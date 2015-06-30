Önce & Sonra: Köyümüzde şenlik var

Renovasyon sonrası aynı mekâna baktığımızda ise o kendine özgü havasını koruyabilmiş ama bir yandan da çok daha yaşanabilir bir mekân görüyoruz. Hoş bir şöminenin ilave edildiği ve yeniden yapımında ekolojik prensiplerin takip edildiği mekân evin sakinlerinin uzun kış akşamlarını huzur ve rahatlık içerisinde geçirmesi için ideal.

Bu projeyi beğendiyseniz ’Önce & Sonra: Fabrikadan eve büyüleyici dönüşüm’ başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.