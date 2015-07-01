Küçük bahçeler için bahçe tasarımı

Bahçeler, bundan yarım asır önce pek çok evde ve hemen her insanın hayatının bir parçası olarak standart ve alışıldık açık mekânlar olsa da, hızla genişleyen kentler ve dikey mimarinin büyük bir ağırlık kazanmasıyla büyük ölçüde hayatımızdan çıkmıştı uzun süredir. Bununla birlikte konut ve mimari bilincinin artmasıyla, günümüzde pek çok kişi imkanları dahilinde küçük de olsa bir bahçe sahibi olmayı yaşam kalitesini arttırıcı bir unsur olarak görmeye başladı. Gerçekten de ne kadar küçük olursa olsun kendinize ait bir yeşil alan, haftasonlarında veya serin yaz akşamlarında vakit geçirebileceğiniz bir sığınak, neresinden baksanız harika bir fikir. Öte yandan bu küçük alanları doğru kullanabilmek, az alandan maksimum verimle yararlanabilmek için belli bir tasarım ve planlama gerekiyor. Aklınıza gelen her şeyi rastgele uyguladığınız bir bahçe, orta vadede sıkıntılı sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden ne istediğinizi ve bahçenizin bakımı için ne kadar vakit ayırabileceğiniz gibi pek çok detayı iyice düşünmeniz gerekir. Keza tasarım da son derece önemlidir. Zira bahçeden çıkaracağınız keyfin anahtarı bahçenizin tasarımıdır sonuç olarak. Bu yazımızda küçük bahçelerin nasıl düzenlemesi gerektiğine dair ipuçlarını bir araya getirdik.
Her şeyden önce doğru bir planlama olmadan güzel bir bahçe yaratamazsınız. Planlamanın en önemli kısmı da hem maddi anlamda hem de zamansal anlamda bütçenize karar vermektir. Bakımı yapamayacağınız bir bahçe tasarlamanın hiçbir yararı yoktur. Buna karşın bu örnekte görüldüğü gibi az bakım gerektiren seçimlerle de son derece güzel bir bahçe oluşturulabilir.
Bahçeniz ne kadar küçük olursa olsun, doğru bir yerleşimle küçük bir süs havuzu ya da bir mini şelale için yer ayırabilirsiniz. Özellikel güzel bir tasarıma sahip bir sistemle, suyun ne kadar dinlendirici olduğunu yaşayarak görebilirsiniz.
Kendi gıdanızı, veya en azından gıdanızın bir kısmını yetiştirmeye ne dersiniz? Çoğu insan bunun zor bir iş olduğunu yahut sahip olduğu alanın buna yetmeyeceğini düşünür. Oysa ki 10 metrekarelik küçük bir bostanda bile sandığınızdan çok daha fazla şey yetiştirebilirsiniz. Böyle bir alana çok sayıda bitki sığacağı gibi, küçük olmasından ötürü bakımı da zor olmayacaktır.
Bahçenizde taş, ahşap, beton gibi çeşitli malzemeler kullanılarak yapılmış alanlar olacaktır. Önemli olan yeşil örtüsünü bunlarla bir arada ve doğru bir tasarımın parçası olarak kullanabilmektir.
Ahşap sanılanın aksine dayanıksız ve kolaylıkla yıpranan bir malzeme değildir. Doğru işlenmiş bir ahşap, bahçeniz için harika bir unsur olabilir. Yeşil çimlerle ahşabın da müthiş bir uyum gösterdiği göz ardı etmeyin.
Bahçenizin küçük olması canınızı sıkmasın. Her şeyin bir çözümü vardır. Abelia Peyzaj imzası taşıyan bu rengarenk dikey bahçe, buna çok iyi bir örnek teşkil ediyor. Madem alanınız az, siz de duvarlarınızı bahçeye dahil edin, yaşayan bir duvardan daha güzel ne olabilir?
Bazen tek bir bitki bile, onlarca farklı çiçeğin kullanıldığı bir peyzajdan daha güzel bir görüntü oluşturabilir. Bu örnekte aynı türden iki bitkinin çimlerle nasıl uyumlu konumlandırıldığını ve tek başlarına nasıl bir renk cümbüşü yarattıklarını görüyoruz.
Bahçeniz tamamen beton kaplı ve toprağa hasretiniz devam mı ediyor? Dert etmeyin. Ahşap veya başka malzemelerden üretilmiş geniş saksılar, dilediğiniz bitkiyi ekmek için yeterine geniş ve derin bir toprak örtüsü temin edecektir. Üstelik bu tarz saksıların bulunduğu bir bahçenin bakımı da çok kolay olacaktır.
Bir bahçenin yalnızca toprak ve çimlerden oluştuğu yanılgısına düşmeyin. Ahşabın yanı sıra doğal taşlar, burada gördüğünüz gibi beyaz çakıllar da en küçük alanlarda bile harika peyzaj unsurları olabilirler. Üstelik maliyetleri düşüktür ve herhangi bir bakıma da gereksinim duymazlar.
Malçlamak, ekilen bitki ya da dikilen ağacın haricinde kalan açık toprağın üzerini çeşitli malzemelerle örtmek demektir. Tarımda da yaygın olarak kullanılan bu yöntem, hem toprağın nemini daha uzun süre korumasını sağlayıp sulama ihtiyacını azaltır, hem de özellikle dekoratif bahçelerde sıkıntı yaratabilecek yabani otların türemesini engeller. Minik taşlar veya çakıllar da malçlama için kullanılabilecek şık malzemelerdir.
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