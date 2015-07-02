Küçük mutfaklar için 11 faydalı fikir

homify'da kimi zaman sizlere ilham ve fikir vermesi için güzel ve görkemli mutfakları tanıtıyoruz. Ama bir yandan da herkesin böylesine büyük bir mutfağı olmadığının farkındayız. O yüzden bugünkü yazımızada küçük mutfaklar için parlak ve farklı fikirler arayan okurlarımız için Türkiye'deki mutfaklardan ve ürünlerden bir derleme hazırladık.
Küçük bir mutfağın da ferah görünmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için ilk alacağınız önlemlerde biri açık renkleri, tercihen de beyazı ana renk olarak belirlemek olabilir. Beyaz ve aydınlık bir mutfak küçükse bile ferah görünür.
Mutfak dolaplarını baştan aşağıya değiştirmek elbette kolay iş değildir ama mutfağınızı baştan yaptırıyorsanız konunun uzmanına gidip bu örnektekine benzer kompakt bir dolap sistemi yaptırmak iyi bir fikir olabilir. Küçük bir mutfakta dağınıklığı önleyecek dolaplar can dostunuzdur.
Yukarıda söylediğimiz gibi küçük mutfak dağınıklık kaldırmaz. Dolayısıyla boş duvarları en iyi şekilde kullanmak gerekiyor. Bu örnekteki gibi şık bir rafla dolaplara sığmayan eşyalarınızı gelen misafirlere de sergileyebilirsiniz.
Küçük bir mutfak için bazen özel tasarım fikirlerine ihtiyaç duyarsınız. Mesela ahşap tezgah şıklığını elektronik ocakla birleştirerek hem hoş bir estetik görünüm oluşturan, hem de yer tasarrufu sağlayan bu mutfak gibi.
Kimi zaman eşyalarınızı hazır almak yerine mutfağınızın şekline göre özel olarak yaptırmak iyi bir fikir olabilir. Bunun gibi sıradışı şekle sahip mutfaklarda köşeleri de kullanıma alanına sokmanın en iyi yollarından biri de böyle bir köşe takımıdır.
Mutfak küçükse dağınıklık kaldırmaz. Dolayısıyla yeterince dolaba sahip olmak, sınırlı olan alanın her santimetrekaresini en iyi biçimde kullanmak elzem hale gelir. Gerekirse böyle ince uzun bir raylı dolapla bile.
Mutfakta yemek masası koyacak yeriniz yoksa bu örnekteki gibi uzatılmış bir tezgâh ya da ada tezgâh formülüne başvurarak yemek masası yerine tezgâhı kullanabilirsiniz. Yer tasarrufu için garantili yöntem.
Dar bir mutfakta tüm elektronik eşya ve dolapları bir tarafa yığıp alan açmaya çalışmak yerine, burada gördüğünüz gibi ortada bir koridor yaratarak daha şık bir estetik görünüm elde etmeniz mümkün.
Mutfağınız darsa ve yer sıkıntısı çekiyorsanız bir şeylerden fedakarlık etmek zorundasınız. Bunun için de en iyi yöntemlerden biri eğer varsa mutfaktaki yemek masasını kaldırmak ya da baştan küçük ve kolay taşınabilir bir takım seçmektir.
Mutfaktaki öte beriyi hapsetmek için dolapların öneminden söz etmiştik ama dolapların içinin nasıl düzenlendiği de aynı ölçüde önemlidir. Özellikle tuhaf açıları ya da kör noktaları olan dolaplar içlerine hiçbir şey koyamadığınız birer ölü alana dönüşebilir. O yüzden işin uzmanına danışıp Zafer Mimarlık ürünü bu dolap örneğindeki gibi enteresan dolap fikirlerini siz de kullanabilirsiniz.
Mutfakta dağınıklığı önlemek için duvara çakılacak ekstra bir rafın nasıl hayat kurtaran bir şey olduğundan söz etmiştik. Böyle bir rafla hem fazlalıklaır ortadan kaldırabileceğiniz gibi, baharatlarınız ve çay-şeker gibi günlük kullanılan şeyleri de hoş görünümlü kavanozlara koyup bu raflarda saklayabilirsiniz. Hem böylece her seferinde dolap kapağı açmanıza da gerek kalmaz.
Bu yazıdaki fikirleri beğendiyseniz, ’Göz kamaştıran 13 farklı yemek odası tasarımı’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.