Karizmatik ve modern: Koyu renkli mutfaklar

Mutfak denilince akla ilk olarak beyaz mutfakların geldiği aşikâr. Sonra da başka farklı renkli mutfaklar gelse de siyah ya da koyu renk mutfaklar şimdilik bir hayli nadir. Oysa siyahın karizması ve büyüsü de en az beyazın zarafeti ve şıklığı kadar büyüleyici bir etki bırakıyor mutfaklarda. Mutfakta koyu renk kullanımı yaşam alanınızı hem sıradanlıktan kurtarıyor hem de çok daha ağızbaşlı, karizmatik, dikkat çekici ve özellikle doğru dolap ve tezgah tasarımı seçimleriyle estetik harikası mutfak alanları yaratabiliyorsunuz. Boğucu olur diyenlerdenseniz aşağıdaki örneklere hep birlikte göz atalım isterseniz. Koyu renk mutfaklar modern dekorasyonda giderek artan bir yere sahip ve koyu rengi boğuculuktan arındırmak da küçük birkaç ayrıntıyla çok kolay! Buyurun sizin için derlediğimiz 11 başarılı koyu renkli mutfağı ziyaret edelim. (Bu arada mutfakta sıradışı renklerden hoşlanıyorsanız Mutfaklarda kırmızı sıcaklığı isimli yazımıza da bekleriz. )