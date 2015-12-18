Bu evler Türkiye'de mi? (2)

Yukarıda söylediğimiz gibi, orijinal ve sıradışı bir mimari yaklaşım görmek için kimi zaman çok da uzağa gitmeye gerek yok. Çeşme'de bulunan ve yalnızca kübik şekliyle değil, beklenmedik malzeme ve renk tercihleriyle de dikkat çeken bu yazlık ev, modern mimarinin kendine has bir örneği olarak dikkat çekiyor. Bölgenin kendine özgü mimari çizgisinden net biçimde ayrılan yapı, duvarların tamamını kaplayan cam dış cepheyi bir örtü gibi saran siyahıyla, ön cephedeki çardağı ve beton, ahşap ve cam gibi malzemeleri orijinal biçimde bir araya getirişiyle çok özel bir yapı.

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