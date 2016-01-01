현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Az masrafla büyük değişim

ümit atdağ ümit atdağ
Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 İskandinav Yatak Odası
Loading admin actions …

Barcelona'nın Gracia adındaki seçkin bölgesinde yer alan gerçek ve bakımsız konutlar  bulabilirsiniz. Bu konutların kapsamlı bir reform çalışması ile modern bir hale getirmek için OAK 2000 mimarlık ofisi  uzun çalışmalar yürüttü. Bu dairenin bakımsız halinin uzun yıllar sonucu oluşması, kötüleşen durumu ve geçmiş moda tasarımı nedeniyle  harabe haline gelmiş. ancak Katalan modernizmi  ile, hidrolik fayans, ahşap doğramaların olduğu gizli hazinelere sahip bu ev yenileme çalışmaları sonucunda açık, havadar, minimalist bir tarza sahip estetik  ve modern bir ev haline getirilmiş. Bu evin öncesini ve reform sonrası halini görmek için  evi incelemelisiniz.

Harabe koridor

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

Koridorun ilk hali, evleri birbirine bağlayan uzun bir koridor şeklinde yapılmış.  Uzun yıllar bakımsız kalmasından dolayı duvarlar ve zemin kaplamalar zarar görmüş. Aydınlatma sistemi olmayan koridora bir aydınlatma yapılması gerekiyor.

Yeni koridor

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

Yapılan reformdan sonra, koridor evin özel alanlarından biri haline getirilmiş. Eski hali göz önüne alındığında önemli bir genişliğe ve yüksekliğe kavuşturulmuş. Zarif bir karo döşemesi  ile birlikte çatı kenarına yapılan led aydınlatma ile modern bir koridor elde edilmiş.

Kötü yatak odası

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 İskandinav Yatak Odası
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

Bu eski yatak odası sarı renkli duvarları ile ayrıntıların ortaya çıkarılması için uygun olmadığından özel bir çalışma yapılması gerekli.  Eski ve kötü bir görünüme sahip yatak odası için modernist bir atmosfer oluşturulması ve özel bir çalışma yapılması gerekiyor.

Klasik ve modern yatak odası

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 İskandinav Yatak Odası
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

Beyaz boya ile modern duvarlar oluşturulmuş, aynı zamanda ferah ve aydınlık bir iç atmosfer oluşturulmuş.Zemin döşemesi de aynı şekilde modern zemin kaplamaları ile kaplanmış, açık renkli iç atmosfere uygun , oda estetiğini koruyan bir yatak odası zemini yaratılmış.

Öncesi: boş alan

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 İskandinav Banyo
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

Banyo olarak reform yapılacak alan, boş ve duvarları çok kötü görünen bir alan olduğundan duvarlara sıva ve seramik gerekiyor. Konforlu bir banyo yapabilmek için özenli bir tasarım ve genel atmosfere uygun bir banyo yapılması gerekiyor.

Modern banyo

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 İskandinav Banyo
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

Hidrolik kaldırım karosu ile muhteşem bir banyo zemin dekorasyonu yapılmış, beyaz seramik fayans duvarlar ile  modern bir tasarım yapılmış. Büyük bir duş alanı dış ortamdan cam duvar ile izole edilmiş, duvara sılan ahşap lavabo ile şık bir banyo haline getirilmiş.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Mutfak

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 İskandinav Yemek Odası
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

Bu kapsamlı reform projesinin amaçlarından biri de, evin içinde ve farklı odalarda yapılacak tasarımın  ve koordinasyonun geliştirilmesidir. Bunu yapmak için ,  eski duvarlar arası açılmış, delikler ile daha havadar olması sağlanmış. 

Yeni modern mutfak

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 İskandinav Yemek Odası
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

Yeni mutfak, L şeklinde bir geometriye sahip şekilde yapılmış. İki farklı ortam yaratılarak bir yandan fonksiyonel kompakt bir tasarım yapılmış, bir yandan da yemek alanı pişirim alanından ayrılarak modern bir mutfak ortaya çıkarılmış. Yemek masası olarak masif bir ahşap masa kullanılmış, diğer odalarda olduğu gibi boşluk zarif bir şekilde doldurulmuş.

Öncesi: Salon

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 İskandinav Oturma Odası
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

Suvara açılan iki açıklık ile evin diğer yaşam alanları ile iletişim kurulmuş, salon alanında zarif ve minimalist bir tasarım ile genişlik sağlanmış, sarı renkli eski duvarlar tadilat ile kötü görünümünden kurtarılarak evin diğer modern yaşam alanları ile uyumlu bir yenileme yapılması zorunlu hale gelmiş.

Yeni ve modern salon

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 İskandinav Oturma Odası
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

Son olarak salonun yeni ve modern halini görüyorsunuz. Eski sarı duvarlardan kurtarılmış, daha çok İskandinav tarzı yoğun olarak hissettirilmiş.  Genişliği ile evin en geniş alanı olarak Katalan Modernist  özelliklerini en iyi yansıtan oda olmuş.  Kapı olarak beyaz duvarlar ile uyumlu olan iki kanatlı kapı kullanılarak beyazın aydınlığına katkıda bulunulmuş.

Sofistike zevklere hitap eden 10 ikonik sandalye
Bu modernleştirme projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler