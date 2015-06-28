Harabeden şık bir apartmana mucizevi dönüşüm

homify’ın en çok ilgi çeken bölümlerinden biri olan Önce & Sonra serisinde bugün İspanya’ya bir yolculuk yapıp, gerçekten de mucizevi bir restorasyon çalışmasına yakından bakacağız. Sra. Farnsworth adlı mimarlık ajansının üstlendiği projede, her biri 27 metrekare büyüklüğündeki üç kattan oluşan çok eski ve harabe halindeki bir apartman, hem estetik anlamda tatmin eden, hem de modern yaşamın gerekliliklerini yerine getiren şahane bir eve dönüşecek. Proje dahilinde, ev sahibinin de isteğiyle apartman her bir katı ayrı ayrı kiralanacak şekilde yenilenirken iç mekânda da ciddi bir modernizasyon gerçekleştirilmiş.
Binanın restorasyon projesinden önceki haline bakınca insan pek umutlu olamıyor. Göreceli olarak daha iyi durumdaki iki binanın arasında sıkışıp kalmış olan yapı, neredeyse yıkılmak üzere ve mevcut haliyle ikamete hiç uygun görünmüyor.
Mekânın iç kısmının da çok iyi bir durumda olduğu söylenemez. Genel harabe manzarası aynen burada da devam ederken, neredeyse her şeyin değiştirilmesi gerektiği açıkça ortada. Bu bina sadece eskimişliğinden ötürü değil, içine girmenin tehlikeli olacağı bir yapı olduğu için de oturulamaz durumda.
Binanın mutfağını gösteren bu fotoğraf adeta bir dönem filminin seti gibi görünüyor. Sadece eşyalar ve dolaplar değil duvardan tavana kadar evin tamamı harap bir halde. Kim bilir o duvardaki takvim hangi yılı gösteriyordur…
Şu ana kadar iç karartıcı bir harabeye tanıklık ettiniz, bundan sonra görecekleriniz ise sizi fazlasıyla şaşırtacak ve “bu ikisi aynı ev mi?” diye kendi kendinize sorular sormaya sevk edecek. Ayrıntılara girmeden önce evin yeni kesiminden biraz söz etmek gerekiyor. Renovasyon projesi kapsamında evin zemin katıyla birinci katı birleştirilerek dubleks bir daire haline getirilmiş. Son kat ise tek başına bir çeşit çalışma ofisi olarak düşünülmüş.
Bu fotoğrafta ilk iki katı işgâl eden dubleks dairenin yaşam alanı ve mutfak olarak kullanılan zemin katı ile buradan birinci kata çıkan şık merdiveni görüyoruz. Pencerelerde yapılan değişiklikler sayesinde mekânın eskisine oranla çok daha aydınlık olduğunu görürken, açık bırakılan taş duvarların eve kattığı rustik hava da dikkat çekiyor.
Evin birinci, dubleks dairenin ise ikinci katını gösteren bu kısma ise yukarıdaki fotoğrafta görülen metal merdivenle erişiliyor. Burada hem ışığı mümkün olduğunca engellemeyecek, hem de hafif ve çok da ağırbaşlı olmayan bir tasarım anlayışının tercih edildiğini görüyoruz. Evin renovasyondan sonraki halinde bu katın banyo, giyinme odası ve yatak odasına ayrıldığını görüyoruz. Yukarıdan gelen ışığın alt kata da faydasının dokunması için merdivenin başladığı yerde bir duvar yerine şeffaf cam paravanlar yerleştirildiği de gözlemlenebiliyor.
Yukarıda söylediğim gibi evin yeni halinde üçüncü kat bir çeşit stüdyo ve ofis olarak tasarlanmış. Çatı katı olarak da değerlendirilebilecek olan bu bölüm yüksek tavanları sayesinde ferah bir atmosfere sahip olabilirken, huzur verici pastel mavi tonlarının yaşam alanlarında olduğu gibi burada da tesirli biçimde kullanıldığını görmekteyiz. Bu mekânı büyüleyici kılan asıl değişim ise doğrudan tavanda açılan iki boşluğa yeleştirilen tavan pencereleri. Bu pencereler sayesinde doğrudan gökyüzünden gelen ışık odayı hem aydınlatıyor, hem de huzur verici bir hava katıyor.
Gerçekten etkileyici bir restorasyon örneği olan bu projeyi illâ ki bir kavramla özetlemek gerekirse, o da ünlü Alman yazar Goethe’nin ölüm döşeğinde söylediği gibi, “ışık, daha fazla ışık” olabilir herhalde. Projeyi üstlenen ekip evin her köşesinde doğal ışığı maksimize etmek ve mümkün olduğunca aydınlık bir atmosfer yaratmak için her türlü fırsatı kullanarak ortaya bu aydınlık ve ferah mekânı çıkarmış.
Bu projeyi beğendiyseniz, “Önce & Sonra: Fabrikadan eve büyüleyici dönüşüm” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.