Muhteşem bir dönüşüm projesi

Kentsel dönüşüm Türkiye'nin en önemli gündemlerinden biri. Daha doğrusu öyle olması gerekiyor ama gündem her daim çok yoğun olduğu için bir türlü fırsat bulup araya giremiyor. Oysa ki önemli bir kısmı aktif deprem bölgesi olan ülkemizde, özellikle Marmara bölgesinde ciddi bir kentsel dönüşüm ihtiyacı var. Uzunca bir süredir ağır aksak ilerlemeye çalışan kentsel dönüşüm maalesef topyekün bir yönelim halini alamadı. Buna paralel olarak kentsel dönüşümün nasıl olması gerektiğine ilişkin de sağlıklı bir olgunlaşma mevcut değil. Kimi belediyeler eski yapıları olduğu gibi yıkıp yerine çok katlı,
modern binalar dikerken, nadir de olsa bazı sorumlu belediyeler yerinde ve aslına uygun olarak dönüşüm yapmaya çalışıyorlar. Kent kültürü ve dokusunun korunması ve kesintisiz devam edebilmesi için de bu türden bir yerinde ve aslına sadık dönüşüm hayati önem taşıyor. Bu yazımızda, biraz uzaklardan olsa da, son derece başarılı bir yerinde dönüşüm hikayesine yer verdik. Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin Peine şehrindeki eski bir evin dönüşüm projesine gelin biraz daha yakından bakalım.
Almanya'nın pek çok bölgesinde sıkça karşılaşabileceğiniz geleneksel bir mimariye sahip olan bu ev, özellikle karakteristik A formundaki çatısıyla ön plana çıkıyor. Her ne kadar evin orjinal görünümü şık olsa da, ciddi bir yenilenmeye ihtiyacı olduğunu henüz dış cepheden bakarak bile söylemek mümkün.
Evin ana gövdesi olduğu gibi korunmuş olmakla birlikte, bunun dışındaki hemen her şeyi değiştirilmiş. Dış cephe ve çatı tamamen elden geçirilmiş. Caddeye bakan pencerelerin konumu ve yerleşimi de tamamen yeniden düzenlenmiş. Sonuçta ortaya aslına uygun olmakla birlikte zamanın ruhunu yakalayan modern bir yapı çıkarılmış.
Evin arkasındaki bahçe bölümüne bakan cephe, yenilenme ihtiyacını daha da şiddetli bir şekilde ortaya koyuyor. Bu haliyle bırakılacak olsa çok büyük olasılıkla birkaç yıl içerisinde ciddi problemler çıkarabilecek bir noktaya gelecek. Buna karşın yapının mimarisi ve arazi içindeki yerleşimi bu noktada bir değişiklik yapmayı gerektirmeyecek kadar güzel.
Architekturbüro Krampitz imzası taşıyan bu dönüşüm projesinin başlı başına oldukça iddialı bir iş olduğunu, sırf bu görsele bakarak söylemek bile mümkün. Evin bahçeye bakan arka cephesinde muazzam bir değişiklik var. Çağdaş bir düzenlemenin yanı sıra, kendi muhitinde de öne çıkan, benzerlerinden ayrılan bir bina olarak öne çıkıyor artık.
Her ne kadar aslen güzel bir yapı olsa da, oldukça yıpranmış durumdaki evin giriş bölümü de yenilemeden önce adeta içler acısı bir durumdaymış. Bu haliyle sokaktaki diğer evler içinde de negatif yönleriyle göze batan yapı, doğru müdahalelerle tam tersi yönde dikkat çeker bir hale getirilmiş.
Tamamen yenilenen giriş bölümü, büyük ölçüde kapalı bir yapıdayken, şimdi cam ve çelikle süslenmiş ve neredeyse bütünüyle açık bir hale bürünmüş. Evin son halinde benimsenen üslupla ve dış cephe rengi, çatı gibi bölümlerle de uyum içindeki yeni giriş bölümü, özellikle cam tavan kısmıyla göz dolduruyor.
Çeşitli bitkilerin de katkısıyla son derece şık bir görünüme kavuşan bahçe bölümü, ahşap zemin tercihiyle daha da ön plana çıkıyor. Yarı kapalı konumdaki bu alan, yağışlı kış aylarında dahi kullanılabilecek pratik bir özellik taşıyor. Her ne kadar ülkemizde müstakil ve villa tipi konutların sayısı çok fazla olmasa da, kentsel dönüşüm konusuna yaklaşım itibariyle bu tip örneklerin iyi incelenmesi ve örnek alınmasında sayısız yararlar var. Yerinde dönüşüm ve aslına uygun dönüşüm, hemen her zaman son derece güzel sonuçlar ortaya çıkarıyor. Örnekler de bunu kanıtlar nitelikte.
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