Yalın ve büyüleci bir ev projesi

Portekiz'in güneyinde metropolitan bir şehir olan Porto'da konumlanmış bir aile evini sizlere tanıtıyoruz. Modern bir dile sahip minimalist yapısıyla rahatlatıcı ve dinlendirici bir vurgusu olan bu ev dekorasyonu içinizi açacak. Bu evi tasarlayan mimar Porto'daki Lusiada üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmanın verdiği sorumlulukla yıllarca farklı mimarlık şirketlerinde çalıştıktan sonra 2007'de kendi ofisini açmış. JORGE DOMİNGUES ARQUİTECTOS adlı firma yılların getirdiği bilgi ve beceriyle projeleriyle sayısız ödül almıştır. Gelin hep birlikte bu evi oluşturan mimarın müthiş projelerinden biri olan fark yaratan tasarımıyla tanışalım.
Matosintos'da bulunan bu proje hem simetrik hem de sade yapısıyla bilindik tasarımların ötesine geçiyor. Dışardan bakıldığında maviye boyanmış metal garaj ve ev kapısıyla bizi karşılayan tasarım geniş cepheli evin çizgisiyle koşut dizayn edilmiş. İki kat ve bir çatı katı bulunan bu evi hem doğu hem de batıya bakan cephesiyle ışıktan çok iyi bir şekilde faydalandığı gözüküyor. Kare olarak tasarlanan geniş pencereleri mimarinin bir parçası gibi kompoze edilerek tam anlamıyla modern bir çizgiye ışık tutuyor.
Tamamiyle griye boyanmış olan dış cephe dizaynında Bauhaus ekolünü bizlere hatırlatan atmosferiyle geometrik biçimlerin birbirleriyle olan ilişkilerini boşluk- doluluk, oran-orantı gibi kompozisyon öğeleriyle estetik değeri yükseltilen tasarım yalın haliyle bizleri etkilemeyi başarıyor. Örnek fotoğraf mimarinin her iki tarafından da bakmamızı sağlayan bir perspektifte çekilerek kompozisyonun bütünselliğini görmemiz açısından önemli. Tasarımcı modern stile ait bu ev projesinde aynı zamanda evin bütününü tasarlarken kontrast dengeler yaratmak yerine monokrom ışık dengeleri ve yalın tasarımıyla farklı bir konumda duruyor.
Üç kata yayılmış bu evde zemin kat sosyal alan olarak tasarlanarak içerisinde bir mutfak ve bir banyo dahil edilmiş. Bu tip müstakil evlerin çoğunda olduğu gibi zemin kat ailenin toplanma mekanı ve birlikte vakit geçirilen bir alan olarak tasarlanmış. Birinci kata baktığımızda ise ebeveyn odası ve iki adet çocuk odasıyla birlikte bir banyo tüm alana yayılmış. Daha çok bir dinlenme ve kişisel alanlar olarak hazırlanan ikinci kat dışında çatı katında da tam bir izolasyon alanı yaratılarak çalışma alanı oluşturulmuş.
Gördüğünüz ev tasarımının pencereleri evin genelinde cesurca dışarıya açılan ve ışığın maksimum düzeyde sağlandığı geometrik alanlar olarak tasarlanmış. Dilerseniz siz de pencerelerinizi bu evde olduğu gibi evin geneline uygun üslupta tasarlatabilirsiniz.
İç mekanın dışarıya açılan görünümden algıladığımız üzere modern evin geniş beyaz duvarlarını zemindeki ahşap kaplamalar bahçeyle bütünleştiriyor. Dışarıya açılan nefes sadelik ve ahşabın sıcaklığıyla tam hale geliyor.
Çalışma alanı olarak tasarlanan çatı katı kuşkusuz terasın dışarıyla olan bağını iç mekana taşıyor. Geniş pencerelerden aldığınız ışıkla çalışmanıza ara verip çevredeki manzarayı seyredebileceksiniz.
Geometrik çizgilerin ve modern ile minimalist yapının bir aradalığı mekanın kullanımına sonsuz olanaklar tanıyan çözümler sunuyor. Işık ve mimari yapının keyifli ortaklığı sizlere burayı dekore etmeniz için ilham verecek.
Dilerseniz Modern ev dekorasyon örnekleri adlı yazımızda ilham alarak evinizi dekore edebilir, seçenekleri gözden geçirebilirsiniz.