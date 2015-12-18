Bu evler Türkiye'de mi? (2)

Türkiye'nin göstermiş olduğu ekonomik büyümeye paralel olarak insanları da yaşam alanlarına daha çok özen göstermeye, mimari ve ev dekorasyonu gibi ince ve rafine zevk gerektiren konulara daha çok eğilmeye başladı. Bu doğrultuda Türkiye'de görmeye alıştığımız geleneksel mimari yapıların dışına çıkabilen, kimi zaman daha modern, kimi zaman daha maceracı mimari yaklaşımları da çevremizde görmeye başladık. Bu tarz ilgi çekici ev projelerini derlediğimiz ’Bu evler Türkiye'de mi’ başlıklı yazımızın ilgi çekmesi üzerine seriye devam kararı aldık. İşte Türkiye'deki genel mimari standartların dışına çıkmaya çalışan, farklı tarzlara sahip evlerden oluşan bir derleme.
Yıllarca filmlerde gördüğümüz, Amerikan banliyö yaşamanın ayrılmaz bir parçası olan ahşap kaplama, tek katlı, mustakil evler artık Türkiye'nin yeni türeyen dış mahallelerinde de görülmeye başlandı. İstanbul'un Anadolu yakasındaki Dragos'ta bulunan bu kutu gibi ev de söz konusu tarzın özgün bir yorumu olarak dikkat çekiyor. Dış cephede farklı malzemelerin geometrik bir uyum içinde gözü yormayacak şekilde kullanıldığı evin cephe kaplamasında olumsuz hava koşullarına karşı dayanıklı ve bir o kadar da şık bir görüntüsü olan teak ağacı kullanılmış. Bu seçkin görünüm bakır ve ferforje malzemenin dengeli kullanımının yanısıra özenli peyzaj tasarımı sayesinde daha da zenginleşiyor.
Bu kez tamamen farklı bir mimari çizginin hissedildiği, yine filmlerde görüp beğendiğimiz İsviçre ya da Avusturya evlerinin o huzur vericiliğini Mersin'e taşıyan bir proje var karşımızda. Yayla tabir edilen yüksek bir bölgede inşa edilen ve Mimar Damla Demircioğlu imzası taşıyan bu ev gerek rustik görünümü, gerek yatay mimarisi, gerekse de içinde bulunduğu doğal ortama gösterdiği uyumla dikkat çeken bir proje.
Yazlık ev deyince aklınıza belki böyle bir yapı gelmiyor olabilir ama Bodrum'daki bu betonarme yapı, sütunlarla bölünen parçalı mimari yapısı, ahşapla betonu ahenkli biçimde bir araya getirme biçimi, geniş pencere ve açıklıkları sayesinde dış mekânla iç mekân arasında sağladığı müthiş akışkanlık gibi özellikleriyle mimari açıdan dikkat çekici bir eser haline geliyor. Bodrum'da bulunan evin en güzel taraflarından biri de havuz kenarıyla bitişik hale gelen ve bir rıhtımı andıran ahşap zeminli teras.
Yukarıda söylediğimiz gibi, orijinal ve sıradışı bir mimari yaklaşım görmek için kimi zaman çok da uzağa gitmeye gerek yok. Çeşme'de bulunan ve yalnızca kübik şekliyle değil, beklenmedik malzeme ve renk tercihleriyle de dikkat çeken bu yazlık ev, modern mimarinin kendine has bir örneği olarak dikkat çekiyor. Bölgenin kendine özgü mimari çizgisinden net biçimde ayrılan yapı, duvarların tamamını kaplayan cam dış cepheyi bir örtü gibi saran siyahıyla, ön cephedeki çardağı ve beton, ahşap ve cam gibi malzemeleri orijinal biçimde bir araya getirişiyle çok özel bir yapı.
Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Önce & Sonra: 5 olağanüstü dış cephe dönüşümü’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.