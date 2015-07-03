현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Karizmatik ve modern: Koyu renkli mutfaklar

Homify TR Homify TR
Mixed Complex / Flat, Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Modern Mutfak
Loading admin actions …

Mutfak denilince akla ilk olarak beyaz mutfakların geldiği aşikâr. Sonra da başka farklı renkli mutfaklar gelse de siyah ya da koyu renk mutfaklar şimdilik bir hayli nadir. Oysa siyahın karizması ve büyüsü de en az beyazın zarafeti ve şıklığı kadar büyüleyici bir etki bırakıyor mutfaklarda. Mutfakta koyu renk kullanımı yaşam alanınızı hem sıradanlıktan kurtarıyor hem de çok daha ağızbaşlı, karizmatik, dikkat çekici ve özellikle doğru dolap ve tezgah tasarımı seçimleriyle estetik harikası mutfak alanları yaratabiliyorsunuz. Boğucu olur diyenlerdenseniz aşağıdaki örneklere hep birlikte göz atalım isterseniz. Koyu renk mutfaklar modern dekorasyonda giderek artan bir yere sahip ve koyu rengi boğuculuktan arındırmak da küçük birkaç ayrıntıyla çok kolay! Buyurun sizin için derlediğimiz 11 başarılı koyu renkli mutfağı ziyaret edelim. (Bu arada mutfakta sıradışı renklerden hoşlanıyorsanız Mutfaklarda kırmızı sıcaklığı isimli yazımıza da bekleriz. )

Siyahın karizması

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Mutfak
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Siyahın karizması her yaşam alanında etkisini sürdürüyor. Voltaj Tasarım tarafından dizayn edilen bu mutfakta da bu karizmadan faydalanılmış ve mat siyah dolapları parlak siyah dolap ve tezgahlarla muhteşem bir uyum sağlamış. 

Ağırbaşlı bir atmosfer

Parlak kızıl-kahvenin hakim olduğu bu mutfak hem renkli ve canlı hem de ağırbaşlı bir atmosfere sahip. Koyu renk tezgah ve mutfak dolapları tüm alanı boğmasın diye yanlara beyaz dolaplar eklenmiş. 

Koru renk tezgah, aydınlık ortam

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Bu açık mutfak alanında boydan boya şehir manzaralı pencere sayesinde yaratılan aydınlık beyaz mutfak dolaplarıyla perçinlenirken yaşam alanına karakterini kazandıran en önemli detay siyah mutfak tezgahı olmuş. 

Tarz sahibi tasarım

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Mutfak
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Koyu renk mutfak deyince aklınıza karanlık mutfaklar geliyorsa yanılıyorsunuz. Doğru kombinasyonlarla ve yerleşimle koyu renk tezgah ve dolaplar, açık renklerle birleştirilerek hem apaydınlık hem de tarz sahibi bir tasarım yaratılabilir. 

Ağırbaşlı, karizmatik ve büyüleyici

M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Eklektik Mutfak
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

M.A. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Tezgahından yer karolarına, siyahın tonundan gümüş aksesuarlara kadar her detayı incelikle düşünülmüş olan bu ağırbaşlı ve karizmatik mutfağın tasarım ve uygulamasında Niyazi Özçakar İç Mimarlık imzası var. 

Farklı bir kahve tonu

MUTFAK Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Modern Mutfak
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik

MUTFAK

Gizem Kesten Architecture / Mimarlik
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik

Gizem Kesten Mimarlık'ın tasarladığı bu mutfak ise sıra dışı renk tonlarıyla dikkat çekiyor. Beyaz eşyalardan yemek masasına, tezgahtan mutfak dolaplarına her şey yumuşak bir uyum içinde. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Grinin en havalı tonu

Keuken, Van Galen Keuken & Bad Van Galen Keuken & Bad Kırsal Mutfak
Van Galen Keuken &amp; Bad

Van Galen Keuken & Bad
Van Galen Keuken &amp; Bad
Van Galen Keuken & Bad

Gri sizin için sıkıcı bir renkse, bu mutfağı gördükten sonra muhtemelen fikriniz değişecek. Hem asil, hem havalı, hem ağırbaşlı, hem sıradışı, hem de ortamı karartmayan koyu renkli bir mutfak konsepti. 

Ahşap koyuluğu

Лофт-Апартаменты в ж.к. TriBeCa, Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером Endüstriyel Mutfak
Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером

Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером
Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером
Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером

Ahşap malzeme bütün yaşam alanlarına ayrı bir estetik ve doğallık katar. Mutfakta da bu özelliğinden hiçbir şey yitirmiyor. Akşap koyuluğunun içinde doğal ve karizmatik bir etki yaratan bu mutfak, dolap tasarımlarıyla da dikkat çekiyor. 

Koyu modernlik

「stri-ep house SHIMOYAMAGUCHI」, vibe design inc. vibe design inc. Eklektik Mutfak
vibe design inc.

vibe design inc.
vibe design inc.
vibe design inc.

Mat siyah, parlak siyah ve gümüş rengin mükemmel dansıyla göz kamaştırıcı bir mutfak örneği. Duvar fayanslarından mutfak dolaplarına ve yerleşime kadar her şeyiyle gerçek bir modern tasarım. 

Eklektik doğallık

鎌倉の家 旗竿敷地に建つ中庭のある家, エトウゴウ建築設計室 エトウゴウ建築設計室 Asyatik Mutfak
エトウゴウ建築設計室

エトウゴウ建築設計室
エトウゴウ建築設計室
エトウゴウ建築設計室

Klasik kahverengi ahşap dolaplar ve rabıta yerler klasik ve doğal bir yaşam alanı yaratmış olsa da aslında mutfağın yerleşiminde ve mobilya tasarımlarında modern dokunuşlar da mevcut. Eklektik bir doğallığa sahip bu mutfak da göz kamaştıran koyu renk mutfak örneklerinden. 

Sade, şık ve zarif

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Modern Mutfak
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Dar alanlarda dikkat çekici ve zarif tasarımlar yapmak geniş alanlara nazaran bir hayli zordur. Bunun en güzel yollarından biri de renk seçimlerinde sıra dışı tercihler. Mesela resimdeki gibi koyu renk bir mutfak. 

Burçlara göre dekorasyon önerileri: İkizler burcu
Siz bu mutfaklardan en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler