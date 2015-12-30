Evimin içinde bir bahçe tasarlamak için nasıl bir yol izlemeliyim?

Bu yazımızda evinizde bir bahçe tasarlamak isteyenler için dikkat edilmesi gereken detayları tespit edip örneklerle sunuyoruz. Doğadan bir parçayı taşıyacağınız eviniz içinde bir bahçe oluştururken nasıl bir yol izlemeliyiz, beraber inceleyelim.
Evinizin içinde bir bahçe tasarlamak istiyorsunuz ancak bu durum için yeterli alanınız yoksa günümüzde oldukça popüler olan dikey bahçe uygulamaları tam mekanınıza göre çözümler getirecektir. Günden güne farklı desenler oluşturacak biçimde düzenlenen dikey bahçe uygulamalarını dış mekanlardan iç dekorasyona bir çok yerde görmekteyiz. Dikey bahçe uygulamaları duvarların daha iyi değerlendirilmesini sağlamasının yanı sıra getirdiği soluk ile iç özellikle iç mekanların görünümüne doğallık ve ferahlık katıyor. Dikey bahçe uygulamaları tasarlanırken genellikle sulama üniteleri de yerleştirilerek bitkilerin bakımının daha kolay sürdürülmesi sağlanıyor. Bu sebeple evinizde bir dikey bahçe uygulaması oluşturmak istiyorsanız konu üzerine iyice araştırma yaparak hareket etmeli ya da bu konuda uzman bir profesyonelden yardım almalısınız. Özellikle şehir hayatı içinde yaşayanlar yaşam alanlarında yeşille temas etmeyi daha çok arzu ederler. Evde bir bölümü bahçe olarak değerlendirmek için bir çok yöntem geliştirilebilir. Ancak küçük bir odada bu işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız dikey bahçe uygulamasına yönelerek hem alanınızın daha verimli kullanılmasını sağlarsınız hem de oluşturduğunuz bahçede keyifle vakit geçirebileceğiniz rahat mobilyalarınız için yeriniz kalmış olur. Böylesi bir alan oluşturarak da kendiniz için evinizde bir kaçış ve dinlenme alanı oluşturmuş olursunuz. Bitkilerle ilgilenmek ruhunuzu tedavi ederken onlarla konuşmak bakımını yapmak meditatif bir etki bırakacaktır kuşkusuz.
Kendinizi rahatlatmak için tasarladığınız evinizdeki iç bahçenizde güzel vakitler geçirmek için mobilyalar da çok önemli bir yer tutuyor. Doğadan bir parçayı içeriye taşıdığınız bahçenizde kullanacağınız mobilyaların tasarlandığı materyaller de ağaç gibi doğal malzemelerden imal edilmişse mekanın bütünlüğünü sağlamış olursunuz. Bu örnekte gördüğümüz uygulama tamamen yalıtılmış bir alan oluşturmaya iyi bir örnek. Gördüğünüz gibi küçük bir ağacın yerleştirildiği seramik vazonun üst kısmı bir ağaç kesitiyle kapatılarak aynı zamanda bir masa işlevi görmesi sağlanmış. Bu da mekandaki doğal görünüme katkı sağlıyor. Ahşaptan imal edilen koltukların kolçaklarının olduğu kısım saksı üniteleri olarak tasarlanarak bu bölümün de bitki yetiştirmeye uygun hale getirildiği görülüyor. Dolayısıyla bu koltuklara oturduğunuz zaman koltuğun kenarındaki bitkiler sizin bambaşka bir yerde olduğunuzu hissettirecek evden yalıtılmış bir alan oluşturmanın anahtarlarından biri. Kullanacağınız bitkilerle mobilyaların birlikte oluşturacağı uyuma özellikle dikkat etmek gerekir. Evinizde böylesi bir küçük bahçe tasarlamanız çok uzaklara gitmeden ve her mevsim doğayla bağınızı kuracak cinsten, öyle değil mi?
Günümüzde saksı tasarımları oldukça çeşitli modelleri ve işlevleri barındırır nitelikte. Evlerin metrekareleri küçük olduğunda bitki ve çiçek sevdalısı insanlar için farklı yerleştirme pratikleri geliştiriliyor. Küçük alanlarda saksıları yerleştirmek için gereksinim duyulan sehpalar, dolaplar ya da sehpayı direkt yere koymak için alanlar yoksa saksıları asarak da bir çözüme gidilebilir. Örnek fotoğrafta görülen saksı uygulaması İzmir firması BUTİK BAHÇE DİKEY BAHÇE VE PEYZAJ TASARIMLARI tarafından tasarlanmış oldukça şık ve pratik bir saksı modeli. Görüldüğü gibi küçük bir aparat aracılığıyla birbirine eklemlenebilen birimlerden oluşan bu modeli dilerseniz tavandan zemine kadar çoğaltmanız mümkün. Oldukça az alan kaplayan ceplerden oluşan bu kumaş tasarımın pastel renkleri de dekorasyonunuza katkı sağlayacak yumuşaklığı ve sıcaklığı da beraberinde getirecektir. Bu tür asılabilen saksılarla bitkinin ışık ihtiyacına göre dilediğiniz her köşeyi çiçeklendirip yeşillendirebilirsiniz. Bu yöntemleri kullanarak da evinizdeki alanı daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Dayanıklı kumaşlarla üretilen bu tür tasarımlar hem alanınızı daha iyi değerlendirmenizi hem de duvarlarınızın doğal ürünlerle renklenip hareketlenmesini sağlayacaktır. Bu minimalist tasarımları dilediğiniz biçimlerde duvarlarınızda uygulamanız da mümkün.
Bu örnekte görülen bahçe tasarımını iç mekanda uygulamak size hiç yabancı gelmesin. Eğer müstakil bir evde oturuyorsanız bu uygulamayı hayata geçirmeniz çok kolay. Ancak apartmanda yaşıyorsanız ve bu bitkilerin bakımını gerçekleştirirken özellikle alt katlara nem ya da direkt olarak su gitmesinden endişe etmenize gerek yok. Doğru bir yalıtımla komşularınız hiç rahatsız etmeden evinizin içinde bir bahçeye sahip olabilirsiniz. Bu konuda dikkat etmeniz gereken doğru ışık ve aydınlatma elemanlarının yer aldığı bahçeyi uygulayacağınız alan için doğru bitkileri tercih etmek. Semtinizdeki ya da sitemizde bulabileceğiniz bir profesyonel peyzaj firmalarına danışarak mekanınıza uygun bitkileri belirlemede yardım almanız yerinde bir davranış olacaktır. Bahçenizi oluşturmak istediğiniz alanda kullanabileceğiniz bitkileri belirledikten sonra bu farklı türdeki bitkileri kendi göz zevkinize göre oluşturacağınız kompozisyonlarla bir araya getirebilirsiniz. Evinizde belirlediğiniz alanda bu örnekteki gibi modern stilde bir bahçeye sahip olmak için ortamın ısısına ve ışığına uygun bitkiler çerçevesinde hareket etmek dışında bitkilerinizle ilgilenmek onlara sevgi göstermekten başka yapmanız gereken hiç bir şey yok!
Evinizdeki bahçenizde yetiştireceğiniz bitkiler için en önemli gerekliliklerden biri de ışık ve aydınlatma. Bilindiği üzere bitkiler için ışık kaynaklarının hayati bir önemi var. Bu nedenle bahçenizde kullanacağınız aydınlatma ve ışığı kontrol edebilmeniz gerekir. Işığı kontrol edebilmek için bu örnekte yer verdiğimiz katlanabilen kış bahçesi perdeleri oldukça pratik çözümler sunuyor. Sıcak havalarda bitkilerin güneş ışığını fazla alarak kavrulmaması için bu tür perdeler kullanarak güneş ışığını kontrol etmeniz gerekebilir. Soğuk mevsimlerde de daha fazla ışık alabilmeleri için perdeleri açık tutmanın yanı sıra kış aylarında bitkilerinizin daha sağlıklı büyüyüp gelişmeleri için aydınlatma elemanlarına baş vurmanız gerekir. Evlerin ışık almayan yerlerinde bitki yetiştirmek için geliştirilen aydınlatma sistemleri mevcut. Bununla birlikte bitkilerin yaklaşık otuz kırk santim yüksekliğine yerleştireceğiniz normal flüoresan lambalar da kış aylarında bitkilerinizin sağlıklı kalmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte günümüzde farklı led model lambalar da bu işlev için kullanılmaktadır.
Evinizde bir bahçe tasarlayarak doğaya iç içe olma arzunuzu doğadan bir parçayı evinize taşımayı gerçekleştirdiniz. Peki bu alanda kullanacağınız mobilyaların da doğaya saygı çerçevesinde seçilmesi gerekmez mi? Dünyada gerçekleşen üretim arttıkça geri dönüşüm yöntemleri de aynı hızla geliştiriliyor. Küresel lojistiğin en çok kullandığı taşıma paletleri de bir çok işlev ile tekrar hayata döndürülen popüler elemanlardan birisi. Malzemesi ahşap olan paletlerden sehpadan koltuğa bir çok mobilya modeli üretilerek hem ağaç gibi değerli bir malzemenin yok olup gitmesi önleniyor hem de geri dönüşüm sağlanarak gereksiz tüketimin önüne geçilmiş oluyor. Siz de tasarlayacağınız bahçe için bu tür geri dönüşüm ürünleri kullanarak doğayla bağını güçlendirirken bahçenizle uyumlu mobilyalar kullanabilirsiniz. Paletten yapılan sıra dışı bahçe mobilyaları başlıklı yazımız da size bu konuda yeni fikirler verebilir.