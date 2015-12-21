Modern ve minimal tarzıyla rüya gibi bir ev

Kot farkı denilince aklımıza genelde bir tarafı güneş ve hava almayan basık bodrum katlı apartman daireleri geliyor değil mi? Ancak kot farkı kavramının şahane sonuçlar yarattığı mimariler de mümkün. Tıpkı bu evde olduğu gibi. Tepenin eğimini düzleştirmek ve doğaya müdahale etmek yerine üzerinde konumlanacağı yokuşun eğimine göre dizayn edilen bu ev, sahip olduğu kot farkını şahane bir avantaja çevirmiş. Evi en üst katı, arka cepheden tek katlı bir evmiş gibi görünüyor ve kot farkının yarattığı şık avantajı kullanıyor ve aynı zamanda bahçe katı! Geniş bir arka bahçeye sahip olan bu katın yan tarafında da ahşap zeminli şık bir güneşlenme alanı oluşturulmuş. Bu güneşlenme alanı ise harika bir havuza eşlik ediyor elbette!