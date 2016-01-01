Az masrafla büyük değişim

Barcelona'nın Gracia adındaki seçkin bölgesinde yer alan gerçek ve bakımsız konutlar bulabilirsiniz. Bu konutların kapsamlı bir reform çalışması ile modern bir hale getirmek için OAK 2000 mimarlık ofisi uzun çalışmalar yürüttü. Bu dairenin bakımsız halinin uzun yıllar sonucu oluşması, kötüleşen durumu ve geçmiş moda tasarımı nedeniyle harabe haline gelmiş. ancak Katalan modernizmi ile, hidrolik fayans, ahşap doğramaların olduğu gizli hazinelere sahip bu ev yenileme çalışmaları sonucunda açık, havadar, minimalist bir tarza sahip estetik ve modern bir ev haline getirilmiş. Bu evin öncesini ve reform sonrası halini görmek için evi incelemelisiniz.
Koridorun ilk hali, evleri birbirine bağlayan uzun bir koridor şeklinde yapılmış. Uzun yıllar bakımsız kalmasından dolayı duvarlar ve zemin kaplamalar zarar görmüş. Aydınlatma sistemi olmayan koridora bir aydınlatma yapılması gerekiyor.
Yapılan reformdan sonra, koridor evin özel alanlarından biri haline getirilmiş. Eski hali göz önüne alındığında önemli bir genişliğe ve yüksekliğe kavuşturulmuş. Zarif bir karo döşemesi ile birlikte çatı kenarına yapılan led aydınlatma ile modern bir koridor elde edilmiş.
Bu eski yatak odası sarı renkli duvarları ile ayrıntıların ortaya çıkarılması için uygun olmadığından özel bir çalışma yapılması gerekli. Eski ve kötü bir görünüme sahip yatak odası için modernist bir atmosfer oluşturulması ve özel bir çalışma yapılması gerekiyor.
Beyaz boya ile modern duvarlar oluşturulmuş, aynı zamanda ferah ve aydınlık bir iç atmosfer oluşturulmuş.Zemin döşemesi de aynı şekilde modern zemin kaplamaları ile kaplanmış, açık renkli iç atmosfere uygun , oda estetiğini koruyan bir yatak odası zemini yaratılmış.
Banyo olarak reform yapılacak alan, boş ve duvarları çok kötü görünen bir alan olduğundan duvarlara sıva ve seramik gerekiyor. Konforlu bir banyo yapabilmek için özenli bir tasarım ve genel atmosfere uygun bir banyo yapılması gerekiyor.
Hidrolik kaldırım karosu ile muhteşem bir banyo zemin dekorasyonu yapılmış, beyaz seramik fayans duvarlar ile modern bir tasarım yapılmış. Büyük bir duş alanı dış ortamdan cam duvar ile izole edilmiş, duvara sılan ahşap lavabo ile şık bir banyo haline getirilmiş.
Bu kapsamlı reform projesinin amaçlarından biri de, evin içinde ve farklı odalarda yapılacak tasarımın ve koordinasyonun geliştirilmesidir. Bunu yapmak için , eski duvarlar arası açılmış, delikler ile daha havadar olması sağlanmış.
Yeni mutfak, L şeklinde bir geometriye sahip şekilde yapılmış. İki farklı ortam yaratılarak bir yandan fonksiyonel kompakt bir tasarım yapılmış, bir yandan da yemek alanı pişirim alanından ayrılarak modern bir mutfak ortaya çıkarılmış. Yemek masası olarak masif bir ahşap masa kullanılmış, diğer odalarda olduğu gibi boşluk zarif bir şekilde doldurulmuş.
Suvara açılan iki açıklık ile evin diğer yaşam alanları ile iletişim kurulmuş, salon alanında zarif ve minimalist bir tasarım ile genişlik sağlanmış, sarı renkli eski duvarlar tadilat ile kötü görünümünden kurtarılarak evin diğer modern yaşam alanları ile uyumlu bir yenileme yapılması zorunlu hale gelmiş.
Son olarak salonun yeni ve modern halini görüyorsunuz. Eski sarı duvarlardan kurtarılmış, daha çok İskandinav tarzı yoğun olarak hissettirilmiş. Genişliği ile evin en geniş alanı olarak Katalan Modernist özelliklerini en iyi yansıtan oda olmuş. Kapı olarak beyaz duvarlar ile uyumlu olan iki kanatlı kapı kullanılarak beyazın aydınlığına katkıda bulunulmuş.