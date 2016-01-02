Kiraladığım evde banyoyu güzelleştirmek için neler yapabilirim?

Kiralık evlerde oturmanın dezavantajlarından biri de evden her an çıkarılabilecek olmanın verdiği endişeyle kendi kendinize eve ciddi masraflar yapmak istememektir. Ev sahipleri çokça masraf üstlenmek istemezleri sadece kendi sorumlulukları olan temel sorunları çözmekle yükümlülerdir. Banyonuzun da her tür armatür ve bataryası çalışıyorsa ve teknik bir sorun söz konusun değilse onu düzeltmek için herhangi bir masraf yapmazlar. Bu durumda eğer siz banyonuzu güzelleştirmek istiyorsanız, sizin elinizi cebinize atmanız gerekir. Çünkü ihtiyaçtan ötesinin kişisel arzuya dayandığı düşünülür. Bu da sizi sorumu kılar.
Kiracı olmak mutlaka
çirkin evlerde oturmak anlamına gelmemeli. Teknik olarak eksik olmasa da basit ve ucuz malzemelerle yapılmış banyolar estetik olarak gerçekten de hoş olmuyorlar. Öreğin ucuz seramik kullanmak için seçilen malzemeler, az satılan, arta kalmış, ucuza elden çıkarılan malzemeler olabiliyorlar. Bu da görsel tatmin sağlamıyor elbette. Ancak banyonuzu güzelleştirmek yine de elinizde. Ufak bir takım müdahalelerle, karşılayabileceğiniz oranda masraf yaparak, evden çıktığınızda yanınızda götürebileceğiniz eklemeler yaparak da banyonuzu daha çok sevebileceğiniz bir görünüme kavuşturmanız mümkün. Bunun için sizlere birkaç ipucu vereceğiz ama hayal gücünüzü kullanmaktan da kaçınmayın.
Eğer duş ya da küvet kabini olmayan bir evde kiracıysanız üzülmeyin. Bir banyoyu güzelleştirmekte duş perdesi oldukça etkili olabilir. Klasik beyaz ya da çiçek desenli duş perdelerini unutun. Bu konuta bir vurgu yaratacak, görsel etkisi tüm banyonuzda hissedilecek bir duş perdesi seçin. Eğer fayanslarınız desensiz modellerse çok fazla çeşit içinden seçim yapabilirsiniz. Bu durumda önerimizi canlı renklerdir. Örneğin beyaz fayanslarınız varsa ortamı canlandırmak için düz ve parlak kırmızı bir duş perdesi etkileyici olabilir. Öte yandan resimdeki gibi geometrik desenler ve renk kompozisyonlarıyla da banyoya neşe katabilirsiniz. Desenli fayanslara sahipseniz biraz daha dikkatli seçimler yapmak gerekir. Desenli duş perdesi kendisi güzel olsa dahi fayanslarla birlikte göze hoş görünmeyen, kaotik bir ortam yaratabilir. Bu yüzden tek renk modelleri düşünmekte fayda var. Elbette örneğin alt kenarında ikinci bir renk çizgi olması o perdeyi seçmenize bir engel olmamalı. Duvardaki desenlerin içinden bir renk seçip, onun renginde bir perde alabilirsiniz. Örneğin sarı, yeşil, kahve tonlarında çiçekli bir perdeniz varsa bunların içinden en sıcak ve canlı renk olan sarıyı seçip perdede kullanabilirsiniz. Bir başka olasılık desenlerin tek renkten oluşması. mavi ve tonlarından oluşan desenli fayansın üzerine ona kontrast yaratacak bir turuncu ya da farklı bir etkisi olacak koyu ama parlak bir yeşil enteresan duracaktır.
Sadece duş perdesini değil duş başlığını da geçici olarak, sadece kendi kullandığınız süre için değiştirebilirsiniz. Evden çıkarken tekrar daha önce orada bulunanı yerine monte etmek mümkün. O yüzden ister renkli ister standart olan ama var olandan daha şık ve daha konforlu duş bir başlığını banyonuzda dekoratif bir öğe olarak da kullanabilirsiniz.
İster kiralansın ister satın alınsın, pek çok kişi yeni bir eve geçtiğinde hijyenik nedenlerle klozet kapağını değiştirir. Yeni ve kaliteli malzemeler kullanıldıysa evde olanlar da kullanılabiliyor tabii ancak standart plastik klozet kapaklarının değişimi atla deve değil. Bu durumda paranıza birazcık daha kıyarak enteresan klozet kapakları almanız mümkün. Fransız Point WC firmasının Paris metrosu haritalı klozet kapağı bunlara güzel bir örnek. Düz ama beyazdan farklı renkler bile tercih edilse banyoda farklı bir hava olacaktır, bu yüzden piyasadaki alternatif renk ve desenlere bakıp size ve banyonuza uygun olanı seçebilirsiniz.
Bu gördüğünüz banyo bir banyoyu nasıl güzelleştirebileceğinize dair birden fazla ipucu içeriyor. Birincisi klozet dolabı. Basit marangoz işiyle eski tip rezervuarları kapatmak ve depolama alanı yaratmak mümkün. Bu tip klozet dolaplarının hazırları da yapı marketlerde satılmaya başladı. Elbette masif ahşaptan değil MDF'den yapılma daha uygun fiyatlı dolaplar estetik olarak daha vasat ama yine de ufak müdahalelerle oldukça şık durabilir. Bunun dışında örnekteki banyo bize başka nelerin banyoyu güzelleştirebildiğini de gösteriyor. Sol yukarıya monte edilmiş olan ahşap raf aslında eskiden vestiyer olarak sıkça kullanılan askılık ve raflardan. Ya önceden evde olduğu için banyoda kullanıldı ya da eskiciden satın alındı. Siz de böyle eskiciden alınma rafları hafif bir zımpara cilayla banyonuza monte edebilirsiniz. Tüm bunların dışında çöp kutusunun seçimi ve ortama yerleştirilen sepetler de atmosferi sıcak ve neşeli hale getiriyor. Sepetler tuvalet kağıdı, havlu ya da sabun depolamak için son derece dekoratif objeler. Yeriniz olduğu sürece bolca kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
En ufak aksesuar bile banyonuza bir güzellik katacaktır. Bu yüzden banyonuzu kendi zevkinize göre bolca aksesuarla zenginleştirebilirsiniz. Örneğin lavabonuz tezgahaltı bir modelse tezgahın üstünde böyle şeyler için bol yeriniz olabilir. Sabunluk olarak ağaç gövdesinden kesilmiş bir dilim kullanabilir, yanına dekoratif şişeler dizebilirsiniz. Ayrıca küçük, renkli havluları ya da rengarenk sabunları koyduğunuz sepetler ya da dekoratif kaseler tezgah üstü için de oldukça şık seçimler.
Kiraladığınız evdeki banyo yeterli büyüklüğe sahipse çeşitli mobilyalar da mekanı renklendirebilir. Örneğin eski bir şifonyer, üzerine koyacağınız aksesuarlar ya da kozmetik malzemelerle, hatta belki vazoda çiçeklerle banyonuza inanılmaz bir canlılık ve güzellik katabilir.
Buna bir alternatif de duvara monte edilebilecek küçük ve bağımsız raf üniteleri. Banyoda pek çok küçük nesne depolama ihtiyacı vardır. Kozmetik ve bakım malzemeleri için uygun büyüklükte ve resimdeki gibi sempatik bir raf ünitesi mekana işlevsel ve dekoratif bir ekleme olacaktır.
Banyo rafları için birbirinden farklı öneriler adlı yazımızdan daha da kapsamlı bilgi almanız mümkün.
Evlerde bitki, çiçek yetiştirmek atmosfere oldukça pozitif bir katkıda bulunur ancak bu banyolar için belki daha da fazla geçerli. Özellikle ışık alan banyolarda bitkiler banyolara adeta bahçe havası veriyor. Hele de beyaz seramiklerle, beyaz ağırlıklı bir banyoda saksılarca bitki sizi bir kış bahçesinde banyonunuz olduğuna inandırabilir. Banyonun nemli havası pek çok bitki için de iyi olduğundan, bitkileriniz orada büyük olasılıkla canlanacak, daha sağlıklı olacaktır. Diğer bir deyişler yerlerini beğenmeleri olası. Yerlerde saksı koyacak alan olmaması sizi durdurmasın, duvarlara da saksıları yerleştirebilir, tavandan asılan aparatlarla da saksıları taşıtabilirsiniz.