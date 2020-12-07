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Türkiye'de olduğuna inanamayacağınız 15 muhteşem villa

Homify TR Homify TR
KE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
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Dünyanın en güzel villaları dediğimizde nedense genelde aklımıza hep uzak diyarlardan örnekler geliyor. Türkiye'de her ne kadar genelde tek tip ve hep birbirinin benzeri, çoğunlukla beton ağırlıklı yapılar görsek de aslında her geçen gün gelişen mimarinin etkilerini bu topraklarda da son yıllarda sıklıkla görüyoruz. homify sayfalarında daha önce sizlere hayalleri süsleyen yurt dışından ev projeleri tanıtmıştık, işte o evlerle aynı oranda muhteşem mimarilere sahip ve ezber bozan malzemelerle yapılmış 15 farklı villa projesini sizin için derledik. İstanbul'dan İzmir'e, Ankara'dan Antakya'ya, Konya'dan Kayseri'ye farklı şehirlerde yer alan bu villalar her insanın hayallerini süsleyecek kadar şık, konforlu ve lüks olmalarının yanı sıra, Türkiye'nin mimari estetiğine de büyük bit katkıda bulunuyorlar. İşte Türkiye'den en güzel villalar ve içleri…

1- Hem geleneksel hem modern

Yalikavak Ev , inci cuhadar inci cuhadar
inci cuhadar

Yalikavak Ev

inci cuhadar
inci cuhadar
inci cuhadar

Dünyanın en güzel villaları aslında gelenekseli modernle birleştiren yapılardır. Bodrum'un geleneksel taş evlerinin güzelliğinin modern bir mimariye uyarlanmasıyla inşa edilen bu villanın tasarımında farklı renklerde taşlar kullanılarak sıradışı bir görünüm elde edilmiş. 

2- Eklektik bir yapı

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Evler
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Dünyanın en güzel evi tabii ki kendimizi yuvamızda hissettiğimiz bir konfor ve huzura sahip olan evdir. Bunun için de tabii ki düzenli bir bahçe şart. Havuzuyla, yemyeşil bahçesiyle ve göz kamaştıran eklektik mimarisiyle büyüleyici bu villaysa Ankara'dan. Yapıda taş, ahşap ve betonun kullanılması evin en dikkat çeken özelliklerinden. 

- İç tasarım

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Oturma Odası
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Eklektik tarz iç mekanlarda da kendini gösteriyor ve ağırbaşlı ve konforlu stil akıcı bir dekorasyonla bütünleşiyor.

3- Zarif ve göz alıcı mimari

Dış cephe Emrah Yasuk Modern Evler
Emrah Yasuk

Dış cephe

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

İstanbul Dragos Tepesi'nde konumlanan bu villa adalar manzaralı olmasının yanı sıra Türkiye'de görmeye pek alışık olmadığımız tasarımıyla da hayalleri süsleyen evlerden biri olma özelliğine sahip. 

4- Doğayla uyumlu bir tarz

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Evler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Dünyanın en güzel evi için yurt dışına bakmayın! Gerek manzarasıyla, gerekse sade ama bir o kadar da gösterişli tasarımıyla göz alıcı bir mimariye sahip olan bu villa bir Kuzey Avrupa kentinde değil, Bodrum'da.

- İç tasarım

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Yemek Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Bu evin içinden yemek odasıyla birlikte tasarlanmış mutfağı göstermek istedik çünkü gerçekten her şeyiyle çağdaş bir zarafet örneği…

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

5- Konya'dan klasik bir güzellik

Dış Cephe Tulya Evleri Modern Evler
Tulya Evleri

Dış Cephe

Tulya Evleri
Tulya Evleri
Tulya Evleri

Büyük bahçesi ve klasik mimarisiyle konfor, şıklık ve doğallığı harmanlayan bu villa Konya'da yer alıyor. Birbiriyle aynı mimariyi taşıyan yirmi villanın ortak bahçe uygulaması da geniş ve ferah bir atmosfer yaratıyor. 

6- Estetik harikası bir orijinallik

House A1 - A1 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Havuz
HANDE KOKSAL INTERIORS

House A1 – A1 Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Yine Bodrum, Yalıkavak'tan orijinalliğiyle dikkat çeken, estetik harikası olarak nitelendirilebilecek bir villa projesi. Havuzuyla, peyzajıyla ve sıradışı ve kendine has mimari özellikleriyle öne çıkan bu villa Hande Köksal Interiors tarafından dizayn edilmiş. 

- İç tasarım

House A1 - A1 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Mutfak
HANDE KOKSAL INTERIORS

House A1 – A1 Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Açık mutfak salon planları artık alan tasarrufu için değil modern ve konforlu kullanım için tasarlanıyor. Öyle ki dünyanın en büyük evi bile açık planlı olabilir. Bodrum'daki bu evin salonunda da harika bir açık planla karşılaşıyoruz.

7- Kütük evlerin büyüsü

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kütük evler Türkiye'de henüz yaygınlaşmamış olsa da bu ev Amerika'nın kırsalından değil, İstanbul'dan. Örnekteki ev hem mimari açıdan hem de doğal çevresiyle insana inanılmaz bir huzur veren bir yapıya sahip. 

8- İhtişam timsali bir villa

VİLLA-3, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

VİLLA-3

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Aya Yapı Tasarım'ın yenileme projelerinden biri olan bu ev de eklektik tarzıyla dikkat çekiyor. Antakya'da yer alan villa lüksün estetikle buluşmasının bir örneği. 

9- Farklı malzemelerle gelen yekpare etki

Girne Konut Projesi Latis Mimarlık ve İnşaat Modern Evler
Latis Mimarlık ve İnşaat

Girne Konut Projesi

Latis Mimarlık ve İnşaat
Latis Mimarlık ve İnşaat
Latis Mimarlık ve İnşaat

İstanbul merkezli Latis Mimarlık ve İnşaat tarafından tasarlanan ve uygulanan bu villaysa Kıbrıs'ın Girne şehrinde. Yayvan yapısı ve farklı malzemelerin bir arada kullanılması mimari olarak dikkat çeken ayrıntılardan. 

10- Kayseri'de ezber bozan mimari

BK House Bahadır Kul Architects Modern Evler
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Bu villanın tasarımını gördüğünüzde aklınıza gelen ilk ülkenin Türkiye olmadığını biliyoruz. Ancak söylediğimiz gibi Türkiye'de de mimari her geçen gün gelişiyor ve sanatsallaşıyor. Üstelik bu villa İstanbul'un avrupai semtlerinden birinde değil, Kayseri'de. (Bu şahane evin içini de gezmek isterseniz Kayseri'de fütüristik bir villa isimli yazımıza bekleriz.) 

11- Görkemli bir tepenin yanı başında

KE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Esra Kazmirci Mimarlik

KE HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Arkasına görkemli bir tepeyi almış olan bu villanın en büyük özelliği, sıradan villa kalıplarından taşarak pek alışık olmadığımız mimari dehası bir tarz sunuyor olması.

12- Ahşap dış cephe

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Modern Balkon, Veranda & Teras
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Bol ağaçlı yemyeşil bir peyzaj, işlevselliğin ön plana çıktığı bir mimari tasarım ve ahşap dış cephe… Uzaktan da yakından da büyüleyici özellikleriyle göz dolduran ve İzmir'de konumlanan bu ev de hayallerimizi süsleyen evler arasına girdi bile. 

13- Gerçek bir klasik

house Esra Kazmirci Mimarlik BahçeHavuz & Göletler
Esra Kazmirci Mimarlik

house

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Sıkış tıkış apartmanlara alışık olduğumuz İstanbul'un gizli güzelliği Bahçeköy'de yer alan bu villa, klasik yapısıyla ve köşk gibi büyük alanıyla dikkat çekiyor. Belki dünyanın en büyük evi değil ama geniş bir aileye fazlasıyla lüks, konfor ve yaşam kalitesi sağlayacak kadar görkemli ve geniş.

14- Özel, sıradışı ve büyüleyici

Dış cephe ve peyzaj GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Minimalist Evler
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Dış cephe ve peyzaj

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Yine görenlerin Türkiye'den olduğuna inanmakta güçlük çekeceği bir villa var sırada. Siyah ve kahvenin o havalı ve muhteşem uyumu ve L şeklinde uzanan yapısıyla adeta büyülüyor. 

15- Gerçek bir şehir evi

T Evi, VEN MİMARLIK VEN MİMARLIK Modern Evler
VEN MİMARLIK

T Evi

VEN MİMARLIK
VEN MİMARLIK
VEN MİMARLIK

Ven Mimarlık tarafından tarafından tasarlanan bu villaysa tam bir şehir evi olma niteliği taşıyor. Sadeliği ile öne çıkan yapı hem şehrin yapısına uyum sağlıyor hem de estetik ve lüksü tasarımında barındırıyor. 

Eğer Türkiye'den en güzel villalar ve içleri üzerine yaptığımız bu derlemeyi beğendiyseniz Nefesinizi kesecek 44 bahçeli ev modeli başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

Beton duvar üzerine boya yapmak için nelere dikkat etmeliyiz?
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