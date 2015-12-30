Evimin içinde bir bahçe tasarlamak için nasıl bir yol izlemeliyim?

Evinizin içinde bir bahçe tasarlamak istiyorsunuz ancak bu durum için yeterli alanınız yoksa günümüzde oldukça popüler olan dikey bahçe uygulamaları tam mekanınıza göre çözümler getirecektir. Günden güne farklı desenler oluşturacak biçimde düzenlenen dikey bahçe uygulamalarını dış mekanlardan iç dekorasyona bir çok yerde görmekteyiz. Dikey bahçe uygulamaları duvarların daha iyi değerlendirilmesini sağlamasının yanı sıra getirdiği soluk ile iç özellikle iç mekanların görünümüne doğallık ve ferahlık katıyor. Dikey bahçe uygulamaları tasarlanırken genellikle sulama üniteleri de yerleştirilerek bitkilerin bakımının daha kolay sürdürülmesi sağlanıyor. Bu sebeple evinizde bir dikey bahçe uygulaması oluşturmak istiyorsanız konu üzerine iyice araştırma yaparak hareket etmeli ya da bu konuda uzman bir profesyonelden yardım almalısınız. Özellikle şehir hayatı içinde yaşayanlar yaşam alanlarında yeşille temas etmeyi daha çok arzu ederler. Evde bir bölümü bahçe olarak değerlendirmek için bir çok yöntem geliştirilebilir. Ancak küçük bir odada bu işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız dikey bahçe uygulamasına yönelerek hem alanınızın daha verimli kullanılmasını sağlarsınız hem de oluşturduğunuz bahçede keyifle vakit geçirebileceğiniz rahat mobilyalarınız için yeriniz kalmış olur. Böylesi bir alan oluşturarak da kendiniz için evinizde bir kaçış ve dinlenme alanı oluşturmuş olursunuz. Bitkilerle ilgilenmek ruhunuzu tedavi ederken onlarla konuşmak bakımını yapmak meditatif bir etki bırakacaktır kuşkusuz.