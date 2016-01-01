Fonksiyonel ve çok yönlü bir ev

Açık alana yapılan yapı, L biçiminde tasarlanarak ön tarafta bir yüzme havuzu ile evin ön bahçesi merkez konumuna getirilmiş. Zemin katta yer alan bütün odalar için basit bir erişim planı yapılmış, üst kata özel bir kapı yapılarak hakim görüş oluşturulmuştur. Bu tarz havuz ve golf sektörü için bir yenilik olarak tasarlanmış.

Bina içinde yer alan garajlar kısmen kapalı garaj tarzında düşünülmüş, hizmet alanları, yaşam alanları, garajlar arası erişim kolaylığı ile entegre bir tasarım yapılmış. Beyaz dış cephe ahşap ile zıt bir renk dekorasyonu yapılmış.