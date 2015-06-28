Harabeden şık bir apartmana mucizevi dönüşüm

Şu ana kadar iç karartıcı bir harabeye tanıklık ettiniz, bundan sonra görecekleriniz ise sizi fazlasıyla şaşırtacak ve “bu ikisi aynı ev mi?” diye kendi kendinize sorular sormaya sevk edecek. Ayrıntılara girmeden önce evin yeni kesiminden biraz söz etmek gerekiyor. Renovasyon projesi kapsamında evin zemin katıyla birinci katı birleştirilerek dubleks bir daire haline getirilmiş. Son kat ise tek başına bir çeşit çalışma ofisi olarak düşünülmüş.

Bu fotoğrafta ilk iki katı işgâl eden dubleks dairenin yaşam alanı ve mutfak olarak kullanılan zemin katı ile buradan birinci kata çıkan şık merdiveni görüyoruz. Pencerelerde yapılan değişiklikler sayesinde mekânın eskisine oranla çok daha aydınlık olduğunu görürken, açık bırakılan taş duvarların eve kattığı rustik hava da dikkat çekiyor.