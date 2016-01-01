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Fonksiyonel ve çok yönlü bir ev

ümit atdağ ümit atdağ
CASA EN GOLF CLUB NORDELTA, BUENOS AIRES, ARGENTINA, Ramirez Arquitectura Ramirez Arquitectura Villa Cam Beyaz
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Homify'da bu gün sizlere Tigre'de yer alan Buenos Aires şehrinin en özel mahallesinde gözde golf kulüplerinden biri olan Nordelta Golf Kulübünü sunuyoruz. Bu proje de yer alan evi, İnşaat ve mimarlık firması olan Construcciones SA Thesing firmasında çalışan  Eugenia Ramirez tasarlamıştır. Proje ev; 380 metre kare alan üzerinde bulunan iki katlı ve açık otoparkları olan bir ev şeklinde yenilenmiş, üst kat ise iyi bir tasarımı olan yatak odası için rezerv edilmiştir. Alt ve üst katlarda sosyal bir alan oluşturulmuş, bu haliyle çok işlevsel ve modern bir banliyö konutu olarak yenilenmiştir. 380 metre kare alanın ev dışında kalan kısmı yeşil çim alanı olarak düzenlenmiş, büyük pencereler ile odaların baktığı cephelere manzara oluşturulmuştur.

Minimalist beyaz duvar

CASA EN GOLF CLUB NORDELTA, BUENOS AIRES, ARGENTINA, Ramirez Arquitectura Ramirez Arquitectura Villa Taş Beyaz
Ramirez Arquitectura

Ramirez Arquitectura
Ramirez Arquitectura
Ramirez Arquitectura

Ana dış cephe, basit çizgilere sahip bir şekilde beyaza boyanarak minimalist bir dekorasyon yapılmış. Alt kısımda ise doğal taşlardan örülmüş kısa bir duvar ile iç mekanın görülmesi engellenmiş.  Bu sayede evin girişi de gizlenmiş.  Evin giriş kapısına doğru giden yolda özel bir taş kaplama ile çim ile karışık bir yürüyüş yolu yapılarak peyzaja destek verilmiş.

Uyumlu tasarım

CASA EN GOLF CLUB NORDELTA, BUENOS AIRES, ARGENTINA, Ramirez Arquitectura Ramirez Arquitectura Villa Cam Beyaz
Ramirez Arquitectura

Ramirez Arquitectura
Ramirez Arquitectura
Ramirez Arquitectura

Açık alana yapılan yapı, L biçiminde tasarlanarak ön tarafta bir yüzme havuzu ile  evin ön bahçesi merkez konumuna getirilmiş. Zemin katta yer alan bütün odalar için basit bir erişim planı yapılmış, üst kata özel bir kapı yapılarak hakim görüş oluşturulmuştur. Bu tarz havuz ve golf sektörü için bir yenilik olarak tasarlanmış.

Bina içinde yer alan garajlar kısmen kapalı garaj tarzında düşünülmüş, hizmet alanları, yaşam alanları, garajlar arası erişim kolaylığı ile entegre bir tasarım yapılmış. Beyaz dış cephe ahşap ile zıt bir renk dekorasyonu yapılmış. 

Uygun boşluklar

CASA EN GOLF CLUB NORDELTA, BUENOS AIRES, ARGENTINA, Ramirez Arquitectura Ramirez Arquitectura Minimalist Balkon, Veranda & Teras Ahşap Beyaz
Ramirez Arquitectura

Ramirez Arquitectura
Ramirez Arquitectura
Ramirez Arquitectura

Bu evin tasarımında, büyük açıklıklar bırakılmış, peyzaj dahil hafif açık alanlar bırakılmış  ve L şeklinde bir ev planlanmış.Ahşaptan yapılmış büyük bir ahşap masa oluşturulmuş, rahat bir yemek yeme alanı yapılmış. Yemek masasının bulunduğu alan, havuza yakın olacak şekilde planlanarak keyifli bir akşam yemeği için güzel bir ortam oluşturulmuş.

Merdiven dekorasyonu

CASA EN GOLF CLUB NORDELTA, BUENOS AIRES, ARGENTINA, Ramirez Arquitectura Ramirez Arquitectura Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap Beyaz
Ramirez Arquitectura

Ramirez Arquitectura
Ramirez Arquitectura
Ramirez Arquitectura

Yemek odasına bitişik , bir stüdyo veya çalışma alanı yapılarak odaya ihtiyaç duymadan bir çalışma odası yapılmış. Merdiven altında çalışma odası ve benzeri alanlar için uygun bir alan olarak kullanılmış. Çalışma alanı olarak düzenlenen  bölümün kenarına camlı bir düz pencere yapılarak kör nokta alanların gün ışığı alması sağlanmış. Ahşap merdiven, beyaz ve sıcak alana renk ve tat katmış.

Beyazın estetiği

CASA EN GOLF CLUB NORDELTA, BUENOS AIRES, ARGENTINA, Ramirez Arquitectura Ramirez Arquitectura MutfakDolap & Raflar Kireçtaşı Beyaz
Ramirez Arquitectura

Ramirez Arquitectura
Ramirez Arquitectura
Ramirez Arquitectura

Mutfak, bir mutfak tezgahı, bir mutfak adası şeklinde işlevsel olarak düşünülmüş. Tüm mobilyalarda olduğu gibi, sadeliğin ve estetiğin hakim olduğu mutfak mobilyaları minimal olarak dekore edilmiş. Paslanmaz çelik mutfak aletleri ile estetik doku korunmuş. Mutfak tezgahı üzerine minik bir pencere konulmuş ve gün ışığından burada da yararlanılmış.

Sade bir oda

CASA EN GOLF CLUB NORDELTA, BUENOS AIRES, ARGENTINA, Ramirez Arquitectura Ramirez Arquitectura Modern Yatak Odası Beyaz
Ramirez Arquitectura

Ramirez Arquitectura
Ramirez Arquitectura
Ramirez Arquitectura

Ana yatak odasında,  cam bir duvar ile manzaranın oda içine girmesi sağlanmış. Bu sayede yatak odasında yeşil bir manzara izleme keyfi yaşanması sağlanmış.  Yatak odası, diğer odalar gibi sade bir yatak, komodin ve geometrik desen ile minimalist bir dekorasyon yapılmış.

Zarif bir banyo

CASA EN GOLF CLUB NORDELTA, BUENOS AIRES, ARGENTINA, Ramirez Arquitectura Ramirez Arquitectura Modern Banyo Kireçtaşı Gri
Ramirez Arquitectura

Ramirez Arquitectura
Ramirez Arquitectura
Ramirez Arquitectura

Bu fotoğrafta tuvaleti görüyorsunuz. İç tasarımda, görselliğe önem verilmiş, alanı genişletmek için tavana kadar bir ayna kullanılmıştır. İki modern sarkıt lamba ile muhteşem bir atmosfer oluşturulmuş.

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