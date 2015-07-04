Köşe takımlarıyla salonunuzu güzelleştirmenin 15 farklı yolu

Oturma odalarımız evlerimizde en çok zaman geçirdiğimiz yaşam alanlarımız. Bu yüzden de tasarımlarında hem odanın sosyal kapasitesine, hem kişisel zevklere, hem estetiğe, hem işlevselliğe, hem de konfora hitap eden bir dizaynın uygulanması gerekiyor. Bu her zaman öyle kolay değil elbette. Ama küçük salonları genişleten, büyük salonlara ferah bir görünüm katan hem kullanışlı, hem konforlu, hem de oldukça şık olan köşe takımları oturma odaları ve salonlarımızda çoğu zaman kurtarıcımız oluyor. İşte köşe takımlarıyla salonunuzu daha da güzelleştirmenin 15 farklı yolu…
(Oturma odanızı yeniden düzenlemek ve dekore etmek istiyorsanız Oturma odası ve dekorasyon: Nasıl olmalı? isimli yazımızdan da faydalanabilirsiniz.)
Salonunuzu hareketlendirmenin bir diğer yolu da köşe koltuğunuzun rengini canlı ve enerjik renklerden seçmek. Diğer dekorasyon öğelerine uyumlu bir tasarım resimdeki gibi pozitif enerji yayan salonlar yaratır.
Trabcelona Design tarafından tasarlanmış bu salonun zarif ve şık karakterini veren dekorasyon öğesi köşe koltuk hem beyaz seçimiyle hem de işlevsel, seçkin ve huzur veren farklı tasarımıyla dikkat çekiyor.
Renk seçimleriyle, dokusuyla ve aksesuar seçimlerene varan ince ayrıntılarıyla bir tasarım dehası niteliğinde olan bu salonun da başrolü elbette kapitonenin tarih boyunca değişmeyen estetiğini modern dokunuşlarla harmanlayan köşe takımı.
Sade dizaynlı oturma odalarından hoşlanıyorsanız Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından tarafından dizayn edilen bu oturma odasını da seveceğinizden eminiz. Dikdörtgen şeklinde uzanan salonun daralmaması için köşe koltuk tercih edilmiş.
Köşe koltuklar her zaman dar alanları güzelleştirmek ve genişletmek için kullanılmıyor elbette, bu tarz koltuklar estetik sebeplerle de tasarıma renk ve hareket katar. Nuevo Tasarım'ın imzasını taşıyan bu geniş salon tasarımında da heybetli bir köşe koltuktan faydalanılmış.
Sıradaki salon ihtişamın, lüksün, estetiğin ve ağırbaşlılığın bir araya gelmesiyle oluşmuş. Yüksek tavanlı, doğal malzemelerle klasik tarzda uygulanmış bir mimaride U şeklinde uzanan modern bir dokunuş olarak bu heybetli koltuk takımı kullanılmış.
Sade ve modern iç mimari tasarımlardan hoşlananlar, odanın sıkıcı ve boğucu olmaması için küçük ayrıntılarla dizaynlarını hareketlendirme yoluna gidiyor ve bunun sonucunda örnekteki gibi çok başarlı sonuçlar doğuyor. Sade odaya ağırbaşlı bir sarı tonu ve desenli koltuklarla hareketli bir dokunuş.
Resimdeki bu turuncu beyaz köşe koltuksa hem sıradışılığı, hem modernliği, hem konforu, hem de işlevselliği sonuna kadar bünyesinde toplamış ve estetik açıdan da büyüleyici bir güzelliğe sahip.
Voltaj Tasarım tarafından tasarlanan bu salondaysa en dikkat çeken şey şüphesiz mavi tonlarının birbirleriyle uyumlu ve iç içe geçişli kullanımı. Orta sehpayla köşe koltuğun hem yerleşim hem de renk açısından uyumları göz dolduruyor.
İdea Mimarlık imzasını taşıyan bu işlevsel ve konforlu uygulama da yumuşak özellikleri ve huzurlu bir enerji veren yapısıyla öne çıkan tasarımlar arasında. Bu huzurlu tasarımda L koltuğun payı büyük.
Kahve tonlarının ağırbaşlı karakterine uygun olarak dizayn edilen bu salonun süet köşe koltuğu takımı odanın genel karakterini tamamlayan ve yaşam alanında klasik bir tat bırakan ana unsur.
Detay Mimarlık tasarımlarından biri olan bu salonda gri ve morun mükemmel ve sıradışı uyumuyla karşılaşıyoruz. Köşe koltuk takımı yaşam alanını genişletirken takımın en dikkat çekici öğesiyle kapitoneli berjeri elbette.
Aydınlatmasından mobilya seçimine kadar her şeyin özenle dinlendirici ve sakin bir yaşam alanı yaaratmak için uygulandığı bu salonda kahverengi tonlarının doğru kullanımının da bir örneğini görüyoruz.
Aykuthall Architectural Interiors tarafından dizayn edilen grinin hakim olduğu bu oturma odasında da gri köşe koltuklar elbette başrolde. Koltuklar kırmızı yastıklarla renklendirilerek odaya canlı ve hareketli ama bir o kadar da sade bir şıklık katılmış.
Osmanoğulları Mobilya ürünlerinden biri olan bu köşe koltuksa, alışılmışın dışında, daha az yer kaplayan ama daha işlevli yapısıyla dikkat çekiyorç Küçük salonlar için ideal olan bu köşe koltuk yüksek ayaklarıyla da ferah bir yapıya sahip.