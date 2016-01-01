Fonksiyonel ve çok yönlü bir ev

Homify'da bu gün sizlere Tigre'de yer alan Buenos Aires şehrinin en özel mahallesinde gözde golf kulüplerinden biri olan Nordelta Golf Kulübünü sunuyoruz. Bu proje de yer alan evi, İnşaat ve mimarlık firması olan Construcciones SA Thesing firmasında çalışan Eugenia Ramirez tasarlamıştır. Proje ev; 380 metre kare alan üzerinde bulunan iki katlı ve açık otoparkları olan bir ev şeklinde yenilenmiş, üst kat ise iyi bir tasarımı olan yatak odası için rezerv edilmiştir. Alt ve üst katlarda sosyal bir alan oluşturulmuş, bu haliyle çok işlevsel ve modern bir banliyö konutu olarak yenilenmiştir. 380 metre kare alanın ev dışında kalan kısmı yeşil çim alanı olarak düzenlenmiş, büyük pencereler ile odaların baktığı cephelere manzara oluşturulmuştur.
Ana dış cephe, basit çizgilere sahip bir şekilde beyaza boyanarak minimalist bir dekorasyon yapılmış. Alt kısımda ise doğal taşlardan örülmüş kısa bir duvar ile iç mekanın görülmesi engellenmiş. Bu sayede evin girişi de gizlenmiş. Evin giriş kapısına doğru giden yolda özel bir taş kaplama ile çim ile karışık bir yürüyüş yolu yapılarak peyzaja destek verilmiş.
Açık alana yapılan yapı, L biçiminde tasarlanarak ön tarafta bir yüzme havuzu ile evin ön bahçesi merkez konumuna getirilmiş. Zemin katta yer alan bütün odalar için basit bir erişim planı yapılmış, üst kata özel bir kapı yapılarak hakim görüş oluşturulmuştur. Bu tarz havuz ve golf sektörü için bir yenilik olarak tasarlanmış.
Bina içinde yer alan garajlar kısmen kapalı garaj tarzında düşünülmüş, hizmet alanları, yaşam alanları, garajlar arası erişim kolaylığı ile entegre bir tasarım yapılmış. Beyaz dış cephe ahşap ile zıt bir renk dekorasyonu yapılmış.
Bu evin tasarımında, büyük açıklıklar bırakılmış, peyzaj dahil hafif açık alanlar bırakılmış ve L şeklinde bir ev planlanmış.Ahşaptan yapılmış büyük bir ahşap masa oluşturulmuş, rahat bir yemek yeme alanı yapılmış. Yemek masasının bulunduğu alan, havuza yakın olacak şekilde planlanarak keyifli bir akşam yemeği için güzel bir ortam oluşturulmuş.
Yemek odasına bitişik , bir stüdyo veya çalışma alanı yapılarak odaya ihtiyaç duymadan bir çalışma odası yapılmış. Merdiven altında çalışma odası ve benzeri alanlar için uygun bir alan olarak kullanılmış. Çalışma alanı olarak düzenlenen bölümün kenarına camlı bir düz pencere yapılarak kör nokta alanların gün ışığı alması sağlanmış. Ahşap merdiven, beyaz ve sıcak alana renk ve tat katmış.
Mutfak, bir mutfak tezgahı, bir mutfak adası şeklinde işlevsel olarak düşünülmüş. Tüm mobilyalarda olduğu gibi, sadeliğin ve estetiğin hakim olduğu mutfak mobilyaları minimal olarak dekore edilmiş. Paslanmaz çelik mutfak aletleri ile estetik doku korunmuş. Mutfak tezgahı üzerine minik bir pencere konulmuş ve gün ışığından burada da yararlanılmış.
Ana yatak odasında, cam bir duvar ile manzaranın oda içine girmesi sağlanmış. Bu sayede yatak odasında yeşil bir manzara izleme keyfi yaşanması sağlanmış. Yatak odası, diğer odalar gibi sade bir yatak, komodin ve geometrik desen ile minimalist bir dekorasyon yapılmış.
Bu fotoğrafta tuvaleti görüyorsunuz. İç tasarımda, görselliğe önem verilmiş, alanı genişletmek için tavana kadar bir ayna kullanılmıştır. İki modern sarkıt lamba ile muhteşem bir atmosfer oluşturulmuş.