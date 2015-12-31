Alman standartlarına uygun müstakil bir ev

Almanya'da modernize olmuş geleneksel bir müstakil ev tarzı mevcut. Çatı formuyla geleneksel olana selam çakan bu yapılar oldukça mütevazı, karmaşık olmayan plan ve forma sahipler. Bu iddiasız tarz, evlerin konforlu ve estetik olmasına engel değil elbette. Karmaşık olmayan bir yapının aynı zamanda izolasyonun iyi, enerji sarfiyatının minimumda kılınması daha da kolay oluyor. Geleneksel banliyo modernizmi olarak da tariflenebilecek tarza sahip bu ev Fingerhaus GmbH adındaki mimarlık ofisinin elinden çıkma.
Almanya kırsalında ya da bir şehrin banliyölerinde bir aile için hayatı olabildiğince rahat kılacak her şey bu evde mevcut. Basit ve temiz tasarımı yaşamı da kolaylaştırıyor. Temizliği bile rahat yapılacak şekilde detaylandırılmış. Toz birikecek ince detaylar yok, her şey pratik bir hayat için planlanmış gibi. Böylesi bir evde dönemsel ya da kişisel arzulara dayanan değişiklikler de kolayca yapılabilir çünkü esnek kullanıma imkan tanıyan nötr formlara sahip. Tek sorun çocukların büyümesiyle sık değişimlerin gerekmesi. Bu durumda bu ev yine de pek çoğuna göre avantajlı.
Kutu gibi bir evle kutu gibi bir hayat kurabilir, pratik yaşayabilirsiniz. Bu eve hapsolduğunuz anlamına da gelmez. Hele de böyle bir bahçe içindeyse, bunu dert etmeniz gereksiz. Bu yüzden temiz ve basit plan ve kütlelerin ekonomik olarak avantajlı olduğunu da unutmayın. Bu evler tasarımcıları tarafından önceden tasarlanmış, malzemeleri hazırlanmış, yapılmaya hazır binalar. Planlarla birlikte yapım süreci ve maliyeti, izolasyonu dolayısıyla enerji sarfiyatı da hesaplanmış bu yapılar ev sahipleri için optimum konfor ve ekonomi sağlıyor.
Evin yalın ve modern havası giriş kapısında sizi karşılıyor. Temiz bir cephede ihtiyaç duyulan kadar açıklıklar, ufak bir aydınlatma ve evin numarası mevcut. Süsleme için iki saksı yeterli görülmüş. Oldukça da olgun bir duruşu var bunun, gereksiz bir süsleme yok.
Güneşli günlerde bahçede keyif yapacağınız bir veranda bu evin bir parçası. Hatta bu tip yapılarda başka türlüsü düşünülmemeli. Bahçeye ve verandaya açılan doğramalar daha geniş tercih edilmiş. Bu da iç mekanı dışarısıyla yani bahçe ve araziyle daha bütüncül kılıyor.
Bu evden bahsederken sadeliğinin üstünde sürekli durduğumuzun farkındayız ancak evin bir karakteri varsa en uygun tarif bu olacaktır. Açık mutfak da oldukça şık ama bir o kadar sade bir tasarıma sahip. Kaliteden ödün verilmemiş durumda ancak gereksiz detayar yaratacak süslemelere gidilmemiş. Mekanı boğacak hiçbir detay yok. Ahşap, beyaz ve siyahın ağırlıklı olduğu ev için seçilen turkuaz perdeler ayrıca şık bir etkiye sahip.
Almanya'da merdivenlere bu şekilde halı kaplanması oldukça yaygındır. Özellikle modern tarza sahip evlerde bunu görürsünüz. Anlaşılacağı üzere pratik ve akılcı çözümlerin modası asla geçmiyor. Ahşap basamakları tamamen değil ancak ayağın basacağı yerde bulunacak şekilde bölgesel olarak halıyla kaplamak hem halı miktarını azaltıyor hem de kaymayı önlüyor. Bu arada merdivenin tamamen açık tasarlanmasının yine temizlik için ideal olduğunu söylemek gerekiyor. Kapalı, rıhtları, merdiven altları açık olmayan merdivenlerin ne kadar toz tuttuğunu sizler de biliyorsunuzdur.
Artık çatı izolasyon teknikleri ilerlediği için çatı arasına hiç gerek duymadan çatı eğiminin kazandırdığı yüksekliği ve estetiği kullanmak mümkün. Üst katlarda bunun hoş bir hava yarattığı kesin. Banyoda bile bunun kendi başına bir estetik değer yarattığını görebiliyoruz.
Bu evi yapan firmanın pek çok modelde evi ve uygulaması mevcut. Bunlardan bir diğerini Kırlar ortasında bir masal evi başlıklı yazıda inceleyebilirsiniz.