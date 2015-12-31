Yeniden düzenlenmiş şık bir zemin katı

Ev bir merkez bölümündeki alanın çevresinde organize edilerek mutfağın, yemek yeme alanının ve oturma bölümünün bir araya getirilmesi sağlanmış. Burası sonraki resimlerde de göreceğiniz gibi sokağa bakan bir kaç balkonu sayesinde bir çok doğa ışık kaynağının aydınlattığı bir ortak alan.

Bu açıdan baktığımızda köşe bölümünün tamamen mutfak bölümü olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Bu çözümleme yaklaşımıyla mutfak L biçiminde bir alana yayılarak, bu alandaki duvar yüzeylerini de kaplıyor ve tavandan zemine mobilya kullanımıyla köşe bölümünün işlevsel hale gelmesini getiriyor. Oturma ve yemek alanının sınırlarını belirlemek için küçük, siyah renkteki kahvaltı ve atıştırma bankosu bir seperatör olarak kullanılmış.