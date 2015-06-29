17 parlak salon fikri

Evlerin amiral gemisi olan salonlar, dekorasyon ve mobilya seçimi konusundaki zevklerimizi sergileyebileceğimiz bir numaralı ortamdır da. Hem evlerimizin vitrini hem de kişiliğimizin bir yansıması olan salonlarımızı güzelleştirebilecek 17 parlak fikri sizin için derledik.
Eğer salonunuz yeterince genişse, kafanızda bir sınır belirleyip sanki iki farklı odayı döşüyormuşçasına yaklaşın ve farklı kısımların işlevlerini de böyle tanımlayın. Bu kaosu önleyecek ve şekildeki gibi huzur verici bir ortam oluşmasına yardım edecektir
Oturma grubu denen kavrama illaki muhtaç değilsiniz. Bu örnekten görüldüğü gibi çok farklı stillere ve renklere sahip mobilyaları bir araya getirerek kendi orijinal oturma grubunuzu oluşturun.
Salonda bitki ya da çiçek kullanmak olmazsa olmazlardan biridir, ama bunların nasıl bir saksı içinde olacağını da düşünmek lazım. Sınırlı bir bütçeye sahipseniz, böyle küçük ama zıpır bir ilaveyle salonunuzun havasını değiştirebilirsiniz.
Salonu baştan döşüyorsanız, birçok modern salonda temel oryantasyon noktası haline gelmiş olan televizyonun konumu kadar nasıl bir ünite içine yerleştirileceği de önem kazanıyor. Bu piyasadaki farklı alternatiflerden sadece biri.
Salonunuzdan sıkıldıysanız ya da küçük bir provokasyon yapmak istiyorsanız, bu örnekteki gibi tişört görünümlü saat gibi çılgın bir ürün bulup salonun baş köşesine asın.
Elbette kişisel bir zevk meselesidir ama salonunuzun kesimi buna müsaitse, bu örnekte olduğu gibi simetrik bir tasarım ilk bakışta insanı çarpan bir görsel etki yaratabilir.
Türkiye'de birçok tasarımcının kendine has ürünlerini homify üzerinden bulabilirsiniz. Unutmayın, evinizdeki aksesuarlar için o meşhur İsveç markasına bağımlı değilsiniz.
Küçük bir değişiklik yapayım ama etkisi büyük olsun diyorsanız, oturma grubunuzu zenginleştirmeye çalışın. Bunun en iyi yolu da bu örnekteki gibi örtüleri ya da yastıkları kullanmak.
Baştan halı tercih etmediyseniz ya da mevcut halınızından sıkıldıysanız, bu örnekteki gibi modern bir halıyla salonunuzun havasını değiştirebilirsiniz.
Eğer salonunuz müsaitse bir köşeyi tamamen boşaltın ve kim ne diyecek diye düşünmeden tamamen kendi zevkinize uygun mobilyalarla yeniden döşeyip özel bir ada oluşturun.
Kalıpların dışına çıkın. TV ünitenizi illa duvara dayayacaksınız diye bir kural yok. Bu salondaki gibi televizyon ünitesini salonu ikiye ayıran bir paravan gibi yerleştirip, arka tarafta özel sohbetler için özel bir alan yaratabilirsiniz.
Diyelim ki endüstriyel çizgiler taşıyan bir salonunuz var, burada gördüğünüz Lofthing tasarımı kitap tutacağı, küçücük bir ürün olmasına rağmen evinize gelen tüm misafirlerin ilgi odağı olacaktır.
Uzakdoğu'dan çıkıp tüm dünyayı saran Feng Shui prensiplerini siz de salonunuzda uygulayarak huzur verici, harmoninin egemen olduğu bir oturma odasına sahip olabilirsiniz.
Avize ya da balon lamba ya da çıplak ampul ya da bu örnekteki gibi özel tasarım ürünü bir kafes; neyi tercih edeceğiniz size kalmış durumda ama tavandan sarkan lambaların bir salona girdiğinize ilk dikkat çeken şeylerden biri olduğunu unutmayın.
Ev dekorasyonunda son zamanların en büyük trendlerinden biri olan vintage trendini ıskalamayın. Hatta bunun için para vermek yerine, etrafınızdaki ihtiyarların evlerinden artık kullanmadıklarını mobilyaları toplayıp, hafif bir makyajla salonunuza dahil edin.
İnce uzun bir salonunuz varsa, oturma grubunu kısa kenara yeleştirmek yerine, daha samimi bir ortam için bu örnekteki gibi bir yerleştirme formülünü değerlendirebilirsiniz.
Salonunuzun çehresini tamamen değiştirecek ama maliyeti çok büyük olmayan parlak bir fikir arıyorsanız, aradığınız şey duvar kağıdı olabilir. Böylesine cıvıl cıvıl bir duvarın ruh halinize yapacağı olumlu etkileri bir düşünsenize.
Bu fikirleri beğendiyseniz, ’Sohbete giden kestirme yol: İki koltuk, bir sehpa’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.