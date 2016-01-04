Yatak odasındaki dağınıklıktan nasıl kurtulurum?

Göz yoran karmaşa ve ev dağınıklığından hayıflananlar için, yatak odası dağınıklığını çok vakit kaybetmeden toparlamanıza yardımcı olacak pratik yaklaşımları 6 başlıkta bir araya getirdik. Komodin üzerinde biriken seyrek kullanılan parçalar, yatak üzerinde gardıroptan çıkan giysiler, şifonyer üzerinde biriken eşyalar, yatak odasına ait olmayan eşya ve aksesuarlar ve dahası. Göz önündeki dağınık alanlar günlük rutinlerinizi etkiliyor ve aksamalara sebep oluyorsa, yatak odasında depolama yapacak yer açmak, küçük ama uzun vadede büyük kolaylıklar sağlayabilir. Yatak odaları bireysel yaşam alanlarıdır, dolayısıyla kullanıcı bireyin kullanım alışkanlıklarını esas almalıdır. Kişisel alanları dekore ederken, bireysel alışkanlıkları göz ardı etmemek gerektiğini öncelikle belirtmek gerek. Dinginlik sağlayan, ferah bir atmosfer yaratma arzusu taşıyorsanız, yeni düzenleme yapacağınız eşyaların bir listesini yapmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Eşya ve gereç listesi, düzenli bir biçimde yerleştirilecek öğeleri görevlerine göre ayırmanıza yardımcı olacaktır. Eşyaları büyüklük ve küçüklük oranlarına göre depolamak, kullanılmayacak parçaları ayıklamak ve yeniden dönüştürmek için düşünme imkanı sağlayacaktır.
Çekmecelerinizde açıkta kalan eşya ve gereçlerinize yer kalmadıysa, yatak altı veya duvar arkasında kalan gömme dolap, duvara asılan kancalar, kullanılmayan alanlara dizayn edilen raflar, merdiven altı ve hatta döşeme kot farkında oluşturulacak basamak rıhtlarındaki çekmecelerden faydalanabilirsiniz. Yatağın üzerinde duran kitap, gözlük ya da eşarplarınız için pratik kullanım alanları açmak üzere boş duvarlarınızı raf ve görevlerine ayrılan kutular, sepetlerle değerlendirebilirsiniz. Görsel açıdan estetik bir görünüm yakalamak ve duvarları işlevsel değerlendirmek, iç mekan alanını da genişletecektir. Zemin renklerinde kullanılan renklerin göz yoracak canlı ve karmaşık renkler olmamasına özen göstermeli, daha hafif renkler, pastel renkler ya da toprak renkleri, dinlendirici ve yatıştırıcı etkisi olan mavi renk tonları değerlendirilmeli. Dilerseniz belli bir sıralama üzerinden yatak odasında depolama fikirleri üzerine pratik yaklaşımları inceleyebiliriz.
Yatak karyolası, yatak odasının ana öğelerinden biridir. Yatak odası düzenini sağlamak üzere karyolanın ve yatak başlığı modelinin sade formlarda tercih edilmesi odadaki ahengi de etkiler. Mobilya ve aksesuarların yatak odasında yaratacağı göz yoran karmaşa sağlayarak etkileyeceği gibi, yatak karyolasının fonksiyonel tasarımı da sizi yormaktan kurtaracaktır. Yatak karyolası modeli formu ve düzeni ile yatak odanızda önemli bir yer teşkil ediyor. Dolayısıyla kulanılacak yatağın formunun sadeliğinin yanı sıra sağlamlığı da önemlidir. Dingin ve yatıştırıcı bir atmosfer yakalamak için yatağın formu, renk ve dokular ve kullanılan malzemeler etkili olacaktır. Yatak altlarının değerlendirilebileceği gibi, sağlam yapıda bir karyolanın yatak başlığında da depolama amaçlı kapaklı tasarımlar tercih edilebilir. Akdeniz esintilerini mekana getiren örnek görseldeki modern stil döşenen yatak odası dizaynı, Bodrum'da bulunan ENGEL & VÖLKERS imzası taşıyor.
Komodin üzerinde biriken eşyalar ve ufak ıvır zıvırlar çok yer kaplamasa da göz yoran bir karmaşa karşısında sizi bırakabilir. Bu tip eşyalarınızı düzenli olarak muhafaza edeceğiniz kutu veya raflar gibi pratik yaklaşımlarla, gündelik hayatta tekrar tekrar düzenleme zamanını kaybetmekten kurtarabilir. Minimalist stil mobilya formları ve yatak odası düzeni, odadaki karmaşık görüntüyü kaybeder, sakin ve yalın bir çizgi yakalamanızı sağlar. Zemin renklerini minimuma indiren yaklaşım, komodin renk ve formlarını da sadeleştirir, bütün ile uyum yakalar. Mümkün olduğunda mobilya ve zemin renkleri, dokular ve obje formlarında yalınlık ve sadelik yakalamak isteyenler için doğru tercih olacaktır. Minimalist stilin kattığı ahenk ve doku renklerindeki sadelik, diğer mobilyalarla uyum yakalamanızı sağlarken karmaşık görüntü yok olur, sadelik ve dingin bir atmosfer sunar.
Etrafa dağılan giysi ve eşyaların pratik yöntemlerle depolanması ve muhafaza edilmesi, yatak odası dağınıklığnı engelleyen temel ihtiyaçlarındandır. Mecut olan yatak odasında gömme dolap sistemleri ve duvar arkası değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra pratik çözümlerle askılıkların bulunacağı bir düzle ya da sistem oluşturabilir, bu askılıklara sıklıkla ihtiyaç duyduğunuz giysileri asabilirsiniz. Ayrıca şemsiye, eşarp ya da aksesuarlar gibi parçaların bir araya geldiğinde oluşturacağı kalabalık görüntüyü yok etmek için, gardırop çözümlerinde açık ya da kapalı raflar değerlendirilebilir. Gardırop altı ya da üst kısımları ise açık ya da kapaklı tasarlanırken, ağır ve yer kaplayan bavul ve kutularınızı yerleştirebilir, hem alandan yer kazanır, hem de kalabalık görüntüyü organize edersiniz.
Yatak odasını dağınık gösteren büyük boyutlu yer kaplayan eşyalardan çok, küçük, çok yer kaplamasa dakalabalık görüntü teşkil edebilecek ıvır zıvırlardır. Kullanım sıklığına göre şifonyer ve makyaj masası üzerini organize edebilir, seyrek kullanılan parçaları ayırabilirsiniz. Çekmecelerde biriken küçük eşyalar ve ıvır zıvırlar ise, uzun süre gereksiz yer kaplayan gereksiz eşyalar olabilir ve kontrolden geçirilmelidir. Eğer uzun süre kullanılmayan eşya ve objeler bulunuyorsa, bunları yeniden kullanmak ya da değerlendirmek için çözümler üretilebilir. Geriye kalan sıklıkla kullanılan eşya ve ıvır zıvırlar için, pratik çekmeceler, kutular, fonksiyonel askılıklar ve dekoratif sepetler depolama ve muhafaza amaçlı değerlendirilebilir.
Doğal dokular ve renk tonları ile döşenen bir yatak odası, dinginlik ve yatıştırıcı bir atmosfer oluşturacaktır. Dolayısıyla karmaşadan uzak ve göz yoran bir akıştan uzaklaşılacaktır. Renklerin etkilerinden faydalanıp sakinlik ve yatştırıcı bir ortam arayanlara, doğal doku renkleri, natürel tonlar, toprak renkleri ya da daha dingin bir atmosfer oluşturmanıza yardımcı olacak pastel renk tonlarını tavsiye edebiliriz. Karmaşık ve canlı renklerin oluşturacağı rengarenk ortamda, dağınık olmayan bir oda dekorasyonu yine göz yorabilir. Yatak odanızda sadelik ve dingilik arayışı içindeyseniz, sadece düzenlemek ve depolama sistemleri geliştirmekle kalmayıp, mobilya ve zeminlerde kullandığınız renk tonlarını gözden geçirin. Krem, kahve, doğal tonları yakalayan yeşil veya pastel renkler dingin bir alan tasarlamanıza yardımcı olacaktır.
Yatak altı ve duvar arkası kısmi gizlenen dolap ve depolama sistemleri, büyük oranda bir yükün organize edilmesine yardımcı olur. Gömme dolaplar gibi, göz önünde yer kaplamayan eşya ve diğer parçaların muhafaza edilmesini sağlar. Duvar arkası sistemlerde işlevsel çözümler için, duvara monte açık raf sistemleri ve askılıklar pratik bir yaklaşım olacak ve giysilerini organize etmenizi sağlayacaktır. Giysi ve eşyaların raf düzeninde karmaşık bir görüntü oluşturacağından endişeleniyorsanız, duvar arkası çözümler karmaşık görüntüyü gizleyecektir. İhtiyaca göre saklama kutuları, askılıklar, duvara monte kancalar renk ve doku karmasını raflarda tek tip düzenlemenize yardımcı olacaktır. Giysi ve eşyalarınızı raflarda organize ederken, yakın renkleri bir arada organize edebilir, açık ve koyu renklilere ayrı raflar ayırabilirsiniz. Böylelikle renk ve dokuların oluşturacağı karmaşık görüntüyü organize edebilirsiniz. İç haznesinde geniş çekmecelerle depolama alanı kazandıran yatak altı değerlendirilen karyola ve baza sistemleri günümüzde oldukça kullanışlı ve işlevsel açıdan tercih ediliyor. Eşya ve gereçlerinizi muhafaza ederken, kolaylıkla yatak altından ulaşılabilecek, geniş yer kaplayan battaniye, yastık ve nevresim gibi diğer gereçlerinizi de depolama görevi görecektir.
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