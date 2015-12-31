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Yeniden düzenlenmiş şık bir zemin katı

Gülen Duran Gülen Duran
Reforma de un apartamento en el centro de San Sebastian, EKIDAZU EKIDAZU Modern Banyo
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Ekidazu isimli mimarlık firması San Sebastian'ın merkezinde bulunan eski bir apartmanın zarif bir biçimde yenilenmesi için çalışmış. Bu mülk yıllarca kullanılmamış halde boş halde durmuş ancak modern stilde ve nitelikli bir şekilde yeniden düzenlenmiş. 

Dilerseniz sade, aydınlık ve zarifliğin bileşimiyle gerçekleştirilmiş bu projeyi beraber inceleyelim.

Merkez bölümü

Reforma de un apartamento en el centro de San Sebastian, EKIDAZU EKIDAZU Modern Yemek Odası
EKIDAZU

EKIDAZU
EKIDAZU
EKIDAZU

Ev bir merkez bölümündeki alanın çevresinde organize edilerek mutfağın, yemek yeme alanının ve oturma bölümünün bir araya getirilmesi sağlanmış. Burası sonraki resimlerde de göreceğiniz gibi sokağa bakan bir kaç balkonu sayesinde bir çok doğa ışık kaynağının aydınlattığı bir ortak alan. 

Bu açıdan baktığımızda köşe bölümünün tamamen mutfak bölümü olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Bu çözümleme yaklaşımıyla mutfak L biçiminde bir alana yayılarak, bu alandaki duvar yüzeylerini de kaplıyor ve tavandan zemine mobilya kullanımıyla köşe bölümünün işlevsel hale gelmesini getiriyor. Oturma ve yemek alanının sınırlarını belirlemek için küçük, siyah renkteki kahvaltı ve atıştırma bankosu bir seperatör olarak kullanılmış.

Yaşam alanını gözden geçirelim

Reforma de un apartamento en el centro de San Sebastian, EKIDAZU EKIDAZU Modern Oturma Odası
EKIDAZU

EKIDAZU
EKIDAZU
EKIDAZU

Oturma alanı ile yemek yeme bölümü herhangi bir bölümleme elemanına ihtiyaç duyulmadan sınırları tanımlanmamış ortak bir alanı paylaşıyor. Bu çözümlemenin temel olarak iki nedeni bulunmakta: Birincisi koltukların pozisyonu ve mekandaki dağılımı olarak göze çarpıyor. Kanepenin arka kısmı yemek masasına baktığı için iki alanın birbiriyle hem ilişkili hem bağımsız algılanmasını sağlıyor. Bununla birlikte yemek masasının altındaki ve oturma bölümündeki farklı renklerdeki halılar bu iki alanın karşılıklı olarak tanımlanmasını sağlayan ve aynı alandaki farklı kullanım mekanlarını ayırt edici unsurlardan. 

Tv ünitesinin kullanımı

Reforma de un apartamento en el centro de San Sebastian, EKIDAZU EKIDAZU Modern Oturma Odası
EKIDAZU

EKIDAZU
EKIDAZU
EKIDAZU

Mekana bu açıdan bakarak oturma alanında televizyonu saran orijinal tasarımıyla tv ünitesine dikkat etmek gerek. Tek bir parçadan oluşmayan bu mobilya tasarımı, televizyon hali hazırda duvarda asılı olduğu için televizyonu destekleyen bir eleman değil ancak televizyonu belirtmekten ziyade bu alanı tanımlayan bir tasarım. Bu bir çok modülden oluşmuş camlı ve raflı bir dolap bu sebeple dekoratif görüntüsünün yanında bir çok amaç dahilinde kullanılabilecek bir depolama aracının da mekana dahil olmasını sağlıyor. 

Yemek odası

Reforma de un apartamento en el centro de San Sebastian, EKIDAZU EKIDAZU Modern Yemek Odası
EKIDAZU

EKIDAZU
EKIDAZU
EKIDAZU

Yemek odası sade ve basit bir biçimde çözülmesine rağmen bu nokta evin ana lokasyonlarından biri. Balkon ve balkon penceresinin hemen ön kısmında düzenlenmiş bu alan, yemek masasında cam tabla kullanılması sayesinde doğal gün ışığının herhangi bir engele takılmadan mekanın içine özgürce yayılmasını sağlıyor. Beyaz ve krem renklerdeki sandalyelerle oluşturulan asimetrik kompozisyon, mekanda nötr renklerin dengesiyle bütünleşerek genel armanoninin oluşmasını getiriyor.

Yatak odası

Reforma de un apartamento en el centro de San Sebastian, EKIDAZU EKIDAZU Modern Yatak Odası
EKIDAZU

EKIDAZU
EKIDAZU
EKIDAZU

Yatak odasına girdiğimizde krem tonlar yerine farklı bir yaklaşımın tercih edildiği görülüyor. Bu alanda kullanılan renkler gri, beyaz ve siyah. Zariflik, ince bir zevkin duyumu ve küçük bir gizem hissi yayılıyor bu mekanda. Yatak başının güçlü yatay çizgileri yatak odasının tümünün stilini belirleyen bir dekorasyon elemanı olarak öne çıkıyor. 

Banyoda öne çıkan mermer dokuları

Reforma de un apartamento en el centro de San Sebastian, EKIDAZU EKIDAZU Modern Banyo
EKIDAZU

EKIDAZU
EKIDAZU
EKIDAZU

Banyodaki damarlı mermerler neredeyse banyodaki tüm yüzeylerde kullanılarak mekanın kimliğini belirliyor. Yatay dikdörtgen parçalardan oluşan karolar mermerin damarlı görünümü sayesinde makanın ritmini belirliyor. Banyodaki diğer elemanlar oldukça sade form ve renklere sahip. Bu yaklaşım sayesinde de banyoda öne çıkan mermer dokusu ile yarışacak dokuların ve renklerin olmaması bu alanın daha ferah kalmasını sağlıyor.

Ülkemizde yapılan yenileme çalışmaları üzerine bir fikir almak için Türkiye’den şık bir yenileme hikayesi başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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