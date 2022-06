Türkiye'de olduğuna inanamayacağınız 15 muhteşem villa

Dünyanın en güzel villaları dediğimizde nedense genelde aklımıza hep uzak diyarlardan örnekler geliyor. Türkiye'de her ne kadar genelde tek tip ve hep birbirinin benzeri, çoğunlukla beton ağırlıklı yapılar görsek de aslında her geçen gün gelişen mimarinin etkilerini bu topraklarda da son yıllarda sıklıkla görüyoruz. homify sayfalarında daha önce sizlere hayalleri süsleyen yurt dışından ev projeleri tanıtmıştık, işte o evlerle aynı oranda muhteşem mimarilere sahip ve ezber bozan malzemelerle yapılmış 15 farklı villa projesini sizin için derledik. İstanbul'dan İzmir'e, Ankara'dan Antakya'ya, Konya'dan Kayseri'ye farklı şehirlerde yer alan bu villalar her insanın hayallerini süsleyecek kadar şık, konforlu ve lüks olmalarının yanı sıra, Türkiye'nin mimari estetiğine de büyük bit katkıda bulunuyorlar. İşte Türkiye'den en güzel villalar ve içleri…