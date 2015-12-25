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Issızlığın ortasında zarif bir tasarım

ümit atdağ ümit atdağ
Lucid Stead, royale projects : contemporary art royale projects : contemporary art Eklektik Evler
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Bugün Homify'ın bizlere gösterdiği porje her zaman karşılaşmadığınız yenilikçi bir projedir. Kaliforniya'da çok uzak bir bölge de inşa edilmiş olan bu ev, Amerikalı sanatçı Philip K. Smith tarafından oluşturulmuş Lucid Stead adı verilen bir ev türüdür. Profesyonel mimarlar tarafından hazırlanıp imzalanan Royale projeleri, Kaliforniya'da 70 yıl önce yapılan bir evin çağdaş sanat, fikir ve düşüncelere göre yeniden inşa edilmesini sağlıyor. Philip K. terk edilmiş bir kulübeyi sanatsal bir deney ile özgün ve özgür bir form oluşturarak çöl güzelliğini yansıtan, zarif bir eve dönüştürüp, eve hayat vermiş. Lucid Stead'ın yaratıcısına göre bu proje, iklim değişikliğinin hızını yansıtmak, evin çöl değişimlerini ortaya görsel bir şekilde çıkarmak, gölge yansımalarını teşhir etmek amacını taşımaktadır. Yapılan çalışma sonucunda çok farklı bir ev ortaya çıkarılarak iklim değişikliğine dikkat çekilmiş.

Fikrin ortaya çıkışı

Lucid Stead, royale projects : contemporary art royale projects : contemporary art Eklektik Evler
royale projects : contemporary art

royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art

Amerikalı sanatçı Philip K. Smith III,  evinde otururken,  Kaliforniya'da çölde terk edilmiş, eski bir kulübeyi, gerçek bir sanat eseri haline dönüştürmeye karar vermiş.  Philipp'in amacı,  görünüşte sıkıcı ve monoton  bir kulübenin komple evrimini ve anlamını basit değişiklikler anlatmak,  çöldeki iklim değişim hızının  ne kadar uçucu ve öngörülemeyen olduğunu göstermekti.

Zarif tasarım

Lucid Stead, royale projects : contemporary art royale projects : contemporary art Eklektik Evler
royale projects : contemporary art

royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art

Kulübenin dış duvarları yerine sanatçının imajını yansıtan, optik yanılsama yaratan yatay paneller kullanılmış. Aynalı paneller, dış cepheye bakmak isteyenler için ilginç bir etki yaratmak amacıyla koyu renkli ahşaplar ile tezat oluşturulmuş. Bu tasarım ile kulübenin, bölgedeki bütün ayrıntıları yansıtan bir tasarıma sahip olması sağlanmış.

Pencereler ve kapılar

Lucid Stead, royale projects : contemporary art royale projects : contemporary art Eklektik Evler
royale projects : contemporary art

royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art

Pencere ve kapılar, ayna paneller ile kaplanmış, bu sayede uzay yanılsaması oluşması sağlanmış. Bu şekilde küçük kulübenin, büyük ve yoğun bir etki oluşturması sağlanmış. Çöl ortasında, çölü olduğu gibi yansıtan ve insanlarda göz yanılması oluşturan bu ev, ıssızlığın ortasında ıssız ve modern bir ev haline gelmiş.

Karanlık ışıltısı

Lucid Stead, royale projects : contemporary art royale projects : contemporary art Eklektik Evler
royale projects : contemporary art

royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art

Gün ışığında yansıyan bir kulübe olan ev, gece karanlığında büyük bir sürpriz yaparak led ışık teknolojisi ile farklı renklere bürünüyor. Sahip olduğu farklı renkleri çöle yansıtarak gerçek dışı hissi verilmiş. Sanatçının hayali, bir efekt yaratmak, bir bilgisayar programı ile özel ışıklar veren bir kulübe oluşturmakmış. Led ışıklar ile bu hayal gerçekleştirilmiş.

Renkli ihtişam

Lucid Stead, royale projects : contemporary art royale projects : contemporary art Eklektik Evler
royale projects : contemporary art

royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art

Issız bir bölge de bulunan, eski terk  edilmiş, cansız kulübe, çok renkli ışık demetleri ile gerçek üstü bir alan haline getirilmiş, Kışkırtıcı renkler ile boşluğun ortasında  farklı bir bakış ortaya çıkarılmış.

Karanlıkta bir ışık

Lucid Stead, royale projects : contemporary art royale projects : contemporary art Eklektik Evler
royale projects : contemporary art

royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art

Gün ışığı kaybolup, karanlık oluştuktan sonra, sıradan bir kulübe olan bu ev ortalığı aydınlatan bir ev haline geliyor. Çok uzaklarda farklı bir görünüm ortaya çıkarılmış, metrelerce uzaktan bakıldığında fark edilen bir ev yaratılmış.  Farklı renklerde kapı ve pencereler ile şık bir ışık demeti ve parlaklık oluşturulmuş. Bu proje aslında çok basit bir tasarıma sahip, çöl ortasında ışık demeti ortaya çıkaran bir projedir. Eski terk edilmiş bir evin sanatsal bir dokunuş sayesinde modern bir ev haline getirilmesi, Phikip K. Smith'e dünya çapında tüm kazandırmış.

Kırlar ortasında tarz sahibi bir ev
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