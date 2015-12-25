Issızlığın ortasında zarif bir tasarım

Bugün Homify'ın bizlere gösterdiği porje her zaman karşılaşmadığınız yenilikçi bir projedir. Kaliforniya'da çok uzak bir bölge de inşa edilmiş olan bu ev, Amerikalı sanatçı Philip K. Smith tarafından oluşturulmuş Lucid Stead adı verilen bir ev türüdür. Profesyonel mimarlar tarafından hazırlanıp imzalanan Royale projeleri, Kaliforniya'da 70 yıl önce yapılan bir evin çağdaş sanat, fikir ve düşüncelere göre yeniden inşa edilmesini sağlıyor. Philip K. terk edilmiş bir kulübeyi sanatsal bir deney ile özgün ve özgür bir form oluşturarak çöl güzelliğini yansıtan, zarif bir eve dönüştürüp, eve hayat vermiş. Lucid Stead'ın yaratıcısına göre bu proje, iklim değişikliğinin hızını yansıtmak, evin çöl değişimlerini ortaya görsel bir şekilde çıkarmak, gölge yansımalarını teşhir etmek amacını taşımaktadır. Yapılan çalışma sonucunda çok farklı bir ev ortaya çıkarılarak iklim değişikliğine dikkat çekilmiş.
Amerikalı sanatçı Philip K. Smith III, evinde otururken, Kaliforniya'da çölde terk edilmiş, eski bir kulübeyi, gerçek bir sanat eseri haline dönüştürmeye karar vermiş. Philipp'in amacı, görünüşte sıkıcı ve monoton bir kulübenin komple evrimini ve anlamını basit değişiklikler anlatmak, çöldeki iklim değişim hızının ne kadar uçucu ve öngörülemeyen olduğunu göstermekti.
Kulübenin dış duvarları yerine sanatçının imajını yansıtan, optik yanılsama yaratan yatay paneller kullanılmış. Aynalı paneller, dış cepheye bakmak isteyenler için ilginç bir etki yaratmak amacıyla koyu renkli ahşaplar ile tezat oluşturulmuş. Bu tasarım ile kulübenin, bölgedeki bütün ayrıntıları yansıtan bir tasarıma sahip olması sağlanmış.
Pencere ve kapılar, ayna paneller ile kaplanmış, bu sayede uzay yanılsaması oluşması sağlanmış. Bu şekilde küçük kulübenin, büyük ve yoğun bir etki oluşturması sağlanmış. Çöl ortasında, çölü olduğu gibi yansıtan ve insanlarda göz yanılması oluşturan bu ev, ıssızlığın ortasında ıssız ve modern bir ev haline gelmiş.
Gün ışığında yansıyan bir kulübe olan ev, gece karanlığında büyük bir sürpriz yaparak led ışık teknolojisi ile farklı renklere bürünüyor. Sahip olduğu farklı renkleri çöle yansıtarak gerçek dışı hissi verilmiş. Sanatçının hayali, bir efekt yaratmak, bir bilgisayar programı ile özel ışıklar veren bir kulübe oluşturmakmış. Led ışıklar ile bu hayal gerçekleştirilmiş.
Issız bir bölge de bulunan, eski terk edilmiş, cansız kulübe, çok renkli ışık demetleri ile gerçek üstü bir alan haline getirilmiş, Kışkırtıcı renkler ile boşluğun ortasında farklı bir bakış ortaya çıkarılmış.
Gün ışığı kaybolup, karanlık oluştuktan sonra, sıradan bir kulübe olan bu ev ortalığı aydınlatan bir ev haline geliyor. Çok uzaklarda farklı bir görünüm ortaya çıkarılmış, metrelerce uzaktan bakıldığında fark edilen bir ev yaratılmış. Farklı renklerde kapı ve pencereler ile şık bir ışık demeti ve parlaklık oluşturulmuş. Bu proje aslında çok basit bir tasarıma sahip, çöl ortasında ışık demeti ortaya çıkaran bir projedir. Eski terk edilmiş bir evin sanatsal bir dokunuş sayesinde modern bir ev haline getirilmesi, Phikip K. Smith'e dünya çapında tüm kazandırmış.