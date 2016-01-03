Evlerimizde nasıl daha fazla depolama alanı organize ederiz?

Merdiven altı işlevsiz zeminler, çatı arası eğimden kaynaklı ölü alanlar, ya da göz hizası altı ve üstü boş kalan alanları değerlendirmenin vakti artık geldi. Modern stil uyumlu ve akılcı çözümlerle evlerimizde artık daha geniş alanlar yaratmak ve kullanılmayan ölü alanları değerlendirmek mümkün. Çekmeceleri kontrol edin, seyrek kullanılan eşyalarınızı toparlayın ve bir araya getirin. Mevsimlik eşyalar, çekmecelerde duran ve uzun süre kullanılmayan ıvır zıvırlar, döşeme zemininde yer kaplayan, nadiren kullanılan eşyaları belirleyin. Depolama ihtiyacı duyacağınız nadiren kullandığınız ya da mevsimlik eşya ve öğelerden oluşan bir liste hazırlayın. Seyrek kullanılan eşyaları görevlerine göre ayırabilirsiniz. Unutulmuş ve artık kullanmayacağınız eşyaları ise yeniden değerlendirme fikirleri üretebilir, ya da elden çıkararak daha fazla alan açabilirsiniz. Dağılmış eşyalar, mevsimlik giysiler, CD'ler, kablolar, uzun zaman kullanılmayan ve çekmece içlerine hapsolan küçük eşyalar. Evinizde daha fazla alana yer açarak depolamak ve dağınıklıktan kurtulmak için pratik fikirlerden oluşan bazı başlıklar derledik, dilerseniz iç mekan düzenleme ve depolama üzerine başlıklarımızı incelemeye geçebiliriz.
Günlük rutinlerinizde aktif olarak kullanılmayan, hareket alanını engelleyen eşyaları tespit edin ve depolama yöntemlerini değerlendirin. Kullanılmayan eşya ve objeleri listeleyin, bu şekilde yerinde kaldırma zahmeti ve zamanı kaybetmeden, depolayacağınız yer ve eşyaları önceden pratik bir şekilde belirleyebilirsiniz. Uzun zamandır kullanmadığınız, gereksiz görünen her türlü eşya ve objeyi toplama aşamasından sonra, eşyalara ne kadar ihtiyacınız olup olmadığını da gözden geçirebilirsiniz. Uzun süre kullanılmayacak ve artık işe yaramayacak gibiyse, geri dönüşüm yöntemlerini kullanarak daha kullanışlı hale getirilebilir mi, bu gibi detayları gözden geçirin. Fonksiyonel saksılar, evin görünüşüne karakteristik hava katacak duvar dekoru cepler, bu gibi artık kullanılmayan eşyaların geri dönüşümü ile yeniden değerlendirilebilir ve evinize kişilik katabilir. Düzenleme amaçlı topladığınız öğeler arasında artık kullanamaycağınız ürünler var ise elden çıkartın, kullanma ihtiyacı olanlara verin ve ve kendinize yeni kullanım alanları açın. Dolap ve çekmecelerinizi kontrol edin, özellikle çekmecelerden çıkan uzun süredir kullanılmayan minik eşyaları yeniden nasıl değerlendireceğinizi düşünün.
Ev düzenini muntazam sağlarken, alan kontrolü yapmak için, duvarları boydan boya değerlendirerek, açık renk raf ve dolaplarla evinizi olduğundan daha geniş gösterebilirsiniz. Döşeme zemini seviyesi, yani yatay düzlemde daha fazla alan açmanın en pratik yolu dikey düzlemde değerlendirmek, yani duvar alanlarının mümkün olduğu kadar değerlendirilebilmesi. Mevsimlik giysilerinizi, yazlık ve kışlıkları depolayacağınız duvardan duvara dolap ve raf sistemlerini değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda seyrek kullanılan eşya ve öğeleri depolayacağınız kutuları rafların en üst kısımları ya da göz hizasının en alt seviyesinde değerlendirebilirsiniz. Geniş yüzey alanları açmak ve derinlik katmak için dekoratif açık raf sistemlerinden yararlanabilir, açık renk tonları ile mekanı olduğundan daha büyük gösterebilirsiniz.
Listelediğiniz eşya ve objelerinizi yerleştirmek üzere plastik kap ve kutular satın alabilirsiniz. Kullanım alanlarına ve görevlerine göre ayıracağınız eşya listesini, farklı boyutlarda plastik kutulara bölebilirsiniz. Bu kutular için kullanım alanına yer açmak istiyorsanız üst üste istiflenmiş, açılır kapaklı ya da kapaksız plastik kutularla fonksiyonellik katın ve daha fazla yer açın. Duvara monte edeceğiniz tablalarla, açık raf dizaynı ile satın aldığınız plastik kap ve kutuları yerleştirebilirsiniz. İç mekanda uygulanacak stile uygun soft renkler, sade renkler ya da canlı renkler satın alacağınız plastik kutu seçenekleri ile mekanlarınızı daha renkli hale getirebilirsiniz. Kullanacağınız plastik kutuları farklı renk ve dokularda bulabileceğiniz gibi, eşya ve öğeleri görevlerine göre ayıran başlıklar ya da numaralandırmalar ile sınıflandırabilme olağanız da olacak.
Dekoratif raf ve dolap gözleri, yer döşemesi zemininde yer kaplayan eşya ve gereçlerin kütlelerinin duvar taşınması kolaylığını sunarken, döşeme zemininde geniş alanlar açar. Yatay eksen yani döşeme zemini eksenindeki kütle alanlarından yer kazanmak pratik açık raf modelleri ile çok kolay. Üstelik eşyalarınızı sunma ve sergileme olanağı da tanıyor. Sıklıkla kullandığınız eşyaları göz hizası boş duvara dizayn edeceğiniz dekoratif açık raflara depolayabilir, sunabilirsiniz. Daha az kullandığınız eşya ve gereçlerinizi ise göz hizası altında ya da üstünde kalacak raflara dizebilirsiniz. Görsel açıdan göz yoran bir görüntü oluşacağını düşünüyorsanız, kapalı dekoratif raf modelleri ve dolap gözleri, duvara asılı heybe tipi cep modellerinden faydalanabilirsiniz.
Kullanılmayan eşya ve gereçleri bir araya toplayıp, çekmecelerinizi boşalttınız. Aralarından daha seyrek kullandığınız eşyaları görevlerine göre ayırabilirsiniz. Bunun yanı sıra, depolayacağınız dolap, raf ve kutulara dizmek için boyutları ve görevlerine göre ayırabilirsiniz. Kırılacak eşya kapsamında olan eşya ve gereçleri çok yükseğe koymayın, mümkünse kapalı kutularda muhafaza edin. Çekmecelerden çıkardığınız uzun süredir kullanmadığınız minik eşya ve gereçlerinizi de aynı boyutlarda bulunan depolama alanları, kutular ve raflara yerleştirebilirsiniz.
Seyrek kullanılmayan eşyaların göz hizası dolap ve raflarda dizayn edilmesi akılcı bir yol olacaktır. Boş duvarlarınızın kullanılmayan alanlarında, eşyaların boyutlarını ve yüksekliklerini, kütleleri esas alarak duvar dekoru olarak raflar düzenleyebilirsiniz. Askılıklar, çekmeceler, dekoratif dolaplar ve kendi imkanlarınızla akılcı yöntemlerle imal edebileceğiniz kancalarla eşya ve gereçlerinizi duvara taşıyabilir, pratik yollarla döşeme zemini alanından yer kazanabilirsiniz.
Gazete kağıdı, vernik ve gıda boyası ile üretilen örnek görseldeki sevimli sepetler, İzmir'de bulunan Sepet Evim tarafından imal edilmiş. Fincan ve bardaklarınızı raflara dizdiniz, sergilemek istediğiniz biblo ve figürleri de dizdiniz, asabileceğiniz eşyalar için askılıklar ve dekoratif ceplerle duvar dekorları oluşturdunuz. Belirli bir amaca uygun, görevlerine göre ayırdığınız eşyalarınız için sevimli sepetlerle evin ihtiyaç duyulan köşelerinde depolama yaparak, ayrıca pratik bir yol yakalayabilirsiniz. Banyo ve tuvaletler evin diğer mekanlarına nazaran daha küçüktür, fakat birçok gereç ve eşyayı bu küçük alanlarda depolamak durumunda kalırız. Pratik kullanım olanakları sunan sevimli sepetler yardımıyla banyo ve tuvaletlerinizde, ihtiyaca göre genç odalarında ya da diğer mekanlarda eşya ve gereçlerinizi muhafaza edebilirsiniz.
Saklama ve depolama alanı yaratmak için, merdiven altlarında kalan ölü alanlarını dolaplarla ve basamak rıht yüksekliklerini çekmecelerle değerlendirebilirsiniz. Bilindiği üzere merdiven altı alanlar bir yetişkin boyutlarını altında kaldığı için aktif hareket alanı kapsamına giremez ve dolayısıyla ölü alanlardır. Merdiven altına çocuk karyolası koyularak ya da oyun alanı olarak değerlendirildiğine rastladığımız gibi, gün ışığı almayan bu karanlık alanın akılcı çözümlerle depolama alanına ayrılması bunun için çekmece ve dolap kapaklarından faydalanılmasını öneririz. Merdiven altı boşlukları, dolapların göz hizası altı ve üstünde kalan bölmeler, merdiven rıhtları ve duvar dekorlarındaki boşluklar değerlendirilerek dizayn edilebilir. Minimalist izler taşıyan kapak tasarımları ile modern hol dizaynı, Specht Harpman imzası taşıyor. Normal şartlar altında üst üste yığılmış kutular ve çekmeceler fuzuli alan kaplayacaktır. Merdiven altı boşluklarını bunun için neden değerlendirmeyelim? Temizlik ürünlerinden havlulara, kullanılmayan kışlıklardan çarşaflara, makas, ayna, alet edevattan ıvır zıvıra ekstra alan sunan bu çekmeceler, kapandığında adeta merdiven altını dolduran yekpare beyaz ahşap yüzeyi görünümü verecek, gizli dolap ve çekmeceler sayesinde dağınık görünümden eser kalmayacaktır.
Yatak odasını toplamak gün içinde ekstra zamanınızı alacaktır. Pratik fikirlerle tasarlanan yatak karyolası, yatak altını göz yoran görüntü kalabalığından kurtaracaktır. İç haznesinde geniş çekmecelerle depolama alanı kazandırabilir, eşya ve gereçlerinizi muhafaza edebilirsiniz. Kolaylıkla yatak altından ulaşılabilecek, geniş yer kaplayan battaniye, yastık ve nevresim gibi diğer gereçlerinizi de depolama görevi görecektir. Fonksiyonel yatak altı çekmeceleri ya da baza altlarını değerlendirebilir, görüntü kalabalığını yatak altında düzenleyerek gizleyebilirsiniz. Yatak altı çekmecelerinde düzeni sağlamak için için ihtiyaca uygun boyutlarda kutular, sepetler de değerlendirilebilir.
Ayrıca modern mutfaklarla ilgili ’Planlama ve ekipman’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.