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Küçük bahçeler için bahçe tasarımı

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House C3 - C3 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Evler
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Bahçeler, bundan yarım asır önce pek çok evde ve hemen her insanın hayatının bir parçası olarak standart ve alışıldık açık mekânlar olsa da, hızla genişleyen kentler ve dikey mimarinin büyük bir ağırlık kazanmasıyla büyük ölçüde hayatımızdan çıkmıştı uzun süredir. Bununla birlikte konut ve mimari bilincinin artmasıyla, günümüzde pek çok kişi imkanları dahilinde küçük de olsa bir bahçe sahibi olmayı yaşam kalitesini arttırıcı bir unsur olarak görmeye başladı. Gerçekten de ne kadar küçük olursa olsun kendinize ait bir yeşil alan, haftasonlarında veya serin yaz akşamlarında vakit geçirebileceğiniz bir sığınak, neresinden baksanız harika bir fikir. Öte yandan bu küçük alanları doğru kullanabilmek, az alandan maksimum verimle yararlanabilmek için belli bir tasarım ve planlama gerekiyor. Aklınıza gelen her şeyi rastgele uyguladığınız bir bahçe, orta vadede sıkıntılı sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden ne istediğinizi ve bahçenizin bakımı için ne kadar vakit ayırabileceğiniz gibi pek çok detayı iyice düşünmeniz gerekir. Keza tasarım da son derece önemlidir. Zira bahçeden çıkaracağınız keyfin anahtarı bahçenizin tasarımıdır sonuç olarak. Bu yazımızda küçük bahçelerin nasıl düzenlemesi gerektiğine dair ipuçlarını bir araya getirdik.

Doğru planlama

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

 Her şeyden önce doğru bir planlama olmadan güzel bir bahçe yaratamazsınız. Planlamanın en önemli kısmı da hem maddi anlamda hem de zamansal anlamda bütçenize karar vermektir. Bakımı yapamayacağınız bir bahçe tasarlamanın hiçbir yararı yoktur. Buna karşın bu örnekte görüldüğü gibi az bakım gerektiren seçimlerle de son derece güzel bir bahçe oluşturulabilir.

Su dinlendirir

sihirli peyzaj bahçe tasarım proje uygulamaları, Sihirli Peyzaj Sihirli Peyzaj Ticari alanlar Oteller
Sihirli Peyzaj

sihirli peyzaj bahçe tasarım proje uygulamaları

Sihirli Peyzaj
Sihirli Peyzaj
Sihirli Peyzaj

Bahçeniz ne kadar küçük olursa olsun, doğru bir yerleşimle küçük bir süs havuzu ya da bir mini şelale için yer ayırabilirsiniz. Özellikel güzel bir tasarıma sahip bir sistemle, suyun ne kadar dinlendirici olduğunu yaşayarak görebilirsiniz.

Küçük bir bostana ne dersiniz

Angora Camping, Angora Camping Angora Camping Akdeniz Bahçe
Angora Camping

Angora Camping

Angora Camping
Angora Camping
Angora Camping

Kendi gıdanızı, veya en azından gıdanızın bir kısmını yetiştirmeye ne dersiniz? Çoğu insan bunun zor bir iş olduğunu yahut sahip olduğu alanın buna yetmeyeceğini düşünür. Oysa ki 10 metrekarelik küçük bir bostanda bile sandığınızdan çok daha fazla şey yetiştirebilirsiniz. Böyle bir alana çok sayıda bitki sığacağı gibi, küçük olmasından ötürü bakımı da zor olmayacaktır.

Yeşili tasarımın bir parçası haline getirin

House C3 - C3 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Evler
HANDE KOKSAL INTERIORS

House C3 – C3 Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Bahçenizde taş, ahşap, beton gibi çeşitli malzemeler kullanılarak yapılmış alanlar olacaktır. Önemli olan yeşil örtüsünü bunlarla bir arada ve doğru bir tasarımın parçası olarak kullanabilmektir. 

Ahşap ve çim uyumu

Pelikan Hil Villa Peyzaj, BATUBA Mimarlık Restorasyon Danışmanlık BATUBA Mimarlık Restorasyon Danışmanlık Modern Bahçe
BATUBA Mimarlık Restorasyon Danışmanlık

Pelikan Hil Villa Peyzaj

BATUBA Mimarlık Restorasyon Danışmanlık
BATUBA Mimarlık Restorasyon Danışmanlık
BATUBA Mimarlık Restorasyon Danışmanlık

Ahşap sanılanın aksine dayanıksız ve kolaylıkla yıpranan bir malzeme değildir. Doğru işlenmiş bir ahşap, bahçeniz için harika bir unsur olabilir. Yeşil çimlerle ahşabın da müthiş bir uyum gösterdiği göz ardı etmeyin.

Dikey bahçeler

Abelia'dan 2 0216 479 82 60 abelia peyzaj
abelia peyzaj

Abelia'dan 2 0216 479 82 60

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Bahçenizin küçük olması canınızı sıkmasın. Her şeyin bir çözümü vardır. Abelia Peyzaj imzası taşıyan bu rengarenk dikey bahçe, buna çok iyi bir örnek teşkil ediyor. Madem alanınız az, siz de duvarlarınızı bahçeye dahil edin, yaşayan bir duvardan daha güzel ne olabilir?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Renk cümbüşü

www.yalovasufidan.com açelya çiçeği yalova su fidancılık çiçekçilik peyzaj ithalat ihracat ltd. şti. Klasik Sergi Alanları Dükkânlar
yalova su fidancılık çiçekçilik peyzaj ithalat ihracat ltd. şti.

www.yalovasufidan.com açelya çiçeği

yalova su fidancılık çiçekçilik peyzaj ithalat ihracat ltd. şti.
yalova su fidancılık çiçekçilik peyzaj ithalat ihracat ltd. şti.
yalova su fidancılık çiçekçilik peyzaj ithalat ihracat ltd. şti.

Bazen tek bir bitki bile, onlarca farklı çiçeğin kullanıldığı bir peyzajdan daha güzel bir görüntü oluşturabilir. Bu örnekte aynı türden iki bitkinin çimlerle nasıl uyumlu konumlandırıldığını ve tek başlarına nasıl bir renk cümbüşü yarattıklarını görüyoruz.

Toprağım yok diye vazgeçmeyin

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Bahçeniz tamamen beton kaplı ve toprağa hasretiniz devam mı ediyor? Dert etmeyin. Ahşap veya başka malzemelerden üretilmiş geniş saksılar, dilediğiniz bitkiyi ekmek için yeterine geniş ve derin bir toprak örtüsü temin edecektir. Üstelik bu tarz saksıların bulunduğu bir bahçenin bakımı da çok kolay olacaktır.

Doğal taşları da unutmayın

İstanbul-Göktürk Çisem Peyzaj Tasarım Modern Bahçe
Çisem Peyzaj Tasarım

İstanbul-Göktürk

Çisem Peyzaj Tasarım
Çisem Peyzaj Tasarım
Çisem Peyzaj Tasarım

Bir bahçenin yalnızca toprak ve çimlerden oluştuğu yanılgısına düşmeyin. Ahşabın yanı sıra doğal taşlar, burada gördüğünüz gibi beyaz çakıllar da en küçük alanlarda bile harika peyzaj unsurları olabilirler. Üstelik maliyetleri düşüktür ve herhangi bir bakıma da gereksinim duymazlar.

Malçlamanın faydaları

Asis Mimarlik, asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. Akdeniz Bahçe
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Asis Mimarlik

asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Malçlamak, ekilen bitki ya da dikilen ağacın haricinde kalan açık toprağın üzerini çeşitli malzemelerle örtmek demektir. Tarımda da yaygın olarak kullanılan bu yöntem, hem toprağın nemini daha uzun süre korumasını sağlayıp sulama ihtiyacını azaltır, hem de özellikle dekoratif bahçelerde sıkıntı yaratabilecek yabani otların türemesini engeller. Minik taşlar veya çakıllar da malçlama için kullanılabilecek şık malzemelerdir.

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