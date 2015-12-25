İllüzyonlarla dolu bir ev

Gündelik yaşamdaki hayallerimizin ne kadar farkındayız? Ya da bu hayallerimizi yeterince iyi algılayabiliyor muyuz? Algımızın ve kavrayışımızın üzerine eğilsek de aslında bunlar gündelik hayatta ve yaşamlarımızda bilinçaltına ittiğimiz şeylerdir. Gördüğünüz ev tasarımı iç ve dış dekorasyonuyla hayallerinizi yaşayacağınız bir atmosferde tasarlanmış. ARCHİPUNKTURA .ARCHİTEKCİ DETALU adlı Polonyalı firma tasarımında kompozisyonda yansıtıcı elemanların çeşitliliğini ve imkanlarını kullanarak bu evi bütünsel anlamda bir hayal evine dönüştürmüş. Ve bunu yaparken sadece iç mekan tasarımında değil evin dış mekanında da aynı disiplini kendine ilke edinmiş. Firma farklı malzemelerin yarattığı çeşitlilikten faydalanarak ve basit iç mekan konseptiyle konforlu ve işlevsel bir atmosfer yaratmış.
Örnek fotoğrafta bir anlık bakışla birlikte evin bize sunduğu net, basit ve yalın yapısını görebiliyoruz. Son derece simetrik bir yapısı olan dış cephe görünümü bizleri hemen iç mekana davet ediyor. Gördüğünüz ev tasarımı berrak ve net görünümlü yapısıyla hem dikey hem de yatay bir eksen üzerinde uyumla taşıdığı havayı bizlere yansıtıyor. Fotoğrafta görülen evin bahçe ve oturma odası arasındaki ilişki hatırı sayılır bir estetiğe sahip. Hem iç mekan hem de dış mekan konfor baz alınarak birbiriyle uyumlu bir şekilde dizayn edilmiş. Mutfak evin alt kısmında oturma odasıyla bir arada tasarlanırken, evin üst katında yatak odası gibi dinlenme ve rahatlama mekanları yer alıyor.
Evin genel yapısında olduğu gibi mutfak dekorasyonunda da parlak yansıtıcı yüzeyler kullanmak mekanda illüzyonlar yaratabiliyor. Yansıtıcı yüzeylere sahip parlak lake kaplamalar örnek modern mutfak dekorasyonundaki gibi mekana ışıltılı bir hava verirken aynı zamanda bir derinlik katıyor. Tasarımda kullanılan metalik ankastre ürünler dolaplarla birlikte parıldayan yüzeylerin vurgusunu arttırıyor. Zemin kaplaması olarak seçilen beyaz ve geniş karolar ise mutfak mobilyalarıyla kontrast yaratacak şekilde planlanmış.
Mutfağın hemen yanında ve evin merkezinde olan yaşam alanı az ve sade tasarımlı mobilyalarla büyüleyici bir rahatlıkta tasarlanmış. Oturma alanının merkezinde olan ve mutfak ile oturma alanını ayırma işlevi de gören L kanepe iki renkli yapısıyla mekandaki yalınlığı pekiştiriyor. Aynı zamanda pencere kenarındaki alan da yemek masası ve sandalyeleriyle oturma odasının hem içinde hem de dışında olan bir alanda sabitlenmiş. Alt kattaki yaşam alanının zemin kaplaması ahşap seçilerek evdeki doğramalarla uyum gözetilerek tasarlanmış.
Örnek fotoğraftaki merdiven detayın baktığımızda evin tüm detaylarına yayılan yansıtıcı elemanlar burada da düşünülmüş. Merdiven tırabzanı olarak tasarlanan cam yüzeyler metal elemanlarla ahşap merdivenlere sabitlenerek evdeki geçiş mekanının transparan olmasını sağlamış.
Gördüğünüz müthiş yatak odası tasarımı üst katta çocuk odasının hemen yanında yer alıyor. Yatak odası tasarımında bu fotoğrafta görmediğiniz giyinme ve banyo alanı da bulunuyor. Bu çeşit bir tasarım ise üst kattaki odanızda daha çok zaman geçirebileceğinizin göstergesi. Geniş pencereler sayesinde ise yeteri kadar temiz hava ve ışık alabilirsiniz.
Banyo tasarımı da tıpkı evin genelinde olduğu gibi sade bir yaklaşımla tasarlanmış. Tüm mekana yayılan beyaz ve gri dengesi ahşap banyo dolaplarıyla sıcaklaştırılarak ferah bir görünüm elde edilmiş. Duş kabininin cam olarak seçilmesi ve aynanın geniş tutulması da mekanı genişleten bir başka unsur.
Dilerseniz farklı bir ev projesi için Alışılmışın dışında bir ahşap ev adlı yazımıza göz gezdirebilir ve kendinize uyan tasarımları seçebilirsiniz.