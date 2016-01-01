Az masrafla büyük değişim

Barcelona'nın Gracia adındaki seçkin bölgesinde yer alan gerçek ve bakımsız konutlar bulabilirsiniz. Bu konutların kapsamlı bir reform çalışması ile modern bir hale getirmek için OAK 2000 mimarlık ofisi uzun çalışmalar yürüttü. Bu dairenin bakımsız halinin uzun yıllar sonucu oluşması, kötüleşen durumu ve geçmiş moda tasarımı nedeniyle harabe haline gelmiş. ancak Katalan modernizmi ile, hidrolik fayans, ahşap doğramaların olduğu gizli hazinelere sahip bu ev yenileme çalışmaları sonucunda açık, havadar, minimalist bir tarza sahip estetik ve modern bir ev haline getirilmiş. Bu evin öncesini ve reform sonrası halini görmek için evi incelemelisiniz.