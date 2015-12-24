Maliyeti düşük, kalitesi yüksek bir evi nasıl inşa edebilirim ?

Yaşadığımız evler, günümüz teknolojisi ile birlikte daha kaliteli olarak inşa edilmeye başlanmış, hem dekoratif özellikler kazandırılmış hem de sağlamlık olarak çok daha sağlam evler yapılmıştır. Bir ev, bir yandan dekorasyonu ve düzeni ile sizlere rahatlık sunmalı bir yandan da yapı inşa malzemeleri ve teknikleri ile dayanıklılık sunmalıdır. Bu özelliklerin bir arada olduğu evlerin maliyetleri de bir hayli yüksek olmaktadır. Bu nedenle inşa edilen evlerin maliyetlerini düşürmek için ya kaliteden ödün verilmek zorunda kalınıyor yada sağlamlık ve dayanıklılık özelliklerinden feragat edilmekte ve istenilen kalitede evler yapılmamaktadır. Bir ev yapılırken kaliteli olması, sağlam olması, ihtiyaçlarınıza cevap verebilmesi, konfor ve rahatlık sunması, dekoratif bir güzelliğe sahip olması ve bütün bunlara sahip olurken aynı zamanda maliyetinin düşük olması için dikkat etmeniz gereken bir çok nokta vardır. Bu noktaların başında planlama gelir. Yapacağınız ilk iş evin yapılmasında izleyeceğiniz planı oluşturmaktır. Bu planı oluştururken her adımda yapacağınız iş kalemlerinin ihtiyaçlarınıza cevap vermesi, sağlam olması ve kaliteden ödün vermemesi gereklidir. Bu özellikleri sağlayan iş kalemlerine en minimal bütçeleri ayırmalısınız. Planın sonunda istediğiniz özelliklere sahip bir ev için ayırmanız gereken bütçe ortaya çıkacak ve bu şekilde kaliteli, sağlam, dekoratif özelliklere sahip bir ev için yol haritanızı çizmiş olacaksınız.

Sağlam ve kaliteli bir evin düşük bir maliyet ile inşa edilmesi için dikkat etmeniz gereken ikinci önemli nokta; kullanılacak malzemelerin seçimidir. Eviniz için temel inşaat malzemelerin seçimi, evin dayanıklılığı, sağlamlığı ve uzun ömürlü olması açısından çok önemlidir. Ev yapımında kullanacağınız yapı malzemeleri olan; tuğla, briket, beton harcı, kiremit gibi malzemelerin ucuz olanlarına itibar etmemeli, kalite açısından istediğiniz kaliteye sahip olanları seçmeli, bu malzemelere değerinden fazla ücret ödememelisiniz. Bunun için yapı malzemeleri seçiminde iyi bir saha araştırması yapmalı, malzeme tedariki sağlayan firmaları ziyaret ederek ihtiyaç listeniz için fiyat teklifleri almalı, aldığınız fiyatları değerlendirerek malzeme satın almalısınız. Bu şekilde uygun fiyatlara istediğiniz kalite de malzeme alıp evinizi inşa edebilir ve sağlam olmasını sağlayabilirsiniz.

Evin sağlam olmasını sağlayan bir diğer etken de temelinin sağlam yapılmasıdır. Evinizi yapacağınız alanın toprak zemin etüdünü yaptırarak toprak yumuşaklık derecesini, zeminde kaç metreden su çıktığını etüd yaptırarak öğrenmelisiniz. Bu değerleri öğrendiğinizde temelinizin sağlam olması için toprak sıkıştırma işlemleri, toprak oturtma işlemleri yapılabilir, temel zemininin sert olmasını sağlamak için kalın bir gro beton tabakası ile iyileştirme yapılabilir. Bu işlemlerin ardından yapacağınız evin projesine uygun olarak temeli yapılarak evin sağlamlık ve dayanıklılık açısından sorunsuz olmasını sağlayabilirsiniz. Temel işlemlerinden sonra evinizin kaba inşaatı bitecek ve duvar kaplama malzemelerinin seçimi başlayacaktır. duvar kaplama malzemelerinin seçiminde dikkat etmeniz gereken en önemli nokta evi kullanmaya başladığınızda size konfor sağlayacak olan ısı yalıtım özelliklerine dikkat etmeniz ve uygun fiyatlı yalıtım özellikleri yüksek olan malzemeleri seçmenizdir. Piyasa da oldukça çok sayıda ısı yalıtım özelliği olan duvar kaplama malzemesi bulunduğu için bu konuda çok dikkatli davranmalı ve istediğiniz özelliklere sahip malzemeleri seçmelisiniz. Bu sayede ısı yalıtımını inşa aşamasında çözerek yıl boyunca ısıtma ve soğutma sorununu ekonomik olarak çözmüş olacaksınız.

Bu seçimleri yaptıktan sonra dikkat etmeniz diğer önemli bir nokta olan uygulanma aşamasında işçiliklerin .ok titiz bir şekilde yapılmasıdır. Malzemeler çok kaliteli olsa da kötü bir işçilik ile malzeme kalitesi önemsiz bir hale gelecek ve evinizi konfor, kalite açısından kötü bir ev olacaktır. Bu durumu engellemek için yapmanız gereken bilinen tanınmış firmalardan işçilik talep etmelisiniz. Bu şekilde düşük maliyetlere mal olan, istediğiniz dizayna ve projeye uygun, kalite açısından çok kaliteli, sağlam ve dayanıklı bir ev sahibi olabilirsiniz. Kaliteli malzeme seçimleri ile bir ev ortaya çıkarmak için homify ev modellerinin yer aldığı sayfaları inceleyebilir, fikir edinebilirsiniz.