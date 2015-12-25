Issızlığın ortasında zarif bir tasarım

Bugün Homify'ın bizlere gösterdiği porje her zaman karşılaşmadığınız yenilikçi bir projedir. Kaliforniya'da çok uzak bir bölge de inşa edilmiş olan bu ev, Amerikalı sanatçı Philip K. Smith tarafından oluşturulmuş Lucid Stead adı verilen bir ev türüdür. Profesyonel mimarlar tarafından hazırlanıp imzalanan Royale projeleri, Kaliforniya'da 70 yıl önce yapılan bir evin çağdaş sanat, fikir ve düşüncelere göre yeniden inşa edilmesini sağlıyor. Philip K. terk edilmiş bir kulübeyi sanatsal bir deney ile özgün ve özgür bir form oluşturarak çöl güzelliğini yansıtan, zarif bir eve dönüştürüp, eve hayat vermiş. Lucid Stead'ın yaratıcısına göre bu proje, iklim değişikliğinin hızını yansıtmak, evin çöl değişimlerini ortaya görsel bir şekilde çıkarmak, gölge yansımalarını teşhir etmek amacını taşımaktadır. Yapılan çalışma sonucunda çok farklı bir ev ortaya çıkarılarak iklim değişikliğine dikkat çekilmiş.