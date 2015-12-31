Alman standartlarına uygun müstakil bir ev

Almanya'da modernize olmuş geleneksel bir müstakil ev tarzı mevcut. Çatı formuyla geleneksel olana selam çakan bu yapılar oldukça mütevazı, karmaşık olmayan plan ve forma sahipler. Bu iddiasız tarz, evlerin konforlu ve estetik olmasına engel değil elbette. Karmaşık olmayan bir yapının aynı zamanda izolasyonun iyi, enerji sarfiyatının minimumda kılınması daha da kolay oluyor. Geleneksel banliyo modernizmi olarak da tariflenebilecek tarza sahip bu ev Fingerhaus GmbH adındaki mimarlık ofisinin elinden çıkma.

Almanya kırsalında ya da bir şehrin banliyölerinde bir aile için hayatı olabildiğince rahat kılacak her şey bu evde mevcut. Basit ve temiz tasarımı yaşamı da kolaylaştırıyor. Temizliği bile rahat yapılacak şekilde detaylandırılmış. Toz birikecek ince detaylar yok, her şey pratik bir hayat için planlanmış gibi. Böylesi bir evde dönemsel ya da kişisel arzulara dayanan değişiklikler de kolayca yapılabilir çünkü esnek kullanıma imkan tanıyan nötr formlara sahip. Tek sorun çocukların büyümesiyle sık değişimlerin gerekmesi. Bu durumda bu ev yine de pek çoğuna göre avantajlı.