Küçük bahçeler için bahçe tasarımı

Bahçeler, bundan yarım asır önce pek çok evde ve hemen her insanın hayatının bir parçası olarak standart ve alışıldık açık mekânlar olsa da, hızla genişleyen kentler ve dikey mimarinin büyük bir ağırlık kazanmasıyla büyük ölçüde hayatımızdan çıkmıştı uzun süredir. Bununla birlikte konut ve mimari bilincinin artmasıyla, günümüzde pek çok kişi imkanları dahilinde küçük de olsa bir bahçe sahibi olmayı yaşam kalitesini arttırıcı bir unsur olarak görmeye başladı. Gerçekten de ne kadar küçük olursa olsun kendinize ait bir yeşil alan, haftasonlarında veya serin yaz akşamlarında vakit geçirebileceğiniz bir sığınak, neresinden baksanız harika bir fikir. Öte yandan bu küçük alanları doğru kullanabilmek, az alandan maksimum verimle yararlanabilmek için belli bir tasarım ve planlama gerekiyor. Aklınıza gelen her şeyi rastgele uyguladığınız bir bahçe, orta vadede sıkıntılı sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden ne istediğinizi ve bahçenizin bakımı için ne kadar vakit ayırabileceğiniz gibi pek çok detayı iyice düşünmeniz gerekir. Keza tasarım da son derece önemlidir. Zira bahçeden çıkaracağınız keyfin anahtarı bahçenizin tasarımıdır sonuç olarak. Bu yazımızda küçük bahçelerin nasıl düzenlemesi gerektiğine dair ipuçlarını bir araya getirdik.