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Küçük mutfaklar için 11 faydalı fikir

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SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
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homify'da kimi zaman sizlere ilham ve fikir vermesi için güzel ve görkemli mutfakları tanıtıyoruz. Ama bir yandan da herkesin böylesine büyük bir mutfağı olmadığının farkındayız. O yüzden bugünkü yazımızada küçük mutfaklar için parlak ve farklı fikirler arayan okurlarımız için Türkiye'deki mutfaklardan ve ürünlerden bir derleme hazırladık.

1. Beyazdan şaşmayın

Escape Homes Exclusive , Kıbrıs Developments Kıbrıs Developments Modern Mutfak
Kıbrıs Developments

Escape Homes Exclusive

Kıbrıs Developments
Kıbrıs Developments
Kıbrıs Developments

Küçük bir mutfağın da ferah görünmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için ilk alacağınız önlemlerde biri açık renkleri, tercihen de beyazı ana renk olarak belirlemek olabilir. Beyaz ve aydınlık bir mutfak küçükse bile ferah görünür.

2. Kompakt dolaplar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak dolaplarını baştan aşağıya değiştirmek elbette kolay iş değildir ama mutfağınızı baştan yaptırıyorsanız konunun uzmanına gidip bu örnektekine benzer kompakt bir dolap sistemi yaptırmak iyi bir fikir olabilir. Küçük bir mutfakta dağınıklığı önleyecek dolaplar can dostunuzdur.

3. Ekstra raf

MUTFAK RAFI- TEREK, NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON MutfakDolap & Raflar
NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON

MUTFAK RAFI- TEREK

NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON
NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON
NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON

Yukarıda söylediğimiz gibi küçük mutfak dağınıklık kaldırmaz. Dolayısıyla boş duvarları en iyi şekilde kullanmak gerekiyor. Bu örnekteki gibi şık bir rafla dolaplara sığmayan eşyalarınızı gelen misafirlere de sergileyebilirsiniz.

4. Orijinal tezgâh

Ahşap Mutfak Tezgahı Uygulaması homify MutfakMutfak Tezgâhları
homify

Ahşap Mutfak Tezgahı Uygulaması

homify
homify
homify

Küçük bir mutfak için bazen özel tasarım fikirlerine ihtiyaç duyarsınız. Mesela ahşap tezgah şıklığını elektronik ocakla birleştirerek hem hoş bir estetik görünüm oluşturan, hem de yer tasarrufu sağlayan bu mutfak gibi.

5. Mutfak köşe takımı

Özel Ev Tasarımı, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Modern Mutfak
Fabbrica Mobilya

Özel Ev Tasarımı

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Kimi zaman eşyalarınızı hazır almak yerine mutfağınızın şekline göre özel olarak yaptırmak iyi bir fikir olabilir. Bunun gibi sıradışı şekle sahip mutfaklarda köşeleri de kullanıma alanına sokmanın en iyi yollarından biri de böyle bir köşe takımıdır.

6. Küçük ilaveler

Keten dokulu krem,kahve 3 izmir mutfak dekorasyon MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
izmir mutfak dekorasyon

Keten dokulu krem,kahve 3

izmir mutfak dekorasyon
izmir mutfak dekorasyon
izmir mutfak dekorasyon

Mutfak küçükse dağınıklık kaldırmaz. Dolayısıyla yeterince dolaba sahip olmak, sınırlı olan alanın her santimetrekaresini en iyi biçimde kullanmak elzem hale gelir. Gerekirse böyle ince uzun bir raylı dolapla bile.

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7. Hem tezgâh, hem yemek masası

DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Klasik Mutfak
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

DE LIFE HOMES

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Mutfakta yemek masası koyacak yeriniz yoksa bu örnekteki gibi uzatılmış bir tezgâh ya da ada tezgâh formülüne başvurarak yemek masası yerine tezgâhı kullanabilirsiniz. Yer tasarrufu için garantili yöntem.

8. Koridor yaratın

AKMERKEZ EVI / AKMERKEZ HOUSE 2012, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Mutfak
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

AKMERKEZ EVI / AKMERKEZ HOUSE 2012

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Dar bir mutfakta tüm elektronik eşya ve dolapları bir tarafa yığıp alan açmaya çalışmak yerine, burada gördüğünüz gibi ortada bir koridor yaratarak daha şık bir estetik görünüm elde etmeniz mümkün.

9. Yemek masasında abartıya kaçmayın

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

SANABEL KONAKLARI

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Mutfağınız darsa ve yer sıkıntısı çekiyorsanız bir şeylerden fedakarlık etmek zorundasınız. Bunun için de en iyi yöntemlerden biri eğer varsa mutfaktaki yemek masasını kaldırmak ya da baştan küçük ve kolay taşınabilir bir takım seçmektir.

10. Dolaplardan maksimum faydalanın

Patinalı meşe mutfak dolabı, ZAFER MİMARLIK ve MOBİLYA SAN. ZAFER MİMARLIK ve MOBİLYA SAN. MutfakDolap & Raflar
ZAFER MİMARLIK ve MOBİLYA SAN.

Patinalı meşe mutfak dolabı

ZAFER MİMARLIK ve MOBİLYA SAN.
ZAFER MİMARLIK ve MOBİLYA SAN.
ZAFER MİMARLIK ve MOBİLYA SAN.

Mutfaktaki öte beriyi hapsetmek için dolapların öneminden söz etmiştik ama dolapların içinin nasıl düzenlendiği de aynı ölçüde önemlidir. Özellikle tuhaf açıları ya da kör noktaları olan dolaplar içlerine hiçbir şey koyamadığınız birer ölü alana dönüşebilir. O yüzden işin uzmanına danışıp Zafer Mimarlık ürünü bu dolap örneğindeki gibi enteresan dolap fikirlerini siz de kullanabilirsiniz.

11. Kavanozlar ve raflar

Vintage Mutfak Rafı Pons Home Design MutfakDolap & Raflar
Pons Home Design

Vintage Mutfak Rafı

Pons Home Design
Pons Home Design
Pons Home Design

Mutfakta dağınıklığı önlemek için duvara çakılacak ekstra bir rafın nasıl hayat kurtaran bir şey olduğundan söz etmiştik. Böyle bir rafla hem fazlalıklaır ortadan kaldırabileceğiniz gibi, baharatlarınız ve çay-şeker gibi günlük kullanılan şeyleri de hoş görünümlü kavanozlara koyup bu raflarda saklayabilirsiniz. Hem böylece her seferinde dolap kapağı açmanıza da gerek kalmaz. 

Bu yazıdaki fikirleri beğendiyseniz, ’Göz kamaştıran 13 farklı yemek odası tasarımı’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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Bu yazıdaki küçük mutfak fikirlerine sizin de ekleyecekleriniz varsa yorum kutucuğunu kullanabilirsiniz.

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