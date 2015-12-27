Mutfak eşyalarınızı ve elektronik aletlerinizi nasıl yerleştirmelisiniz?

Mutfak tasarımları fonksiyonellikle birleştiğinde estetiğin gücünü çok daha iyi görebileceğiniz seçeneklerle dolu. Sizler için seçtiğimiz altı adet örnek mutfağınızı yerleştirirken işinizi kolaylaştırabilecek önerilerle dolu. Dilerseniz önerilerimizden faydalanabilir ve kendi mutfağınıza göre seçenekleri zenginleştirebilirsiniz.
Ev dekorasyonlarında mutfakların fonksiyonelliği elbette hepimiz için temel mesele olmuştur. Evdeki en çok zaman geçirilen yerler oturma odası ve tabi ki ailenizle keyifli yemekler paylaştığınız mutfaklar olmuştur. Mutfak tasarımları bu konuda belki de en çok işlevselliğin ve estetiğin bütünleştiği alanlar olarak evlerimizin baş tacıdır diyebiliriz. Mutfaklarınızdaki yerleşim düzeni mutfak eşyalarınızın ve elektronik aletlerinizin kapladığı yere göre planlanmalı ve alandan mümkün olduğunca çok tasarruf edilmelidir. Nasıl mı? İşe ilk olarak mutfağınızın boyutlarını ve şeklini hesaplayarak başlayabilirsiniz. Böylelikle alacağınız eşyalar ve aletler de bu plana göre şekillenirse mutfak alanınızdan beklediğinizin çok üstünde faydalanmak elinizdedir. Örnek fotoğrafa baktığımızda oldukça geniş ve alan kullanımının çok yüksek olduğu bir mutfak tasarımıyla karşılaşıyoruz. Kare planlı ve gün ışığını sağdan alan mutfak dekorasyonunda mutfak dolaplarına çokça yer verilse de mekanın küçülmediğini görebiliyoruz. Mutfağın iki duvarının tamamı beyaz ahşap mutfak dolaplarıyla kaplanarak L biçimde tasarlanmış siyah tezgah ile müthiş bir kontrast dengesi yaratmış. Buzdolabının ve fırın gibi elektronik aletlerin üst kısımlarında da farklı boyutlarda mutfak dolapları etrafın düzenli görünmesini sağlamış. Mutfağın geniş olduğunu görsek de seçilen tüm detaylarda sadeliğin ve yalınlığın amaçlandığını algılayabiliyoruz. Mutfağın ortasındaki boş alana mutfak içinde bir yemek odası yaratma gayesiyle metal ayaklı ahşap tezgahlı modern masa ve dolaplara uygun beyaz tasarım sandalyeler yerleştirilmiş. Böylelikle mutfağınızın içinde yemeklerinizi yiyebilir ve aynı zamanda mutfak adası olarak da kullanabilirsiniz.
Mutfağınız geniş olmasa da alandan yeterince faydalanabileceğinizi ve farklı olanaklar yaratabileceğinizi biliyor musunuz? Genellikle mutfak dekorasyonlarına baktığımızda her birimiz bizde olmayan özelliklere sahip dekorasyonlara ve boyutlara bakarız. Ve aslında kendi mekanımızı nasıl dönüştüreceğimize değil, başka mekanların olanaklarının var olmadığından yakınırız. Oysa ki her evin planına uygun özenle planlanmış ve tasarlanmış estetik tasarımlar mevcut. Örnek fotoğraftaki mutfak dekorasyonunda mutfak alanı oturma odasıyla birlikte düşünülmüş. Özellikle yalnız yaşayanlar için bu tür açık mutfaklar kullanışlı olduğundan bu tip mekanlara uygun farklı alternatifli dekorasyon seçeneklerimiz oldukça fazla. Geniş mutfakların baş yardımcısı mutfak adaları kullanım olanağı açısından mutfaklarda olmasını isteyeceğimiz mutfak mobilyalarından. Fakat bahsettiğimiz gibi mutfak adaları geniş mekanların ürünü olarak görüldüğünden küçük mutfaklara bunlar gibi eşyalar yerleştirmek olası gözüküyor. Örnek fotoğraftaki mutfak dekorasyonunda BİLGECE TASARIM adlı firma mutfak dekorasyonunun bir parçasına yemek masası ekleyerek aynı zamanda bir mutfak adası olarak da kullanılabilecek bir tasarıma imza atmış. Oturma odası ve mutfak arasında bir seperatör görevi gören bu masa mutfak tasarımıyla birlikte düşünüldüğü gibi mutfak tezgahının bitiminden başlatılarak L formunda kompakt bir mutfak mobilyasına dönüşmüş. Gördüğünüz gibi mutfak adası gibi de kullanılabilecek bu tasarım küçük bir mutfak için harika bir işlev sunuyor. Mutfağın genelinde ve mutfak duvarlarında kullanılan ahşap metalik elektronik aletlerle ve beyaz dolaplarla yalın bir denge içinde duruyor.
Mutfak tasarımlarında yerleşimi sağlamak ve mekandan en üst düzeyde yararlanmak mutfağınız geniş olsun olmasın en önemli meselelerden biridir. Mutfağınızda kullanacağınız mutfak dolaplarından tutun da elektronik cihazlarınıza kadar alan hesaplaması ilk işlerin başında geliyor. Örnek fotoğraftaki mutfak dekorasyonunda iki katlı bir evin alt katında yer alan mutfağı görüyorsunuz. Geniş bir oturma odası tasarımıyla birlikte açık olarak tasarlanan bu mutfak üst katın bir kısmının altında ve merdiven altında yer alıyor. Mutfağın bulunduğu yer oturma odasıyla aynı mekanda olsa da aslında plan itibariyle korunaklı ve farklı bir lan olma özelliği taşıyor. Ahşap kirişlerin altına yerleştirilen mutfak duvarlarında da ahşap kullanılarak mekanın ve evin geneliyle bütünleşmiş bir yapıda. Mutfak tasarımı rustik stile ait yapısıyla göz doldurduğu gibi içerisinde kullanılan buzdolabı gibi büyük elektronik aletlerin yerleşimi açısından da ideal bir dizaynla oluşturulmuş. Buzdolapları mutfakların en büyük elektronik cihazları olduğundan dekorasyondaki yeri oldukça önemli. Örnek fotoğraftaki tasarımda buzdolabı duvarın yanında konumlandırılarak geri kalan tüm mutfak eşyalarının kendi içinde kompoze edilmesi sağlanmış. Buzdolabının konumlandığı yer mutfağınızın dekorasyonu ve kullanımınız için temel bir önem taşıyor.
Mutfak tasarımları önceden de bahsettiğimiz gibi oturma odalarıyla ve dolayısıyla yaşam alanlarıyla birlikte tasarlanarak evdeki yaşantının baş mekanları haline gelmeye başladı. Özellikle toplu konutlardaki stüdyo dairelerde sıklıkla gördüğümüz bu plan beraberinde birçok farklı tasarımı getiriyor. Örnek fotoğraftaki açık mutfak dekorasyonu oturma odasıyla birlikte tasarlanmış ve iki alanın birbiriyle uyumu gözetilmiş. Oldukça detaysız ve beyazın zarafetiyle işlenmiş mutfak dolapları dekorasyonun ışığını ve çizgisini çok güzel yansıtıyor. Fotoğrafta gördüğümüz yemek masası bir bar masası gibi yüksek tasarlanmış ve alandan tasarruf eden dar yapısıyla minimal bir çizgiye ışık tutuyor. Duvarların, zeminin ve tavanın da beyaz olarak düşünüldüğü mutfak tasarımında aydınlatma öğelerinin ve mutfak tezgahının siyah olması beyazla olan kontrastı görmemizi sağlıyor. Mutfak lavabosunun bu mutfaktaki yeri özenle yemek masasının uzağında konumlandırılarak yemek alanının ayrılması sağlanmış.
Siz de örnek fotoğraftaki gibi kare ya da dikdörtgen planlı mutfaklara sahipseniz işinizin çok daha kolay olacağını söyleyebiliriz. Örnek mutfak tasarımı modern çizgisiyle içimizi açan bir ferahlığa sahip. Çok sayıda mutfak dolabı yerleşimi olmasına rağmen mekandaki hafifliğe şaşırdığımız örnek mutfak tasarımı incelikle tasarlanmış bir yerleşim planına sahip. Işığın tüm mekanda gezindiği dekorasyonda buzdolabı ve fırın gibi elektronik cihazlar karşımızdaki duvara bir arada konumlandırılmış. Böylelikle mutfak dolaplarının boyutları ve çizgiselliği bozulmadan modern tarzlı çok berrak bir dekorasyon yaratılmış. Alışıldık mutfak dekorasyonlarında fırınlar mutfak dolaplarının yanına ve tezgah altına yerleştirilse de örnek fotoğraftaki tasarımda buzdolabı ile birlikte kompakt bir hale getirilerek metalik malzemenin şıklığı vurgulanmış.
Mutfağınıza uygulayacağınız dekorasyonda elektronik cihazlarınızın ve mutfak dolaplarınızın yeri kadar depolama şansınız olan alanlardan faydalanmanız yararınıza olacaktır. Örnek fotoğraftaki yoğun ışığa sahip mutfak dekorasyonunda her bir alanın işlevselliğini görünce gözlerinize inanamayacaksınız. Örneğin son derece zarif bir yapıya sahip mutfak tasarımında buzdolabının üst kısmına bir bölme yapılarak şaraplarınızı depolayabilirsiniz. Genellikle tezgahın alt kısmında bulunan mutfak dolapları kapalı uygulanarak büyük mutfak gereçlerinin korunması sağlanmış. Pencerenin hemen yanında dizayn edilmiş açık raf sistemi beyaz zeminiyle baharatlarınızın ve bakliyatlarınızın bir dekoratif öğe gibi görünmesini sağlayabilir ve her alanı estetik bir mekana dönüştürebilirsiniz. Depolama alanları küçük yada büyük olsa da her tür malzemenizi özenle yerleştirebileceğiniz seçeneklerle dolu.
Dilerseniz farklı mutfak modelleri için İlham verici 10 farklı mutfak modeli adlı yazımıza göz gezdirebilir, yerleşim düzenlerini inceleyebilirsiniz.