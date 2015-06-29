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17 parlak salon fikri

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House C3 - C3 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Oturma Odası
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Evlerin amiral gemisi olan salonlar, dekorasyon ve mobilya seçimi konusundaki zevklerimizi sergileyebileceğimiz bir numaralı ortamdır da. Hem evlerimizin vitrini hem de kişiliğimizin bir yansıması olan salonlarımızı güzelleştirebilecek 17 parlak fikri sizin için derledik.

1. Salonu iki bölüme ayırın

E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.E. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Eğer salonunuz yeterince genişse, kafanızda bir sınır belirleyip sanki iki farklı odayı döşüyormuşçasına yaklaşın ve farklı kısımların işlevlerini de böyle tanımlayın. Bu kaosu önleyecek ve şekildeki gibi huzur verici bir ortam oluşmasına yardım edecektir

2. Kontrasttan korkmayın

Aialoft Ayayorgi, Unlimited Design Unlimited Design İç Dekorasyon
Unlimited Design

Aialoft Ayayorgi

Unlimited Design
Unlimited Design
Unlimited Design

Oturma grubu denen kavrama illaki muhtaç değilsiniz. Bu örnekten görüldüğü gibi çok farklı stillere ve renklere sahip mobilyaları bir araya getirerek kendi orijinal oturma grubunuzu oluşturun.

3. Özel aksesuarlara yönelin

Black Love homify Ev İçiBitki & Aksesuarlar
homify

Black Love

homify
homify
homify

Salonda bitki ya da çiçek kullanmak olmazsa olmazlardan biridir, ama bunların nasıl bir saksı içinde olacağını da düşünmek lazım. Sınırlı bir bütçeye sahipseniz, böyle küçük ama zıpır bir ilaveyle salonunuzun havasını değiştirebilirsiniz.

4. TV ünitesini dikkatle seçin

Elit Country TV Ünitesi Sanal Mobilya Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Sanal Mobilya

Elit Country TV Ünitesi

Sanal Mobilya
Sanal Mobilya
Sanal Mobilya

Salonu baştan döşüyorsanız, birçok modern salonda temel oryantasyon noktası haline gelmiş olan televizyonun konumu kadar nasıl bir ünite içine yerleştirileceği de önem kazanıyor. Bu piyasadaki farklı alternatiflerden sadece biri.

5. Bir çılgınlık yapın

T-shirt Duvar Saati / T Shirt Wall Clock Vago Minds Ltd. İç Dekorasyon
Vago Minds Ltd.

T-shirt Duvar Saati / T Shirt Wall Clock

Vago Minds Ltd.
Vago Minds Ltd.
Vago Minds Ltd.

Salonunuzdan sıkıldıysanız ya da küçük bir provokasyon yapmak istiyorsanız, bu örnekteki gibi tişört görünümlü saat gibi çılgın bir ürün bulup salonun baş köşesine asın.

6. Simetriye yer verin

Rumelihisarı Yalı Restorasyonu, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Klasik Oturma Odası Ahşap Altın Sarısı istanbul,yalı,boğaziçi,ahşap,ahşap ev,ahşap bina,restorasyon,restitüsyon,yali,dekorasyon,ahşap pencere,giyotin pencere
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

Rumelihisarı Yalı Restorasyonu

Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

Elbette kişisel bir zevk meselesidir ama salonunuzun kesimi buna müsaitse, bu örnekte olduğu gibi simetrik bir tasarım ilk bakışta insanı çarpan bir görsel etki yaratabilir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Özel tasarım ürünlerini bulmaya çalışın

VESTREE, Yasemin Artut DESIGN STUDIO Yasemin Artut DESIGN STUDIO İç Dekorasyon
Yasemin Artut DESIGN STUDIO

VESTREE

Yasemin Artut DESIGN STUDIO
Yasemin Artut DESIGN STUDIO
Yasemin Artut DESIGN STUDIO

Türkiye'de birçok tasarımcının kendine has ürünlerini homify üzerinden bulabilirsiniz. Unutmayın, evinizdeki aksesuarlar için o meşhur İsveç markasına bağımlı değilsiniz.

8. Örtüleri kullanın

Zamanda yolculuk…, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
HannaHome Dekorasyon

Zamanda yolculuk…

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

Küçük bir değişiklik yapayım ama etkisi büyük olsun diyorsanız, oturma grubunuzu zenginleştirmeye çalışın. Bunun en iyi yolu da bu örnekteki gibi örtüleri ya da yastıkları kullanmak.

9. Halınızı değiştirin

House C3 - C3 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Oturma Odası
HANDE KOKSAL INTERIORS

House C3 – C3 Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Baştan halı tercih etmediyseniz ya da mevcut halınızından sıkıldıysanız, bu örnekteki gibi modern bir halıyla salonunuzun havasını değiştirebilirsiniz.

10. Özel bir köşe oluşturun

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Eğer salonunuz müsaitse bir köşeyi tamamen boşaltın ve kim ne diyecek diye düşünmeden tamamen kendi zevkinize uygun mobilyalarla yeniden döşeyip özel bir ada oluşturun.

11. Televizyon duvar dibinde olmak zorunda değil

A. MORİTA EVİ ANTALYA, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

A. MORİTA EVİ ANTALYA

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Kalıpların dışına çıkın. TV ünitenizi illa duvara dayayacaksınız diye bir kural yok. Bu salondaki gibi televizyon ünitesini salonu ikiye ayıran bir paravan gibi yerleştirip, arka tarafta özel sohbetler için özel bir alan yaratabilirsiniz.

12. Kendine has ve salonunuzla uyumlu aksesuarlar kullanın

Üçgen beton kitap tutacağı Lofthing İç Dekorasyon
Lofthing

Üçgen beton kitap tutacağı

Lofthing
Lofthing
Lofthing

Diyelim ki endüstriyel çizgiler taşıyan bir salonunuz var, burada gördüğünüz Lofthing tasarımı kitap tutacağı, küçücük bir ürün olmasına rağmen evinize gelen tüm misafirlerin ilgi odağı olacaktır.

13. Feng Shui zarafeti

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Oturma Odası
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Uzakdoğu'dan çıkıp tüm dünyayı saran Feng Shui prensiplerini siz de salonunuzda uygulayarak huzur verici, harmoninin egemen olduğu bir oturma odasına sahip olabilirsiniz.

14. Lambalarınızı özenle seçin

Ankarada bir ev homify Modern Oturma Odası
homify

Ankarada bir ev

homify
homify
homify

Avize ya da balon lamba ya da çıplak ampul ya da bu örnekteki gibi özel tasarım ürünü bir kafes; neyi tercih edeceğiniz size kalmış durumda ama tavandan sarkan lambaların bir salona girdiğinize ilk dikkat çeken şeylerden biri olduğunu unutmayın.

15. Vintage şıklığını evinize taşıyın

SX6153 WENGE HOME İç Dekorasyon
WENGE HOME

SX6153

WENGE HOME
WENGE HOME
WENGE HOME

Ev dekorasyonunda son zamanların en büyük trendlerinden biri olan vintage trendini ıskalamayın. Hatta bunun için para vermek yerine, etrafınızdaki ihtiyarların evlerinden artık kullanmadıklarını mobilyaları toplayıp, hafif bir makyajla salonunuza dahil edin.

16. Salonunuzu enine değil dikine tasarlayın

BK House Bahadır Kul Architects Modern Evler
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

İnce uzun bir salonunuz varsa, oturma grubunu kısa kenara yeleştirmek yerine, daha samimi bir ortam için bu örnekteki gibi bir yerleştirme formülünü değerlendirebilirsiniz.

17. Evinizde bahar havası estirin

Monopop 4 Rulo Parça Duvar Kağıdı 50X280 Cm Suave.com.tr Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
Suave.com.tr

Monopop 4 Rulo Parça Duvar Kağıdı 50X280 Cm

Suave.com.tr
Suave.com.tr
Suave.com.tr

Salonunuzun çehresini tamamen değiştirecek ama maliyeti çok büyük olmayan parlak bir fikir arıyorsanız, aradığınız şey duvar kağıdı olabilir. Böylesine cıvıl cıvıl bir duvarın ruh halinize yapacağı olumlu etkileri bir düşünsenize. 

Bu fikirleri beğendiyseniz, ’Sohbete giden kestirme yol: İki koltuk, bir sehpa’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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Bu fikirlere sizin de ekleyecekleriniz varsa yorum kutucuğunu kullanabilirsiniz.

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