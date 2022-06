Kiraladığım evde banyoyu güzelleştirmek için neler yapabilirim?

Kiralık evlerde oturmanın dezavantajlarından biri de evden her an çıkarılabilecek olmanın verdiği endişeyle kendi kendinize eve ciddi masraflar yapmak istememektir. Ev sahipleri çokça masraf üstlenmek istemezleri sadece kendi sorumlulukları olan temel sorunları çözmekle yükümlülerdir. Banyonuzun da her tür armatür ve bataryası çalışıyorsa ve teknik bir sorun söz konusun değilse onu düzeltmek için herhangi bir masraf yapmazlar. Bu durumda eğer siz banyonuzu güzelleştirmek istiyorsanız, sizin elinizi cebinize atmanız gerekir. Çünkü ihtiyaçtan ötesinin kişisel arzuya dayandığı düşünülür. Bu da sizi sorumu kılar.

Kiracı olmak mutlaka çirkin evlerde oturmak anlamına gelmemeli. Teknik olarak eksik olmasa da basit ve ucuz malzemelerle yapılmış banyolar estetik olarak gerçekten de hoş olmuyorlar. Öreğin ucuz seramik kullanmak için seçilen malzemeler, az satılan, arta kalmış, ucuza elden çıkarılan malzemeler olabiliyorlar. Bu da görsel tatmin sağlamıyor elbette. Ancak banyonuzu güzelleştirmek yine de elinizde. Ufak bir takım müdahalelerle, karşılayabileceğiniz oranda masraf yaparak, evden çıktığınızda yanınızda götürebileceğiniz eklemeler yaparak da banyonuzu daha çok sevebileceğiniz bir görünüme kavuşturmanız mümkün. Bunun için sizlere birkaç ipucu vereceğiz ama hayal gücünüzü kullanmaktan da kaçınmayın.