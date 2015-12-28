Tepedeki ev

Gerçek anlamda küçük bir tepenin üzerine oturtulmuş olan bu ufak ama çarpıcı yapı iki erkek kardeşin tatiller için kullandığı evleri. Portekiz, Tomar civarının dağlık arazilerine topografyaya geometrik bir iz olarak kondurulmuş bu ev doğal toprak ve bitki örtüsünün içinde adeta modern bir eser olarak duruyor.

Portekiz firması CONTAMINAR tasarımı yapı toprağın içinden yükselerek toprakla bütünleşiyor sanki. Hem bu kadar rijit formlara sahip olup hem de topografyayla bu kadar bütünleşebilen bir tasarım ortaya çıkarmak gerçekten de ustalık isteyen bir şey. Seçilen malzeme ve renklerle araziye göre biçimlenen plan ve kütle bu konuda başarının anahtarı.