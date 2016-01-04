Yatak odasındaki dağınıklıktan nasıl kurtulurum?

Göz yoran karmaşa ve ev dağınıklığından hayıflananlar için, yatak odası dağınıklığını çok vakit kaybetmeden toparlamanıza yardımcı olacak pratik yaklaşımları 6 başlıkta bir araya getirdik. Komodin üzerinde biriken seyrek kullanılan parçalar, yatak üzerinde gardıroptan çıkan giysiler, şifonyer üzerinde biriken eşyalar, yatak odasına ait olmayan eşya ve aksesuarlar ve dahası. Göz önündeki dağınık alanlar günlük rutinlerinizi etkiliyor ve aksamalara sebep oluyorsa, yatak odasında depolama yapacak yer açmak, küçük ama uzun vadede büyük kolaylıklar sağlayabilir. Yatak odaları bireysel yaşam alanlarıdır, dolayısıyla kullanıcı bireyin kullanım alışkanlıklarını esas almalıdır. Kişisel alanları dekore ederken, bireysel alışkanlıkları göz ardı etmemek gerektiğini öncelikle belirtmek gerek. Dinginlik sağlayan, ferah bir atmosfer yaratma arzusu taşıyorsanız, yeni düzenleme yapacağınız eşyaların bir listesini yapmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Eşya ve gereç listesi, düzenli bir biçimde yerleştirilecek öğeleri görevlerine göre ayırmanıza yardımcı olacaktır. Eşyaları büyüklük ve küçüklük oranlarına göre depolamak, kullanılmayacak parçaları ayıklamak ve yeniden dönüştürmek için düşünme imkanı sağlayacaktır.

Çekmecelerinizde açıkta kalan eşya ve gereçlerinize yer kalmadıysa, yatak altı veya duvar arkasında kalan gömme dolap, duvara asılan kancalar, kullanılmayan alanlara dizayn edilen raflar, merdiven altı ve hatta döşeme kot farkında oluşturulacak basamak rıhtlarındaki çekmecelerden faydalanabilirsiniz. Yatağın üzerinde duran kitap, gözlük ya da eşarplarınız için pratik kullanım alanları açmak üzere boş duvarlarınızı raf ve görevlerine ayrılan kutular, sepetlerle değerlendirebilirsiniz. Görsel açıdan estetik bir görünüm yakalamak ve duvarları işlevsel değerlendirmek, iç mekan alanını da genişletecektir. Zemin renklerinde kullanılan renklerin göz yoracak canlı ve karmaşık renkler olmamasına özen göstermeli, daha hafif renkler, pastel renkler ya da toprak renkleri, dinlendirici ve yatıştırıcı etkisi olan mavi renk tonları değerlendirilmeli. Dilerseniz belli bir sıralama üzerinden yatak odasında depolama fikirleri üzerine pratik yaklaşımları inceleyebiliriz.