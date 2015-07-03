Karizmatik ve modern: Koyu renkli mutfaklar

Mutfak denilince akla ilk olarak beyaz mutfakların geldiği aşikâr. Sonra da başka farklı renkli mutfaklar gelse de siyah ya da koyu renk mutfaklar şimdilik bir hayli nadir. Oysa siyahın karizması ve büyüsü de en az beyazın zarafeti ve şıklığı kadar büyüleyici bir etki bırakıyor mutfaklarda. Mutfakta koyu renk kullanımı yaşam alanınızı hem sıradanlıktan kurtarıyor hem de çok daha ağızbaşlı, karizmatik, dikkat çekici ve özellikle doğru dolap ve tezgah tasarımı seçimleriyle estetik harikası mutfak alanları yaratabiliyorsunuz.
Boğucu olur diyenlerdenseniz aşağıdaki örneklere hep birlikte göz atalım isterseniz. Koyu renk mutfaklar modern dekorasyonda giderek artan bir yere sahip ve koyu rengi boğuculuktan arındırmak da küçük birkaç ayrıntıyla çok kolay! Buyurun sizin için derlediğimiz 11 başarılı koyu renkli mutfağı ziyaret edelim. (Bu arada mutfakta sıradışı renklerden hoşlanıyorsanız Mutfaklarda kırmızı sıcaklığı isimli yazımıza da bekleriz. )
Siyahın karizması her yaşam alanında etkisini sürdürüyor. Voltaj Tasarım tarafından dizayn edilen bu mutfakta da bu karizmadan faydalanılmış ve mat siyah dolapları parlak siyah dolap ve tezgahlarla muhteşem bir uyum sağlamış.
Parlak kızıl-kahvenin hakim olduğu bu mutfak hem renkli ve canlı hem de ağırbaşlı bir atmosfere sahip. Koyu renk tezgah ve mutfak dolapları tüm alanı boğmasın diye yanlara beyaz dolaplar eklenmiş.
Bu açık mutfak alanında boydan boya şehir manzaralı pencere sayesinde yaratılan aydınlık beyaz mutfak dolaplarıyla perçinlenirken yaşam alanına karakterini kazandıran en önemli detay siyah mutfak tezgahı olmuş.
Koyu renk mutfak deyince aklınıza karanlık mutfaklar geliyorsa yanılıyorsunuz. Doğru kombinasyonlarla ve yerleşimle koyu renk tezgah ve dolaplar, açık renklerle birleştirilerek hem apaydınlık hem de tarz sahibi bir tasarım yaratılabilir.
Tezgahından yer karolarına, siyahın tonundan gümüş aksesuarlara kadar her detayı incelikle düşünülmüş olan bu ağırbaşlı ve karizmatik mutfağın tasarım ve uygulamasında Niyazi Özçakar İç Mimarlık imzası var.
Gizem Kesten Mimarlık'ın tasarladığı bu mutfak ise sıra dışı renk tonlarıyla dikkat çekiyor. Beyaz eşyalardan yemek masasına, tezgahtan mutfak dolaplarına her şey yumuşak bir uyum içinde.
Gri sizin için sıkıcı bir renkse, bu mutfağı gördükten sonra muhtemelen fikriniz değişecek. Hem asil, hem havalı, hem ağırbaşlı, hem sıradışı, hem de ortamı karartmayan koyu renkli bir mutfak konsepti.
Ahşap malzeme bütün yaşam alanlarına ayrı bir estetik ve doğallık katar. Mutfakta da bu özelliğinden hiçbir şey yitirmiyor. Akşap koyuluğunun içinde doğal ve karizmatik bir etki yaratan bu mutfak, dolap tasarımlarıyla da dikkat çekiyor.
Mat siyah, parlak siyah ve gümüş rengin mükemmel dansıyla göz kamaştırıcı bir mutfak örneği. Duvar fayanslarından mutfak dolaplarına ve yerleşime kadar her şeyiyle gerçek bir modern tasarım.
Klasik kahverengi ahşap dolaplar ve rabıta yerler klasik ve doğal bir yaşam alanı yaratmış olsa da aslında mutfağın yerleşiminde ve mobilya tasarımlarında modern dokunuşlar da mevcut. Eklektik bir doğallığa sahip bu mutfak da göz kamaştıran koyu renk mutfak örneklerinden.
Dar alanlarda dikkat çekici ve zarif tasarımlar yapmak geniş alanlara nazaran bir hayli zordur. Bunun en güzel yollarından biri de renk seçimlerinde sıra dışı tercihler. Mesela resimdeki gibi koyu renk bir mutfak.