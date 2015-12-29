60'lardan günümüze bir zarafet

İtalya'nın Brescia şehrinde bulunan, eski bir kasaba olan Verolanuova'nın kıyısında altmışlı yıllardan kalma eski bir evi kapsayan bir proje ile günümüze göre yenilenen bu evi mutlaka görmelisiniz. Eski bir yapı olan bu ev üzerinde çalışma yapan mimar Ardelli sayesinde eski haline göre, istikrarlı bir görünüme kavuşturulmuş, farklı bir stil oluşturularak yeni bir hayat verilmiş, bir tazelik ortaya çıkarılmış. Modern ve tazelik dolu bu ev, renk ve malzeme bakımından yeni bir tasarım ile ilçe genelinde bulunan evlere yenilenme ruhu getirmiştir.
Ardelli tarafından yapılan çalışmalardan önceki hali bu şekilde olan binanın, donuk görüntüsü, anonim tasarımında ayırt edici belirli noktalar göze batmaktadır. Altmışlı yılların estetik kriterlere cevap verdiği dönemlerin üslubuna uygun, karakterini koruyan bir görselliği bulunan bu ev mimar tarafından farklı bir tasarım ile açık alanın ortasında estetik bir güzelliğe kavuşturulmuş.
Dış cephe de yapılan çalışmalar ile modern mimariye uygun değişiklikler yapılmış, uluslararası mimari standartlarına uygun bir çalışma ile anonim karakterinden sıyrılmış olan bina, tamamen farklı bir görünüme kavuşturulmuş. Mimarın takdiri ile gri sıva kullanılmış, çok şık bir kaplama taş ile uyumlu bir dış cephe elde edilmiş. Açık alan yaşam alanı düşünülmüş, bahçe ayrılarak peyzaj düzenlemesi ile dış cephe yenilenmesi sona erdirilmiş. İç mekanlarda ise üç yatak odası, bir çalışma odası, bir kısmında ev üzeri ev, diğer kısmında ise altta kiler ve garaj, üstte ev olacak şekilde tasarlanmış.
Açık yaşam alanları çok dikkatli planlanmış, çim ve çit öne çıkarılarak sundurma ile sokak arasında estetik, zarif bir çim alanı oluşturulmuş. Evin dışında zevkli ve keyifli vakit geçirilmesi için bir veranda tasarlanmış, bahçe mobilyaları ile tasarım tamamlanmış. Bu veranda, açık bir alan olmasına rağmen gizlenmiş, masa ve sandalyeler yerleştirilerek şık bir dekorasyon ortaya çıkarılmış.
Yemek alanı için özel bir ışık sistemi tercih edilerek, yemek masası özel olarak aydınlatılmış. Yemek alanlarında bir süreksizlik oluşturularak cömert bir şıklık oluşturulmuş. Merdiven boşluğu çarpışması olarak tanımlanan, tamamen şeffaf bir camdan yapılmış bir korkuluk ile odanın şıklığı olduğu gibi korunmuş. Yemek mobilyaları beyaz renklerde tercih edilerek ışığın parlaklığının verdiği zarafet pekiştirilmiş, yemek odasına yarı bir şıklık katılmış. Yemek masası ve sandalyeleri farklı çizgilere ve geometrik şekillere haiz bir şekilde tercih edilerek modern bir yemek masası ortaya çıkarılmış. Bu sayede misafirleri ağırlamak için mükemmel ve görsel bir yemek masası dekorasyonu oluşturulmuş.
Yemek alanlarında olduğu gibi yaşam alanlarında da özel bir aydınlatma tercih edilerek mobilyalar da aynı şekilde beyaz renklerde tercih edilerek bu alanın şıklığı da pekiştirilmiş. Zarif gri bir salon oluşturularak yarım ada şeklinde bir yemek yeme alanı oluşturulmuş, renkler ve tercihler mükemmel tutarlı bir şekilde uygulanmı. Duvarlar, mobilyalar ve aydınlatmanın aynı tonlarda olması sağlanarak yaşam alanının daha aydınlık bir hale getirilmiş.