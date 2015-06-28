Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Geldik bir haftanın daha sonuna. Bu hafta da homify sayfaları siz değerli okurlarımız tarafından çok rağbet gördü. Bu hafta da homify'da sizlerle çok özgün tasarım fikirlerini, evleri, ve tasarım tüyolarını paylaştık. Her hafta olduğu gibi Pazar günü geçtiğimiz haftanın en çok okunan beş yazısını sizlerle paylaşmak istedik.

Bu haftaya damgasını vuran yazılar arasında 15 farklı mutfak modelini tanıttığımız bir yazı, iki haftadır homify'da paylaşmaya başladığımız dekorasyon tüyolarından oluşan iki yazı, giyinme odalarıyla ilgili bir yazı ve bir de Önce&Sonra yazısı yer alıyor. Siz de bu yazıları kaçırdıysanız bu yazının içinde linklerini bulabilirsiniz.