Köşe takımlarıyla salonunuzu güzelleştirmenin 15 farklı yolu

Oturma odalarımız evlerimizde en çok zaman geçirdiğimiz yaşam alanlarımız. Bu yüzden de tasarımlarında hem odanın sosyal kapasitesine, hem kişisel zevklere, hem estetiğe, hem işlevselliğe, hem de konfora hitap eden bir dizaynın uygulanması gerekiyor. Bu her zaman öyle kolay değil elbette. Ama küçük salonları genişleten, büyük salonlara ferah bir görünüm katan hem kullanışlı, hem konforlu, hem de oldukça şık olan köşe takımları oturma odaları ve salonlarımızda çoğu zaman kurtarıcımız oluyor. İşte köşe takımlarıyla salonunuzu daha da güzelleştirmenin 15 farklı yolu…

(Oturma odanızı yeniden düzenlemek ve dekore etmek istiyorsanız Oturma odası ve dekorasyon: Nasıl olmalı? isimli yazımızdan da faydalanabilirsiniz.)