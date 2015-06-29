Bir evi sıfırdan dekore etmek

Ev dekorasyonu kolay bir iş değil. Her ne kadar pek çok insan bu işe yeterince bütçe ayırabildiği takdirde bir evi keyifle ve kolaylıkla döşeyebileceğini düşünse de, bu işe kalkışmış olanlar vaziyetin böyle olmadığını az çok bilirler. Bir evi sıfırdan döşeyip dekore etmenin kolay bir iş olduğunu sananların nasıl hazin sonuçlar yarattıklarını zaman zaman yeni evli çiftlerin evleri gibi kimi örneklerde görebiliriz. Bütçeniz ne kadar geniş olursa olsun, iyi bir sonuç almak için hiçbir bütçe tek başına yetecek kadar büyük değildir. Bı yüzden üzerine düşünmek, planlamak, kendinizden bir şeyler katarak tasarlamak gerekir. Bu yazımızda, ciddi bir renovasyon gerektirecek kadar olmasa da bir parça yıpranmış, kısmen demode olmuş unsurların da bulunduğu bir evin sıfırdan dekore edildiği bir projeyi ele aldık. Dekorasyonu yapıldıktan sonra satışa çıkarılan bu evin, ilk gelen müşteriler tarafından beğenilip alındığını da not düşelim. Kuşkusuz bir evi gösteren şeyin dekorasyon olduğunu, mobilya ve aksesuarların bir nevi insanın üzerindeki kıyafetler gibi olduğunu çok daha iyi anlatıyor bu durum. Gelin Homeswitchhome tarafından dekore edilen bu eve biraz daha yakından bakalım.
İlk bakışta bu evin eski bir ev olduğunu söylemek mümkün. Buna karşın oldukça bakımlı ve iyi durumda. Zeminde 70li yıllardan kaldığı izlenimini veren klasik bir parke bulunuyor. Orjinalliğini korumuş olması evin geneli için de önemli bir ipucu. Aradan geçen onca zamana rağmen zemin iyi durumdaysa, büyük bir ihtimalle evin diğer bölümleri ve unsurları da oldukça iyi durumda olmalı.
Basit düşünmek çoğu kez olumlu sonuçlar veririr. Aynı zamanda zor da bir iştir bir dekorasyonu basit tutabilmek. Burada bu işin altından kalkıldığını görüyoruz. Abartısız ve kendi halinde mobilyalarla mekânın havası değiştirilmiş. Son dönemin modasını da yansıtan modern parçalar, evin eskiliğini unutturacak bir uyum yakalamış adeta.
Boş haliyle soğuk ve sıkıcı görünen oturma odası, başta
L tipi geniş mavi koltuk olmak üzere birkaç küçük ekleme ve değişiklikle adeta hayata döndürülmüş. Koltuğun arkasında bulunan duvarda yeşilin açık bir tonu kullanılmış. Üzerinde ise oldukça geniş bir dekoratif tablo yer alıyor. Bu da mekânın sıcaklığını arttırıyor.
Aslında eğimli ahşap tavanı ve gömme dolap şeklinde duvarın içine gömülmüş geniş kütüphanesi ile ümit vaat etse de, yatak odası bu haliyle biraz boğuk görünüyor ve kuşkusuz emek istiyor.
Boyanın tamamen yenilenmesi ve beyazın yanına yeşilin de eklenmesiyle ortaya ferah bir atmosfer çıkmış. Kütüphane bölümünde de ahşap üzerine beyaz renk tercihi olumlu ve akıcı bir etki yaratmış. Odanın küçüklüğüne rağmen doğru dekorasyonla bu sıkıntı görünmez hale getirilmiş.
Bu evin en karakteristik özelliklerinden biri kuşkusuz eğimli ve bütünüyle ahşap tavanı. Ahşap zeminle de birleşerek oldukça sıcak ve samimi bir ortam yaratıyor bu. Yeşil fayans kaplı banyo ise evin pek çok yeri gibi oldukça eski ve bir parça da yıpranmış görünmekle birlikte belli bir potansiyeli içinde barındırıyor.
Tamamen ahşaptan oluşan bölümlerle bir parça beyaz eklentisi ile mekânda oluşan kuvvetli aydınlık hissi gerçekten şaşırtıcı. Küçük bir canlı bitki ile genel ferahlık ise doğru tercihlerin nasıl fark yaratabileceğini kanıtlar nitelikte. Banyoda ise çok ciddi bir değişiklik olmamasına rağmen, yalnızca fayansların parlatılması ve kapsamlı bir temizlik ile bile iyi bir netice alınmış.
Yine ahşap ağırlıklı bu oda, mevcut haliyle son derece sıkıcı ve hatta vasat görünüyor. Buna karşın içinde bir potansiyel taşığını anlamak için de üzerine biraz düşünmek yeterli.
Burada da renklere yapılan müdahale ile odanın bir anda genişlediğini ve aydınlandığını görmek oldukça ilginç. Bununla birlikte burada birtakım ince düşünceler de var. Örneğin tek kişilik küçük bir yatak modelinin tercih edilmesi, odanın hacmen kapanmasının önüne geçmiş. Çeşitli parlak renklerin bulunduğu dekoratif tablo ise ahşap yoğunluğuyla uyumlu bir sonuç ortaya koyuyor.
Eski fakat son derece şık bir binada bulunan dairenin giriş bölümü de yıpranmış görünmekle birlikte ciddi bir potansiyel taşıyor. Maddi olarak çok fazla bir külfet yaratmayacak birkaç müdahale ile pekâlâ ciddi sonuçlar almak mümkün.
Üstteki fotoğrafla bunu kıyasladığınızda, aslında çok fazla bir değişimin olmadığını, buna karşın uyandırdıkları izlenimin çok büyük oranda değiştiğini görebilirsiniz. Aslında yapılan, panjurların elden geçirilip boyanması ve kapı çerçevesi ve kapının daha açık renk bir ahşap cilasıyla cilalanmasından ibaret. Üzerine de bir parça temizlik eklendiğinde, çok düşük bir maliyetle çok güzel bir sonuç elde edildiğini görüyoruz.
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