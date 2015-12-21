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Modern ve minimal tarzıyla rüya gibi bir ev

Homify TR Homify TR
Casa em Guimarães, 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda Minimalist Evler Granit Beyaz
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Rüya gibi evlerin hem dış cephelerini ve mimarilerini hem de iç yaşam alanlarının özelliklerini ve dekorasyonunu incelediğimiz homify 360° yazıları serimizde bu defa Portekiz'e gidiyoruz ve Guimarães'te konumlanan, benzersiz ve modern mimarisi, panoramik doğa ve şehir manzarası, modern minimal tarzlı göz alıcı dekorasyonu ve iç mimari özellikleriyle öne çıkan bu şahane evi ziyaret ediyoruz. Hem iç hem de dış mekanlarının tasarımda 3H Mimarlık isimli Portekizli firmanın imzası bulunan bu göz alıcı ev bölgenin en yüksek tepelerinden birine konumlanmış ve geleneksel tarzın modern mimari ile buluşmasının mükemmel bir örneği olarak da öne çıkıyor.

Dış cephe

Casa em Guimarães, 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda Minimalist Evler Granit Beyaz
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

Evin mimarisinde geleneksel yöntemlerin modern mimari teknikleriyle buluştuğunu yazının girişinde de belirtmiştik. Evin dış cephesinde taş ve betonun birlikteliğinin yarattığı eşsiz ve sıradışı atmosfer hemen dikkat çeken unsurlardan biri. Ev üç kattan oluşuyor ve bu üç katın ilk katı geleneksel taş evlerden ilham alınarak dizayn edilmiş. İkinci ve üçüncü katlar ise evin panoramik ir manzaraya sahip olmasına da olanak veren tepenin eğimine uyumlu bir şekilde katmanlı bir tarzda uzanıyor ve bu hem evin doğal ışıktan ve manzaradan çok daha fazla faydalanabilmesine sebep oluyor hem de harika bir dış cephe görüntüsü meydana getiriyor.

Arka bahçe

Casa em Guimarães, 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda Minimalist Evler
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

Kot farkı denilince aklımıza genelde bir tarafı güneş ve hava almayan basık bodrum katlı apartman daireleri geliyor değil mi? Ancak kot farkı kavramının şahane sonuçlar yarattığı mimariler de mümkün. Tıpkı bu evde olduğu gibi. Tepenin eğimini düzleştirmek ve doğaya müdahale etmek yerine üzerinde konumlanacağı yokuşun eğimine göre dizayn edilen bu ev, sahip olduğu kot farkını şahane bir avantaja çevirmiş. Evi en üst katı, arka cepheden tek katlı bir evmiş gibi görünüyor ve kot farkının yarattığı şık avantajı kullanıyor ve aynı zamanda bahçe katı! Geniş bir arka bahçeye sahip olan bu katın yan tarafında da ahşap zeminli şık bir güneşlenme alanı oluşturulmuş. Bu güneşlenme alanı ise harika bir havuza eşlik ediyor elbette!

Havuz

Casa em Guimarães, 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda Minimalist Havuz
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

Evin üçüncü katının hizasında güneşlenme alanı ve ev sakilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükte bir de havuz bulunuyor. Manzaraya karşı havuz keyfi yaz günlerinde hepimizin hayalini kurduğu şeylerden biri değil mi?

Koridor

Casa em Guimarães, 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

Evin içine girdiğinizde sizi karşılayan koridor yaşam alanlarını görme merakınızı ve isteğinizi keskinleştiriyor. Uzun ve dar bir mimariye sahip olan koridor alanı bembeyaz duvarları ve ahşap zemin kaplamasıyla şık ve konforlu bir görünüm yaratırken sağ cephedeki büyük pencereler de dar alanı ferahlatıyor.

Oturma odası

Casa em Guimarães, 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda Minimalist Oturma Odası Beyaz
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

Oturma odasına geldiğimizde konfor kavramının dekorasyona ince ince işlendiğini ve büyüleyici bir atmosfer oluşturulduğunu görüyorsunuz. Ahşap yer döşemeleri uzun ve geniş pencerelerden süzülen ışıkla aydınlanıyor. Bu doğal ve konforlu görünüme mobilya kalabalığı  oluşturmayan minimal ama fonksiyonel ve rahat bir dekorasyon eşlik ediyor.

Mutfak

Casa em Guimarães, 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda Minimalist Mutfak Ahşap Beyaz
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

Evin geneline hakim olan ahşap doğallığı ve dokusu mutfakta da etkisini sürdürüyor. Minimal, konforlu ve fonksiyonel tasarım tarzı burada da hemen göze çarpıyor. Beyaz mutfak dolapları ferah ve şık bir görünüm meydana getirirken girişteki büyük ve yüksek mutfak adası da kalabalık yaratmadan gösterişli bir doku yaratmayı başarıyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Banyo

Casa em Guimarães, 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda Minimalist Banyo
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

Havadar bir yapıya sahip olan banyoda ise mermer zarafeti baş rolde. Ahşap zeminli ve şeffaf cam kapılı modern duşakabin ünitesi üzerinde yer alan tavan penceresinden aldığı ışıkla çok daha çağdaş ve şık bir görünüme kavuşuyor. İkili lavabo ünitesi de banyodaki modern dekorasyon tercihlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yatak odası

Casa em Guimarães, 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda Minimalist Yatak Odası Beyaz
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

Yatak odasında son derece dinlendirici ve yalın bir dekorasyon yaratılmış. Beyaz dolaplar pürüzsüz tasarımlarıyla duvar sadeliğinde görünüyor. Komodinler ise yine oldukça basit tutulmuş. Yatağın üzerindeki duvar nişinden yayılan sarı ışıklandırma ise yatak odası işlevine uygun bir dinlendiricilik sağlıyor.

Gece görüşü

Casa em Guimarães, 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda Minimalist Havuz Beyaz
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

Evin geceleri dışarıdan görüşü ise adeta bir sanat eseri gibi. Hem havuzun içindeki, hem bahçedeki, hem de evin içinden dışarıya süzülen ışıkların bir araya gelerek doğal ortamın içinde süzülmesi mükemmel bir doku yaratıyor.

Sıradışı tarzlarda tasarım harikası merdivenler
Bu modern mimari örneğini siz nasıl buldunuz?

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