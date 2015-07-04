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Köşe takımlarıyla salonunuzu güzelleştirmenin 15 farklı yolu

Homify TR Homify TR
homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
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Oturma odalarımız evlerimizde en çok zaman geçirdiğimiz yaşam alanlarımız. Bu yüzden de tasarımlarında hem odanın sosyal kapasitesine, hem kişisel zevklere, hem estetiğe, hem işlevselliğe, hem de konfora hitap eden bir dizaynın uygulanması gerekiyor. Bu her zaman öyle kolay değil elbette. Ama küçük salonları genişleten, büyük salonlara ferah bir görünüm katan hem kullanışlı, hem konforlu, hem de oldukça şık olan köşe takımları oturma odaları ve salonlarımızda çoğu zaman kurtarıcımız oluyor. İşte köşe takımlarıyla salonunuzu daha da güzelleştirmenin 15 farklı yolu…

(Oturma odanızı yeniden düzenlemek ve dekore etmek istiyorsanız Oturma odası ve dekorasyon: Nasıl olmalı? isimli yazımızdan da faydalanabilirsiniz.)

Renkli ve canlı

Dekor Ustam ev yenileme , tadilat ve tamirat hizmetleri Dekor Ustam Modern Oturma Odası
Dekor Ustam

Dekor Ustam ev yenileme , tadilat ve tamirat hizmetleri

Dekor Ustam
Dekor Ustam
Dekor Ustam

Salonunuzu hareketlendirmenin bir diğer yolu da köşe koltuğunuzun rengini canlı ve enerjik renklerden seçmek. Diğer dekorasyon öğelerine uyumlu bir tasarım resimdeki gibi pozitif enerji yayan salonlar yaratır. 

Farklı ve işlevsel tasarım

münih corner Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Trabcelona Design

münih corner

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Trabcelona Design tarafından tasarlanmış bu salonun zarif ve şık karakterini veren dekorasyon öğesi köşe koltuk hem beyaz seçimiyle hem de işlevsel, seçkin ve huzur veren farklı tasarımıyla dikkat çekiyor. 

Kapitonenin güzelliği

ancona corner Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Trabcelona Design

ancona corner

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Renk seçimleriyle, dokusuyla ve aksesuar seçimlerene varan ince ayrıntılarıyla bir tasarım dehası niteliğinde olan bu salonun da başrolü elbette kapitonenin tarih boyunca değişmeyen estetiğini modern dokunuşlarla harmanlayan köşe takımı. 

Şık, sade, modern

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

SANABEL KONAKLARI

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Sade dizaynlı oturma odalarından hoşlanıyorsanız Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından tarafından dizayn edilen bu oturma odasını da seveceğinizden eminiz. Dikdörtgen şeklinde uzanan salonun daralmaması için köşe koltuk tercih edilmiş.

Heybetli ve ferah

Ankarada bir ev homify Modern Oturma Odası
homify

Ankarada bir ev

homify
homify
homify

Köşe koltuklar her zaman dar alanları güzelleştirmek ve genişletmek için kullanılmıyor elbette, bu tarz koltuklar estetik sebeplerle de tasarıma renk ve hareket katar. Nuevo Tasarım'ın imzasını taşıyan bu geniş salon tasarımında da heybetli bir köşe koltuktan faydalanılmış. 

İhtişamın lüksle, estetiğin ağırbaşlılıkla buluşması

luxury Furnitue Luxury Stone / Billionaire Furniture Club İç Dekorasyon
Luxury Stone / Billionaire Furniture Club

luxury Furnitue

Luxury Stone / Billionaire Furniture Club
Luxury Stone / Billionaire Furniture Club
Luxury Stone / Billionaire Furniture Club

Sıradaki salon ihtişamın, lüksün, estetiğin ve ağırbaşlılığın bir araya gelmesiyle oluşmuş. Yüksek tavanlı, doğal malzemelerle klasik tarzda uygulanmış bir mimaride U şeklinde uzanan modern bir dokunuş olarak bu heybetli koltuk takımı kullanılmış. 

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Çatı katı huzuruna yakışır koltuk seçimi

homify Eklektik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Sade ve modern iç mimari tasarımlardan hoşlananlar, odanın sıkıcı ve boğucu olmaması için küçük ayrıntılarla dizaynlarını hareketlendirme yoluna gidiyor ve bunun sonucunda örnekteki gibi çok başarlı sonuçlar doğuyor. Sade odaya  ağırbaşlı bir sarı tonu ve desenli koltuklarla hareketli bir dokunuş. 

Modern bir ihtişam ve konfor örneği

#Fatihtadilat Daire Tadilatları Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Daire Tadilatları

#Fatihtadilat

Daire Tadilatları
Daire Tadilatları
Daire Tadilatları

Resimdeki bu turuncu beyaz köşe koltuksa hem sıradışılığı, hem modernliği, hem konforu, hem de işlevselliği sonuna kadar bünyesinde toplamış ve estetik açıdan da büyüleyici bir güzelliğe sahip. 

Mavinin tonları

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Oturma Odası
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Voltaj Tasarım tarafından tasarlanan bu salondaysa en dikkat çeken şey şüphesiz mavi tonlarının birbirleriyle uyumlu ve iç içe geçişli kullanımı. Orta sehpayla köşe koltuğun hem yerleşim hem de renk açısından uyumları göz dolduruyor. 

Huzurlu bir enerji

Ferahlığın adresi, İdea Mimarlık İdea Mimarlık Akdeniz Oturma Odası
İdea Mimarlık

Ferahlığın adresi

İdea Mimarlık
İdea Mimarlık
İdea Mimarlık

İdea Mimarlık imzasını taşıyan bu işlevsel ve konforlu uygulama da yumuşak özellikleri ve huzurlu bir enerji veren yapısıyla öne çıkan tasarımlar arasında. Bu huzurlu tasarımda L koltuğun payı büyük. 

Klasik bir tat

CORNELLA Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Trabcelona Design

CORNELLA

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Kahve tonlarının ağırbaşlı karakterine uygun olarak dizayn edilen bu salonun süet köşe koltuğu takımı odanın genel karakterini tamamlayan ve yaşam alanında klasik bir tat bırakan ana unsur. 

Gri ve morun sıradışı dansı

homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
homify

homify
homify
homify

Detay Mimarlık tasarımlarından biri olan bu salonda gri ve morun mükemmel ve sıradışı uyumuyla karşılaşıyoruz. Köşe koltuk takımı yaşam alanını genişletirken takımın en dikkat çekici öğesiyle kapitoneli berjeri elbette. 

Dinlendirici bir loşluk

MAISON SE, Gizem ONURMEN ARCHITECTS Gizem ONURMEN ARCHITECTS Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Gizem ONURMEN ARCHITECTS

MAISON SE

Gizem ONURMEN ARCHITECTS
Gizem ONURMEN ARCHITECTS
Gizem ONURMEN ARCHITECTS

Aydınlatmasından mobilya seçimine kadar her şeyin özenle dinlendirici ve sakin bir yaşam alanı yaaratmak için uygulandığı bu salonda kahverengi tonlarının doğru kullanımının da bir örneğini görüyoruz. 

Konforlu ve fonksiyonel

homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
homify

homify
homify
homify

Aykuthall Architectural Interiors tarafından dizayn edilen grinin hakim olduğu bu oturma odasında da gri köşe koltuklar elbette başrolde. Koltuklar kırmızı yastıklarla renklendirilerek odaya canlı ve hareketli ama bir o kadar da sade bir şıklık katılmış. 

Az yer kaplayan işlevli bir köşe koltuk

Osmanoğulları Mobilya, OSMANOĞULLARI MOBİLYA OSMANOĞULLARI MOBİLYA Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
OSMANOĞULLARI MOBİLYA

Osmanoğulları Mobilya

OSMANOĞULLARI MOBİLYA
OSMANOĞULLARI MOBİLYA
OSMANOĞULLARI MOBİLYA

Osmanoğulları Mobilya ürünlerinden biri olan bu köşe koltuksa, alışılmışın dışında, daha az yer kaplayan ama daha işlevli yapısıyla dikkat çekiyorç Küçük salonlar için ideal olan bu köşe koltuk yüksek ayaklarıyla da ferah bir yapıya sahip. 

Eski evden modern bir yuvaya
Bu yazıdaki köşe takımlarından siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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