Küçük mutfaklar için 11 faydalı fikir

Mutfakta dağınıklığı önlemek için duvara çakılacak ekstra bir rafın nasıl hayat kurtaran bir şey olduğundan söz etmiştik. Böyle bir rafla hem fazlalıklaır ortadan kaldırabileceğiniz gibi, baharatlarınız ve çay-şeker gibi günlük kullanılan şeyleri de hoş görünümlü kavanozlara koyup bu raflarda saklayabilirsiniz. Hem böylece her seferinde dolap kapağı açmanıza da gerek kalmaz.

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