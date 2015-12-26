Mobilya tasarımında son trendler!

Ev dekorasyonlarını eşsizleştiren ve kişilik kazandıran yegane detay kullanılan mobilyaların stili ve tasarımıdır. Mobilyalar mekanları ve alanları insanların kullanımı için uygun hale getirir. Oturma odası olarak tanımlanan bir odanın gerçekten oturma odası olabilmesi için oturma takımı, sehpa, masa, sandalye gibi mobilyalara ihtiyacı vardır aksi halde boş bir odadan başka bir şey değildir. Bu nedenle mobilya tasarımının, tasarım ve mimarlık dünyasında en az ev ve mekan tasarımı kadar önemli bir yeri vardır. Mobilya tasarımcılığı çoğu zaman marangozluk gibi düşünülse de aslında çok daha detaylı bir eğitim ve yetenek gerektirir. Günümüzde bu alanda eğitim veren üniversiteler var ve tasarlanan ürünlerin tanıtımı için galeri ve fuarlar açılıyor. Mobilya üreticilerinin birçoğu yeni koleksiyonları için bu galeri ve fuarlardaki tasarımlardan ilham alıyor veya tasarımcılarıyla anlaşıyorlar.
Mobilya tasarımcısının ortaya bir ürün çıkarabilmesi için öncesinde detaylı bir dizi araştırma yapması ve ardından, konsept tasarımı, görüntü tasarımı ve detaylandırma şeklinde aşama aşama ürününü tamamlaması gerekir. Bu süreç oldukça uzun ve emek gerektiren bir süreçtir. Tasarıma başlarken, hedef kitlesi için sosyo-analitik araştırma, kullanım kolaylığı ve konfor için ergonomik araştırma, maliyet tasarrufu ve üretim güçlükleri için innovatif çözümler bulabilmek adına teknolojik araştırma, ürünün daha önce benzerlerinin üretilip üretilmediğini bilmek ve stil bütünlüğü sağlayabilmek için tasarım çizgisi araştırması gibi onlarca konuda araştırma yapılması gerekir. Bütün bu zorlu adımları aşıp ortaya bir ürün çıkarmak sanıldığı kadar basit değildir.
Mobilya tasarımında popüler olan konsept ve yöntemler dönem dönem değişir. Bu değişiklikler sayesinde dekorasyon akımları oluşur. Örneğin bir tasarımcı farklı ve hiç denenmemiş bir sandalye üretir. Sandalye çeşitli tasarım ödülleri alır giderek popülerleşir ve ikonik bir model haline gelir. Daha sonra bu sandalyenin benzerleri üretilir, bunu, aynı konseptte masa ve kollu sandalye gibi ürünler izler derken sandalyenin belirgin özelliklerini barındıran bir dekorasyon akımı oluşur. Tasarım tarihi buna benzer onlarca örnekle doludur. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızda sizlere mobilya tasarımında son yıllarda popüler olmuş konseptleri anlatacağız. Örnek tasarımlarla sunacağımız bu trend bilgileri dekorasyonunuzda çok işinize yarayacak. İkonik sandalyeler hakkında detaylı anlatımlarla daha fazla örnek görmek isterseniz “En şık mutfaklar için 10 ikonik sandalye – tabure tasarımı” başlıklı yazımıza da bakmanızı tavsiye ederiz.
İskandinav, Rustik, Country gibi natürel ögeleriyle dikkat çeken stillerin vazgeçilmez detayı olan masif ahşap malzeme, mobilya tasarımının en popüler malzemesidir. Sağlam, şık ve doğal bir malzeme olan ham ağaç ürünleri özellikle işlenmemiş, cilalanmamış görünümleriyle son derece popüler. Bu dekorasyonda ham ağaç malzemeden üretilmiş ve sade ve şık yapısıyla dikkat çeken bir yatak odası takımı görüyorsunuz. Doğal kumaşlar, sade ve şık mobilyalar ve dikkat çeken aksesuarlarla mükemmel bir yatak odası dekorasyonu.
Modüler mobilyalar ilk üretildiği zamanlardan beri en gözde mobilya modeli olmayı sürdürüyor. Fonksiyonel yapıları ile birden fazla amaçla kullanılabilen modüler mobilyalar hem alan tasarrufu sağladıkları için hem de daha düzenli dekorasyonlar yarattıkları için çok fazla tercih ediliyorlar. Özellikle odaları fazla geniş olmayan evlerde modüler mobilyalar ile mükemmel dekorasyonlar oluşturuluyor. Açılır kapanır özellikte masalar, yataklı koltuklar, bazalar modüler mobilyaların en bilinenlerinden. Modüler özellikte koltuk ve televizyon sehpası gibi ürünlerin kullanıldığı bu dekorasyon siyah ve antrasit tonlarının uyumu ile dikkat çekiyor. CG Artist İbrahim Ethem Kısacık imzalı tasarımın diğer odalarına da bir göz atmanızda yarar var.
Kelebek sandalye olarak da bilinen BKF armchair modeli ilk olarak Austral Grup mimarları Antonio Bonet, Juan Kurchan ve Jorge Ferrari-Hardoy tarafından 1938'de Buenos Aires'de tasarlandı. Tasarlandıktan sonra birçok ödül kazanan model günümüzün ikonik modellerinden biridir. Deri tasarımı ve çapraz ayakları ile zamanın ötesine geçen model birçok mobilya ve dekorasyona ilham vermiştir. İkonik mobilyalar dekorasyonları sanat eserine çeviren ögelerdir. Asla modaları geçmez ve her stilde cesurca kullanılabilirler.
Retro mobilyalar geçmiş zamanlara ait özellikler taşıyan bir tasarıma sahiptir. Modern tasarımların eski zamanlara ait ögelerle birleştirildiği retro akımı çok popülerdir. Geometrik ve stilize desenlerle, antika ve vintage unsurlar bu akımın güçlü parçalarıdır. Bu dekorasyonda bulunan, eski müzik kaseti görünümündeki ahşap sehpa retro mobilyalara başarılı bir örnektir. Eğer evinizde eski radyo, gramofon gibi müzik çalar aletler, antika eşyalar barındırmayı seviyorsanız evinizi retro akımından ilham alarak dekore edebilirsiniz.
Döşeme mobilyalar dönem dönem popüler olan bir özelliğe sahip. Etnik desenlerle döşenen koltuklar, sandalyeler ya da kırlent gibi tekstil ürünleri birçok stilde rahatlıkla kullanılabiliyor. Döşeme mobilyaların şık görünümlerinin yanı sıra bir özellikleri de kaplama mobilya olmalarıdır. Eskimiş, yıpranmış mobilyalarınızı seçeceğiniz kumaşlarla kaplatarak muhteşem koltuk takımlarına dönüştürebilirsiniz. Bu dekorasyonda kırk yama desen yöntemiyle döşenmiş zımbalı ve ayaklı bir ikili koltuk görebilirsiniz. Hemen hemen her dekorasyona uygun bir döşeme kumaşı bulabileceğinizden bütün eski mobilyalarınızı bu yöntemle değerlendirebilirsiniz.
Fütüristik tasarım yeni nesil dekorasyon anlayışına rahatlıkla uygulanabiliyor. Farklı modelleri ve tasarıma yenilikçi yaklaşımı ile zamanın ötesinde bir çizgi sunuyor. Dekorasyonlarında yenilikçi ve sıra dışı modelleri kullanmayı sevenler için fütüristik tasarımlar ideal bir seçim olacaktır. Bu mutfak tasarımında kullanılan masa ve aydınlatma ögeleri başarılı bir fütüristik kombinasyon oluşturuyor.
Pop art desenlerin baskı ve boyamalarla mobilyalara işlendiği bu akım uzun yıllar popülaritesini korudu. Pop art akımının ilk çıkışı olan 1960'lardan beri onlarca farklı mobilya çeşidinde kullanıldı. Hala modern dekorasyonun en güçlü ögelerinde pop art desenler görmek mümkün. Özellikle ikonik mobilyalarda kullanılan pop art desenler veya ünlü portrelerin pop art versiyonlarının basıldığı mobilyalar oldukça popüler. Duvar kağıtlarına kadar yansıyan bu kültür dekorasyonları renkli ve sanatsal bir havaya bürüyor. Hampton House tarafından tasarlanmış bu sandalye cıvıl cıvıl renkleri ve dikkat çeken desenleriyle pop art kültürünün bir parçası sayılabilecek mobilyalardan.
El yapımı mobilyalar ya da eski eşya ya da malzemelerin kullanıldığı mobilyalar tıpkı döşeme mobilyalarda olduğu gibi zaman zaman popüler oluyor. Ekonomik olmaları nedeniyle de çok tercih edilen el yapımı mobilyalar kimi zaman usta tasarımcılara taş çıkartacak güzellikte olabiliyor. Görseldeki koltuk eski paletleri değerlendirmenin harika bir yöntemini sunuyor. Pop art desenli minderleri ile muhteşem bir mobilya.
Led ya da farklı ışıklandırma teknikleri ile canlandırılan bu mobilyalar ev dekorasyonlarında pek tercih edilmese de ticari mekanların vazgeçilmez ögelerinden. Son derece dikkat çeken bu mobilyalar giderek daha popüler oluyor. Görseldeki bu tasarım led iç yapısı ile canlı ve şık bir görünüme sahip. Bahçe dekorasyonlarınıza mükemmel uyum sağlayacak bir mobilya.