mobilyaları tercih etmeniz size büyük avantaj sağlayacaktır. Bu konuda sitemizin ilgili sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Bunun yanında odanın planına uyum sağlamak adına, birbirinden ayrılabilme özelliğine sahip, yani modüler mobilyalar kullanmak da odanızda yer açmak için kullanılabilecek başka bir taktiktir. Altında ya da yanında hazneleri olan ve dolayısıyla fazla eşya ve öteberiyi depolama imkanı veren çok işlevli mobilyalar, önemli ölçüde kalabalığı toplayıp toparlama özellikleriyle küçük odalar için gerekli çözümler arasında sayılabilir.
Yukarıda belirttiğimiz gibi birden çok işlevi bir arada barındıran mobilyalar da yerden tasarruf sağlamada en etkili unsurlardandır. Yatağın altını dolap olarak kullanmak, masaları birden fazla amaçla kullanmak ya da katlanabilen, küçülebilen masalar satın almak, yatağa dönüşen koltuk ve kanepeleri tercih etmek gibi çözümlerin hepsi bu kategoriye girmektedir. Tekerlekli veya katlabilen ya da iç içe geçebilen sehpa ve zigonlar da en klasik çözümlerdendir. Bunların yanında duvarlarda -eğer varsa- oyuk, girinti, niş gibi yerleri de hakkıyla kullanmak ve buraları iyi değerlendirmek de kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken mevzulardır. İş aslında biraz da ne kadar yaratıcı olduğunuza kalmıştır.
Elbette kaç kişilik ve ne büyüklükte bir koltuk ya da yatak seçeceğiniz, bunları kaç kişinin kullanacağına, kısaca ihtiyaçlara göre şekil alan bir değişkendir. Ancak bunların ölçülerinden olabildiğince tasarruf etmek size nisbeten geniş bir hareket alanı sağlayacaktır. Odanız küçükse yatak keyfinizden biraz taviz vermek zorundasınız. Eğer oturma odaları ya da salonlar üzerine konuşuyorsak ve kalabalık bir aile değilseniz ikili bir kanepe ve tekli bir koltuk çoğu zaman ideal seçeneklerdir. Bolca misafir ağırlayan birisiyseniz bunu için ekstara koltuk ve yatak bulundurmak yerine, şişirilebilen havalı yataklar hiçbir şekilde odanızdan yer çalmayan özellikleriyle tam sizin için olabilirler.
İki boyutlu yerine üç boyutlu düşünmeyi mutlaka önemseyin ve bunu odanıza uygulayın. Ne kadar büyük bir alandan tasarruf ettiğinize siz de inanamayacaksınız. Hele de yüksek tavanlı bir eve sahipseniz duvarlarınızı mutlaka bir şekilde değerlendirin. Bu konda en klasik iki çözüm yöntemi vardır: Birincisi yatağı asma kat benzeri bir şekilde yükseğe konumlandırıp büyük bir alandan tasarruf etmek. Eğer böyle bir imkanınızı yoksa ikinci en klasik çözüm tavana kadar kitaplık ve raf yapmak ya da özellikle giyinme odalarından her zaman sık kullanılmayan elbiseler için askı veya dolaplar hazırlamaktır. En az kullanılanlardan en sık kullanılanlara doğru yapılacak bir sıralamaya uygun yerleştirmelerle duvarlarınızı efektif ve fonksiyonel bir hale getirebilirsiniz.
Hem duvarlarınızda hem de mobilyalarınızda dar ve boğucu gösteren koyu renkler yerine geniş ve iç ferahlatıcı gösteren açık renkler kullanmak bu konudaki en klasik, eski ama işe yarayan yöntemlerden biridir. Ayrıca yeni nesil duvar kağıtları arasında da eve derinlik katabilecek şekilde, hatta üç boyutlu örnekleri bulabilmeniz mümkün. Biraz yaratıcılık ve göz oyunları üzerine kafa yormanız gerekiyor hepsi bu. Bu konuda daha ayrıntılı bilgiler edinmek istiyorsanız yine daha önce bu sitede yayınlanan ve ‘Çarpıcı renklerle evinize derinlik katmanın yolları’ başlığını taşıyan yazımıza göz gezdirmeniz yararlı olabilir.
Aynalar sadece bir odayı değil yansıttıkları herşeyi (eğer küçük göstermek içim özellikle tasarlanmış bir ayna değilse) büyük gösterme özelliğine sahip olmakla bizim üzerinde durduğumuz konu için çok önemli materyaller olarak ortaya çıkmaktalar. Bir örneğini fotoğrafta Vera Cam Ayna Dekorasyon firmasına ait üründe gördüğünüz aynaları kullanmak yoluyla odanızı olduğundan daha derin ve dolayısıyla da daha geniş gösterme imkanını bulabilirsiniz. Abartmaya kaçmamak şartıyla ne kadar bol ayna kullanırsanız, odanız o derece büyük görünecektir. Bu görünüm size de huzur veren ve ferahlatıcı bir atmosfere sahip olmanızı sağlayacaktır. Keyfini çıkarmaya bakın!