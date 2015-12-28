Yalın ve büyüleci bir ev projesi

Üç kata yayılmış bu evde zemin kat sosyal alan olarak tasarlanarak içerisinde bir mutfak ve bir banyo dahil edilmiş. Bu tip müstakil evlerin çoğunda olduğu gibi zemin kat ailenin toplanma mekanı ve birlikte vakit geçirilen bir alan olarak tasarlanmış. Birinci kata baktığımızda ise ebeveyn odası ve iki adet çocuk odasıyla birlikte bir banyo tüm alana yayılmış. Daha çok bir dinlenme ve kişisel alanlar olarak hazırlanan ikinci kat dışında çatı katında da tam bir izolasyon alanı yaratılarak çalışma alanı oluşturulmuş.