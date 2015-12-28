Sürprizlerle dolu bir ev

Evin diğer yaşam alanlarında oluşturulan özel konfor, banyo olarak tasarlanan alanda da oluşturulmuş. Evin çatı katında olacak şekilde planlanmış olan banyo, doğal bir küvet ile muhteşem güzelliğe sahip bir banyo haline getirilmiş. Doğal ve açık tonlara sahip ahşap kiriş ve kolonlar ile doğallığı korunmuş olan banyo taş duvarları ile doğallığı pekiştirirken, bir küvet ve bir musluk ile sadeliğinde sembolü haline getirilmiş. Tüm çatı katı banyo olarak düşünüldüğü için geniş ve rahat bir banyo ortaya çıkarılmış. Tavana açılan bir pencere ile doğal gün ışığının içeri girmesine izin verilmiş.