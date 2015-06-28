Muhteşem bir dönüşüm projesi

Kentsel dönüşüm Türkiye'nin en önemli gündemlerinden biri. Daha doğrusu öyle olması gerekiyor ama gündem her daim çok yoğun olduğu için bir türlü fırsat bulup araya giremiyor. Oysa ki önemli bir kısmı aktif deprem bölgesi olan ülkemizde, özellikle Marmara bölgesinde ciddi bir kentsel dönüşüm ihtiyacı var. Uzunca bir süredir ağır aksak ilerlemeye çalışan kentsel dönüşüm maalesef topyekün bir yönelim halini alamadı. Buna paralel olarak kentsel dönüşümün nasıl olması gerektiğine ilişkin de sağlıklı bir olgunlaşma mevcut değil. Kimi belediyeler eski yapıları olduğu gibi yıkıp yerine çok katlı, modern binalar dikerken, nadir de olsa bazı sorumlu belediyeler yerinde ve aslına uygun olarak dönüşüm yapmaya çalışıyorlar. Kent kültürü ve dokusunun korunması ve kesintisiz devam edebilmesi için de bu türden bir yerinde ve aslına sadık dönüşüm hayati önem taşıyor. Bu yazımızda, biraz uzaklardan olsa da, son derece başarılı bir yerinde dönüşüm hikayesine yer verdik. Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin Peine şehrindeki eski bir evin dönüşüm projesine gelin biraz daha yakından bakalım.