Önce & Sonra: Köyümüzde şenlik var

Eski evleri yıkmayalım. Çünkü eski evler kimi zaman bilge ihtiyarlar gibidir, çok görmüş geçirmişlerdir, tecrübe sahibidirler, anlatacakları hikâyeleri vardır. Yıkıp yeniden yapmak yerine, elimizdeki eski ev, hele de karakter sahibi bir yapı ise, onarım ve restorasyona uygun mu diye bakalım. İşte bu anlayışla yola çıkan İspanyol mimarlık firması FGM, aşağıda gördüğünüz yıkık dökük haldeki bir köy evini almış, titiz bir plan çerçevesinde baştan aşağıya yenilemesi ve ortaya hem modern yaşamın tüm ihtiyaçlarına cevap veren, hem de yerdenbitme bir eve oranla çok daha karakterli ve kendine has bir bina çıkmış. Gelin bu büyüleyici dönüşüm hikâyesine birlikte göz atalım.
İspanya'nın Valencia kentinin yakınlarında bulunan bina uzun süre kullanılmadığı için çok da iyi bir durumda değil. Gördüğünüz gibi, dış cephe nem ve hava koşulları yüzünden yıpranmış ve yapı hafiften bel vermeye başlamış. Yani sadece basit bir makyaja değil, bu binanın ciddi bir güçlendirmeye ihtiyacı olduğu kesin.
İşte mucizenin fotoğrafı. Az önce gördüğünüz o iç karartıcı bina dikkatli bir restorasyonun sonunda bu hale gelmiş durumda. Dış cephe rengi olarak bölgenin iklim yapısına da uygun olacak şekilde beyazın seçildiği binada yine Akdeniz vurgusunu devam ettiren mavi ilavelerinin yanısıra, ana kapıdaki ahşap-ferforje dansı da ayrı bir zarafet unsuru olarak kendini gösteriyor.
Evin mutfağı, uzun süredir kullanılmayan bir evin mutfağı ne durumda olursa o durumda elbette. Duvarlar kazınmış, zemin mahvolmuş, her taraf yıkık dökük; mutfak demeye bin şahit ister.
Mutfağın yeni hali gerçekten etkileyici. İşin ilginç yanı mutfağın bir önceki halinde kullanılan bazı mobilyaların geri dönüştürülerek bu mutfağın rustik görünümüne katkıda bulunmuş olmaları. Ayrıca resmin solundaki kirişlerle sağ plandaki merdivenlerin de eski evden birer yadigar olarak tamir edilip aynen muhafaza edildiğini söylemek gerekiyor.
Projeyi gerçekleştiren ekip dış cephede olduğu kadar içerinin yeniden düzenlenmesine de kişisel bir damga vurmayı başarmış. İlk bakışta insana müthiş bir huzur ve dinginlik havası veren bu odada söz konusu yaklaşımın yoğunlaşmış bir halini görüyoruz. Modern mobilyalarla rustik ve geleneksel unsurların sentezi ortaya özenilecek bir ortam çıkarıyor.
Yine huzur verici ama bir o kadar da sade ve basit bir yatak odasıyla karşı karşıyayız. Tavandaki kirişlerin karakter kattığı mekân beyaz tavanı ve duvarları, incelikli ahşap mobilyaları ve sadeliğiyle tam bir Akdeniz evi karakteri yansıtıyor.
Projeyi gerçekleştiren ekibi en çok zorlayan ama sonunda da en büyüleyici sonuçlardan birinin elde edildiği kısımlardan biri de çatı katı olmuş. Çatı katının onarımdan önceki halini gösteren bu fotoğrafta mekânın çok da umut vaât etmediği ve içinde yaşanabilir bir mekâna dönüştürülmesinin hayli zor göründüğü açıkça ortada.
Renovasyon sonrası aynı mekâna baktığımızda ise o kendine özgü havasını koruyabilmiş ama bir yandan da çok daha yaşanabilir bir mekân görüyoruz. Hoş bir şöminenin ilave edildiği ve yeniden yapımında ekolojik prensiplerin takip edildiği mekân evin sakinlerinin uzun kış akşamlarını huzur ve rahatlık içerisinde geçirmesi için ideal.
Bu projeyi beğendiyseniz ’Önce & Sonra: Fabrikadan eve büyüleyici dönüşüm’ başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.