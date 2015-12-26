Mobilya tasarımında son trendler!

Ev dekorasyonlarını eşsizleştiren ve kişilik kazandıran yegane detay kullanılan mobilyaların stili ve tasarımıdır. Mobilyalar mekanları ve alanları insanların kullanımı için uygun hale getirir. Oturma odası olarak tanımlanan bir odanın gerçekten oturma odası olabilmesi için oturma takımı, sehpa, masa, sandalye gibi mobilyalara ihtiyacı vardır aksi halde boş bir odadan başka bir şey değildir. Bu nedenle mobilya tasarımının, tasarım ve mimarlık dünyasında en az ev ve mekan tasarımı kadar önemli bir yeri vardır. Mobilya tasarımcılığı çoğu zaman marangozluk gibi düşünülse de aslında çok daha detaylı bir eğitim ve yetenek gerektirir. Günümüzde bu alanda eğitim veren üniversiteler var ve tasarlanan ürünlerin tanıtımı için galeri ve fuarlar açılıyor. Mobilya üreticilerinin birçoğu yeni koleksiyonları için bu galeri ve fuarlardaki tasarımlardan ilham alıyor veya tasarımcılarıyla anlaşıyorlar.

Mobilya tasarımcısının ortaya bir ürün çıkarabilmesi için öncesinde detaylı bir dizi araştırma yapması ve ardından, konsept tasarımı, görüntü tasarımı ve detaylandırma şeklinde aşama aşama ürününü tamamlaması gerekir. Bu süreç oldukça uzun ve emek gerektiren bir süreçtir. Tasarıma başlarken, hedef kitlesi için sosyo-analitik araştırma, kullanım kolaylığı ve konfor için ergonomik araştırma, maliyet tasarrufu ve üretim güçlükleri için innovatif çözümler bulabilmek adına teknolojik araştırma, ürünün daha önce benzerlerinin üretilip üretilmediğini bilmek ve stil bütünlüğü sağlayabilmek için tasarım çizgisi araştırması gibi onlarca konuda araştırma yapılması gerekir. Bütün bu zorlu adımları aşıp ortaya bir ürün çıkarmak sanıldığı kadar basit değildir.

Mobilya tasarımında popüler olan konsept ve yöntemler dönem dönem değişir. Bu değişiklikler sayesinde dekorasyon akımları oluşur. Örneğin bir tasarımcı farklı ve hiç denenmemiş bir sandalye üretir. Sandalye çeşitli tasarım ödülleri alır giderek popülerleşir ve ikonik bir model haline gelir. Daha sonra bu sandalyenin benzerleri üretilir, bunu, aynı konseptte masa ve kollu sandalye gibi ürünler izler derken sandalyenin belirgin özelliklerini barındıran bir dekorasyon akımı oluşur. Tasarım tarihi buna benzer onlarca örnekle doludur. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızda sizlere mobilya tasarımında son yıllarda popüler olmuş konseptleri anlatacağız. Örnek tasarımlarla sunacağımız bu trend bilgileri dekorasyonunuzda çok işinize yarayacak. İkonik sandalyeler hakkında detaylı anlatımlarla daha fazla örnek görmek isterseniz “En şık mutfaklar için 10 ikonik sandalye – tabure tasarımı” başlıklı yazımıza da bakmanızı tavsiye ederiz.