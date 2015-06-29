Bir evi sıfırdan dekore etmek

Ev dekorasyonu kolay bir iş değil. Her ne kadar pek çok insan bu işe yeterince bütçe ayırabildiği takdirde bir evi keyifle ve kolaylıkla döşeyebileceğini düşünse de, bu işe kalkışmış olanlar vaziyetin böyle olmadığını az çok bilirler. Bir evi sıfırdan döşeyip dekore etmenin kolay bir iş olduğunu sananların nasıl hazin sonuçlar yarattıklarını zaman zaman yeni evli çiftlerin evleri gibi kimi örneklerde görebiliriz. Bütçeniz ne kadar geniş olursa olsun, iyi bir sonuç almak için hiçbir bütçe tek başına yetecek kadar büyük değildir. Bı yüzden üzerine düşünmek, planlamak, kendinizden bir şeyler katarak tasarlamak gerekir. Bu yazımızda, ciddi bir renovasyon gerektirecek kadar olmasa da bir parça yıpranmış, kısmen demode olmuş unsurların da bulunduğu bir evin sıfırdan dekore edildiği bir projeyi ele aldık. Dekorasyonu yapıldıktan sonra satışa çıkarılan bu evin, ilk gelen müşteriler tarafından beğenilip alındığını da not düşelim. Kuşkusuz bir evi gösteren şeyin dekorasyon olduğunu, mobilya ve aksesuarların bir nevi insanın üzerindeki kıyafetler gibi olduğunu çok daha iyi anlatıyor bu durum. Gelin Homeswitchhome tarafından dekore edilen bu eve biraz daha yakından bakalım.