Tepedeki ev

Gerçek anlamda küçük bir tepenin üzerine oturtulmuş olan bu ufak ama çarpıcı yapı iki erkek kardeşin tatiller için kullandığı evleri. Portekiz, Tomar civarının dağlık arazilerine topografyaya geometrik bir iz olarak kondurulmuş bu ev doğal toprak ve bitki örtüsünün içinde adeta modern bir eser olarak duruyor.
Portekiz firması CONTAMINAR tasarımı yapı toprağın içinden yükselerek toprakla bütünleşiyor sanki. Hem bu kadar rijit formlara sahip olup hem de topografyayla bu kadar bütünleşebilen bir tasarım ortaya çıkarmak gerçekten de ustalık isteyen bir şey. Seçilen malzeme ve renklerle araziye göre biçimlenen plan ve kütle bu konuda başarının anahtarı.
Arkasında yükselen tepedeki ağaçlar ve önünde aşağı doğru uzanan çimen arasındaki irrasyonel geometri şaşırtıcı biçimde doğadan kopuk durmuyor. Belki de açık renkteki plağın yapıyı çevrelemesi ve içte kalan cephede koyu rengin tercih edilmesi doğanın içinde yapay da olsa bir kovuk duygusu yaratıyor. İki yana açılan çatı çizgisi daha sonra zeminle birleşiyor ve ortada kalan cepheyi modern bir tarzla kucaklıyor. Formun keskinliği tarzın yumuşak olmasına engel değil. Geniş açıyla birbirinden ayrılan iki kol iki ayrı haneye işaret ediyor, iki kardeşin aileleri için ortak mekanlardan ayrıla iki ayrı bölüm.
Yapıları topografyaya uygun tasarlamak mimari açıdan en önemli şeylerden biridir. Bunun estetik olarak tercih edilebilir olması dışında avantajlara da sahiptir. Bir araziye onun yapısına uygun olacak şekilde yerleşmek hem inşaatın daha ekonomik ve sorunsuz yapılmasını sağlar hem de doğayla daha uyumlu sonuçlar ortaya çıkarır.
Mimarları bu evi geniş bir yarık olarak tarif ediyor. Başta da belirttiğimiz gibi tek bir plakanın çevrelediği kütlenin içinde veranda da bu yarığın bir parçası gibi duruyor. İki kola ayrılan kütleyi bu verandayı oluşturan taban birleştirerek bütünleştiriyor. Aynı zamanda veranda bahçe, evin sınırları içinde yapının içinde bulunduğu coğrafyayı mütevazı şekilde taklit ediyor sanki. Verandada ufak bir toprak parçası zeytin ağacı ve küçük bir çalıyla onu çevreleyen doğaya selam duruşunda.
Kütleyi biçimlendiren açılara mutfakta da rastlıyoruz. Modern stil evin iç mekanında da devam ediyor, kütle tasarımıyla uyum içinde. İki ailenin ortak kullandığı salon ve mutfak beraber tasarlanmış, arada herhangi bir sınır yok; yemek bölümü de mutfak adasının devamı niteliğinde salona doğru uzanıyor. Mutfak adasında kütleden tanıdık gelecek bir açının kullanımı iç ve dış bütünlüğünü sağlar nitelikte ve ahşap zemin üzerinde uçucu bir etkisi var. Ada dışında herhangi bir tezgah kullanılmayıp dolaplar ve cihazlar duvara ankastre tercih edilmiş.
Banyoda dış mekandaki açık ve koyu renk kontrastının ve lineer etkinin bir izdüşümünü görüyoruz. Bu kontrast sıcak renklerin dokunuşuyla yumuşatılmış durumda. Beyaz duvarlar siyah zeminle kontrast yaratırken lavabo ve dolabın renkli kaplaması gülümseyen nesneler gibi.
Yatak odaları beyaz duvarları ve son derece şık gömme dolaplarıyla oldukça dingin. Öndeki verandaya bakan bu oda ışığın ancak hüzme şeklinde girebileceği dikey bir pencereyle öndeki verandaya açılıyor. Bu sayede yeterli ışık alması aynı zamanda da mahremiyeti koruması mümkün olmuş. Yatak örtüleri için tercih edilen sarı renk nötr ve doğal renklerin içinde sıcak bir yuva etkisi yaratmak için doğru bir tercih.
Bu proje hoşunuza gittiyse Portekiz'deki Casa BE de ilginizi çekebilir.