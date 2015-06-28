Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Geldik bir haftanın daha sonuna. Bu hafta da homify sayfaları siz değerli okurlarımız tarafından çok rağbet gördü. Bu hafta da homify'da sizlerle çok özgün tasarım fikirlerini, evleri, ve tasarım tüyolarını paylaştık. Her hafta olduğu gibi Pazar günü geçtiğimiz haftanın en çok okunan beş yazısını sizlerle paylaşmak istedik.
Bu haftaya damgasını vuran yazılar arasında 15 farklı mutfak modelini tanıttığımız bir yazı, iki haftadır homify'da paylaşmaya başladığımız dekorasyon tüyolarından oluşan iki yazı, giyinme odalarıyla ilgili bir yazı ve bir de Önce&Sonra yazısı yer alıyor. Siz de bu yazıları kaçırdıysanız bu yazının içinde linklerini bulabilirsiniz.
Mutfaklar ev hanımlarının en çok vakit geçirdiği bölümler. Evin içinde en çok tamirata, tadilata ve yenilemeye maruz kalan bölüm de mutfaklar oluyor. Hal böyle olunca mutfaklarla ilgili yazılar her daim homify'ın en çok okunan yazıları arasına giriyor. Bu yazıda da tamamı yerli tasarımcı ve üreticilere ait 15 farklı mutfak modelini siz değerli homify okurlarıyla paylaştık. Eğer hafta içi bu yazıyı kaçırdıysanız tek yapmanız gereken burayı tıklamak.
Rengarenk lambalardan, uçarcasına tırmanılan merdivenlere, gökyüzü efektli sehpalardan, aynalı sehpalara kadar evinizin havasını değiştirecek 17 çılgın fikrin yer aldığı bu yazı da haftanın en çok okunan yazıları arasında yer aldı. Yazımızla ilgili biraz daha ipucu verecek olursak, bu yazı da paletten yapılmış masalardan, vintage ürünler, çılgın mobilya tasarımlarından, eve dahil edilen balkonlara kadar bir çok farklı fikir bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken burayı tıklamak.
Evler genişlerken hayatımıza giyinme odası diye bir kavram da girdi. Eskiden yatak odalarında bulunan gömme dolaplar artık birer giyim mağazasını andıran giyinme odalarına dönüştü. Geniş evlerde gardıroplara rastlamak mümkün olmuyor. Bunun yerine rahatça giyinilebilecek giyinme odaları yer alıyor. Bu hafta homify'ın en çok okunan yazılarından bir de giyinme odalarıyla ilgili bu yazı oldu. Yazımızı buradan okuyabilirsiniz.
Seri üretim mobilyalar ve aksesuarlar evlerin birbirine benzeyen tek düze mekanlar olmasına neden oluyor. Biz de bu duruma bir dur demek için bu hafta sıra dışı 15 çılgın dekorasyon fikrini sizlerle paylaştık. İyi ki de paylaşmışız çünkü bu yazı haftanın en çok ilgi gören yazılarından biri oldu. Bu yazıda çılgın mobilyalardan, farklı geometrik şekillerdeki sehpalara, rengarenk lambalardan, salaş döşenmiş köşelere kadar pek çok çılgın dekorasyon fikrini bulabilirsiniz. Bu yazıyı kaçırdıysanız burayı tıklayarak bu fikirleri siz de görebilirsiniz.
Önce & Sonra yazılarında dünyanın çeşitli köşelerinden olağanüstü dönüşüm projelerine yer veriyoruz. Bu hafta da bu yazılardan birinde sizleri Londra'ya götürdük ve eski Londra evinin harikulade dönüşümünü gözler önüne serdik. Bu yazımızda en çok okunan beş yazı arasında yer aldı. Siz de dönüşüm yazılarımız sevenlerdenseniz bu yazı tam size göre. Yazıya buradan ulaşabilirsiniz.