İllüzyonlarla dolu bir ev

Banyo tasarımı da tıpkı evin genelinde olduğu gibi sade bir yaklaşımla tasarlanmış. Tüm mekana yayılan beyaz ve gri dengesi ahşap banyo dolaplarıyla sıcaklaştırılarak ferah bir görünüm elde edilmiş. Duş kabininin cam olarak seçilmesi ve aynanın geniş tutulması da mekanı genişleten bir başka unsur.

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