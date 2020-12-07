Türkiye'de olduğuna inanamayacağınız 15 muhteşem villa

Dünyanın en güzel villaları dediğimizde nedense genelde aklımıza hep uzak diyarlardan örnekler geliyor. Türkiye'de her ne kadar genelde tek tip ve hep birbirinin benzeri, çoğunlukla beton ağırlıklı yapılar görsek de aslında her geçen gün gelişen mimarinin etkilerini bu topraklarda da son yıllarda sıklıkla görüyoruz. homify sayfalarında daha önce sizlere hayalleri süsleyen yurt dışından ev projeleri tanıtmıştık, işte o evlerle aynı oranda muhteşem mimarilere sahip ve ezber bozan malzemelerle yapılmış 15 farklı villa projesini sizin için derledik. İstanbul'dan İzmir'e, Ankara'dan Antakya'ya, Konya'dan Kayseri'ye farklı şehirlerde yer alan bu villalar her insanın hayallerini süsleyecek kadar şık, konforlu ve lüks olmalarının yanı sıra, Türkiye'nin mimari estetiğine de büyük bit katkıda bulunuyorlar. İşte Türkiye'den en güzel villalar ve içleri…
Dünyanın en güzel villaları aslında gelenekseli modernle birleştiren yapılardır. Bodrum'un geleneksel taş evlerinin güzelliğinin modern bir mimariye uyarlanmasıyla inşa edilen bu villanın tasarımında farklı renklerde taşlar kullanılarak sıradışı bir görünüm elde edilmiş.
Dünyanın en güzel evi tabii ki kendimizi yuvamızda hissettiğimiz bir konfor ve huzura sahip olan evdir. Bunun için de tabii ki düzenli bir bahçe şart. Havuzuyla, yemyeşil bahçesiyle ve göz kamaştıran eklektik mimarisiyle büyüleyici bu villaysa Ankara'dan. Yapıda taş, ahşap ve betonun kullanılması evin en dikkat çeken özelliklerinden.
Eklektik tarz iç mekanlarda da kendini gösteriyor ve ağırbaşlı ve konforlu stil akıcı bir dekorasyonla bütünleşiyor.
İstanbul Dragos Tepesi'nde konumlanan bu villa adalar manzaralı olmasının yanı sıra Türkiye'de görmeye pek alışık olmadığımız tasarımıyla da hayalleri süsleyen evlerden biri olma özelliğine sahip.
Dünyanın en güzel evi için yurt dışına bakmayın! Gerek manzarasıyla, gerekse sade ama bir o kadar da gösterişli tasarımıyla göz alıcı bir mimariye sahip olan bu villa bir Kuzey Avrupa kentinde değil, Bodrum'da.
Bu evin içinden yemek odasıyla birlikte tasarlanmış mutfağı göstermek istedik çünkü gerçekten her şeyiyle çağdaş bir zarafet örneği…
Büyük bahçesi ve klasik mimarisiyle konfor, şıklık ve doğallığı harmanlayan bu villa Konya'da yer alıyor. Birbiriyle aynı mimariyi taşıyan yirmi villanın ortak bahçe uygulaması da geniş ve ferah bir atmosfer yaratıyor.
Yine Bodrum, Yalıkavak'tan orijinalliğiyle dikkat çeken, estetik harikası olarak nitelendirilebilecek bir villa projesi. Havuzuyla, peyzajıyla ve sıradışı ve kendine has mimari özellikleriyle öne çıkan bu villa Hande Köksal Interiors tarafından dizayn edilmiş.
Açık mutfak salon planları artık alan tasarrufu için değil modern ve konforlu kullanım için tasarlanıyor. Öyle ki dünyanın en büyük evi bile açık planlı olabilir. Bodrum'daki bu evin salonunda da harika bir açık planla karşılaşıyoruz.
Kütük evler Türkiye'de henüz yaygınlaşmamış olsa da bu ev Amerika'nın kırsalından değil, İstanbul'dan. Örnekteki ev hem mimari açıdan hem de doğal çevresiyle insana inanılmaz bir huzur veren bir yapıya sahip.
Aya Yapı Tasarım'ın yenileme projelerinden biri olan bu ev de eklektik tarzıyla dikkat çekiyor. Antakya'da yer alan villa lüksün estetikle buluşmasının bir örneği.
İstanbul merkezli Latis Mimarlık ve İnşaat tarafından tasarlanan ve uygulanan bu villaysa Kıbrıs'ın Girne şehrinde. Yayvan yapısı ve farklı malzemelerin bir arada kullanılması mimari olarak dikkat çeken ayrıntılardan.
Bu villanın tasarımını gördüğünüzde aklınıza gelen ilk ülkenin Türkiye olmadığını biliyoruz. Ancak söylediğimiz gibi Türkiye'de de mimari her geçen gün gelişiyor ve sanatsallaşıyor. Üstelik bu villa İstanbul'un avrupai semtlerinden birinde değil, Kayseri'de. (Bu şahane evin içini de gezmek isterseniz Kayseri'de fütüristik bir villa isimli yazımıza bekleriz.)
Arkasına görkemli bir tepeyi almış olan bu villanın en büyük özelliği, sıradan villa kalıplarından taşarak pek alışık olmadığımız mimari dehası bir tarz sunuyor olması.
Bol ağaçlı yemyeşil bir peyzaj, işlevselliğin ön plana çıktığı bir mimari tasarım ve ahşap dış cephe… Uzaktan da yakından da büyüleyici özellikleriyle göz dolduran ve İzmir'de konumlanan bu ev de hayallerimizi süsleyen evler arasına girdi bile.
Sıkış tıkış apartmanlara alışık olduğumuz İstanbul'un gizli güzelliği Bahçeköy'de yer alan bu villa, klasik yapısıyla ve köşk gibi büyük alanıyla dikkat çekiyor. Belki dünyanın en büyük evi değil ama geniş bir aileye fazlasıyla lüks, konfor ve yaşam kalitesi sağlayacak kadar görkemli ve geniş.
Yine görenlerin Türkiye'den olduğuna inanmakta güçlük çekeceği bir villa var sırada. Siyah ve kahvenin o havalı ve muhteşem uyumu ve L şeklinde uzanan yapısıyla adeta büyülüyor.
Ven Mimarlık tarafından tarafından tasarlanan bu villaysa tam bir şehir evi olma niteliği taşıyor. Sadeliği ile öne çıkan yapı hem şehrin yapısına uyum sağlıyor hem de estetik ve lüksü tasarımında barındırıyor.
Eğer Türkiye'den en güzel villalar ve içleri üzerine yaptığımız bu derlemeyi beğendiyseniz Nefesinizi kesecek 44 bahçeli ev modeli başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.