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Evinizi serin tutmak için 5 ipucu

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Bu sene bahar ayları ve yazın başlangıcı epey yağışlı geçmiş olsa da, nihayet sıcak günler kapımıza dayandı. Bu, denize veya başka bir geniş su kaynağına yakın, yahut bir orman kısıyında yaşayanlar için çok tedirgin edici bir haber olmasa da, milyonlarca insanın bir arada yaşadığı ve yeşil namına pek az sayıdaki bitkinin de ancak yine az sayıdaki park alanlarında toplandığı şehirlerde yaşayanlar için sıcak yaz ayları kabus gibi geçebiliyor. Enerji verimlilikleri giderek artmakta ve buna paralel yaygınlaşmakta olan klimalar bu durumlar için kestirme bir çözüm olabilir. Fakat çevreye verdikleri zarar da biliniyor. Kaldı ki yapay bir serinleme yöntemi olduğu için ancak son çare olarak tercih edilmesine yarar var. Bununla birlikte evlerinizi bir parça da olsa serin tutabilmek için yapabileceğiniz şeyler var. Tam da mevsimidir dedik ve sizler için bir derleme yaptık bu konuda. 

Hava dolaşımı önemlidir

Büyüklerimizin ceryan olması şeklinde tarif ettiği ve belki de yeni nesilin artık gündeminden düşmüş olan bu hava dolaşımı meselesi, yalnızca serin kalabilmek için değil, evinizdeki hava kalitesini koruyabilmeniz için de önemli. Havanın niteliği de yaşam kalitenizi belirleyen önemli bir faktör olduğuna göre, bu konunun üzerinde hassasiyetle durmakta yarar var. Öncelikle yine büyüklerimizin tavsiyesine uyalım ve ceryanda kalmamaya, yani iki yönden gelen hava akımı arasında kalmamaya dikkat edelim. Böylelikle sağlık sorunlarıyla karşılaşmamış oluruz. Buna karşın evinizin farklı cephelerindeki kapı ve pencereleri açık tutarak evin içindeki hava dolaşımını sağlarsanız, doğal bir serinliğe kapı aralamış olursunuz. Aynı zamanda içeri giren her daim taze hava da sizi dinç tutacaktır.

Vantilatör ve klimalar

CASA BRUNO ventiladores de estilo tropical/colonial, Casa Bruno American Home Decor Casa Bruno American Home Decor Ev İçiKüçük Aletler
Casa Bruno American Home Decor

Casa Bruno American Home Decor
Casa Bruno American Home Decor
Casa Bruno American Home Decor

Her ne kadar bizler hem doğa hem de sağlığınız için daha doğru olan doğal havalandırma yöntemlerini öneriyor olsak da, zaman zaman klimalardan kaçma şansınız kalmıyor. İyi hava almayan bir evde ya da yeterli penceresi olmayan bir ofisteyseniz, ya da yazları klima konforundan katiyen vazgeçemeyen biriyseniz, yapacak çok fazla bir şey yok. Vantilatör gibi görece daha az efektif ama buna göre zararı da daha az olan bir çözüm de düşünülebilir. Bununla birlikte klima kullanımında ısrarcıysanız en azından ülkemizde oldukça yaygın olan agresif kullanıma yönelmeyin. 24-26 derece arası genellikle yaz ayları için idealdir. Klimayı 21 dereceye ayarlayıp üzerinize bir şeyler giyeceğinize, normal mevsimlik kıyafetlerinizle oturun ve klimayı da makul bir seviyede tutun. Böylesi sağlığınız için de çok daha doğru olacaktır. 

Kendinize küçük bir vaha yaratın

Terraza en el Guinardó., ésverd - jardineria & paisatgisme ésverd - jardineria & paisatgisme Eklektik Balkon, Veranda & Teras
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme

ésverd - jardineria & paisatgisme
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme
ésverd - jardineria & paisatgisme

Balkonda, bahçede ya da avluda, çeşitli bitkiler kullanarak yaratacağınız kendinize özel bir alan, bunaltıcı yaz aylarında bir parça içinizi açmakla kalmayacak, bitkiler sayesinde buranın nem ve sıcaklık dengesi dışarıya göre daha katlanılabilir seviyede olacaktır. İmkan dahilinde ise küçük bir süs havuzu ya da bir mini şelale eklediğini takdirde ise ciddi anlamda serin bir açık alan yaratma şansınız olabilir. Açık fikirli olun ve doğayı taklit etmeyi deneyin. Yanılmayacaksınız ve sonuçtan memnun kalacaksınız. 

Gün ışığını engelleyin

Cortinas enrollables motorizadas , Cortinasmadrid- TecnicorT Cortinasmadrid- TecnicorT Pencere & KapılarPerde & Tüller
Cortinasmadrid- TecnicorT

Cortinasmadrid- TecnicorT
Cortinasmadrid- TecnicorT
Cortinasmadrid- TecnicorT

Güneye bakan geniş pencereler nasıl kış ayları için adeta doğal bir soba gibi işlev görüp evinizi gündüzleri sıcacık yapıyorsa, bu durum yazın da devam eder önlem almadığınız takdirde eviniz kapağı kapatılmış bir kavanoza dönebilir. Halihazırda bunaltıcı olan yaz dönemi için kesinlikle katlanılamaz bir durumdur bu. Kalın perdeler veya stor perde benzeri çözümlerle bunun önüne geçebilirsiniz. Böylelikle evinizin gereksiz yere aşırı ısınmasının önünü kesmiş olursunuz.

Dış cepheyi de ihmal etmeyin

TOLDOS DE COFRE ROAMA, TOLDOS ROAMA TOLDOS ROAMA Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
TOLDOS ROAMA

TOLDOS ROAMA
TOLDOS ROAMA
TOLDOS ROAMA

Her binanın ve her bağımsız mekanın koşulları birbirinden farklı olmakla birlikte, yakıcı gün ışığını içerden çözümlerle halletmek zaman zaman mümkün olmayabilir. Veya mümkün olsa bile siz daha kesin bir çözüm arıyor olabilirsiniz. Böyle durumlarda, piyasadaki modelleri ve tarzları da epeyce artış gösteren panjurlara yönelebilirsiniz. Geçmişte yaygın olan tek tip krem rengi panjurlar yerlerini artık son derece şık ve dış cephelerin genel görüntüsüne katkıda bulunan güzel modellere bıraktı. İspanya'nın Madrid şehrinde faaliyet gösteren Toldos Roama'nın koleksiyonunda buna örnek olacak son derece şık modeller mevcut. Teknolojik açıdan da bolca seçenek var. Bu yüzden imkanlarınız dahilinde ise panjura bir şans vermek, yalnızca sıcak yaz aylarında değil, aşırı yağışlı ve fırtınalı dönemlerde de sizi rahatlatacaktır.

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Evi serin tutmak konusunda sizin de ekleyecekleriniz varsa yorum kutucuğunu kullanabilirsiniz.

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