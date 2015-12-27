Mutfak eşyalarınızı ve elektronik aletlerinizi nasıl yerleştirmelisiniz?

Ev dekorasyonlarında mutfakların fonksiyonelliği elbette hepimiz için temel mesele olmuştur. Evdeki en çok zaman geçirilen yerler oturma odası ve tabi ki ailenizle keyifli yemekler paylaştığınız mutfaklar olmuştur. Mutfak tasarımları bu konuda belki de en çok işlevselliğin ve estetiğin bütünleştiği alanlar olarak evlerimizin baş tacıdır diyebiliriz. Mutfaklarınızdaki yerleşim düzeni mutfak eşyalarınızın ve elektronik aletlerinizin kapladığı yere göre planlanmalı ve alandan mümkün olduğunca çok tasarruf edilmelidir. Nasıl mı? İşe ilk olarak mutfağınızın boyutlarını ve şeklini hesaplayarak başlayabilirsiniz. Böylelikle alacağınız eşyalar ve aletler de bu plana göre şekillenirse mutfak alanınızdan beklediğinizin çok üstünde faydalanmak elinizdedir. Örnek fotoğrafa baktığımızda oldukça geniş ve alan kullanımının çok yüksek olduğu bir mutfak tasarımıyla karşılaşıyoruz. Kare planlı ve gün ışığını sağdan alan mutfak dekorasyonunda mutfak dolaplarına çokça yer verilse de mekanın küçülmediğini görebiliyoruz. Mutfağın iki duvarının tamamı beyaz ahşap mutfak dolaplarıyla kaplanarak L biçimde tasarlanmış siyah tezgah ile müthiş bir kontrast dengesi yaratmış. Buzdolabının ve fırın gibi elektronik aletlerin üst kısımlarında da farklı boyutlarda mutfak dolapları etrafın düzenli görünmesini sağlamış. Mutfağın geniş olduğunu görsek de seçilen tüm detaylarda sadeliğin ve yalınlığın amaçlandığını algılayabiliyoruz. Mutfağın ortasındaki boş alana mutfak içinde bir yemek odası yaratma gayesiyle metal ayaklı ahşap tezgahlı modern masa ve dolaplara uygun beyaz tasarım sandalyeler yerleştirilmiş. Böylelikle mutfağınızın içinde yemeklerinizi yiyebilir ve aynı zamanda mutfak adası olarak da kullanabilirsiniz.