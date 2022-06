Mutfak eşyalarınızı ve elektronik aletlerinizi nasıl yerleştirmelisiniz?

Mutfağınıza uygulayacağınız dekorasyonda elektronik cihazlarınızın ve mutfak dolaplarınızın yeri kadar depolama şansınız olan alanlardan faydalanmanız yararınıza olacaktır. Örnek fotoğraftaki yoğun ışığa sahip mutfak dekorasyonunda her bir alanın işlevselliğini görünce gözlerinize inanamayacaksınız. Örneğin son derece zarif bir yapıya sahip mutfak tasarımında buzdolabının üst kısmına bir bölme yapılarak şaraplarınızı depolayabilirsiniz. Genellikle tezgahın alt kısmında bulunan mutfak dolapları kapalı uygulanarak büyük mutfak gereçlerinin korunması sağlanmış. Pencerenin hemen yanında dizayn edilmiş açık raf sistemi beyaz zeminiyle baharatlarınızın ve bakliyatlarınızın bir dekoratif öğe gibi görünmesini sağlayabilir ve her alanı estetik bir mekana dönüştürebilirsiniz. Depolama alanları küçük yada büyük olsa da her tür malzemenizi özenle yerleştirebileceğiniz seçeneklerle dolu.

