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Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Aydin Sanli Aydin Sanli
homify
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Geldik bir haftanın daha sonuna. Bu hafta da homify sayfaları siz değerli okurlarımız tarafından çok rağbet gördü. Bu hafta da homify'da sizlerle çok özgün tasarım fikirlerini, evleri, ve tasarım tüyolarını paylaştık. Her hafta olduğu gibi Pazar günü geçtiğimiz haftanın en çok okunan beş yazısını sizlerle paylaşmak istedik. 

Bu haftaya damgasını vuran yazılar arasında 15 farklı mutfak modelini tanıttığımız bir yazı, iki haftadır homify'da paylaşmaya başladığımız dekorasyon tüyolarından oluşan iki yazı, giyinme odalarıyla ilgili bir yazı ve bir de Önce&Sonra yazısı yer alıyor. Siz de bu yazıları kaçırdıysanız bu yazının içinde linklerini bulabilirsiniz.

Aklınızı başınızdan alacak 15 sıradışı mutfak modeli

Mutfak Tadilatı Dekorasyontadilat MutfakDolap & Raflar
Dekorasyontadilat

Mutfak Tadilatı

Dekorasyontadilat
Dekorasyontadilat
Dekorasyontadilat

Mutfaklar ev hanımlarının en çok vakit geçirdiği bölümler. Evin içinde en çok tamirata, tadilata ve yenilemeye maruz kalan bölüm de mutfaklar oluyor. Hal böyle olunca mutfaklarla ilgili yazılar her daim homify'ın en çok okunan yazıları arasına giriyor. Bu yazıda da tamamı yerli tasarımcı ve üreticilere ait 15 farklı mutfak modelini siz değerli homify okurlarıyla paylaştık. Eğer hafta içi bu yazıyı kaçırdıysanız tek yapmanız gereken burayı tıklamak. 

Evinizin havasını değiştirecek 17 çılgın fikir

lenova consept Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Trabcelona Design

lenova consept

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Rengarenk lambalardan, uçarcasına tırmanılan merdivenlere, gökyüzü efektli sehpalardan, aynalı sehpalara kadar evinizin havasını değiştirecek 17 çılgın fikrin yer aldığı bu yazı da haftanın en çok okunan yazıları arasında yer aldı. Yazımızla ilgili biraz daha ipucu verecek olursak, bu yazı da paletten yapılmış masalardan, vintage ürünler, çılgın mobilya tasarımlarından, eve dahil edilen balkonlara kadar bir çok farklı fikir bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken burayı tıklamak. 

Boyundan büyük işler başaran giyinme odaları

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Giyinme Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Evler genişlerken hayatımıza giyinme odası diye bir kavram da girdi. Eskiden yatak odalarında bulunan gömme dolaplar artık birer giyim mağazasını andıran giyinme odalarına dönüştü. Geniş evlerde gardıroplara rastlamak mümkün olmuyor. Bunun yerine rahatça giyinilebilecek giyinme odaları yer alıyor. Bu hafta homify'ın en çok okunan yazılarından bir de giyinme odalarıyla ilgili bu yazı oldu. Yazımızı buradan okuyabilirsiniz. 

Sıradışı bir yaşam için 15 çılgın dekorasyon fikri

homify
homify

homify
homify
homify

Seri üretim mobilyalar ve aksesuarlar evlerin birbirine benzeyen tek düze mekanlar olmasına neden oluyor. Biz de bu duruma bir dur demek için bu hafta sıra dışı 15 çılgın dekorasyon fikrini sizlerle paylaştık. İyi ki de paylaşmışız çünkü bu yazı haftanın en çok ilgi gören yazılarından biri oldu. Bu yazıda çılgın mobilyalardan, farklı geometrik şekillerdeki sehpalara, rengarenk lambalardan, salaş döşenmiş köşelere kadar pek çok çılgın dekorasyon fikrini bulabilirsiniz. Bu yazıyı kaçırdıysanız burayı tıklayarak bu fikirleri siz de görebilirsiniz.

Önce & Sonra: Harabeden modern yaşam tapınağına

OPEN PLAN LIVING, DINING AND KITCHEN IS AND REN STUDIOS LTD Modern Oturma Odası
IS AND REN STUDIOS LTD

OPEN PLAN LIVING, DINING AND KITCHEN

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Önce & Sonra yazılarında dünyanın çeşitli köşelerinden olağanüstü dönüşüm projelerine yer veriyoruz. Bu hafta da bu yazılardan birinde sizleri Londra'ya götürdük ve eski Londra evinin harikulade dönüşümünü gözler önüne serdik. Bu yazımızda en çok okunan beş yazı arasında yer aldı. Siz de dönüşüm yazılarımız sevenlerdenseniz bu yazı tam size göre. Yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Muhteşem bir dönüşüm projesi
Siz bu yazılardan hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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