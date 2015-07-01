Evinizi serin tutmak için 5 ipucu

Bu sene bahar ayları ve yazın başlangıcı epey yağışlı geçmiş olsa da, nihayet sıcak günler kapımıza dayandı. Bu, denize veya başka bir geniş su kaynağına yakın, yahut bir orman kısıyında yaşayanlar için çok tedirgin edici bir haber olmasa da, milyonlarca insanın bir arada yaşadığı ve yeşil namına pek az sayıdaki bitkinin de ancak yine az sayıdaki park alanlarında toplandığı şehirlerde yaşayanlar için sıcak yaz ayları kabus gibi geçebiliyor. Enerji verimlilikleri giderek artmakta ve buna paralel yaygınlaşmakta olan klimalar bu durumlar için kestirme bir çözüm olabilir. Fakat çevreye verdikleri zarar da biliniyor. Kaldı ki yapay bir serinleme yöntemi olduğu için ancak son çare olarak tercih edilmesine yarar var. Bununla birlikte evlerinizi bir parça da olsa serin tutabilmek için yapabileceğiniz şeyler var. Tam da mevsimidir dedik ve sizler için bir derleme yaptık bu konuda.