60'lardan günümüze bir zarafet

İtalya'nın Brescia şehrinde bulunan, eski bir kasaba olan Verolanuova'nın kıyısında altmışlı yıllardan kalma eski bir evi kapsayan bir proje ile günümüze göre yenilenen bu evi mutlaka görmelisiniz. Eski bir yapı olan bu ev üzerinde çalışma yapan mimar Ardelli sayesinde eski haline göre, istikrarlı bir görünüme kavuşturulmuş, farklı bir stil oluşturularak yeni bir hayat verilmiş, bir tazelik ortaya çıkarılmış. Modern ve tazelik dolu bu ev, renk ve malzeme bakımından yeni bir tasarım ile ilçe genelinde bulunan evlere yenilenme ruhu getirmiştir.