Sürprizlerle dolu bir ev

İtalya'nın bölgesel özerklik verilmiş 20 bölgesinden biri olan Umrıa bölgesindeki Trasimeno gölü etrafında yer alan, on altıncı yüz yılda inşa edilmiş eski bir evi sakinleri için modern bir tatil evine dönüştürmek isteyen İtalyan mimar Marcelo Gavioli bu bölgeye gitmiş. İtalyan mimar, eski ve çağdaş olmayan bu evi, sakinlerinin isteği üzerine yenileme çalışmalarına tabi tutmuş ve modern bir tatil evi haline getirmiş. Bu eski ev, yapılan çalışmalara beklenmedik sonuçlar vermiş, herkesi şaşırtmıştır. Bu evi incelemek için hep birlikte evi gezelim.
Modern tatil evi projesinde, doğal malzemelere önem verillip, özen gösterilmiş, mükemmel bir taş işçiliği ile ahşap birlikteliği sağlanarak zarif bir mutfak dekorasyonu yapılmış. Özel ahşap raflar, bölmeler ile doğal bir mutfak ortaya çıkarılarak şık bir birliktelik sağlanmış.
Bu renkli mutfak, güzel Umbria bölgesinde yer alan , Perugia ilinde bulunana, yenilenerek modern bir ev haline getirilen eve aittir. Bu evde , yerel ev yapısını oluşturmak için kullanılan taşları ve oluşturulan yemek odasını , kontrol edebilir, taş yemek odasının zarifliğine şahit olabilirsiniz.
Bu nefis tasarımın parçaları olan; doğal ahşap malzemeler, taş malzemeler gibi malzemeler yemek odası rengine uygun bir şekilde seçilmiş ve yerleştirilmiş. Bu bu seçimler, yemek odasına özgü bir dekorasyon fikrine sadık kalarak yapılmış. DAW tarzı sandalyeler ve masa ile masa üzerinde özel bir tasarım yapılarak asılmış lambalar yemek odasına zarif bir hava kazandırmış. Gayrı resmi, modern yemek masasının iskemlelerine renkli minderler yapılarak yemek odası renkli hale getirilmiş.
Yaşam alanı içerisinde özel bir tasarım yapılarak konfor oluşturulmuş. Şömine önüne büyük bir kütüphane, çok rahat bir kanepe, bir kaç renkli yastık,halı, özel tasarım lambalar, çift sehpalar konulmuş, bu mobilyalar ile özel bir dekorasyon yapılarak kullanıcılar için konforlu bir alan oluşturulmuş. Oturma odası olarak tasarlanan bu alan, hoş bir evi tanımlayan eşyalar ile donatılarak şık bir oturma odası yapılmış.
Yatak odası olarak tasarlanan bu alan, kendine has bir tarz ile özel bir konfora sahip olacak şekilde tasarlanmış. Yatak odasında bulunan bir şömine ile yatak odasına özgü bir stil oluşturulmuş, şömine önüne küçük bir koltuk ile özel bir köşe oluşturulmuş. Koltuk ile şömine önüne ahşap bir masa, sandalye ve seçkin tasarıma sahip bir lamba ile estetik ve zarif bir konfor sağlanmış. Taş duvarlar ile doğal bir güzellik ortaya çıkarılmış, kapı rengi taş duvarlar ile uyumlu bir tonda tercih edilerek renk uyumluluğu sağlanmış.
Evin diğer yaşam alanlarında oluşturulan özel konfor, banyo olarak tasarlanan alanda da oluşturulmuş. Evin çatı katında olacak şekilde planlanmış olan banyo, doğal bir küvet ile muhteşem güzelliğe sahip bir banyo haline getirilmiş. Doğal ve açık tonlara sahip ahşap kiriş ve kolonlar ile doğallığı korunmuş olan banyo taş duvarları ile doğallığı pekiştirirken, bir küvet ve bir musluk ile sadeliğinde sembolü haline getirilmiş. Tüm çatı katı banyo olarak düşünüldüğü için geniş ve rahat bir banyo ortaya çıkarılmış. Tavana açılan bir pencere ile doğal gün ışığının içeri girmesine izin verilmiş.