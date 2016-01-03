Evlerimizde nasıl daha fazla depolama alanı organize ederiz?

Yatak odasını toplamak gün içinde ekstra zamanınızı alacaktır. Pratik fikirlerle tasarlanan yatak karyolası, yatak altını göz yoran görüntü kalabalığından kurtaracaktır. İç haznesinde geniş çekmecelerle depolama alanı kazandırabilir, eşya ve gereçlerinizi muhafaza edebilirsiniz. Kolaylıkla yatak altından ulaşılabilecek, geniş yer kaplayan battaniye, yastık ve nevresim gibi diğer gereçlerinizi de depolama görevi görecektir. Fonksiyonel yatak altı çekmeceleri ya da baza altlarını değerlendirebilir, görüntü kalabalığını yatak altında düzenleyerek gizleyebilirsiniz. Yatak altı çekmecelerinde düzeni sağlamak için için ihtiyaca uygun boyutlarda kutular, sepetler de değerlendirilebilir.

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